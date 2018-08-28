Получит ли армия 200 миллиардов?

Военный бюджет в 200 млрд гривен – именно столько вчера пообещал на 2019 год секретарь СНБО Турчинов. Новость можно назвать сенсационной, поскольку секретарь Совбеза назвал цифру, в два с половиной раза превышающую нынешний оборонный бюджет. Но она почему-то не вызвала ни бури восторга, ни бури протестов.

Что же пообещал Турчинов в реальности? Он подсчитал, что в следующем году ВВП Украины составит почти 4 триллиона гривен и что на оборону должно идти не менее 5% от этого ВВП. Отсюда и взялась цифра в 200 миллиардов.

Реален ли ВВП 2019 года на уровне 4 триллионов? В принципе, да – если ежегодная инфляция в нынешнем и следующем году будет составлять больше 10%. Поскольку нереально, что за эти два года рост экономики составит 25% (в 2017-м ВВП составил 3 триллиона без копеек), то остается только инфляционный рост. Но нынешняя власть с ним успешно справляется уже пятый год.

Но, если 4 триллиона – это реально, то все остальное сомнительно. 5% ВВП – это около 15% бюджета. В мире на сегодняшний день нет ни одной страны с более менее нормальной экономикой, которая отправляла такую часть своих расходов на военные нужды.

Естественно, тут же возразят, что Украина воюет. Но, согласно этой версии, Россия тоже воюет, однако даже ее военный бюджет составляет 2,8% ВВП. Если мы начнем тратить на оборону в процентном отношении в два раза больше, то фронт будет не только снаружи, но и внутри, поскольку денег на социальные нужды и сейчас не хватает, а тогда и вовсе будет катастрофа.

Думается, все понимают, что цифра в 200 млрд – это из того же разряда, что и тысяча в день для солдата на передовой. И потому ажиотажа нет. И преследует такое обещание только одну цель: через четыре месяца обвинить кого-нибудь в том, что на армию не выделяют достаточно денег. Кого именно, пока не ясно, поскольку не ясно, в чьей команде окажется Турчинов и с кем он будет воевать.

Зачем Луценко пиарит себя?

Не ясно и то, что собирается делать на этих выборах генеральный прокурор Луценко. Вчера одной из самых громких тем дня оказалось обсуждение его праздничного видеоролика ко Дню независимости.

Это уже не первый случай, когда генпрокурор пиарится. Однако до сих пор он это делал именно как генпрокурор, расписывая чудеса эффективности проведенной им реформы ГПУ. В этом же случае пиарился не генпрокурор, а просто политик Юрий Луценко. Больше того, как выяснилось позже, пиарился за собственные деньги.

Понятно, что возник логичный вопрос: а зачем? Если исходить из предполагаемой официальной версии, то выглядит это так: сидит генпрокурор в своем кабинете и думает, что страна ждет от него вовсе не посадки хотя бы одного коррупционера, а поздравления с праздником. И после этого решает в срочном порядке потратить собственные деньги на изготовление и размещение видеоролика.

Возможно, кого-то такая версия удовлетворит, но, скорее всего, не всех. И у "неудовлетворенных" все же останется тот же вопрос: а зачем? Если это является частью общей предвыборной кампании президента, то можно было бы хотя бы всуе его упомянуть. Да и тогда вовсе не нужно собственные деньги тратить.

А если это не кампания президента, то тогда что? Новая попытка создать обособленную "Народную самооборону", чтобы поторговаться на выборах?

Зачем Украине "министр культуры ДНР"?

СБУ завербовала бывшего "министра культуры ДНР" Лекстутеса и вывезла его на украинскую территорию. Новость об этом стала известно вчера. В ней также было рассказано, что Лекстутес является важной фигурой: российская ГРУ сделала на него ставку, пытаясь заменить Захарченко, однако у ФСБ были свои планы, и контрразведка выиграла у разведки. В результате Лекстутиса сначала бросили в донецкую тюрьму. Потом почему-то отпустили после чего он и проник в результате некоей "спецоперации" в Мариуполе.

Самое поразительное в этой истории, что все это, скорее всего, правда. Единственное – насчет возможной конкуренции с Захарченко бывший "министр культуры" может, конечно, привирать, чтобы набить себе цену. Но во всем остальном – выглядит вполне реально. Причем не исключено, что это сам Лекстутис, оказавшись на свободе, вышел на СБУ и завербовался – в обмен на вывоз его на украинскую территорию.

Однако, при всей логичности этой версии, возникает вопрос в ее целесообразности. Агентов обычно вербуют для того, чтобы совершали вредительские действия в тылу врага. Будь Лекстутис и сегодня при делах в "ДНР", он мог бы чем то и помочь серьезно украинским органам.

Но завербованного агента тут же доставили на подконтрольную территорию, проведя целую спецоперацию в тылу противника, тратя государственные средства и рискуя жизнью своих сотрудников. С какой целью? Чтобы "экс-министр культуры ДНР" стал советником Нищука и разъяснял, как он давал команды надевать русские косоворотки вместо украинских вышиванок?

Максимальная польза для нынешней украинской власти от Лекстутиса может быть в том, что он даст интервью о каких-то пьянках в руководстве "ДНР" и о контактах с российскими кураторами и Минкульта РФ (большего по статусу он знать не может). Но это уже по ведомству Минстеця, и для этого вовсе не нужно рисковать жизнью сотрудников спецслужбы. По большому счету, такое за час любой бот сочинит.

Что было в Иловайске: версия Генштаба

Куда более серьезную информацию вчера выдал начальник Генштаба украинской армии Муженко, который рассказал подробности того, что происходило четыре года назад в Иловайске. Начальник Генштаба рассказал, что Иловайск был второстепенным направлением, поэтому туда направили добровольческие батальоны, но эти батальоны все равно подчинялись фактически не ему, а "отдельным политикам" (то есть команде Коломойского), что и привело к трагедии.

Все рассказанное – продолжение начатого еще в 2014 году спора между двумя точками зрения. Одну пересказал Муженко, вторая же состоит в том, что неподконтрольные добробаты сознательно бросили в Иловайске, чтобы российские и сепаратистские войска их уничтожили.

Истину, как всегда, нужно искать посредине. Несомненно, Иловайск не был центральным направлением наступления, так как его взятие не решало главной на тот момент задачи - перекрытия контроля над трассой из Донецка в Россию. Во-многом это сражение распиарили сами добробаты, у которых традиционно были куда более плотные связи со СМИ, чем у регулярной армии.

С другой стороны, когда добровольцы уже втянулись в битву, им не торопились давать подкрепления. Возможно, в немалой степени, из-за того, что они (тут речь, прежде всего, о "Донбассе" и "Днепре-1", начавших наступление на Иловайск) больше слушали Днепропетровск, чем Киев.

Иловайская трагедия все еще ждет объективного расследования. Однако оно состоится только тогда, когда никто из основных ее организаторов не будет находиться у власти. Возможно, это будет уже через год-полтора. Но не факт.

Молдавия: проевропейские против проевропейских

Пока Украина находится в состоянии "междумайданья", снова начало лихорадить соседнюю Молдавию. Там вышел свой Майдан – прежде всего, в поддержку избранного и лишенного победы мэра Нэстасе. С утра президент страны Додон осудил акцию протеста, а вскоре полиция разогнала ее.

Казалось бы, все выглядит по классической схеме: пророссийский президент – проевропейские протестующие. Но в реальности все намного сложнее. Президент действительно пророссийский, но победу у Нэстасе отобрал не он и протест вышел не против него и разогнал этот протест не он.

В Молдавии президент, как оказалось, вообще ничего не может. Его даже можно отстранить на время, если не хочет что-то подписывать. Поэтому и результаты выборов мэра столицы, и разгон полицией Майдана – это дело рук правительства. Проевропейского правительства, которое запрещает российское телевидение.

Проевропейский протест против проевропейского правительства – это сегодняшняя ситуация в Молдавии. А пророссийский президент, партия которого имеет самый большой рейтинг, наблюдает за всем со стороны. И это – за пару месяцев до парламентских выборов. Кто-то сомневается в том, какими будут их итоги?