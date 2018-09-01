Убийство Александра Захарченко потенциально может повлиять не только на ситуацию в так называемой "ДНР", но и в целом на конфликт на востоке Украины.

"Страна" анализирует три основных сценария развития событий.

1. Смена лидера без смены курса

Еще весной в непризнанных "республиках" начали ходить слухи о том, что Захарченко будет смещен со своего поста. Обсуждались разные варианты отстранения его от должности - начиная от примера бывшего главы "ЛНР" Игоря Плотницкого, который покинул свой пост вследствие переворота в республике до ухода со своего поста в результате "выборов", которые ожидались осенью.

Тогда звучали три наиболее вероятные кандидатуры его преемников - "спикер парламента ДНР" Денис Пушилин, бывший глава донецкой "Альфы", основатель батальона сепаратистов "Восток", бывший "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский и экс-депутат Верховной Рады Украины Александр Бобков.

После убийства Захарченко в Донецке 31 августа временным главой "ДНР" стал Дмитрий Трапезников, ранее занимавший пост "вице-премьера ДНР". В середине двухтысячных Трапезников работал менеджером по развитию фан-движения ФК "Шахтер".

В декабре 2016 года, когда Трапезников еще был вице-премьером непризнанной республики, Александр Ходаковский его называл "серым кардиналом" "ДНР".

"У нас вице-премьер Дима Трапезников, которого я все время считал пресс-секретарем "Шахтера", а он вообще оказался креативщиком, отвечающим за фанатское движение. И этот человек сейчас набрал такой силы, конкурирует с господином (Александром) Тимофеевым ("министр доходов и сборов ДНР", - Прим. Ред.), который у нас считается едва ли не сильнее самого Александра Захарченко. А он сидит, он посажен по линии администрации российского президента и сидит самодовольный. Это он прострелил ногу Лещенко (тогдашний глава администрации "главы ДНР", - Прим.Ред.) в порыве конкурентной борьбы... Человек пострадал, сейчас его не видно не слышно, но Трапезников у нас серый кардинал", - рассказывал о нем Ходаковский.

"Трапезников давно решал очень многие вопросы в ДНР, оставаясь в тени. С виду невзрачный бюрократ. Даже не представляю себе чем он будет отличаться от Захарченко на этой должности", - говорит "Стране" известный донецкий волонтер Энрике Менендес.

Между тем, осенью в "ДНР" и "ЛНР" должны были пройти "выборы" глав республик. Однако в августе прошли настойчивые слухи, что их отложат на неопределенный срок. Так как разговоры об этом активизировались сразу после встречи Путина с Меркель, многие наблюдатели решили, что таким образом Москва дает понять, что не хочет нагнетать обстановку, а настроена конструктивно на выполнение Минских соглашений, передавая таким образом "мяч" на украинскую сторону.

Украинская же сторона как раз этой осенью должна решить важный вопрос.

В октябре 2018 года истечет срок действия Закона Украины об особом статусе Донбасса. Этот закон депутаты уже продлевали со скандалом в октябре прошлого года. Он предполагает особый статус для Донбасса и амнистию для сепаратистов. И хотя закон так реально и не вступил в силу (это должно произойти после проведения на неподконтрольных территориях местных выборов) само по себе его наличие не позволяло окончательно похоронить Минский мирный процесс.

При этом в Раде еще нет единой позиции - продлевать ли закон или нет.

"Перед истечением срока в этом году будем советоваться - есть ли необходимость ещё на год продлевать, или такой необходимости уже и нет. Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнёров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", - вещал недавно спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Поэтому, скорее всего, вопрос о проведении "выборов в ДНР" зависнет как минимум до октября, чтоб не давать Киеву повод не продлевать действие закона. А возможно и до президентских выборов в Украине (но об их влиянии мы расскажем чуть ниже).

В этот период, судя по всему, "республикой" будет формально рулить Трапезников, что будет означать неизменность прежнего курса. Только амбиций у бывшего работника футбольного клуба "Шахтер" явно поменьше, чем у Захарченко.

Не исключено, впрочем, что на каком-то этапе его заменят на более весомую фигуру вроде упоминавшихся выше Ходаковского, Пушилина или Бобкова.

"Но это реально ни на что не повлияет. Курс будет все тот же, что был и при Захарченко, так как он определяется не в Донецке, а в Москве, - говорит "Стране" источник в экспертных кругах, близких к Кремлю. - Более того, чем менее амбициозный человек - тем даже лучше. Будет легче выстраивать систему управления, которая и так почти полностью завязана на Россию".

В тоже время, на уровне местных "внутридэнээровских" раскладов ситуация может измениться существенно.

"Убийство Захарченко и отстранение на долгий срок Тимофеева кардинально поменяли расклад сил в "ДНР", - говорит политолог из Донецка Роман Манекин. - На Тимофеева были зациклены все доходы, которые шли от ГП и формировали личный бюджет Захарченко. Трапезников не сумеет в короткие сроки замкнуть на себе эти потоки. Если будут выборы, то ни Трапезников, ни Пушилин не имеют ни малейшего шанса пройти на них. Вероятно будет какая-то новая фигура. Что касается отношений с Украиной, то местные ребята в них никогда ничего не решали. И контролировали ситуацию на фронте тоже не они. Поэтому ни на фронте, ни в отношениях с Украиной ничего существенного не изменится".

2. Ввод миротворцев, постепенная реинтеграция Донбасса с Украиной

Согласно одной из распространенных версий, убийство Захарченко откроет дорогу к реинтеграции Донбасса в Украину через ввод миротворцев. Якобы покойный "глава ДНР" проявлял своенравный характер и мешал процессу, грозился ему сопротивляться, имея под рукой подконтрольные вооруженные формирования.

Теперь же, получается, этот фактор устранен и можно начинать предметные переговоры.

В тоже время, источник в экспертных кругах, близких к Кремлю, называет данный вариант далеким от действительности.

"Реинтеграция Донбасса в Украину на основе Минских соглашений тормозилась не из-за Захарченко, а из-за полного несовпадения видения Украины и России на процесс. Украина не хочет давать особый статус Донбассу до восстановление полного контроля над территорией, а Россия не хочет отдавать Украине полный контроль над территорией до предоставления Донбассу особого статуса. А кто стоит при этом во главе "ДНР" никакого принципиального значения не имеет. Если после выборов 2019 года к власти в Украине придут силы, которые будут настроены на выполнение политической части Минских соглашений на основе компромисса с Россией и диалога с Донбассом - тогда будут и миротворцы, и реинтеграция. Придут к власти те же силы, что и сейчас - не будет ни реинтеграции, ни миротворцев. А будет совершенно противоположный процесс - Россия раздаст паспорта жителям "республик", как-то наладит производственные цепочки, чтоб запустить промышленность. То есть, де-факто интегрирует "ДНР" и "ЛНР" в себя. И пауза с выборами "глав республик" скорее всего связана именно с ожиданием результатов выборов в Украине. А после них в Донецке и подберут новых руководителей в зависимости от характера новых задач".

3. Война

Одной из главных версий по убийству Захарченко уже называют попытку создать повод для резкого обострения боевых действий на Донбассе. Которое может быть использовано как украинской властью (чтоб получить электоральные очки накануне выборов или вообще отменить их проведение), так и "ястребами" в Кремле, которые не хотят восстановление нормальных отношений Запада и России. Тем более о таком сценарии уже давно говорят в Украине (в частности, Юлия Тимошенко).

И Москва, и Донецк уже выступили с очень жесткими заявлениями в адрес Киева по поводу убийства Захарченко. А спикер Госдумы Володин даже заявил, что это "обнуляет минские соглашения".

По словам политолога Руслана Бортника, убийство Захарченко теоретически может быть использовано как "казус белли" (юридический термин времён римского права: повод для объявления войны).

"В 2014 году выборы шли под канонадой орудий. И вот мы вновь входим в выборы, которые могут ознаменоваться чем угодно. Ситуация может в любой момент разрешиться самым критическим образом. Для России и сепаратистов - это кажется идеальный повод для войны. Все инструменты в руках России. И я думаю, что они попытаются использовать это для политического давления. Если политическое давление не удастся, может быть обострение на Донбассе. Но я склонен считать, что пока Путин не будет предпринимать резких шагов, чтоб не давать электоральных очков украинской власти накануне выборов", - считает Бортник.

Другие эксперты также пока не верят в обострение.

"Не надо забывать, что Киев должен решать задачи освобождения Донбасса, а силовыми методами это невозможно. Кремль также не заинтересован в атаке. Ну постреляют чуть-чуть. Но если они пойдут в атаку - это для них ловушка с точки зрения диалога с Западом. Признавать независимость этих территорий они тоже не хотят", - считает политолог Вадим Карасев.

Источники "Страны" как в ВСУ, так и по другую сторону линии фронта говорят, что пока не наблюдается подготовки к масштабному наступлению. Сейчас команды идут в обратном направлении - минимизировать случаи нарушения перемирия. По их словам в целом на линии разграничения сохраняется патовая ситуация. С украинской стороны нет достаточно сил, чтоб в ходе наступательной операции добиться успеха (учитывая, что на помощь сепаратистам придет Россия), а у РФ нет желания начинать активные боевые действия, так как в Кремле еще сохраняют надежду на восстановление отношений с Евросоюзом, с которым сейчас не без проблем, но все-таки запускаются важные для Москвы проекты вроде Северного потока-2. Обострение на Донбассе создает риски их срыва.

К слову, президент России Владимир Путин в телеграмме по поводу смерти Захарченко ничего не сказал о возможном возмездии.

"Там обтекаемыми фразами говорится о ком-то, кто хочет дестабилизации на Донбассе, но у них не получится. И о том, что Донбасс на колени не поставить. Но ни упоминания Украины, ни обвинения Украины в убийстве Захарченко, ни призыва отомстить. И это важно, - пишет на своей странице в Facebook политолог Дмитрий Корнейчук. - Москва дает понять, что никакого обострения на фронте не будет. И Минские соглашение продолжат выполнять".

В тоже время, следует отметить, что ситуация внутри "ДНР" сейчас очень непростая. Народ (в том числе и сторонники сепаратистов) недовольны ситуацией, когда они уже который год находятся в положении никем не признанной территории. Со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями.

В регионе есть запрос на перемены, который только усилился после убийства Захарченко. Что теоретически может вылиться в некие уличные акции. Вряд ли они будут идти под проукраинскими лозунгами (скорее под пророссийскими), однако само по себе это может расшатать ситуацию. И если местные "власти" и их российские кураторы не смогут вовремя успокоить людей (например, сделав какие-то радикальные шаги вроде массовой раздачи российского гражданства или же значительного увеличения зарплат и пенсий) процесс может зайти далеко.

И тогда действительно вероятно обострение на фронте. Украинская сторона может попытаться воспользоваться внутренней дестабилизацией в "республиках" для наступления, а сепаратисты и Россия переключат внимание на "внешнего врага".