Договор о дружбе с Россией все же разорвут?

Вчера Порошенко выложил на стол один из главных потенциальных козырей своей предвыборной кампании: он заявил о подготовке решения по разрыву Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Такое решение, без сомнения, будет поддержано большинством парламента и националистическим электоратом. А заодно выбьет аргумент из рук тех, кто, выступая против разрыва контактов с Россией, упоминает этот договор.

Это будет чисто политическое решение. Никаких социально-экономических последствий оно иметь не будет, поскольку большинство пунктов договора не действует уже пятый год. И это касается не только вопроса границ, но и пунктов о защите нацменьшинств, инвестиций, а также многочисленных договоренностей о сотрудничестве или консультациях.

Безусловно, разрыв договора может привести к ответным мерам со стороны России (по визовому режиму или экономическим санкциям), но они не будут прямым следствием такого шага.

Однако один пункт останется под большим вопросом. Именно договор 1997 года установил государственную границу между Украиной и Россией. Этот пункт уже нарушен, но разрыв договора Украиной будет означать, что она тоже отказывается от констатации зафиксированных договором границ.

Соответственно, в двухсторонних отношениях исчезнут правовые основания считать Крым украинским.

Почему украинскую трубу не смогут спасти

В этой обстановке в Украине началась новая кампания за спасение транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему. Вчера главный коммерческий директор "Нафтогаза" Витренко рассказал, какими будут убытки страны, если Россия откажется транспортировать свое топливо через нашу трубу.

Сумма вышла колоссальная - 3% ВВП в год. По словам Витренко, это больше, чем сама Россия потеряла от всех введенных против нее санкций. Больше того, это столько же, сколько Украина тратит на армию.

Последнее сравнение, конечно, неудачное. То есть оно соответствует действительности, но, по сути, является предложением Кремлю ускорить процесс ухода российского газа из украинской трубы - ведь для Путина как раз было бы выгодно, чтобы Вооруженные силы Украины остались без финансирования.

Но если серьезно, то все эти (абсолютно правильные) предостережения насчет потери российского транзита упираются в один простой вопрос: и что делать? Ни одного серьезного предложения от тех же специалистов НАКа до сих пор не прозвучало.

Звучали призывы сорвать постройку "Северного потока-2", но сейчас уже всем ясно, что Меркель не намерена отказываться от этого проекта. И на этом все закончилось. Между тем, все специалисты (и даже неспециалисты) понимают, что невозможно заставить Россию продолжать прокачивать свой газ через Украину. Ей нужно что-то предложить.

И на этом все рассуждения заканчиваются. Потому что любое предложение, которое может устроить "Газпром", внутри страны тут же назовут "зрадой" и потребуют от СБУ завести дело. В такой обстановке сохранить российский транзит не удастся. И потому уже сейчас следует готовиться к прощанию с 3% ВВП.

Запретит ли Банковая "Фейсбук"

Вчерашнее заявление Порошенко о разрыве Договора о дружбе с Россией было не единственным, вызвавшим резонанс. На той же встрече с украинскими послами он заявил о планах власти по борьбе с российской пропагандой в соцсетях.

Поскольку рост активности этой пропаганды президент связывает с предстоящими выборами, можно сделать вывод, что бороться планируют не только с собственно "российской пропагандой", но и со всем, что власть посчитает направленным против нее.

На днях одним из примеров такой борьбы стало закрытие "Фейсбуком" страницы оппозиционного журналиста Шария. Как утверждает сам журналист, она была закрыта стараниями Банковой. Но ненадолго - уже вчера страница снова появилась.

Вообще, надо признать, что средства борьбы с "российской пропагандой" в соцсетях у власти ограничены. "Одноклассники" и "ВКонтакте" она уже запретила и теперь никак не может повлиять на те миллионы украинцев, которые остались в запрещенных соцсетях. Остались только "Фейсбук" и "Ютуб" (ну, еще "Инстаграм"), но тут повода закрыть их нет, а админы этих сетей не понимают по-настоящему необходимость борьбы с "российской пропагандой" в том виде, как ее трактует украинская власть.

Долгое время она пыталась идти легальным путем - с помощью контрпропаганды через подконтрольных ботов. Но заявление Порошенко означает признание поражения власти в "фейсбучной войне". И потому все-таки нельзя исключать, что власть задумается о запрете "Фейсбука" и "Ютуба". Хотя бы на день выборов - по "техническим причинам".

ЕС уходит в ЕвроSWIFT

После заявлений о политическом и военном отделении Евросоюза от США начались и другие, пожалуй, самые важные заявления - о финансово-экономическом "разводе". Вчера Bloomberg привел цитаты из выступлений министров двух ведущих государств ЕС - Германии и Франции, - которые в один голос заявили о необходимости создания для Европы собственной платежной системы, которая заменит SWIFT. Больше того, в той же новости говорится, что к планам континентальной Европы уже присоединилась Великобритания.

И немецкий, и французский министр не скрывают, что основная причина, вынуждающая ЕС пойти на этот шаг, - санкции. Штаты в одностороннем порядке принимают решения об ограничениях или запретах, которые не всегда нравятся Европе, но она ничего не может сделать, поскольку все платежи проходят через контролируемую Вашингтоном платежную систему.

По словам главы МИД Германии Мааса, речь идет, прежде всего, о санкциях против Ирана, но ограничительные меры против России, Китая и Турции "также вредят европейской экономике". И выход один - аналог SWIFT. Кстати, Россия это поняла еще раньше - и ввела свой "Мир". Пока он действует только внутри РФ, но, если мир станет "мультисистемным", этот недостаток будет устранен.

Для Евросоюза Иран действительно стал последней каплей. Брюссель открыто выступил против расторжения Трампом договоренностей с Тегераном, но, как оказалось, сделать ничего не мог: европейским компаниям пришлось поневоле заморозить свою активность в этой стране из-за SWIFT. Между тем, Иран был для ЕС единственной серьезной альтернативой России в вопросах нефти - и Брюссель очень рассчитывал на возобновление поставок оттуда.

Впрочем, есть еще одна альтернатива, хотя и не равнозначная, - Штаты. В Европе, похоже, уже поняли, что и американские санкции против Ирана, и борьба Вашингтона с "Северным потоком-2" - это элементы рекламной кампании Трампа под названием "Купуй американське". Вот только попадать в новую зависимость, да еще и переплачивать за нефть и газ из США европейцы не хотят. В отличие от Украины, покупающей американский уголь, они не ищут политической выгоды и предпочитают считать деньги.

Поэтому им нужно только одно: создать собственную систему для счета денег. И она будет создана. После чего любые американские санкции будут сведены к нулю. Точнее, они будут бить только по самой Америке.

"Динамо" без Лиги чемпионов

"Динамо" не смогло попасть в Лигу чемпионов. Даже незабитый "Аяксом" пенальти не вдохновил киевлян на то, чтобы взять инициативу в свои руки и забить два нужных гола.

Ничего страшного, конечно, не произошло. "Динамо" не вылетает из еврокубков - оно вместо группового турнира Лиги чемпионов попадает в групповой турнир Лиги Европы, где, скорее всего, возьмет даже больше очков, несмотря на отсутствие бонуса.

Однако это означает, что за прошедший год команда Хацкевича не сделала ни одного шага вперед. Хотя шанс был. В 2018-м в отборочной сетке Лиги чемпионов впервые не участвовали представители четырех стран-грандов, попадание на которых всегда было для украинских клубов роковым. Динамовцам попался "Аякс" - команда с потрясающей историей, но на сегодняшний день представляющая собой подборку молодежи со всего мира (плюс дядька Хунтелаар).

Собственно, как и "Динамо", причем особой разницы в классе игроков не было. Разница оказалась в том, что молодежь "Аякса" действовала организованно, зная, что нужно делать на поле, и не допуская провалов в защите. А это уже вопрос не самих футболистов, а тренера.

Вотум доверия к Хацкевичу, похоже, скоро закончится. Чтобы этого избежать, "Динамо" нужно либо пройти хотя бы в четвертьфинал Лиги Европы, либо выиграть "золото" внутреннего чемпионата. Возможно, в принципе, и то, и другое. Но случится ли? Это снова зависит от Хацкевича больше, чем от его подчиненных.