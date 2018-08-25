Накануне очередной годовщины празднования Дня Независимости Украины спецслужба, которая отвечает за основы национальной безопасности - СБУ, оказалась в эпицентре "шпиономании", которую уже пытаются представить как вероятное начало громкого скандала.

Поводом к нему послужило заявление руководителя Службы безопасности Василия Грицака, озвученное на праздничных мероприятиях 22 августа в Национальной академии СБУ.

Обращаясь к собравшимся, он рассказал о том, что Россия и российские спецслужбы проводят "чрезвычайно агрессивную политику на территории Украины". И в подтверждение этого обмолвился, как буквально на днях на Владимирской сумели вычислить "крота" в собственных рядах, которого подозревают в государственной измене и работе в интересах ФСБ.

По словам Грицака, вражеского агента в отечественной спецслужбе "отработали, задержали, отдокументировали". Из деталей его дела руководитель СБУ лишь уточнил - эсбэушный "крот" был арестован решением суда от 18 августа.

Источник видео: youtube.com/ПРЯМИЙ

"У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", - резюмировал Грицак.

Прочих деталей истории "крота на Владимирской" глава спецслужбы не огласил. Но те из них, которые стали достоянием гласности, рисуют несколько иную картину случившегося.

Завязка скандала

Сначала в публичной плоскости отметился адвокат опального капитана СБУ - Валентин Рыбин.

"Официально заявляю, что "крота" из центрального аппарата не только задержали, но и практически сутки били и пытали свои же коллеги из УВБ, потом украли у него личные вещи и деньги и двое суток не доставляли его в суд, дабы синяки сошли. Однако, 18.08.18 в Шевченковском районном суде Киева, прямо в судебное заседание пришлось вызывать скорую", - описал свою версию истории задержанного сотрудника спецслужбы защитник на своей странице в Facebook.

Источник фото: facebook.com/valadvocat

По его словам, приехавшие обследовать эсбэушника медики констатировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки и травмы. "В итоге, уже прокурорам из Главной военной прокуратуры поручено внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование в отношении руководителей УВБ и следователя ГСУ СБУ", - добавил Рыбин.

Он пояснил "Стране", что его изумили те изуверства, которым подвергли задержанного сотрудника Службы безопасности его коллеги. "В 21 веке в столице европейского государства работают по образцу 37-года и творят жуткие вещи", - сказал Рыбин.

Следом за ним журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщил ставшие известными ему подробности поимки "крота" в Департаменте контрразведки СБУ.

"Сообщаю детали. Задержан 5 управлением ДКР сотрудник первого управления ДКР капитан Васьковский. До ДКР служил в ДЗНД (политический сыск). Перед переводом в ДКР успешно прошел полиграф. На допросах много рассказывает о незаконной "работе" СБУ против политических оппонентов Порошенко. Есть вероятность того, что умрет в СИЗО, так как может наговорить лишнего на суде", - написал Речинский.

Источник фото: facebook.com/Stanislav.Rechynskyy

Как пишет редактируемый им ресурс "ОРД", Васьковский якобы "инициативно передавал информацию спецслужбам РФ исключительно из личных убеждений, о чем сам и сообщил во время первого же допроса". Мол, одной из причин предательства капитана "стала та грязь, с которой он столкнулся в СБУ".

После этого история "крота" заиграла новыми красками.

Согласно этой версии, путь Васьковского к госизмене был избран в связан с тем, что по долгу службы он оказался в курсе деталей незаконной деятельности Службы безопасности против политических оппонентов команды действующего президента. В пользу этого приводится аргумент о том, что до своего перевода в контрразведку капитан работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ. А потому-де мог обладать информацией о "политической" работе спецслужбы, в том числе - "прессования" отдельных общественных деятелей и бизнесменов, не согласных с генеральной линией, проводимой Банковой.

Якобы озвученные капитаном на допросе откровения Речинский и его информаторы расценили как своего рода заявления о совершении преступления со стороны руководителей Службы безопасности Украины в интересах Порошенко. Акцентировав при этом внимание на том, что жизни Васьковского отныне (прежде всего, в силу его информированности о деталях "шпионских игр" в украинском политикуме), может грозить серьезная опасность.

Под "крота" копали четыре месяца, считая его мать "связником"

Так, в материалах дела сотрудника управления Департамента контрразведки Андрея Васьковского, представленных Шевченковскому райсуду Киева в ходе заседания об избрании капитану СБУ меры пресечения, он подозревается в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины).

Согласно фабуле уголовного производства, выявлена она была следующим образом. 3 апреля сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ рапортовали о том, что Васьковский (который по роду своей функциональной деятельности отвечал за работу в части организации контрразведывательной деятельности по линии противодействия спецслужбам Великобритании в Украине), "в период с 2017 года и по настоящее время установил и поддерживает контакты с иностранными гражданами, имеющими связь с представителями спецслужбы России". А именно, заподозрили Васьковского в том, что он фотографирует какие-то материалы, которые могут представлять интерес для разведывательных органов РФ.

По мотивам этой служебной записки было заведено уголовное дело, расследование которого было поручено УВБ Службы безопасности. О ходе его расследования начальство регулярно информировал начальник первого отдела управления внутренней безопасности СБУ Евгений Буряк, которому в дальнейшем суждено будет сыграть одну из главных ролей в истории поимки "крота".

Из первоначальных отчетов Буряка следовало, что вероятным сообщником Васьковского эсбэушники считали Дмитрия Щеголева. С помощью которого капитан-де, возможно, установил агентурную связь с целью передачи некоему куратору от российских спецслужб интересующую ФСБ секретную информацию.

Спустя два месяца "отработки", которая включала целую серию негласных следственных действий в отношении Васьковского (прослушка, визуальное наблюдение, осмотр рабочего кабинета и т.д.), Щеголев исчезает из оперативных материалов уголовного дела. На чем основывались подозрения в его адрес, в СБУ умалчивают.

Невзирая на это, оперативники продолжили "рыть" под Васьковского, не отказываясь от подозрений к нему в работе на "северного соседа". В подтверждение этого сегодня они утверждают, что еще 19 июня под залегендированным поводом был проведен опрос капитана с использованием полиграфа. Постфактум чего эксперт-консультант якобы дал свое заключение, указав - в ответах Васьковского содержатся признаки того, что он сотрудничает со спецслужбами России.

В чем именно это выражалось, пока неизвестно. Но вскоре после "полиграфиады", следствие ввело в оперативное дело Васьковского новых фигурантов. Так, связными "крота" подчиненные Грицака поочередно пытались представить сначала Юрия Попова, с которым эсбэушник познакомился во время нахождения в зоне АТО, а затем... мать капитана - Валентину Васьковскую. Их роль, согласно "наработкам" СБУ, также якобы сводилась к передаче информации "лицам, которые возможно имеют отношение к разведывательным органам РФ".

В конечном счете, на четвертый месяц расследования в СБУ пришли к итоговой версии о том, как капитан Васьковский на самом деле контактировал с "рукой Кремля". Оперативники полагают - "крот" был связан с уроженцем Симферополя Виталием Щербиной. Известно, что последний был знаком с Васьковским со времен их совместной учебы в вузе. Далее Виталий нес службу в рядах крымского управления СБУ в должности оперуполномоченного 1 отдела Главного отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. После аннексии Крыма лейтенант Щербина отказался выходить на материк, и остался в Крыму. В СБУ объявили его дезертиром, выдвинув подозрения по "профильной" ч.1 ст.408 УК Украины за переход на службу в ФСБ. Его персональные данные размещены на скандально известном ресурсе "Миротворец".

Украинские "чекисты" полагают, что с Щербиной Васьковский контактировал дистанционно, передавая ему собранные совсекретные сведения, которые закачивал в хранилище гугл-драйв, подключенное к его почтовому ящику azey90@gmail.com. По версии следствия, делал это капитан путем загрузки в "облако" файлов, доступ к которым дескать был и у Щербины, которому Васьковский переслал пароль к собственной учетной записи.

Линия защиты подозреваемого

Адвокат опального эсбэушника Валентин Рыбин в суде заявил, что "пидозра" его клиенту не выдерживает никакой критики, а обстоятельства дела напоминают "охоту на ведьм".

По словам защитника, все дело строится на том, что за 4 месяца слежки за Васьковским на Владимирской установили, что капитан выказывает интерес к отдельным материалам, к которым он имел допуск. А вся вина опального "крота" в том, что некоторые из этих документов он фотографировал на собственный телефон, откуда они в силу автоматических настроек закачивались в кэш с привязкой к его учетной записи на gmail.

Но Рыбин утверждает - преступного умысла в действиях Васьковского не было: фото "подтягивались" в кэш-память ввиду автоматических настроек его мобильного. При этом, ни у кого, кроме капитана доступа к этим снимкам, как и прочему содержимому его почтового ящика (а также хранилища на гугл-драйве) не было. Сам же пароль от почты капитан никому не передавал, как и давно утратил какую-либо связь с Щербиной - Андрей утверждает, что в последний раз общался с Виталием в 2013 году.

"Просто идет наработка статистики "работы" УВБ СБУ и представление этой истории как очередной и несомненной победы в борьбе с врагами нации. Следствие так и не дало понять, кто же является представителем иностранной организации, в интересах которой действовал мой клиент - Щеголев, Попов, Щербина или может быть мама Андрея? Нет ни одного факта передачи информации кому-бы то ни было", - говорит "Стране" Рыбин.

В судебном заседании 18 августа он заявил несогласие с правовой квалификацией действий "крота". "Максимум, на что могут затянуть действия Васьковского, это потенциальное разглашение государственной тайны (ч.1 ст.328 УК Украины). И то это крайне сомнительно и еще следует доказать, ведь не было никакой передачи таких сведений", - резюмировал защитник.

Он отдельно подчеркнул - никаких "показаний" де-юре капитан СБУ не давал, сославшись на ст.63 Конституции Украины.

Но о каком видео, в таком случае, пишет журналист Речинский, описывая подробности откровений контрразведчика?

Капитан СБУ обвинил коллег в пытках по образцу гестапо

Как следует из заявления, сделанного 18 августа в суде самим Андреем Васьковским, соответствующих записей в распоряжении у следствия может быть сразу несколько. Рыбин уверяет, что перед соответствующими съемками от капитана СБУ его коллеги силой выбивали "согласие" рассказать на камеру, что он действительно работает на спецслужбы России.

Вот как описывает события, предшествовавшие этому сам Васьковский. Когда вечером 14 августа он заступил на суточное дежурство, его вызвал выше упоминавшийся начальник первого отдела управления внутренней безопасности СБУ, полковник Евгений Буряк. Поводом для беседы была заявлена оперативная необходимость проведения "дополнительного собеседования" в связи с переводом Васьковского на другое место несения службы (вероятнее всего, речь идет о его переходе в Департамент контрразведки из Департамента защиты национальной государственности СБУ - Прим. Ред.).

"В 21:05 мы с Буряком встретились во дворике здания на Владимирской 33, где он предложил пройти на собеседование на первый этаж одного из зданий на нашей территории. После захода в это здание меня встретили пять человек, которые были в масках. Они нацепили на меня наручники и принялись наносить удары ногами, надели повязку на глаза, которая закрывала в том числе и рот, из-за чего мне было трудно дышать. Несмотря на мои заявления о том, что я не сопротивляюсь, мне нанесли несколько ударов, после чего погрузили в микроавтобус, где связали ноги скотчем. Из кармана в это время вытащили ключи от моего кабинета, карточку на проход, мобильный телефон и деньги в сумме 500 грн. В микроавтобусе меня периодически били в область живота, пах, а также по голове. Голос Евгения Буряка требовал во всем признаться и говорить все, что я знаю. Через 15-20 мнут езды мы остановились и Буряк сказал, что сейчас меня осмотрит человек, цитата "с той стороны". И если он меня узнает, то до утра я не доживу. Когда машина остановилась, мне сняли маску, посветили в лицо фонариком и также человек в маске сказал: "Да, это он". После чего мне сообщили, что мне конец", - заявил Васьковский.

Он рассказал, что после "опознания" его вывезли в закрытое подвальное помещение, где раздели догола и по команде Буряка жестоко избивали, что приводило к периодическим потерям сознания капитана.

"В результате одного из удушений у меня произошло мочеиспускание. Затем я очнулся от очередного удара, после чего мне пришлось рассказать подробности, которые именно хотел услышать Буряк, все, что он хотел. Я согласился с его версией. Далее... мне принесли одежду, я оделся и меня вывели в другую комнату... и сказали сообщить все ранее изложенное на камеру. Я собственно все и сообщал, а что забывал - мне подсказывали", - пояснил Васьковский природу появления скандальных видеозаписей с его участием.

Утром 15 августа его привезли на Владимирскую, где вернули часть ранее отобранных личных вещей (за исключением денег). Тут же состоялся осмотр кабинета "крота", постфактум чего исчезла принадлежащая Васьковскому сумка, в которой находились его банковские карты, а также денежные средства в размере 5200 грн. Далее от капитана потребовали вновь повторить на камеру его "ночные признания" (что было им сделано), и только после этого к нему допустили адвоката. По совету последнего эсбэушник отказался давать показания, и был помещен в так называемое СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

Источник аудио: "Страна"

После ареста, который избрала капитану СБУ в качестве меры пресечения судья Шевченковского райсуда Оксана Голуб 18 августа, Васьковский лишь раз покидал место своего содержания. 20 августа его вывозили на медицинское освидетельствование, результаты которого в настоящее время не преданы огласке.

Адвокат Рыбин говорит, что со слов своего клиента он в курсе лишь предыстории, факта пыток и отдельных деталей, заявленных контрразведчиком на камеру. По его оценке, что бы ни содержали эти "признания", они были добыты незаконным путем и не могут быть приобщены к материалам дела. Содержат ли они некие "политические откровения" - неясно.

Впрочем, утверждать о том, что они будут окончательно похоронены, а не использованы (в том числе, и в политических целях), не приходится.