Кто проиграет от пустых экранов?

1 сентября может оказаться траурным днем не только для школьников, у которых закончились каникулы, но и у миллионов взрослых. На 1 сентября было назначено отключение по всей стране аналогового телевидения (Киеву и Кировоградской области их уже отключили), и – несмотря на многочисленные жалобы граждан и телеканалов – оно все-таки состоится. Вчера Нацрада по ТВ и радио поставила в этом вопросе точку.

Смерть аналогового ТВ обещали уже давно, но несколько раз откладывали. И потому беда, как всегда, подкралась незаметно. Наиболее пострадавшими в этой ситуации окажутся жители небольших сел, до которых кабельные операторы раньше 22 века не доберутся.

Сейчас их жители делятся на две категории – тех, кто купил спутниковые тарелки, и тех, кто смотрел на старые рукотворные или польские антенны. Нацрада рассчитывает, что все люди из второй категории купят Т2-тюнеры, но в основной массе этого не произойдет. Те, кто может заплатить 700 грн за такой тюнер, не дающий никакой гарантии (поскольку карта покрытия цифрового сигнала далеко не стопроцентная), скорее уж купят спутниковую тарелку, как у соседей. За тысячу, но с гарантией. А те, кто не может позволить себе даже Т2-тюнер, увидят на своих экранах только УТ-1 и "Культуру". И то временно.

Переход к "цифре" обусловлен европейской конвенцией, однако многолетний опыт откладывания показал, что заниматься этим, в общем-то, было необязательно. А для нынешней украинской власти – еще и нежелательно. Потому что вместо усиления контроля за телесмотрением она получит его ослабление – ведь не факт, что люди, купившие тарелки, будут смотреть украинские каналы, а не российские.

Больше того, не исключено, что ситуацией воспользуется Россия. Десяток мощных аналоговых ретрансляторов по периметру границы – и российские каналы получат практически монополию в селах приграничных областей.

Впрочем, вводить запреты, не думая о последствиях, – это уже традиция для нынешней власти. Ведь многоквартирные дома городов Востока Украины облепили тарелки не при Януковиче, а после того, как на украинском ТВ запретили российские сериалы.

Донбасс: пока без "режима тишины"

Если владельцы телевизоров в селах боятся предстоящей тишины, то на Донбассе тишину ждут. Вчера началось официальное "школьное" перемирие, но ожидавшийся "режим тишины" пока не состоялся. ОБСЕ отметила, что за 29 августа было около 70 обстрелов с двух сторон. И призвала обе стороны прекратить стрельбу.

О том, что сепаратисты 6 раз открывали огонь, сообщил и штаб ООС. Однако, несмотря на то, что обещанное перемирие пока не соблюдается, прогресс очевиден: за вчерашний день на Донбассе – ни одного погибшего и даже ни одного раненого.

Поэтому с большой вероятностью можно рассчитывать, что сегодня ситуация будет лучше, чем вчера, а к 1 сентября обстрелы и вовсе прекратятся. Так было в предыдущие годы, и нет оснований предполагать, что в этом году будет иначе.

Конечно, стоит вспомнить и о том, что в предыдущие годы перемирия хватало лишь на несколько дней. И тоже нет оснований полагать, что в этом году будет иначе. Но на войне один день мира – это подарок. А неделя мира – это больше, чем все официальные праздники, вместе взятые.

Надолго ли доллар на 28,10?

Доллар в обменниках вчера перевалил за отметку 28 гривен. Уже не только по продаже, но и по покупке. На межбанковском рынке он залез за эту отметку еще позавчера, но вчера не остался на месте и даже пошел вверх. Поэтому Нацбанку опять пришлось применять экстренные меры.

Продажа 66 миллионов долларов не только остановила дальнейший рост курса американской валюты по отношению к нашей, но и напомнила обо всех заявлениях и телодвижениях, делавшихся Нацбанком пару недель назад.

Тогда НБУ попытался остановить курс на отметке 27 гривен. Не удалось. Но тогда же эксперты в один голос говорили, что 27,50 – это потолок, что дальше курс сам не пойдет, потому что сил уже нет.

Как оказалось, силы есть. Остановка на отметке 28,10 может оказаться такой же временной, как это было и на 27-ми. А экспертам теперь вообще верить сложно, поскольку о 27,50 уже никто даже не вспоминает.

Однако вопрос остается: где же все-таки потолок? Может, хотя бы на курсе 30,10, заложенном в бюджет?

Немецкий бизнес требует от правительства помощи против США

Немецкий энергетический концерн Uniper сообщил, что может отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2", если над ним нависнет угроза американских санкций. При этом концерн объяснил причины своего страха: "В этом случае нас бы исключили из платежного оборота".

Вчерашняя новость полностью ложится в канву той, что появилась днем ранее. Uniper не выходит из проекта. Он даже не горит желанием из него выйти. Он просто предупреждает собственное правительство: принимайте меры, или нам будет туго.

Это напоминает письмо промышленников Януковичу, написанное осенью 2013 года: или не подписывайте Соглашение об ассоциации, или нам будет плохо (кстати, оказавшееся пророческим даже в большей степени, чем думали сами промышленники).

Uniper же прозрачно намекает: правительство Германии должно поторопить Евросоюз с принятием мер по противодействию американским санкциям. Поскольку это уже не первое подобное заявление (ранее были такие же в связи с Ираном) и поскольку Меркель заинтересована в строительстве "Северного потока-2", можно не сомневаться, что она отреагирует точно так же, как Янукович на письмо промышленников.

То есть примет все меры, чтобы не допустить проблем у Uniper и остальных.

Китайский подарок для Трампа

Трамп же вчера занялся внутренними проблемами. На его улице вчера был праздник – после того, как портал The Daily Caller опубликовал информацию о том, что некая китайская компания внедрила в персональный сервер его бывшей соперницы на выборах Клинтон код, с помощью которого читала ее переписку в течение четырех лет ее пребывания на посту госсекретаря США.

Хозяин Белого дома, несмотря на свою декларируемую нелюбовь к анонимным источникам, мимо этой новости пройти не мог. И он не прошел, написав издевательский твит. При этом добавив, что это "очень большая история".

История действительно может стать очень большой и очень выгодной для Трампа сразу по трем пунктам.

Во-первых, он отбивается от обвинений против России тем, что главная опасность не она, а Китай.

Во-вторых, он получает дополнительный аргумент для агрессивной политики против Китая.

В-третьих, он перед выборами в Конгресс получает возможность еще раз заявить, что демократам нельзя доверять ничего, раз уж они даже национальную безопасность прошляпили.

Вся эта история настолько выгодна президенту США, что можно предположить, будто анонимным источником The Daily Caller является он сам. Но в июле на слушаниях в юридическом комитете Конгресса республиканец Гомерт уже делал официальный доклад о том, что почти вся электронная переписка Клинтон в бытность ее главой Госдепартамента попала в распоряжение "зарубежного субъекта" (и не России). Так что официальных и очень громких расследований накануне выборов не миновать.