Кто может стоять за убийством Захарченко. 5 главных версий

Сегодня, 31 августа в Донецке около кафе "Сепар" был убит "глава ДНР" Александр Захарченко. Пока трудно судить о реальной подоплеке и последствиях этого события, но основные версии можно высказать уже сейчас. Убийство - дело рук Украины Это традиционная версия сепаратистов после каждого резонансного убийства их лидеров. Не исключение и нынешний случай. В так называемой "ДНР" уже заявили, что задержали неких "украинских диверсантов", которые якобы и организовали взрыв. Естественно, такой вариант отбрасывать на 100-процентов нельзя. Захарченко являлся главным символом сепаратизма, а потому его убийство можно представить как большую "перемогу" украинской власти и попытаться получить с этого электоральные бонусы. Собственно, по реакции властей и можно будет судить об обоснованности этой версии. Если официальные лица будут вести линию, что это победа Украины и "еще один шаг к деоккупации" - значит данная версия имеет основания (и, к слову, пока так и происходит). Если же, как обычно, будут отрицать причастность и говорить, что это результат "местных разборок" - значит мотив не столь очевиден. Также важный момент - что будет дальше на фронте. Попытается ли Украина воспользоваться убийством вождя сепаратистов для наступления на Донбассе или же это никак не повлияет на ситуацию. 2. Коммерческие разборки После того как в начале 2017 года сепаратисты "отжали" активы на территории "ДНР" у украинских собственников, за них началась ожесточенная борьба между командой беглого олигарха Курченко (который вместе с чиновниками российского правительства налаживал сбыт продукции) и связкой Захарченко-Тимофеев (министр доходов и сборов, также известный как "Ташкент"). К слову, "Ташкент" был также ранен во время взрыва вместе с Захарченко. 3. Зачистка со стороны Москвы В последние месяцы поступало все больше сведений, что в Москве недовольны самоуправством Захарченко и "Ташкента" и планировали их отстранить от руководства. Якобы были недовольны как их попытками переключить на себя финансовые потоки (см предыдущий пункт), так и в целом тотальным бардаком в "республике", крышеванием контрабанды и прочего криминала. Ситуация обострялась еще и тем, что подразделения, которые непосредственно подчинялись Захарченко (батальон "Пятнашка", "Прилепинский" батальон, батальон спецназа военной разведки "Чечена") отказывались включаться в состав сформированного при помощи российскую кураторов "армейского корпуса ДНР". Более того, именно "захарченковцы", как говорят в Донецке, были ответственны за большую часть огня по позициям украинских войск ("корпусу" запрещено вести активные боевые действия). Не так давно силами "корпуса" была выведены с передовой "Пятнашка", а "прилепинскому" батальону предписано влиться в армейские ряды (сам писатель Захар Прилепин недавно покинул Донбасс). Все это воспринималось как важный шаг к окончательной заморозке конфликта. Не исключено, что в какой-то момент Захарченко стал этим всем процессам активно сопротивляться (более того, прошел слух, что его не так давно вызывали на серьезный разговор в Москву, но он демонстративно отказался ехать) и его было решено убрать, чтоб заменить на некую более управляемую фигуру. С другой стороны, "глава ДНР" наверняка также отдавал себе отчет чем может закончиться его "вольность" и потому вряд ли бы сопротивлялся, если б ему дали команду просто покинуть свой пост. И убивать его для этого не потребовалось бы. У Москвы было огромное количество и иных рычагов воздействия на него. Тем более, что гибель вождя сепаратистов вряд для добавит очков самой России, которая, как получается, не может гарантировать безопасность своих людей. Даже таких как Захарченко. 4. Сведение местных счетов У Захарченко было огромное количество врагов в самом Донецке. Они вместе с "Ташкентом" отжимали бизнес, сажали на подвал людей, проводили показательные расправы с оппонентами. Покойного "главу ДНР" ненавидел один из видных полевых командиров сепаратистов - Александр Ходаковский, а также Игорь Безлер (Бес) - бывший вождь сепаратистов из Горловки. В целом авторитет Захарченко за последний год значительно упал даже среди сторонников "республики" и России. Людям надоело ждать когда закончится брадак "переходного периода" в "молодых республиках". А слухи об отмене выборов "главы ДНР" только еще больше разозлили противников Захарченко, так как выходило, что он теперь может задержаться у власти вообще на неопределенное время. В общем, сводить счеты с ним было кому и без Москвы, Курченко и "украинских диверсантов". 5. Убийство с целью спровоцировать обострение конфликта Еще одна версия - убийство было осуществлено с целью создать повод для возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе. Причем это может быть делом рук как украинской власти (которой эскалация может быть выгодна с точки зрения тяжелой предвыборной ситуации), так и "ястребам" в России, которые хотят торпедировать процесс урегулирования отношений РФ и Запада. К слову, в Москве и Донецке уже выступили с очень жесткими заявлениями в адрес Киева по поводу убийства Захарченко. Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber . Узнавай первым самые важные и интересные новости!

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line