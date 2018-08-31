В Украине снова началась "бензиновая лихорадка". С июля стоимость бензина и дизеля на отечественных АЗС выросла примерно на 1 грн/л. По состоянию на 23 августа, А-95 в среднем по стране стоил 29,6 грн, а дизельное топливо - 27,4 грн/л. Но на некоторых заправках тарифы намного выше - до 32 гривен за литр бензина и 30 гривен за дизель.

И цены еще не на пике, - предупреждают эксперты. Как подсчитал аналитик агентства "А-95" Сергей Куюн, продавцы могут повысить расценки, как минимум, на 30-50 копеек уже в ближайшее время. По словам руководителя специальных проектов НПЦ "Психея" Геннадия Рябцева, если к концу года доллар подорожает до 30 гривен (именно такая цифра заложена в бюджете), бензин может подрасти почти на 1,5 грн/л. И это если не вмешаются другие факторы, скажем, не подорожает нефть на мировом рынке.

Тихой заводью пока остается газ. И это кардинально отличает нынешний сезон от прошлогодних. Напомним: в последние годы на август -сентябрь приходился пик подорожания как раз автогаза, а цены на бензин и дизель, наоборот, оставались стабильными. Этим же летом цена на газ, несмотря на рост курса доллара и зависимость газового рынка от импорта, практически не изменилась и составляет порядка 14 грн./л.

"Страна" разбиралась каких ценников ждать украинским водителям в ближайшее время

Когда уйдем за 35?

Основная причина подорожание бензина и дизеля лежит на поверхности - рост курса доллара. "Рост курса на 1 грн. это плюс 70 копеек в литре бензина на заправках через две недели", - напомнил ценовую формулу Геннадий Рябцев.

Он добавил, что 80% нефтепродуктов в Украине по-прежнему импортируются, поэтому этот рынок крайне зависим от курсовых скачков. А так как доллар продолжает укрепляться, заправщики будут переписывать ценники и дальше. То есть, если курс дойдет до 30 гривен за доллар, цена может вырасти еще на 1,4 грн. и на некоторых заправках вплотную приблизится к 34 грн. за литр А-95.

Но рыночная конъюнктура может сложиться как против водителей, так и в их пользу. Пока неясно какими будут нефтяные котировки. Как отметил Сергей Кун, сейчас цены на нефть относительно стабильны (порядка 72 долларов за баррель).

Но есть прогнозы, что черное золото может взлететь в цене до 80-90 и даже 100 долларов за баррель. И, если они сбудутся, стоимость бензина в Украине перевалит далеко за 35 грн/л.

С одной стороны, реалистичность этих прогнозов подтверждает тот факт, что инвесторы начали избавляться от дешевеющих акций китайских компаний после ужесточения США санкции к Поднебесной. Теперь они активно вкладываются в сырьевые рынки, в том числе, нефть, что провоцирует рост спроса и, соответственно, цен.

С другой стороны, как говорит Геннадий Рябцев, ажиотаж раздувают сами спекулянты. Более того, он уверен, что уже сейчас стоимость нефти явно завышена.

"Не менее 50% в цене - это так называемая информационная составляющая. Предложение на рынке превышает имеющийся спрос и этот дисбаланс будет только расти. На недавней встрече в Вене участники ОПЕК договорились больше не ограничивать добычу, США и Иран, наоборот, ее наращивают. А президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил в Twiter, что готов распечатать стратегический запас и выбросить на рынок 25 млн. баррелей. Все это может обрушить цены на нефть в любой момент", - не исключает Рябцев.

Если это произойдет, пойдут вниз и ценники на отечественных АЗС.

$10 тысяч за неделю

Впрочем, заставить цены падать или, как минимум, сдержать их рост, может и другой фактор - нелегальные заправки. В последнее время на рынке разгорелась настоящая война между официальными сетями и серыми продавцами топлива. Есть версия, что именно последние "организовали" маски-щоу в офисах компании Галнефтегаз (сеть заправок ОККО).

Как уже писала "Страна" 21 августа туда нагрянула с обысками СБУ. Компанию обвиняют в пособничестве террористам. По мнению Куюна, это может быть местью серых продавцов, так как ОККО активно добивалась чистки киевского заправочного рынка, где было снесено порядка 350 нелегальных АЗС.

Как рассказал "Стране" Куюн, нелегальные заправки сейчас появляются как грибы после дождя по всей Украине. Их уже порядка 1 тысяч, а это около 20% от общего количества отечественных АЗС. И с каждым днем число таких площадок только растет, - говорит Сергей Куюн.

По его словам, работают серые продавцы под прикрытием силовиков и местных властей.

"Если раньше у нас процветала торговля контрабандным топливом, то сейчас этого нет (доля контрабанды упала с 25% до 7%). Новый тренд - продажа бензина и дизеля, но в обход кассы и без уплаты налогов", - говорит Куюн.

Геннадий Рябев называет такой бизнес сверхприбыльным. Дизельную бочку (она стоит 20-30 тыс. долларов - Прим. Ред.) можно отбить уже за пару недель. В дальнейшем заправщик получает на руки порядка 10 тысяч долларов в неделю с одной точки. Месячный оборот этого рынка Куюн оценивает приблизительно в 17-18 млн. грн.

Бизнес-успехи нелегалов объясняются просто - за счет экономии на налогах они могут предлагать более низкие цены, чем другие АЗС. К примеру, бензин у них продается в среднем, по 25 грн., а дизель - по 24 грн./л.

"Качество продукта оставляет желать лучшего, но не очень богатые украинцы все равно идут туда, где дешевле, голосуя за такие заправки своими кошельками", - добавил Рябцев. А официальным сетям ужесточение конкуренции мешает повышать расценки так часто, как им этого хотелось бы. Чтобы выйти из ситуации, они активно режут программы лояльности, уменьшая скидки для постоянных клиентов.

В случае если рынок нелегальных заправок все-таки зачистят, цены могут ускоренно пойти вверх.

Газовая распродажа

На фоне ценовых скачков на бензин и дизель, стоимость автогаза остается на удивление стабильной. И этот факт эксперты называют своего рода парадоксом. Ведь, с одной стороны, продавцы газа всегда ориентировались на бензиновые ценники, повышая свои расценки вслед за ними. С другой - август и сентябрь традиционно являются высоким сезоном для газовщков.

Спрос на их товар в это время заметно вырастает, и предложение в последние пять лет всегда отставало (в основном из-за перебоев с поставками, связанными с профилактическими работами на НПЗ).

Как пояснил "Стране" газотрейдер, владелец площадки Sintonec LPG Михаил Шубан, в этом году невысокие цены (14 грн/л) объясняются перенасыщением рынка.

"Трейдеры сами себя перехитрили. Ожидая скачка спроса и дефицита, они заказали большие партии газа и начали завозить его заблаговременно. И так поступило большинство компаний. В итоге, вместо дефицита возник переизбыток. Теперь продавцы вынуждены торговать в ноль или даже минус. У меня тоже несколько отгрузок было убыточными", - говорит Шубан.

По его оценкам, на рынке сейчас порядка 35 тысяч тонн "лишнего" газа. Но с каждым днем этот объем растет, так как трейдер продолжают завозить топливо.

"У многих в контракте прописаны штрафные санкции за отказ выбирать объемы - 25% от стоимости партии. поэтому выгоднее завести и продать в ноль или даже минус, чем платить такие деньги", - пояснил он.

Но даже если водители раскупят "лишний" газ, цены на него вредил сильно вырастут, так как осенью спрос на газ традиционно идет вниз, - подытожил эксперт.