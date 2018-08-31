Создаваемое без малого три года Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган с колоссальными полномочиями, которые отойдут ведомству от прокуратуры и полиции, вновь оказался в эпицентре масштабного скандала.

Едва успели улечься страсти вокруг кулуарно-детективной эпопеи с отбором руководителя Госбюро и его заместителей, а также конкурсом на замещение вакансий руководителей ключевых структурных подразделений ведомства, как украинский аналог ФБР вновь лихорадит.

Сор из избы силовиков на публику вынес руководитель ГБР Роман Труба, причем сделал это на первой же пресс-конференции в здании ведомства на Симона Петлюры в Киеве. Замы директора "украинского ФБР" дали понять, что демарш Романа Михайловича стал определенной неожиданностью даже для них.

Перечеркнув ранее имевшие место договоренности, Труба публично отказался подписывать приказы о назначении рекомендованных к назначению на знаковые должности в Бюро лиц.

Его заявление вызвало ожесточенные споры в среде общественных активистов, политиков и юридическом сообществе. А главное - поставило под вопрос начало работы ведомства, запланированное на первый день осени.

Как это связано с наметившимся противостоянием между Администрацией президента и Министерством внутренних дел с "оборонным лобби" во власти, разбиралась "Страна".

Директор Бюро зарубил ставленников Авакова

Камнем преткновения, вокруг которого сегодня публично скрестили копья оппоненты в "битве за Бюро" стали результаты отбора руководителей ключевых структурных подразделений ведомства. В середине июля СМИ, причем еще до итогового решения конкурсной комиссии, обнародовали два варианта предполагаемых "фаворитов власти" в заполнении этой "шахматки".

Итоговый список победителей зафиксировал викторию претендентов, большинство из которых журналисты называют креатурами главы МВД Арсена Авакова и заместителя руководителя Нацполиции Игоря Купранца. Это вызвало бурю возмущения со стороны представителей антикоррупционных общественных организаций, и даже членов Совета Общественного контроля при ГБР. С последними встретился Труба, и заявил - приказы о назначении победителей конкурса на должности будут подписаны им только после проведения их тщательной проверки по линии МВД, НАПК и НАБУ. Соответствующее обещание было дано директором "украинского ФБР" в конце июля.

Тогда же стартовала оживленная переписка между Трубой и конкурсной комиссией, которая и отбирала 27 претендентов на ключевые кресла в возглавляемом им ведомстве.

Отдельные ее фрагменты за день до скандальной пресс-конференции директора ГБР были обнародованы журналистами Bihus.info. Из них следовало, что Труба по меньшей мере трижды пытался запросить у комиссии результаты тестирования претендентов на полиграфе, но каждый раз ему отказывали. Неудачей закончилась и попытка Романа Михайловича заполучить персональные данные 27 победителей конкурса, которые в дальнейшем планировалось передать для осуществления спецпроверок.

28 августа директор Бюро созвал прессу, где сообщил: вследствие сложившейся ситуации он принял решение отказать конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек (среди них - директора территориальных и внутренних управлений), которые претендовали на руководящие должности в ведомстве.

По его словам, некоторые кандидаты фигурируют в журналистских расследованиях и уголовных производствах. Так, один из претендентов проходит по делу о возможной легализации средств, полученных преступным путем, другой якобы тесно общается с представителями сепаратистов, в отношении третьего в ЕРДР внесены сведения о вероятном совершении государственной измены.

"Да, я не ошибся, именно в уголовном производстве по госизмене! Следователь, который проводит расследование, обращался с запросом во внешнюю комиссию, для того чтобы получить какие-либо результаты. Каким был ответ, я этого не знаю", - заявил Труба.

Источник видео: facebook.com/dbr.gov.ua

Он подчеркнул, что подобного рода претензии накопились не ко всем претендентам. Но тут же добавил: ни один приказ о назначении на полноценных руководителей, прошедших сито внешнего отбора, не будет им подписан. Юридически свой отказ директор ГБР мотивировал тем, что не может принять соответствующие решения без ознакомления с результатами прохождения кандидатами полиграфа. Данные которого, как оказалось, были уничтожены еще полтора месяца назад.

"Об имуществе кандидатов, о гектарах земли, об их причастности или непричастности к незаконному получению средств должно дать ответ НАПК. Ответ на все эти вопросы мы могли услышать в результатах полиграфа, - сказал Труба. - После конкурса внешняя комиссия должна была передать документы кандидатов и результаты прохождения полиграфа ... По непонятным причинам 18 июля... комиссия на заседании приняла странное, нелогичное, противоправное решение об уничтожении результатов полиграфа".

Директор Бюро выразил возмущение этим фактом, напирая на то, что данные психологического тестирования должны были храниться не менее пяти лет. Резюмировав свой спич сетованием, что это конкурсная комиссия де-юре лишила его возможности проверить победителей, и в случае отсутствия претензий к ним - подписать приказы о назначении.

Источник видео: facebook.com/dbr.gov.ua

Таким образом, документы всех соискателей глава ГБР вернул в канцелярию комиссии, перед этим заручившись экспертизой законности своих действий - по его словам, он обращался в Институт Законодательства парламента и Академию правовых наук.

Что говорят оппоненты Трубы

Реакция на подобные действия Трубы последовала незамедлительно. Первый заместитель директора Госбюро Ольга Варченко заявила журналистам, что отказ в назначении претендентов, победивших в конкурсе на руководящие должности "украинского ФБР", противоречит закону.

По ее словам, Госбюро является коллегиальным органом, положением которого предусматривается принцип совместного принятия решений как об отказе, так и о назначении в должности. То есть, без согласования позиции и "сверки часов" со своими заместителями - вышеупомянутой Варченко и Александром Буряком, Труба-де не имел полномочий для осуществления таких действий.

"Я, прежде всего, юрист. Моя подпись также будет стоять на приказе о назначении, или обоснованном выводе об отказе. Ответственность несем мы втроем (Труба, Варченко и Буряк - Прим. Ред.). Поэтому наши решения должны строго соответствовать закону, - сказала первый зам руководителя Бюро "Стране". - К половине кандидатов никаких претензий нет вообще (согласно мониторинга "Автомайдана", большая часть из них в так называемом "зеленом секторе"), в том числе и к двум кандидатам на должности сотрудников управления внутреннего контроля. Назначив их, мы бы ускорили запуск Бюро и спецпроверки по остальным кандидатам проводили бы собственными силами".

Из ее слов следует, что "казус полиграфа", вокруг уничтожения результатов которого и строил свою аргументацию Роман Труба, во многом является лишь формальным поводом для отказа в назначении претендентов.

"Если изучить законодательство, то там четко говорится - вывод специалиста предоставляется инициатору. В случае этих 27 претендентов им является внешняя комиссия (а не ГБР), которая не имеет права передавать эти сведения кому-либо. Также напомню, что данные полиграфа в целом не являются основанием для отказа кандидату в назначении. Кроме того, уже сегодня наше управление внутреннего контроля наделено оперативными возможностями, оно может мониторить способ жизни, проводить проверки по публикациям и заявлениям, то есть имеет все рычаги для того, чтобы бороться с недобросовестными кандидатами (если таковые будут выявлены среди назначаемых лиц)", - сказала нам Варченко.

Источник видео: youtube.com/Телеканал ZIK

В схожей тональности выступила и руководитель группы полиграфологов, которые проводили тестирование будущего руководящего ГБР Татьяна Морозова.

По ее словам, которые приводит "Укринформ", изначально проверка конкурсантов на "детекторе лжи" изначально велась в соответствии с Порядком использования полиграфа, который был утвержден на заседании правительства в мае прошлого года. Согласно ему, психологические тесты должны были проходить абсолютно все желающие работать в "украинском ФБР". И доступ к ним специалисты передали инициатору проверок - внешней комиссии, которая не уполномочена раскрывать эти сведения.

Морозова уточнила, что на сегодняшний день Кабмин внес поправки в данную процедуру (согласно им, данные детектора лжи будут раскрываться директору ГБР). Впрочем, это не касается уже прошедших сито отбора по ранее установленным правилам. Таким образом, полиграфолог встала на сторону оппонентов Трубы, дав понять - его позиция в скандале не является юридически выверенной.

Подводные камни противостояния

Почему же в таком случае пошел в отказ директор Госбюро расследований?

В беседе с журналистами по "горячим следам" Варченко допустила, что за подобными публичными действиями могут стоять лица, которые ранее проиграли на конкурсе.

У представителей так называемого "антикоррупционного лобби" в среде общественных активистов - иная трактовка событий. Руководители "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин и Дарья Каленюк синхронно назвали демарш Трубы "сильным шагом", который дескать дает шанс на вероятную независимость ГБР от власти.

Представители юридического сообщества эти аргументы ставят под сомнение. "Та же самая внешняя комиссия, которую сегодня называют "зашкваренной", избирала того же Трубу, и вы все прекрасно помните, как это было, - говорит "Стране" один из собеседников в Генпрокуратуре на правах анонимности. - Теперь нам пытаются скормить версию, будто бы назначенный в результате масштабного договорняка во власти человек вдруг резко стал самостоятелен в принятии решений. Это абсурд".

Похожим образом описывают подоплеку скандала в "украинском ФБР" известный криминальный журналист Владимир Бойко и секретарь внутренней конкурсной комиссии по отбору сотрудников ГБР (представитель общественной организации StateWatch и эксперт "Реанимационного пакета реформ") Александр Леменов.

Они прямо утверждают, что в наметившемся конфликте Труба отстаивает интересы так называемого "оборонного лобби" - секретаря СНБО Александра Турчинова и нардепа Сергея Пашинского (именно человеком последнего называют самого Трубу). Их ставленники на этапе конкурсного отбора на руководящие должности в Госбюро были слиты в утиль, а вместо них - победу праздновали претенденты, согласованные по линии главы МВД Арсена Авакова и Банковой. В числе ее людей в руководстве ГБР как раз и называют Ольгу Варченко, а также Александра Буряка.

"На самом деле Труба принял... конъюнктурное решение. Его логика понятна, ведь из отобранных 27 претендентов близкими к нему являются только двое, зато очень много людей - из окружения Авакова..., - заявил Леменов журналистами. - В рамках политической борьбы внутри "Народного фронта" Труба не пропускает кандидатов от Авакова, и отстаивает интересы Пашинского с Турчиновым. Это чистая политика, а полиграф - удобная причина".

Леменов добавил, что конечным итогом противостояния станет сознательное затягивание начала работы Госбюро расследований, что в свою очередь - также играет на руку руководству МВД и ГПУ. Полномочия которых будут "продлены" ввиду фактической недееспособности ГБР.

Впрочем, сам инициатор скандала, по крайней мере публично, пытался заверить общественность, что "конкурсная сага" не вызовет длительной проволочки в начале работы "украинского ФБР". "Соломоновым решением" Трубы стала инициатива назначить своим приказом заместителей территориальных подразделений и исполняющих обязанности руководителей подразделений центрального аппарата, которые-де и помогут запустить маховик работы Бюро с месячным опозданием от ранее заявленных сроков работы (в октябре).

Оппоненты Романа Михайловича ставят это под сомнение, ведь подобные назначения, как уже отмечалось выше, являют собой коллективное решение. На это накладывается и проволочка с подписанием приказов о принятии на работу 150 следователей, ранее также прошедших сито внутреннего отбора. В результате выходит, что расследовать уголовные дела в Бюро, в настоящее время, фактически некому. Насколько затянется этот ступор, пока прогнозировать сложно. И в настоящее время переговоры между власть имущими, вероятнее всего, продолжаются.

"Сейчас нам очень важно принять обоснованное и коллегиальное решение, чтобы Бюро заработало быстро и эффективно", - говорит "Стране" Варченко. И добавляет, что по состоянию на утро 31 августа компромисс между сторонами так и не был достигнут.

Это значит, что Госбюро расследований точно не заработает в первый день осени. Кто же выйдет победителем в схватке между "оборонным лобби" Пашинского и Турчинова с конгломератом Администрации президента и главы МВД покажут дальнейшие кадровые назначения в системе "украинского ФБР". А пока известно, что на 3 сентября запланировано заседание внешней Конкурсной комиссии по формированию ГБР.

По оценке одного из ее членов - Дениса Монастырского, на данном мероприятии будет "дана правовая оценка" отказу директора Бюро назначить победителей отбора на должности. Станет ли этот "разбор полетов" преддверием "прощальной мелодии" Трубы, или заведет противостояние на новый круг, станет понятно уже в понедельник.