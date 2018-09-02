Спустя полтора месяца после вынесения решения Конституционным судом о возобновлении социальных гарантий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, ликвидаторы по-прежнему не могут получить от государства причитающиеся им льготы.

Виной тому - катастрофическая дыра в бюджете - там попросту не заложены средства на социальные гарантии чернобыльцам.

При этом Кабмин под видом борьбе с "липовыми" чернобыльцами, принял постановление о выдаче новых удостоверений ликвидаторам, вынуждая их пройти верификацию до января 2019 года.

Ситуацию анализирует "Страна".

Льготный геноцид

Аккурат под Новый, 2015 год, Верховная Рада в лице тогдашней коалиции "Европейская Украина" (за это решение проголосовали все фракции тогдашней коалиции - БПП - 115 голосов, "Народного Фронта" - 78, партий "Самопомощь" - 28, Радикальная партия Олега Ляшко - 17 и ВО "Батькивщина"- 15 голосов) положила под елку миллиону ликвидаторам аварии на ЧАЭС крайне неприятный сюрприз - отмену большинства социальных гарантий.

Вторая категория чернобыльцев потеряла право на бесплатные путевки в санатории, проезд в коммунальном транспорте и электричках. Третья категория также потеряла большинство своих прав, например, лишилась рецептурных лекарств, а у тех, чей доход превышал на тот момент 1710 гривен (то есть, практически всех), отобрали 50%-ю скидку на оплату жилкомуслуг.

Семьям чернобыльцев привязали добавки к пенсии в связи с потерей кормильца к размеру доходов, который устанавливался по решению Кабмина. Практически полностью были отменены льготы и компенсации для 4-й категории ликвидаторов, ограничено право на получение медицинских льгот для пострадавших 2-й и 3-й категории, а также детям-чернобыльцам; отменена компенсация ребенку школьного возраста, эвакуированному из зоны отчуждения, и выплата льгот детям, находящимся на диспансерном учете или числящимся как инвалиды вследствие катастрофы.

Государство аннулировало также бесплатное питание для всех детей-чернобыльцев в детских садах и санаторные путевки для 2-й и 3-й категории ликвидаторов. Ну и в довершение, тем гражданам Украины, у которых кроме чернобыльских льгот были еще какие-то другие соцгарантии, предложили выбрать какую-то одну категорию льгот и пользоваться только ею. Этот закон был моментально подписан президентом Украины Петром Порошенко и с 2015 года вступил в силу.

Практически сразу же после принятия этого решения 50 депутатов "Оппозиционного блока" написали заявление в Конституционный суд с целью оспорить этот документ. Конституционный суд не спешил выносить решение по этому делу, однако все-таки, спустя три года после подачи обращения, КС признал отмену льгот незаконной.

"Конституционный суд Украины, исходя из содержания статьи 16 Основного Закона Украины, отмечает, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы – катастрофы планетарного масштаба, сохранению генофонда украинского народа предопределяет предоставление особого статуса гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", - говорится в документе.

Конституционный Суд считает, что льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения причиненного вреда чернобыльцам. Таким образом, отменяется действие норм, которые ограничивали выплаты для льготных категорий, связанных с катастрофой на ЧАЭС, заключил суд.

По решению КС, все льготы чернобыльцам были моментально возобновлены. Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Но на практике власти де-факто отказались его исполнять.

Бюджетная дыра

"Услышал в новостях, что чернобыльцам восстановили льготы, вот и обратился в собес за путевкой в санаторий. До 2015 года их хоть с трудом, но выдавали. Сейчас только разводят руками - путевок у них нет", - жалуется в разговоре со "Страной" 78-летний ликвидатор аварии на ЧАЭС 2 категории, киевский пенсионер Владимир Васильевич.

До отмены льгот для его 2 категории в декабре 2014 года, он имел законное право пользоваться 1 раз в год путевкой на санаторно-курортное лечение. Но эту льготу, как и многие другие, у него отобрали в связи с вышеупомянутым законом. И, несмотря на то, что КС восстановил право на эти льготы, их финансирование из бюджета в нынешнем году не предусмотрено. То, что де-юре оказалось победой чернобыльцев в Конституционном суде, де-факто, существует пока только на словах. И вот в чем дело.

До отмены льгот чернобыльцам в 2014 году на Министерство соцполитики по программе "Социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", предусматривалось финансирование в размере 2,623 миллиарда гривен.

В Госбюджете на 2018 год по аналогичной программе было предусмотрено 1,920 млрд гривен.

Даже если оставить за скобками упоминание об инфляции за все эти годы, то чистое финансирование программы сократилось на 703 миллиона.

И это именно те средства, которых не хватает для возобновления льгот чернобыльцам.

Зампредправления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в своем интервью 112 каналу уже пояснила, что без дополнительного выделения средств в Госбюджете надеяться на какие-то выплаты или льготы чернобыльцам - не возможно.

"Как только будут заложены в бюджете средства, а это чернобыльские выплаты, они идут исключительно из государственного бюджета. Сроков я не знаю. До конца года, к сожалению, таких средств в нашем государственном бюджете не заложено", - пояснила она.

Между тем, проект изменений к Государственному бюджету, где были бы предусмотрены эти расходы, уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторский коллектив - группа депутатов от "Оппозиционного блока".

Он предусматривает увеличение на 703,5 миллиона гривен расходов по программе "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

"На совещании у спикера Верховной Рады Андрея Парубия на днях мы потребовали, чтобы этот законопроект был рассмотрен как безотлагательный, - рассказывает "Стране" народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев. - Все льготы чернобыльцам необходимо немедленно восстановить в полном объеме, как и постановил Конституционный суд".

Отметим, что в предварительной повестке дня на первую неделю новой сессии Верховной Рады, которая имеется у "Страны", этот законопроект отсутствует.

Чистка рядов

Но даже если допустить, что парламент согласится выделить средства на чернобыльские льготы, перечень самих чернобыльцев могут существенно проредить.

Так, Кабмин еще в июле принял Порядок выдачи новых удостоверений чернобыльцам и гражданам, участвовавшим в ликвидации других ядерных аварий и испытаний или пострадавшим от их последствий. Новые бланки удостоверений будут разными для участников ликвидации аварий и пострадавших от их последствий. Выдавать их будут в управлениях соцзащиты населения по месту регистрации на основании решений Региональных комиссий.

С принятием этого постановления после 1 января 2019 года считаются недействительными все удостоверения старого образца, на которых нет красного штампа "Перерегистрировано". Владельцам таких документов следует получить удостоверение уже нового образца. Также новые образцы будут выдаваться в случае утери документов или каких-либо изменений в имени или статусе. Перерегистрированные удостоверения с соответствующим штампом пока будут действовать и дальше, но как долго - неизвестно.

Ранее в Кабмине считали, что если предположить, что в Украине 10 тысяч человек имеют "липовый" статус чернобыльца, а средняя пенсия инвалида Чернобыля – 3 тысячи 949 гривен, то только из-за выплат пенсий таким лже-ликвидаторам бюджет теряет 39,5 миллионов гривен.

Чтобы получить новое удостоверение, ликвидаторы должны будут предоставить справку о повышенной заработной плате, где указано количество дней и населенный пункт, где человек работал. Данные справки должны быть подтверждены первичными документами: приказом или распоряжением о командировке в зону отчуждения. Либо справкой из государственного архива Минобороны об участии в ликвидации последствий аварий.

Инвалидам и гражданам, пострадавшим от последствий аварий, кроме вышеназванных документов, нужна еще справка Межрегиональной санитарно-экспертной комиссии. В ней должно быть указано, что инвалидность связана с последствиями аварий и катастроф.

Эвакуированным в 1986 году гражданам и лицам, постоянно проживающим в зоне обязательного отселения, необходимо предоставить справку, выданную облгосадминистрациями Ровенской, Черниговской, Волынской, Житомирской и Киевской областей.

Подтверждающие статус документы нужны будут и вдовам чернобыльцев, и их детям и опекунам детей умерших ликвидаторов, другим категориям граждан, имеющим непосредственное отношение к ядерным авариям. После сдачи документов в Региональную комиссию, в течение месяца будет принято решение о выдаче или отказе в выдаче льготного удостоверения.

Во всеукраинской общественной организации "Союз Чернобыль Украины" уже бьют тревогу из-за того, что этот документ был принят без согласования с чернобыльскими организациями.

"Прошло более 32 лет после Чернобыльской трагедии. 117 тысяч чернобыльцев в том числе 49 тысяч участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют инвалидность бессрочно и статус 1 категории, остальные имеют 2 и 3 категории. Многие из них, по разным причинам, не сохранили документов, подтверждающих их участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Более того, что касается тех лжеликвидаторов, которых желательно оставить без статуса чернобыльца, а это как всегда чиновники разного уровня, власть сделать этого не может, потому что они имеют идеальные справки. Поэтому, опять, в первую очередь, пострадают настоящие ликвидаторы", - говорит вице-президент "Союз Чернобыль Украины" Анатолий Лигун.

В данном решении Кабмина кроется и проблема для тех чернобыльцев, которые были в 1986 году командированы не в сам Чернобыль, а в "Чернобыльскую зону" или "Припятскую зону".

Дело в том, что засчитывать им время, проведенное на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, начали не со дня аварии, а гораздо позже. Еще сложнее доказать свою сопричастность к ликвидации аварии на ЧАЭС будет партизанам, которым справки о выездах на станцию начали давать только в июне-июле 1986 года. Многие из них уже столкнулись с проблемами доказательного характера при досрочном выходе на пенсию по 2 категории, когда не смогли подтвердить то, что выезжали на станцию в апреле и мае 1986 года. Из-за строгой секретности тех обстоятельств у них нет ни справки о заработной плате, ни подтверждения о датах выезда в зону. Другим, тем, которым все-таки выдавали такие справки, часто занижали как количество выездов, так и уровень полученной "дозы".

"Если командированным в город Чернобыль бояться нечего, то тем, кто был командирован в "Чернобыльскую зону", "Припятскую зону", будет весело. А уж как будет весело "партизанам", у которых в архивных справках указано что они работали в 30 километровой зоне, без конкретных указаний о выездах в зону отчуждения. Достаточно сказать, что еще в 2001 году Верховный Суд Украины установил, что "зона отчуждения" и "30 километровая зона" не идентичны и справка из архива без указания выездов в зону не может быть основанием для получения статуса… А уж сколько радости многие ликвидаторы получат, когда будут востребованы и изучены "особови рахунки". Кстати, одним из заданий комиссий установлено тщательно изучать эти особови рахунки и сверять со справками, на основании которых начисляется сегодня пенсия", - пишет в блоге Игорь Бургас, представляющий Центр виктимизации Чернобыльской катастрофы.

"Цель стоит урезать число чернобыльцев. Денег на чернобыльцев в государстве нет, чернобыльцы это не модно, на их проблемах пиарятся раз в год, а все остальное время эта тема не популярна. Поэтому бороться за их права никто не станет", - считает экономист Александр Охрименко.