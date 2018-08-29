Уже почти месяц без аналогового ТВ живут киевляне и кировоградцы - эти два региона стали пилотными для старта полноценного перехода на цифровое телевидение в Украине. В ночь на 1 сентября отключат аналоговый ТВ-сигнал в остальных областях страны.



Правда, как уже писала “Страна”, тестовое отключение "аналога" в двух областях показало: Украина к переходу на "цифру" пока не готова.

Пилотное отключение аналога в Киеве и Кировограде обнажило множество проблем, главные из которых - плохое цифровое покрытие и недостаточное обеспечение населения цифровыми тюнерами.

Учитывая опыт Киева и Кировограда, в Нацсовете даже рассматривали возможность отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине. Но вот, до планового отключения "аналога" осталось всего три дня. И ни о том, что все проблемы с цифровым сигналом и тюнерами решены, ни о том, что дедлайн переносится, от властей заявлений нет.

Отключат ли все-таки аналоговый ТВ-сигнал в Украине с 1 сентября, и если да, то чем это грозит телезрителям, разбиралась “Страна”.

Борьба за аналоговый эфир

Главные противники отключения аналогового вещания в Украине - крупные телеканалы, имеющие аналоговые лицензии. Их мотив понятен: с отключением аналогового сигнала они теряют часть аудитории, так как многие телезрители до сих пор не купили себе тюнеры для получения цифрового сигнала, а во многих отдаленный районах он отсутствует вообще.

"Фактически речь идет о том, что более миллиона людей останутся вообще без телевидения", - возмущаются представители телеканалов

Медиагруппы "1+1 медиа" и "Интер" ранее уже обращались публично к правительству с просьбой отложить отключение аналогового телевидения до 2019 года. Но эти уговоры не подействовали ни на правительство, ни на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, который курирует переход на цифровое телевидение в Украине.

Не достигнув консенсуса, телеканалы развернули борьбу уже в юридической плоскости.

Так, телеканал "1+1" подал в суд два иска. Первый - против решения Кабмина отключить аналоговое ТВ в Украине в ночь на 1 сентября. Второй - против решения Нацсовета аннулировать лицензию канала на аналоговое вещание и отключить передатчики в Киеве и Кировоградской области. По обоим искам суд открыл производства, первое заседание состоится 26 сентября.

Иск против Нацсовета в медиагруппе “1+1” объясняют тем, что, отобрав аналоговую лицензию, госрегулятор вышел за рамки своих законных полномочий. А что касается иска против правительства, то в медиагруппе не согласны с планом отключения. Так, на “1+1” выступают за поэтапное отключение аналога для населенных пунктов с населением менее 50 тысяч человек, но только после определения, есть ли там покрытие цифровым эфиром.

Хотя, как следует из их комментария, на “1+1 медиа” понимают, что скорее всего, правительство не изменит свое решение, так как на то есть политическая воля.

“Государство сказало, что отключение состоится 1 сентября, значит, скорее всего, так и будет. Наша позиция - отключать нужно города с населением более 50 тыс. человек, более мелкие населенные пункты - по факту подтверждения наличия сигнала Т2”, - цитирует заявление пресс-службы медиагруппы "1+1" издание "Детектор Медиа".

Как сообщил “Стране” источник на ТВ-рынке, другие телевизионщики также обратились в Кабмин с просьбой отключить “аналог” только в населенных пунктах более 100 000 жителей.

Но, как сообщил “Стране” глава Нацсовета Юрий Артеменко, переносить отключение аналогового вещания не будут, даже несмотря на негативный опыт Киева и Кировограда.

“Это решение Кабинета Министров - с 1 сентября отключить всю Украину от аналогового сигнала”, - сказал Артеменко “Стране”. Речь идет о постановлении Кабмина от 13 июня 2018 года № 509.

Он уточнил, что пока что аналоговое ТВ в Украине отключат не полностью. Вещать в “аналоге” продолжат каналы Общественного ТВ, местные каналы и аналоговые каналы на территориях с особым режимом вещания, примыкающие к РФ (Крым и зона ООС). Повсеместно отключить аналоговый сигнал в Украине Нацсовет планирует к маю 2019 года.

“Этот процесс необратимый. Наш посыл к зрителям - готовьтесь к тому, что отключение аналога будет. Побеспокойтесь о том, чтобы купить тюнер и подключить его, если вы хотите получить телевидение бесплатно в хорошем качестве”, - добавил Юрий Артеменко.

По его словам, в Нацсовете учли ошибки и сложности, которые возникли с отключением "аналога" в пилотных областях. Но на вопрос - что было сделано для того, чтобы они не повторились уже в масштабе всей страны, Юрий Артеменко прямо не ответил. Мол, в Нацсовете планируют решать проблемы по мере их поступления, ведь в каждой области все индивидуально.

“Сложно предсказывать, какие сложности и где возникнут. Давайте дождемся 1 сентября. Чернигов, Черновцы, Одесса - это не Кировоград, это регионы со своими особенностями. В любом случае мы будем сталкиваться с проблемами, вопрос только в том, как быстро мы и местные власти их будем решать", - добавил Артеменко.

Так что же это за проблемы, с которыми столкнутся украинские телезрители с 1 сентября? И как государство планирует их решать?

"Не сигнал плохой, а не туда направили антенну"

В первую очередь речь идет о проблемах с цифровым покрытием.

Во многих населенных пунктах Украины цифровой сигнал слабый или вообще “не ловит”. Из-за этого часть киевлян и кировоградцев после отключения “аналога” остались без ТВ-сигнала вообще. Теперь тот же риск уже через несколько дней ждет зрителей уже по всей стране.

На сегодня точную карту покрытия знает только цифровой провайдер ООО "Зеонбуд". В самой компании утверждают, что цифровой сигнал "ловится" на 95% территории Украины. Однако по данным, которыми оперируют телеканалы, цифровой сигнал отсутствует на 10-20% украинской территории. То есть, когда в Украине полностью отключат аналог, чуть ли не каждый пятый зритель рискует остаться перед темным экраном.

По данным телеканала “Интер”, которыми располагает “Страна”, таких городов (население выше 5 тысяч) с неуверенным приемом Т2 по всей стране - 299, а небольших населенных пунктов - несколько тысяч.

С момента пилотного отключения “аналога” служба поддержки телезрителей Inter Media Group, к примеру, получает от зрителей Киевской и Кировоградской областей тысячи звонков в неделю, и четверть из них касается отсутствия цифрового покрытия.

“Те, кто жалуется на качество сигнала, говорят о неустойчивом приеме в течение дня (утром изображение есть, вечером нет, или наоборот), или показе только части каналов", – сообщили "Стране" на телеканале "Интер".

Юрий Артеменко в разговоре со "Страной" признает, что ни Нацсовет, ни вообще никто в Украине не знает, где и какое цифровое покрытие. Мол, для этого нужно было проводить специальные замеры. Вопрос - почему еще до того, как выключать “аналог”, их никто не проводил - остается открытым.

Впрочем, в Нацсовете уверяют: ситуация с цифровым покрытием не такая уж плачевная.

По словам главы Нацсовета, во многих случаях, когда зрители в Киеве или Кировограде жаловались на отсутствие цифрового сигнала, виноваты были не “белые пятна” в цифровом покрытии, а сами зрители - мол, не в ту сторону направили антенну, или не подняли ее на нужную высоту.

“Покрытие цифрой в Киеве лучше, чем покрытие аналогом. Я готов об этом поспорить. Да и Киев - вообще не показатель, потому что весь Киев сидит на кабеле. В Кировограде, возможно, есть проблемы. Но часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда звонят на горячую линию и жалуются - нет покрытия. Выезжает бригада специалистов, и оказывается, что покрытие есть - просто нужно антенну поднять повыше или развернуть в другую сторону”, - рассказывает Юрий Артеменко.

При любых проблемах с цифровым сигналом Юрий Артеменко рекомендует обращаться к местным властям - в каждой области для этого организованы горячие линии. А те уже будут связываться с цифровыми операторами и телеканалами, которые заинтересованы в том, чтобы их сигнал принимало как можно больше зрителей, и совместно будут решать проблемы с покрытием. Функция Нацсовета - лишь координировать этот процесс.

“Ради одной хаты в горах никто не будет устанавливать цифровой передатчик”

При этом в Нацсовете не отрицают, что “белые пятна” в покрытии по Украине есть. И что по всей стране тоже будут возникать проблемы с цифровым сигналом.

Причем Юрий Артеменко открыто говорит о том, что в некоторых районах после отключения “аналога” зрители останутся и без “цифры” тоже.

“В каждой области по-разному. Да, есть точки, где цифровое телевидение не принимает, и где его даже экономически не выгодно ставить. Потому что если где-то в горах стоит одна хата, ради одной хаты никто не будет устанавливать цифровой передатчик. В некоторых районах человек просто физически не сможет получить цифровое телевидение. Ему придется переходить либо на кабельное, спутниковое, либо на интернет-телевидение”, - заявляет “Стране” глава Нацсовета по ТВ.

Речь идет об отдаленных населенных пунктах в сельской местности, а также на территории с неровным рельефом. Хуже всего обстоят дела с покрытием на холмистой местности в Западной Украине - на Волыни, Закарпатье, где эфирный сигнал просто не может пройти сквозь горы.

Выходит, тем, кому не повезет, придется самим искать альтернативу - переходить на спутник, кабель или интернет-ТВ.

“Там надо ставить передатчики через каждые 2 км, но это физически невозможно. Проще каждому купить и подарить по спутниковой тарелке”, - говорит Артеменко.

Вот только кто займется этой благотворительностью? В Нацсовете нет ответа на этот вопрос.

Учитывая, что госпрограмма по обеспечению малоимущего населения бесплатными цифровыми тюнерами была свернута еще в 2012 году, и с тех пор цифровые приемники никому не "дарили", вряд ли власти с сентября резко начнут раздавать бесплатно спутниковые тарелки (которые стоят еще дороже, чем Т2-тюнеры).

И в этом кроется еще одна ключевая проблема с отключением “аналога” в Украине: недостаточное обеспечение населения тюнерами Т2, необходимыми для приема цифрового сигнала.

Малоимущие граждане должны были получить устройства от государства бесплатно, но по данным руководителя Центра адвокации и лоббирования Независимой ассоциации телерадиовещателей Ольги Большаковой, в среднем по Украине получили приемники только около 30% малоимущих, а в Киеве - вообще лишь 17%.

Впрочем, покупка цифрового тюнера уже становится дорогим удовольствием не только для малообеспеченных граждан, но и для людей с нормальным достатком: на фоне повышенного спроса (а спрос на тюнеры за два месяца вырос в целых 20 раз) цены на приемники Т2 уже взлетели более чем вдвое - до 550-600 гривен. Причем в Киевской области их стоимость доходит и до 750 гривен.

Но даже по такой завышенной цене тюнеры придется поискать - они уже стали дефицитом. Сами дистрибьюторы Т2-тюнеров прогнозируют, что смогут удовлетворить спрос только к середине декабря 2018 года.

В целом же, ответственность и за прием цифрового сигнала, и за обеспечение тюнерами малоимущих государство переложило на местные бюджеты.

По словам Юрий Артеменко, Нацсовет вместе с Кабмином обратились к местным властям, чтобы те “предусмотрели возможность выделения денег на тюнеры для малообеспеченных, если у них есть такая возможность, или предоставили тюнеры по льготной цене”. А если у властей такой возможности не окажется - придется малоимущим украинцам выкручиваться как-нибудь самим.