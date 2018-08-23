Верховный суд отобрал права у переселенцев

Верховный суд запретил переселенцам голосовать на местных выборах. Он не заявил это прямо – главные судьи страны просто поставили во главе угла то, что сегодня называется постоянной регистрацией, а по сути – все той же пропиской советских времен. Есть прописка в Киеве – голосуешь за мэра, нет – голосуй там, где прописан. И неважно, где ты реально живешь.

Киевский пример приведен потому, что эта проблема для значительной части жителей города актуальна с первых лет независимости: люди десятилетиями живут и работают в столице без прописки, а потому – и без прав.

Но те, кто едут в Киев, хотя бы делают это добровольно (если не считать "принудиловкой" отсутствие работы в провинции). А переселенцы, покинувшие Донбасс и уехавшие в Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую области, во Львов или тот же Киев, делали этот выбор не добровольно.

По сути, они уехали по вине государства, которое не смогло обеспечить мир на их земле.

И теперь это же государство лишает их прав. Для получения помощи справка переселенца годится, а для голосования на местных выборах – нет. Переселенцам таким образом фактически указывают, что они не могут быть полноценными гражданами на подконтрольной территории, и предлагают стать полноценными гражданами "ЛДНР".

Вопрос участия переселенцев в местных выборах не прост. Возможно, не стоит давать такие права тем, кто приехал две недели назад, но, если речь идет о людях, проживших на одном месте три-четыре года, их уже нельзя назвать "временными переселенцами".

Больше того, глядя на тупиковую ситуацию с Минскими отношениями, можно предположить, что для большинства их них нынешнее место жительства станет постоянным. И некупленная квартира или прописка не должна становиться фактором, делающим их гражданами второго сорта.

Кравчук – за автономию для Донбасса

В Украине немного политиков, которые пытаются искать реальные пути реинтеграции Донбасса, и еще меньше тех, кто не боится о них говорить. Одним из этих немногих сегодня является первый президент Кравчук, которого не обвинишь ни в сепаратизме, ни в работе на Кремль. Вчера появился его комментарий, в котором экс-президент предлагает дать Донбассу автономию.

Кравчук не побоялся сказать, что "на Донбассе нет ничего украинского", а значит – он может жить в составе Украины, лишь имея особый статус. То есть внутреннее самоуправление с самостоятельным решением гуманитарных вопросов вроде языкового. То есть, по сути, то же, что записано в Минских соглашениях.

Предложение по нынешним временам смелое, но – устаревшее. То, что сегодня предлагает первый президент, – это то, что выдвигалось в требованиях протестующих на Донбассе в марте-апреле 2014 года. Но с тех пор и Донбасс, и Украина проделали гигантский эволюционный путь, отдаливший их друг от друга.

Когда сегодня с украинской стороны заявляют о невозможности примирения с сепаратистами, потому что это будет "оскорблением 10 тысяч жертв", они забывают, что точно такие же заявления звучат и с другой стороны. Тем более что из этих 10 тысяч жертв большинство – мирные жители Донбасса. И потому сегодня единственный вариант, который может быть реальным (пусть и непопулярным), – это реинтеграция Донбасса с особым статусом.

Донбасс ждет "школьное" перемирие

А тем временем в Минске договорились об очередном перемирии в зоне ООС с 29 августа. Все прекрасно понимают, что это временная договоренность, поскольку последнее, "хлебное" перемирие длилось всего несколько дней и вскоре превратилось в обычное состояние вялотекущего конфликта. Оснований предполагать иной сценарий нет.

И все-таки перемирие – это хорошо. Даже если только 1 сентября дети на Донбассе смогут спокойно пойти в школу, не боясь обстрелов, уже такой результат будет положительным. А если это будут несколько дней, значит, несколько дней на Донбассе не будут гибнуть люди. Ни гражданские, ни военные.

Потому, несмотря на всю тупиковость минского процесса, он должен продолжаться. Хотя бы ради того, чтобы для наших граждан по обе стороны линии фронта периодически возникали такие передышки. Возможно, они не приближают мир, но они дают надежду на то, что мир возможен.

Реформа правописания: вперед, в прошлое

Минобразования решил провести реформу правописания украинского языка. Собственно, оно ее уже проводит, к счастью, не директивными методами, а путем обсуждения. Но у нас часто так случается, что сначала обсуждение, а потом все принимается приказом, как будто обсуждения и не было.

В Минобразования утверждают, что реформ не было еще с 1990 года, а потому она назрела и перезрела. Нужно, мол, провести ее, чтобы украинский язык соответствовал современным реалиям. И если бы ее действительно провели ради осовременивания, то чиновников можно было бы понять.

"Реформаторов" можно было бы понять, если бы они разъяснили массам, как правильно писать: "фоловер" или "фолловер", "твіт" или "твітт", "білборд", "біллборд" или "бигборд". Это было бы осовременивание. А то, что предлагается в нынешней реформе, – это возврат в 20-е годы прошлого века, к скрыпниковскому правописанию. И вся дискуссия идет вокруг того, полностью использовать нормы 90-летней давности или все же что-то выбросить.

Но ладно бы, если бы речь хотя бы шла о каком-то возвращении к истокам. Но "скрыпниковский правопыс" – это изначально был мертворожденный язык, слепленный из норм разных регионов и разбавленный массой нелепых "новотворов". Даже к концу первой и последней пятилетки этого правописания на нем никто говорить не начал, потому что из названия "Маріюпіль" сложно было понять, о каком городе идет речь. И отменили это правописание вовсе не из-за "сворачивания украинизации", а из-за его непригодности для использования массами.

Потому, прежде, чем принимать нынешнюю реформу, стоило бы посоветоваться не с узким кругом оторванных от народа специалистов, а, собственно, с массами: будут они говорить "этер" и "Атены" вместо "эфир" и "Афины" или нет. Потому что без такого обсуждения может получиться, что украинский язык окажется чем-то отдельным от украинского народа.

80 лет для Манафорта. Трамп не причем

В Штатах подходит к концу суд над политтехнологом Манафортом, который в Украине по традиции все еще детально освещается. Определенные основания для этого есть – ведь деятельность Манафорта была непосредственно связана с киевской политикой. Однако результат этого процесса имеет исключительно исторический интерес для всех, кроме самого политтехнолога. На сегодняшнюю политику он уже никак повлиять не может.

Об этом, собственно, по горячим следам заявил президент США Трамп – мол, искали заговор с Россией, а закончилось все уклонением от уплаты налогов. Действительно, суд присяжным признал Манафорта виновным исключительно по тем пунктам, которые касаются Украины (и они тянут на 80 лет!). Так что теперь Трампа история с Манафортом не касается. Возможно, он помилует своего бывшего начальника штаба, а может, и этого делать не будет.

Более неприятными для президента США являются показания его бывшего адвоката Коэна, который признался, что по команде Трампа заплатил двум женщинам за молчание во время предвыборной кампании о его прошлом. Однако и в этом случае речь идет всего лишь о нарушении закона о финансировании президентских кампаний, что является самым слабым среди обвинений, выдвинутых Коэну. Главные связаны со все теми же налогами, что и у Манафорта.

Так что с большой вероятностью можно утверждать, что и в этом случае Трамп выйдет сухим из воды.