ЦИК: выборы президента – 31 марта 2019

Президентские выборы все-таки состоятся в марте 2019 года. Об этом заявил один из руководителей Центризбиркома Магера. Он даже назвал точную дату – 31 марта. Но это первый тур, поскольку сейчас уже точно можно говорить о том, что будет и второй – спустя три недели.

Можно ли говорить, что в вопросе даты выборов поставлена точка? Скорее всего, да. Правда, нынешний ЦИК давно пересидел все свои сроки и потому нелегитимен. И осенью, возможно, новый его состав все-таки появится. Но при этом все-таки велика вероятность, что условная антипрезидентская коалиция все-таки добьется того, что абсолютного большинства у Порошенко в новом составе не будет. А значит, даже если у президента возникнет желание перенести выборы, ЦИК ему может помешать.

Впрочем, скорее всего, этот вопрос больше не встанет. Перенос выборов – слишком грубая (а самое главное – слишком заметная) фальсификация, чтобы Порошенко решился на нее. Потому к избирательным участкам украинцы пойдут в марте – в самый разгар отопительного сезона, который должен пройти по новым тарифам и с урезанными субсидиями.

Инвестиции в Украину: Россия впереди планеты всей

Госстат еще раз разбил в дребезги ту картину жизни страны, которую рисует украинцам власть. В этой картине, как известно, Украина ничего у России не покупает, российский бизнес в Украине не работает и наши граждане ездят на заработки исключительно в цивилизованную Европу. А в реальности, даже приукрашенной официальной статистикой, все получается наоборот.

Вчерашняя разбитая часть картины касается российского бизнеса. Для него ставили уже столько препятствий, в том числе на законодательном уровне, что он действительно уже должен быть вывести все свои капиталы и забыть о существовании Украины. Но не тут-то было.

Согласно свежим данным Госстата, из 1,26 млрд долларов прямых иностранных инвестиций 436 миллионов (то есть больше трети) – это инвестиции российские. И они занимают твердое первое место среди всех украинских инвесторов. К этому остается добавить, что до Майдана Россия первого места по инвестициям не занимала!

Правда, российские деньги – это на данный момент, в основном, не вкладывание в экономику, а рефинансирование дочерних банков. Но это значит, что все иностранные государства (если убрать "украинские" офшорные Кипр и Нидерланды) вкладывают во все отрасли украинской экономики ненамного больше, чем российские банки – в свои "дочки". Лучшего комментария к "инвестиционной политике" нынешней власти не нужно.

Почему МИД захотел разрыва договора с Россией

Тем временем МИД взял под козырек после заявления Порошенко о том, что договор о дружбе с Россией надо разорвать. Вчера министр иностранных дел Климкин заявил, что уже подготовил пакет документов для денонсации этого договора.

В принципе, и не стоило ожидать, что министр, назначенный по квоте президента, поступит иначе. И все-таки от Климкина такая ретивость выглядит странно. Поскольку МИД, в отличие от многих других вопросов, по теме Большого договора и безвизового режима с Россией вел себя взвешенно.

И это можно было понять, если жить не сегодняшним днем, а хотя бы краткосрочной перспективой. Однажды украинскому МИДу придется сесть за стол переговоров с российскими коллегами, в том числе – по вопросу государственной границы. И вот тогда Лавров (или кто-то после него) скажет: а покажите нам документ, где мы признаем Крым (или Донбасс, или даже Харьков с Одессой) украинскими?

Сегодня такой документ еще есть. Но если парламент выполнит пожелание Порошенко, его не будет. Чем в таком случае является денонсация договора с Россией, если не подготовкой признания новых границ Украины?

Второй "Северный поток" стартовал

В России начались подготовительные работы по прокладке "Северного потока-2". Правда, Дания до сих пор не дала "добро" на его прокладку через свои территориальные воды, но уже есть альтернативный вариант, которому Дания помешать не может. Хотя, скорее всего, Копенгаген все-таки согласится.

Впрочем, главным, конечно, является не согласие датского правительства. Главное – это позиция Берлина. Меркель с самого начала хотела этот "Поток", но в последние месяцы Вашингтон приложил немало усилий, чтобы она передумала. И, когда встал вопрос – то ли согласиться с американскими санкциями и отменить строительство, то ли начать войну с ними, – это был сложный выбор.

Но недавние заявления правительств Германии и Франции о создании собственной платежной системы как альтернативе американской поставили точку в этих сомнениях. Меркель выбрала войну, и теперь она пойдет до конца.

Именно после этого заявления "Северный поток-2" превратился из бумажного проекта в реальный. Потому и работы уже начались: "Газпром" больше не боится, что деньги уйдут в песок.

Смерть Кобзона

Эпоха расставания с советским прошлым, которая в течение четверти века тянулась медленными темпами, в нынешнем году стала очень быстрой. Олег Табаков, Михаил Державин, Станислав Говорухин, Людмила Сенчина, Эдуард Успенский, Олег Анофриев, Михаил Мулерман, Нина Дорошина, Леонид Неведомский, Владимир Войнович – все они ушли из жизни за последние восемь месяцев. Вчера к ним присоединился Иосиф Кобзон.

Наверное, есть какая-то часть украинцев, которая помнит только то, что Кобзон находился в списке "Миротворца". Но абсолютное большинство наших соотечественников знает, что Кобзон – это эпоха, не измеряемая "миротворцами".

Уроженец Донбасса, Иосиф Давыдович прожил большую, полную событиями и порой очень неоднозначную жизнь. И дело не только в его поддержке сепаратистских "республик" на Донбассе.

Еще при его жизни в России появились сериалы, в котором прототип Кобзона показан человеком, связанным с подпольным бизнесом времен СССР. Видимо, в этом есть доля правды, ведь не случайно в середине 1990-х начальником охраны певца стал бывший председатель КГБ Советского Союза Чебриков.

Но и все это – не главное. Главное – песни. Много песен, которые поют и будут петь. И "Семнадцать мгновений весны", которые невозможны без троекратных мгновений Иосифа Кобзона.