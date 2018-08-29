До времени Ч в украинских школах остались считанные дни. С 1 сентября должна стартовать масштабная реформа всей отечественной образовательной системы, которую профильное министерство анонсирует вот уже несколько лет кряду.

Нарисованная чиновниками картинка и вправду впечатляет. "Полностью изменится логика учебного процесса - от зазубривания ради оценок школа перейдет к формированию компетенций, которые впоследствие помогут ребенку использовать полученные знания на практике, реализовать себя в жизни", - говорит глава Агентства развития образовательной политики и директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.

Если говорить проще, ученикам и родителям обещают школу их мечты: первоклассникам разрешат играть на уроках (и даже обеспечат конструкторами Lego), старшеклассникам - выбирать, какие предметы учить в усиленном режиме, а родителей обещают допустить к полноценному участию в жизни школы и даже согласовывать с ними учебные планы. И при этом - никакого давления и поборов.

Правда, пока не совсем понятно, как эти амбициозные планы будут уживаться с суровой реальностью. Ведь из-за изменения правил зачисления в первые классы (школы должны принимать детей, прописанных в их микрорайоне) многие учебные заведения трещат по швам и возвращают уже подзабытое обучение в две смены. И это далеко не единственная школьная проблема, которая грозит если не сорвать, то заметно подкорректировать реформы.

"Страна" собрала топ-5 новаций, которые начнут работать уже с 1 сентября и проанализировала как они изменят жизнь школьников и их родителей.

1. Новая украинская школа для первоклассников

Первоклассников в этом году ждут, пожалуй, самые масштабные нововведения. С этого года во всех учебных заведения страны стартует проект "Новая украинская школа". Министерство образования начало готовить его еще с 2016 года, а в прошлом году новую методику апробировали на 200 школах в разных регионах Украины.

"Новый государственный стандарт начального образования полностью меняет подход к обучению. Раньше ребенок должен был усвоить массив информации по разным предметам, которые не пересекались между собой. Другими словами, ставка делалась на теорию и зазубривание. Теперь знания будут получать в игре, у детей должно сформироваться критическое мышление. Это - аналог европейской образовательной модели", - пояснила "Стране" аналитик по вопросам образования Ассоциации городов Украины Людмила Мозговая.

Помещения для первоклассников разделят на несколько зон: учебно-познавательную, игровую, художественно- творческую, мультимедийную (с интерактивными досками, компьютерами и пр.). Рекомендован также живой уголок. Оценок детям ставить не будут. А основные акценты сделают на чтении, логике, творчестве, коммуникативных навыках.

Чтобы оборудовать новое образовательное пространство, Миноборазование выбило из госбюджета огромную субвенцию - порядка 1,4 млрд грн. Плюс - активно привлекают местные бюджеты.

Как пожаловались недавно в министерстве, многие регионы не спешат осваивать эти и выделять свои деньги. В некоторых пока использовано до 50% средств, хотя до первого сентября остались считанные дни (самый низкий показатель - у Киевской и Николаевской области, где участники торгов обжаловали их результаты и заблокировали подписание договоров).

То есть, понятно, что закупить мебель и технику в срок успеют далеко не все. Там, где процесс идет, рассказывают, что в школы завозят ноутбуки, мультимедийные доски и конструкторы Lego.

В Киеве, по словам главы ассоциации директоров школ Татьяны Федуновой, лучше всего укомплектовали школы Голосеевского района - во всех учебных заведениях поменяли мебель и обновили технику.

2. Переполненные классы

Впрочем, для большинства родителей первоклашек удобные парты и развивающие игры в этом году отошли на второй план. Ведь из-за изменения порядка зачисления в первые классы (школы обязали принимать всех детей, прописанных в их микрорайоне), классы во многих учебных заведениях оказались перегруженными.

"Страна" уже детально писала, что в некоторых школах набрали по 7-11 первых классов, а чтобы найти для них помещения, начинают переводить детей постарше на обучение во вторую смену, "оптимизировать" кружки и факультативы.

Директор гимназии "Перспектива" им В. Мономаха (Борисполь) Неля Клименко рассказала "Стране" что они, чтобы уместить всех детей, сократили количество групп продленного дня и отправили учиться во вторую смену учеников 3-5 классов.

"В некоторых классах по 34-36 человек, хотя, по требованию министерства, должно быть не больше 30. Но что делать, если в Киеве дефицит школ - новые микрорайоны строятся быстрее, чем учебные заведения. К примеру, в отдельных школах Софиевской Борщаговки - по 10-11 первых классов. Там впору учиться в третью, не то что во вторую смену", - говорит Татьяна Федунова.

"Школа рассчитана на 900 человек. Сейчас с учетом 8 первых классов по 35 человек - 2 тыс человек. Под классы заняли часть библиотеки, подсобку химии, гардероб, все рекреации, кабинет директора, кабинет завуча. Так что, видимо, за счет этих помещений решили вопрос с классами", - рассказала "Стране" киевлянка и мама детей-школьников.

Людмила Мозговая добавила, что в такой ситуации игровое обучение может оказаться под вопросом - детям попросту не хватит свободного пространства, есть и риск травматизма.

3. 12-летка возвращается?

Не менее важное нововведение - переход с нынешнего 11-летнего на 12-летнее обучение. Собственно, это не совсем новация: 12-летку уже пытались внедрить несколько раз, но потом отменяли, поясняя, что наши школы пока не готовы к профильному обучению.

Как будет в этом раз - судить сложно. Эксперт образовательного рынка Андрей Черных считает, что "при смене власти это решение будет почти гарантировано отменено, так как не поддерживается ни родителями ни обществом".

И добавил: вместо экспериментов с профильным обучением, в школах нужно срочно усиливать подготовку по математики с 5-6 классов и ввести обязательное ВНО по математике в 11 классе.

Как уже писала "Страна", в этом году выпускники показали крайне низкие результаты на ВНО по математике - решить элементарные задачи с дробями смогла лишь половина участников.

Людмила Паращенко наоборот говорит, что со следующего учебного года у школ появится реальная возможность запустить профильное обучение. Согласно новым учебным планам для 10-х классов под вариативную составляющую (предметы по выбору) можно отводить до 8 часов в неделю.

Правда, по мнению Федуновой, не совсем понятно, как эта профильность впоследствие будет вписываться в рынок.

"Ведь пока нет конкретных цифр сколько нам нужно биологов, юристов, математиков. Так что тут школа должна, скорее, помочь ребенку определиться с выбором", - говорит она. Но по-настоящему профильная школа сформируется в Украине не ранее 2027 года. Планируется два направления - академическое (для тех, кто хочет поступать в вузы) и профессиональное (рабочие профессии).

4. Автономные школы - учат как хотят

Школам с нового учебного года обещают максимум свободы. Как пояснила Людмила Паращенко, им позволят самим писать учебные планы, причем, их даже не нужно будет утверждать в управлении образования. Школа также будет сама планировать внеклассную и воспитательную работу. Больше свободы получат и учителя, особенно младших классов.

"Они могут сами выбирать по какой учебной методике преподавать, в каком темпе, когда, возможно, стоит притормозить, так как не все дети усвоили материал", - рассказала Паращенко. Она называет новые условия раем для креативных педагогов, которые любят и умеют учить.

Такая новация, если она действительно заработает, еще больше усилит важность выбора школы и учителя. Ведь в школах теперь будут давать не только разное качество, но и разный объем знаний. Не исключено, что престижные школы с высококлассным педагогическим составом станут еще более недоступными и дорогими, чем сейчас.

Правда, Паращенко прогнозирует и немалые проблемы, особенно с учителями предпенсионного и пенсионного возраста, которых в Украине немало. По ее мнению, часть педагогов будет сознательно тормозить реформы, а часть - попросту уйдут из профессии. Особенно, если учесть, что зарплаты у них, по сути, остались прежними. Людмила Мозговая рассказала, что за последние два года оклады повысили в среднем на 25%, и платить и должны из государственной субвенции. Но этих денег уже не хватает и зарплатных вопрос центральная власть пытается переходить на местные бюджеты.

"Далеко не всем это по карману. Поэтому в некоторых населенных пунктах учителя ушли в отпуска без отпускных и без денег на оздоровление", - отмечает Мозговая.

Между тем, требовать от учителей станут больше. Все педагоги младших классов прошли переобучение. Кроме того, в этом году впервые утвердили госстандарт для этой профессии. Там, в частности, требование к учителям искать дополнительные материалы в интернете, постоянно повышать квалификацию и прочее.

5. У родителей спросят, но и денег возьмут

Автономизация школ предусматривает усиление роли родительских советов. "Перед ними не только будут отчитываться учителя, их станут привлекать для разработки учебных планов, согласовывать образовательную стратегию", - говорит Паращенко.

В министерстве образования обещают также жестко бороться с поборами. О том, что батальных родительских взносов не будет говорят и в ассоциации директоров школ Киева. "Но если родители захотят профинансировать какую-то дополнительную опцию, скажем, экскурсии, никто этого запретить не может", - добавила Татьяна Федунова.

Впрочем, даже беглого просмотра родительских форумов достаточно, чтобы убедиться - ничего не поменялось, по крайней мере, в этом году. Родители по-прежнему сетуют на "добровольные вступительные взносы" для первоклассников, которые в зависимости от статуса школы, могут достигать 1 тысячи долларов, сборы на тетради, книги и пр.

Вот что, в частности, написала на форуме "Батьки SOS" харьковчанка Ольга Шморгун, которая отправляет своего ребенка первый класс: "Про сборы денег: 250 грн. фонд школы, 100 грн. - месячные расходы класса, 150 грн. - на футболки, звоночки,цветы пед.составу, каравай, рушники. Итого уже сдали по 500! Сегодня родительски совет посетил завуча и вот: "Уважаемые родители! Каравай заказали на 3 кг, завтра завуч выдает эмблемы по 40 грн на пиджак, это обязательно, ещё сегодня сказали что нужен коврик за 750 грн, 4 пуфика примерно по 600-800 грн, контейнеры пр 40 грн., их нужно 15 шт., и альбомы по 65 грн их нужно 4 шт. Общая сумма выходит 5600, на человека по 200 грн. Итого 700 грн на сегодняшний день. Своего класса не имеем,т.к. у нас школа с подсменкой и наш класс это еще и помещение 3 класса. Многие родители очень переживают, что мой пост боком выйдет всему классу. Не удивлюсь, если побегут требовать отчисления ребенка из школы", - написала Шморгун.

6. Новые предметы

Стратегия перехода от теории и оценок к компетенциям затронет всех без исключения учеников. Министерство образования выделило несколько компетенций, которые будут формировать у детей. Это, в частности, финансовая (предпринимательская), гражданская. коммуникативная, математическая, языковая. Само понятие компетенция означает умение использовать полученные знания на практике. То есть, чтобы сформировать ту или иную компетенцию, нужны как теория, так и практика.

В школах одни компетенции собираются "формировать" в рамках стандартных учебных предметов, скажем, математическую или языковую, тогда как для других придумали новые предметы, факультативы и внеклассные занятия.

В сетях уже активно обсуждали намерение чиновников отчитать в школах курс медийной грамотности (детей,в том числе, младших классов собираются учить отличать медиа-пропаганду в СМИ от "правильных" новостей). А для 10-х классов всех без исключения школ страны в этом году запустят "гражданское воспитание" - как предмет и часть воспитательной работы, - рассказала Людмила Паращенко.

Вопрос как и кто будет формировать новые для школы компетенции, скажем, по финансовой грамотности, и каково будет качество подготовки (скажем, чем "гражданское воспитание" будет отличаться от стандартной политинформации в советских школах) - остается открытым.

Также в рамках перехода на 12-летки в школах "уплотнят" отдельные предметы. Например, физику, химию, биологию, географию и астрономию объединили в один блок "Естественные науки". Правда, замена им стандартных уроков пока является добровольной - для участия в пилотном проекте школам нужно подать заявки в местные управления образования.

В Национальной академии наук Украины ранее отмечали, что такое объединение предметов чревато снижением качества обучения и преподавания.

7. Украинизация

Также с этого года стартует одна из противоречивых частей школьной реформы - тотальная украинизация. С этого года в старших классах во всех школах страны исчезнет обучение на языках национальных меньшинств.

Полностью отменят обучение (включая младшие классы) с 2020 года.

Закон раскритиковали представители национальных меньшинств, страны-соседи (особенно Венгрия), а также европейские организации, включая Веницианскую комиссию. В Раду даже внесли законопроект, который предусматривал некоторые послабления в вопросах языковой политики в образовании, но его до сих пор так и не приняли.