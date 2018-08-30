Праворадикальная группировка С14, которая известна "подвигами" в Киеве, теперь расширяет территорию своей деятельности, уходя в регионы страны.

Что стоит за этим процессом разбиралась "Страна".

Первые визиты - первые ультиматумы

О том, что националисты стали вести более активную деятельность в Черниговской области жители заметили еще полгода назад. Журналист местной газеты города Борзна Сергей Близнюк вспоминает, как к нему в редакцию в конце прошлого месяца пожаловало несколько парней. Визит гостей произошёл сразу после публикации статьи, в которой Близнюк рассказывал, что на берегу озера Нежинская епархия Украинской православной церкви организовала лагерь отдыха для детей.

"Несколько человек пришло в редакцию газеты, но они никак не представились. Среди всех людей я лишь одного знал, а остальные были не местные. Они стали требовать, чтобы я написал заявление на увольнение, так как говорили, что я пропагандирую "московских попов", хотя в статье, которую я написал, не было никаких религиозных или государственных призывов, даже речь не шла о том, что это Московский патриархат", - рассказывает Близнюк.

Те, кто не пожелал представиться журналисту, в скором времени в социальной сети от имени "С14 в Чернигове" сообщили, что побывали в редакции местной газеты "Вести Борзнянщины", которая поддерживает идею "русского мира". Сразу же после ухода радикалов Близнюк написал заявление в полицию, прокуроры открыли уголовное производство, но о ходе следствия до сих пор ничего не известно.

На ситуацию обратили внимание в Национальном союзе журналистов Украины.

"Физическая агрессия и запугивание журналистов недопустимы. И какие бы патриотические лозунги не озвучивали "активисты", кулаками и нападениями правды не получишь. Журналисты не должны бояться выполнять свои профессиональные обязанности. И при этом не остерегаться, что за освещение реальной жизни к ним придут с дракой "активисты", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Поиск неугодных и извинения на видео

За несколько километров от города Борзна, в соседней Городне, С14 также дало о себе знать. Еще в июне месяце патрульная полиция города Сум сообщила, что задержала двух молодых парней, которые осквернили памятник Небесной сотне. Большей информации, как то, что нарушители родом с Черниговской области правоохранители официально не давали, тем не менее спустя всего несколько дней С14 уже были под окнами этих людей.

В память о себе радикалы разрисовали забор дома, а также заставили "раскаяться" в содеянном.

В этой истории неоправданы действия, как молодых парней, осквернивших памятник, так и "С14", считает журналист местной газеты Светлана Томаш. Несмотря на то, что в их небольшом городке ячейки радикалов нет, за последнее время на памяти Светланы это не первый случай, когда группировка являлась со своими "нравоучениями".

"С14 имеет в Чернигове свой молодежный центр и оттуда эти активисты выезжают в районы области. У нас был случай, когда браконьеры убили лосиху, как обычно полиция дала об этом в СМИ сообщение, но они при этом не назвали фамилии и личные данные этого человека, а вот "С14" по своим каналам вычислила его. Недавно приехали они под дом этого браконьера, облили ему краской забор и написали "Убийца". С одной стороны они вроде, как борются за справедливость, но вот эти методы, которые они используют они же не лучшие и совершенно незаконны", - рассказывает Томаш.

Кто работает информатором на С14?

Особый интерес в подобных историях вызывает вопрос - кто источник информации для "С14" и как организации удается получить сведения, которые являются непубличными? Политолог Николай Спиридонов считает, что информаторами праворадикальной группировки могут выступать их же покровители из силовых структур.

Напомним, лидер С14 Евгений Карась и не скрывает, что его организация сотрудничает с СБУ.

"С14" - это исполнители деликатных поручений власти, грубо говоря они провластные титушки. Они подавляют несогласных людей в тех случаях, когда к примеру, с помощью полиции или других официальных силовых структур это делать неудобно. Самостоятельно эта организация действовать в принципе не может, на те или иные действия они получают от силовых структур прямое указание либо одобрение", - рассказывает Спиридонов.

Возможное сотрудничество праворадикалов и правоохранителей подтверждается и недавним инцидентом, произошедшем все в том же Чернигове, когда в центре города к "столбу позора" привязали мужчину.

На кадрах видео, снятого с места событий зафиксировано, как полицейский проходит мимо мужчины и здоровается с участниками публичного судилища, одним из них был представитель "Азова".

"Отсутствие реакции силовых ведомств на любые правонарушения представителей этой организации говорит лишь о том, что они имеют покровителей среди официальных лиц правоохранительных органов, по указке которых, вероятно, и получают конфиденциальную информацию, - говорит юрист Максим Могильницкий. - Такая ситуация с персональными данными уже никого не удивляет в условиях современной Украины. Чего стоит небезызвестный сайт "Миротворец".

Львовский фронт С14

Чего стоит такой сайт прекрасно знает и солист Львовского театра оперы Николай Санжаревский, чей домашний адрес теперь значится в их базе. После того, как правоохранительные органы закрыли дело в отношении бывшего солиста балета, которого обвиняли в сепаратизме и госизмене, "С14" наведалась в гости к нему домой. Артиста застать радикалам не удалось, тем не менее помешать им в разрисовке фасада его дома с надписями "Покайся сепар" - никто препятствовать не стал.

"Сейчас от "С14" никаких прямых угроз мне не поступает, тем не менее периодически под своим домом я вижу довольно специфических людей", - рассказывает танцор.

Еще одним из "подвигов" радикальной группировки во Львове стало нападение на полицейского. Инцидент произошел ранним утром, когда сотрудники полиции попытались задержать юношей, а один из хулиганов сумел ранить ножом в грудь капитана полиции. Позже выяснилось, что это был 20-летний активист организации "С14".

"Во время комплексной отработки города оперативники увидели людей, которые в центре города наносили на фасад дома надпись краской. Чтобы избежать задержания один из нарушителей нанес правоохранителю удар в грудную клетку, из-за которого он получил проникающее ранение. По решению суда 20-летний львовянин взят под стражу без права внесения залога сроком на 60 дней. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет", - сообщила прокуратура Львовской области.

Не менее активную деятельность "С14" ведет и на юге Украины - за последние полгода организация неоднократно заявляла о себе в Одессе. Здесь представители ультраправой группировки в большей степени специализируются на искусстве - разрисовывают краской Аллею Славы, советские архитектурные памятники, фасады домов, хотя порой прибегают и к более радикальным действиям - применяя силу.

"Мы не дали "русскому миру" поднять голову и спокойно провести свой шабаш. Вечером 2 мая один особенно активный ватник получил физическое замечание и предупреждение о вредности пророссийских взглядов в Украине", - говорится в одном из сообщений "С14 в Одессе".

Немного иную специализацию выбрала организация в Кременчуге. В этом городе праворадикалы действуют, как ресторанные ревизоры-активисты, проверяя местные заведения на предмет обслуживания клиентов исключительно на украинском языке. Те, заведения, которые по мнению "С14" не соответствует их нормам, вмиг получают разрисованный фасад, что произошло с "Rastaman", "Афины", "Ивушка".

Аналогичные проверки активисты устроили и в других городах, таких как Днепр, Житомир - повсюду, даже рекламные билборды на улицах должны носить исключительно украинский текст. Несогласных с такими убеждениями от "С14" ожидает, как минимум порча имущества - обрисованный фасад.

Предвыборный след в действиях радикалов

О том, что география группировки теперь охватывает всю страну удивляться не стоит, считает политолог Николай Спиридонов, всему виной грядущие выборы.

"Если посмотреть результаты последних рейтингов, то Порошенко занимает аж 7 позицию, он очень сильно отстает от Гриценко, Бойко, Тимошенко и понятно становится, что нормальными средствами он переизбран быть не может. Такая структура, как "С14" может преследовать и любых представителей оппозиции под эгидой того, что они сеппаратисты и ватники. Попросту для власти это сейчас попытка удержаться у руля", - резюмирует политолог.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Алексей Якубин. По словам политолога выход С14 в регионы стоит рассматривать с точки зрения работы их покровителей.

"Сейчас существует конкуренция на одном поле и даже бывают конфликты с Нацдружинами, ведь они также пошли в регионы и "С14" пытаются не отставать в этом плане - впереди выборы. К тому же существует конкуренция между МВД (покровители Нацдружин) и СБУ (более связанных с С14). Радикалам необходим сейчас уход от слишком большой публичности в Киеве - тут много посольств, международных организаций, СМИ, а поэтому покровители С14 хотят немного переждать все скандалы, выйдя в регионы страны", - считает Алексей Якубин.

Источники в националистических кругах рассказали "Стране", что основные действия С14 курируют в СБУ. В тоже время финансируют организацию и ряд нардепов. "Карась с 2015 года залег на дно, после того, как его люди были задержаны по обвинению в убийстве Бузины. Но потом он вновь всплыл на поверхность. Видимо, его покровители порешали вопросы. По слухам, которые курсируют в правой среде лидеры С14 намерены баллотироваться в Раду, а сама организация будет задействована властями для решения различного рода "силовых" задач по запугиванию оппонентов на выборах - как президентских, так и парламентских", - говорит источник.