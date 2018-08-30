Украинский валютный рынок в очередной раз штормит. 30 августа межбанк открылся с подорожания - американская валюта прибавила 8 копеек (до 28,18-28,23 грн.). Затем котировки и вовсе подскочили до 28,24-28,27 грн. за доллар, - сообщил UBR.ua со ссылкой на директора казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного.

Ну а валютная розница и вовсе побила антирекорд. Как уже сообщала "Страна", 30 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился сразу на 65 копеек (в некоторых обменниках за доллар просят до 28,5 грн.), при этом курс покупки остался неизменным.

Стоит отметить, что сегодняшние высокие ценники в обменниках - это результат вчерашних межбанковских торгов. 29 августа котировки там выросли разу на 15 копеек, а остановить подорожание не смог даже Нацбанк, который бросил на тушение "валютного пожара" $100 млн.

Импортеры, наблюдая с какой скоростью растет доллар, закладывают курс "с запасом". Как стало известно "Стране", они считают цены на заграничный товар из расчета 30-21 грн. за доллар. Об этом, в частности, рассказывают поставщики лекарств, одежды и нефтепродуктов. Это значит, что уже в ближайшее время начнут переписывать ценники и в магазинах.

"Страна" разбиралась почему доллар так сильно дорожает и каким будет его курс в ближайшее время.

Почему растет доллар

В Нацбанке главной причиной курсового скачка называют масштабные выплаты по НДС. С этим согласен и экономист Виктор Скаршевский.

Как пояснил он "Стране", выплаты экспортного НДС в Украине проходят крайне неравномерно. Примерно половину суммы (а это до 6 млрд. грн.) экспортеры получают в течение месяца, а еще половину - в последние 2-3 дня месяца. В этот раз Минфин заплатил компаниям порядка 7 млрд. грн. за три дня.

"Соответственно, у экспортеров нет нужды продавать свою валюту свыше обязательной нормы (50% от выручки). Так что они ее придерживают, а значит, резко сокращается предложение на рынке", - говорит Скаршевский.

В то же время спрос на доллар, наоборот, растет. Отчасти ажиотаж подогревают спекулянты. Плюс - ищут возможность запастись валютой зернотрейдеры, которые сейчас активно скупают зерно прямо с полей за доллары. Стараются запастись товаром пока он не сильно подорожал и нефтетрейдеры, - отмечает Виктор Скаршевский.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко говорит, что все эти факторы наложились на причины, которые уже несколько месяцев толкают доллар вверх.

Специфика этого года - валютная осень у нас началась необычно рано, фактически с лета, - говорит Устенко. Причин несколько.

Во-первых, с начала года НБУ и Минфин удерживали курс гривны за счет размещения высокодоходных гривневых облигаций госзайма, в которые охотно вкладывались нерезиденты, заводя под это в страну доллары и евро. Однако в последний месяц международные инвесторы резко потеряли интерес к государством с рисковой экономикой, к которым относится и Украина. Их испуг только усилился после обвала турецкой лиры и других валют. Плюс - Федеральная резервная система США начала играть на укрепление доллара и повышать учетную ставку, следовательно, деньги инвесторов ушли в безрисковые экономики. Санкции США против России и Ирана, торговые войны с Китаем только усилили эту тенденцию.

Во-вторых, Украина получает крайне низкий приток иностранных инвестиций. В этом году он не превысит 2,5 млрд. долларов, то есть, останется на уровне прошлогоднего. Это вдвое ниже, чем в 2013 году. Альтернативой может быть выход на международные рынки заимствований, но это очень дорого - до 10% годовых.

В-третьих, резко тают золотовалютные запасы страны. В этом году они уже сократились с 18,5 до 17 млрд долларов и в сентябре, по мнению Олега Устенко, продолжат уменьшаться. Как из-за постоянных интервенций Нацбанка, который выбрасывает на рынок доллары в надежде придержать курс, так и по причине внешних выплат.

"Нам нужно обслуживать госдолг в 50 млрд долларов, но есть еще и частные долги бизнеса примерно в таких же объемах. И их тоже нужно обслуживать, а значит, потребности в валюте останутся высокими", - говорит эксперт.

30 пишут, 40 в уме

Как отмечает Олег Устенко, Украина сейчас семимильными шагами движется к курсу, который в госбюджете заложен на конец года - 30 гривен за доллар. По его словам, чтобы зафиксировать курс хотя бы на нынешнем уровне, нужно не менее 3 млрд. долларов, которых у властей попросту нет.

"Единственная возможность остановить падение гривны - это очередной транш от МВФ", - уверен эксперт. Напомним, с 9 сентября в Украине начинает работать миссия МВФ, и эксперты считают, что украинским властям уже удалось достичь компромисса с кредиторами по условиям получения денег. Скорее всего, для этого придётся повысить цены на газ для населения (ожидается их увеличение как минимум на 20%).

"Если в октябре мы получим кредит, есть шансы, что курс зафиксирует на отметке в 29-29,5 гривен за доллар. Если что-то пойдет не так, и транша не последует - доллар уйдет за 30 грн. Особенно высокирисковыми станут январь - февраль следующего года", - прогнозирует Устенко.

Алексей Куш говорит, что дыра в бюджете растет с каждым днем. Это подтверждают задержки пенсий в июле и нарастающие зарплате долги, которые уже достигли 2,7 млрд. грн.

"Выходов из такой ситуации несколько: провести секвестр бюджета и урезать выплаты, в том числе, по социалке, или включить печатный станок. Первый вариант позволит бы сдержать девальвацию, но власти накануне предвыборной кампании вряд ли на него пойдут. Второй путь может разогнать курс и до 36 грн. А некоторые скептики уже называют и цифру в 40 гривен за доллар", - отмечает экономист.

Включив печатный станок и разогнав инфляцию, власти получат возможность подлатать бюджет за счет налогов, привязанных к курсу доллара и евро (импортный НДС, акцизы и пр.). То есть формально людям все выплатят, вот только что можно будет купить за стремительно обесценивающиеся деньги - большой вопрос. Ведь продавцы уже начали переписывать ценники, закладывая в них доллар с запасом - по 30-31 грн.

По мнению Виктора Скаршевского, годовая инфляция разгонится до 11-12% вместо обещанных властями 8%.

Кущ добавляет: власти сами заинтересованы в раскручивали курсового ажиотажа. Ведь чем выше цифры в обменниках, тем проще будет аргументировать перед общественностью необходимость получения кредита МВФ и повышения цены на газ для населения.

Впрочем, главная надежда украинцев сейчас даже не на кредит от МВФ.

"Остается рассчитывать на наших гастарбайтеров, которые, как ожидается, перечислят в страну 11-12 млрд. долларов", - говорит Скаршевский.