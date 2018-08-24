Порошенко считает, что русскоязычные его "понимают"

Украина вчера отметила День флага. Правда, если судить по лентам СМИ, отмечал его один Порошенко, который весь день появлялся в них с самыми разнообразными комментариями. Среди которых, впрочем, было немало интересных.

Так, президент впервые извинился за то, что перед выборами 2014 года пообещал окончить войну за несколько часов. Само по себе извинение достаточно продуманное и даже выглядит искренним, хотя и не отменяет того факта, что именно на это обещание Порошенко клюнуло большинство избирателей и на Западе, и на Востоке: одни считали, что он сможет победить в считанные часы, другие как раз не верили, что это возможно, а потому надеялись, что в считанные часы будет заключен мир.

В искренность заявлений политиков вообще верить сложно, а в случае со вчерашними высказываниями президента не верилось еще и потому, что извинения он перемешивал с откровенными фантазиями.

Так, Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан страны за их "понимание" усилий власти по "развитию украинского языка". При этом президент привел перечень примеров, который как раз свидетельствовал о том, что никакого "понимания" нет, а есть лишь кампания насильственной украинизации.

По словам гаранта, украинский язык все больше "наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины". Но было бы удивительно, если бы он не наполнял радио после того, как ввели квоты на украиноязычную музыку и нарушителей жестко штрафуют. То же касается и телевидения.

Что касается кинотеатров, то их украинский дубляж "наполняет собой" еще с 2008 года, когда русский дубляж был запрещен. Наконец, книжные магазины "наполняются" украинским языком просто потому, что ввоз книг из России усложнен до невозможности, а одно время вообще был запрещен.

Характерно, что президент не смог привести ни одного примера, когда украинский язык добровольно "наполнял собой" хоть что-то. Потому что в тех сужающихся сферах, где русский еще не запрещен, граждане Украины никакого понимания к политике власти не проявляют.

Траурный День флага на Донбассе

На Донбассе День флага праздником не стал. В Луганской области вчера шли ожесточенные бои, в результате которых погибло 13 человек с обеих сторон. Впрочем, о восьми погибших сепаратистах заявил только Порошенко, поэтому правильнее будет говорить о пяти погибших украинских военнослужащих и неизвестном числе погибших со стороны "ЛНР".

Стороны высказывают противоположные версии происходящего, поэтому определить, кто нападал, а кто оборонялся, можно будет разве что из отчета миссии ОБСЕ. Пока же приходится констатировать, что сразу после подписания нового соглашения о перемирии (теперь с 29 августа) произошел один из самых ожесточенных боев нынешнего лета. Возможно, одна из сторон действительно хотела успеть до перемирия взять под контроль какие-то километры в "серой зоне".

Также следует отметить, что главные события вчерашнего дня проходили в Луганской области, а не – как обычно – в Донецкой. Войска "ЛНР", как правило, ведут себя гораздо пассивнее своих донецких коллег, поэтому бои в районе Крымского – событие из ряда вон выходящее. Неизвестно только, чьей внезапной активностью оно вызвано – "Айдара" или "ЛНР".

Но, как бы там ни было, главное в другом. Бои в районе Крымского еще раз продемонстрировали, насколько коротким является путь от вялотекущего конфликта к полноценным боевым действиям. Если уж Первая мировая началась с одного выстрела в Сараево, то конфликт на Донбассе и вовсе может разгореться с новой силой даже из-за случайной пули.

Поскольку народ Украины (как показывает социология) устал от войны, украинская власть должна сама проявить инициативу, чтобы избежать повторения августа 2014-го или февраля 2015-го. Но никаких инициатив не видно. Наоборот, Порошенко усиленно пиарится в "шаре цвета хаки", показывая, что он хочет продолжать войну.

Пойдет ли Порошенко на перенос выборов?

У президента сейчас вообще все подчинено одной цели – выиграть выборы. А поскольку честным путем сделать это не получится, то периодически в СМИ всплывают разрабатывающиеся на Банковой "технологические" варианты победы. Вчера политиками весь день обсуждался один из таких вариантов – переноса президентских выборов с мая на июнь.

Поскольку об этом заявили не связанные друг с другом источники, сомневаться в том, что такой вариант рассматривается (или рассматривался), не приходится. Тем более, что определенные основания для него есть даже в Конституции, где в одних статьях речь идет о марте, в других – о пятилетнем сроке полномочий.

Очень похожая история, кстати, была и в 2009 году, когда тоже был выбор – между пятилетним сроком Ющенко, заканчивавшимся в январе 2010-го, и октябрем 2009-го, который был прописан в старой версии Конституции. Но в итоге ничего из этого не вышло.

Не выйдет и сейчас. Не только потому, что Порошенко побоится настраивать против себя Запад и общественное мнение, но и потому, что такой перенос вряд ли ему что-то даст. Традиционные рассуждения насчет того, что летом значительная часть избирателей в отпусках и на дачах, а голосуют только самые дисциплинированные (то есть пенсионеры), не помогут – потому что как раз пенсионеры будут первыми, кто проголосует против Порошенко. Уж они-то точно ничего хорошего для себя за эти пять лет не видели.

Так что выборы все-таки будут в марте. И использоваться на них будут другие технологии. Потому что сдаваться президент все равно не станет.

Газ и отопление уже точно подорожают

Нет смысла для Порошенко переносить выборы еще и потому, что социальная ситуация в стране с каждым месяцем ухудшается. Растут долги по зарплатам, впервые появились задолженности по пенсиям, субсидии урезают всем, кому могут, но самое главное – впереди новый рост тарифов.

Вчера премьер Гройсман заявил, что повышение цены на газ и отопление осенью неизбежно. Он объяснил, что уже год сопротивляется требованиям МВФ (и это, в принципе, правда), но теперь придется сдаться. Потому что деньги от фонда нужны.

Жаль, что Гройсман заявил это в утвердительной форме. Если бы он спросил у слушателей, что им нужнее – кредиты от МВФ или сохранение нынешних тарифов, – они бы ответили, что уменьшение тарифов, потому что даже нынешние для них неподъемны. И в условиях, когда официально зарегистрированный брак становится отягчающим обстоятельством при получении субсидий, нам еще предстоит увидеть, как долги по "коммуналке" начнут расти галопирующими темпами и, в конце концов, завалят под собой всю систему ЖКХ.

Но власть свой выбор сделала. Ей нужны деньги МВФ сегодня, а после транша – хоть потоп.

США VS Китай: торговая война в разгаре

Мир тем временем застыл в ожидании нового экономического кризиса. Вчера Штаты и Китай обложили друг друга новыми таможенными пошлинами – на товары общей суммой в 16 млрд долларов. Правда, параллельно Вашингтон и Пекин ведут переговоры о том, чтобы смягчить торговую войну, и значительная часть мира надеется, что она прекратится, что экономика Китая остановит торможение темпов роста и что связанные с ней страны (в числе которых Украина) не пострадают. Но проблема в том, что у Трампа нет иного выхода, кроме продолжения этой войны.

Именно обложение китайского импорта гигантскими пошлинами (а не дружба с Россией или отмена соглашения с Ираном) составляло базу предвыборных обещаний нынешнего президента США. По этому пункту произошел водораздел американского бизнеса: Трампа поддержали те, кто хочет возродить внутреннее производство, против него выступили (и продолжают антитрамповскую войну до сих пор) те, кто вывел производство за границу и хочет продолжать получать дивиденды, заработанные на дешевой рабочей силе Китая.

При этом президент не может поменять лагерь. Поскольку за первыми олигархами – многомиллионная поддержка средних американцев, у которых появилась возможность получить работу, а за вторыми – мегаполисы, демократы и (пока еще) часть республиканцев в Конгрессе, а также большинство СМИ. Объективно говоря, силы за вторыми немалые, что Трамп уже второй год чувствует на себе, но перейти к ним – значит, остаться без шансов на второй срок.

Поэтому он продолжит торговую войну с Китаем, освобождая американский рынок для американских же товаров. А значит, спада мировой экономики не избежать.