На днях в Киеве возле метро "Лесная" произошло очередное ЧП - банда титушек, вооруженных арматурой, разгромила легковое авто.

"На "Лесной, где останавливаются попутки на "Терминал" (направление на Бровары - Прим. Ред.) несколько ребят с арматурой разбили лобовое стекло, боковое стекло и окно! Страшно, товарищи! В машине было три женщины", - написала на своей странице в Facebook очевидица случившегося Анастасия Пахута.

Для тех, кто каждый день ездит из Броваров в столицу и обратно причина инцидента лежит на поверхности - разборки маршруточников с водителями легковых авто, собирающих или высаживающих у метро пассажиров.

Дело в том, что в последнее время в Киеве и пригороде набирает обороты новый сервис поиска попутчиков. Жители микрорайонов, коттеджных городков и городов-спутников все чаще пересаживаются с некомфортного, дорогого и непунктуального общественного транспорта в автомобили своих соседей, едущих в нужном им направлении.

За такой подвоз по-соседски, естественно, платят. Но стоимость "билета" сравнима с проездом в маршрутке, тогда как сама поездка намного приятнее, чем в переполненных автобусах и электричках. Популярность такого "бла-бла-кара для бедных", как его уже окрестили в соцсетях, настолько большая, что готовится даже мобильное приложение по поиску попутчиков-соседей. А пока люди активно пользуются форумами жильцов и сарафанным радио.

Владельцы маршруток уже заметили конкурентов. И занервничали. Ведь, по оценкам аналитика компании Европатруль (исследует транспортные рынки) Вячеслава Коновалова, такие перевозки по-соседски уже отвоевали не менее 10% рынка у маршруток.

"И маршруточники понимают, что у них отбирают самых дорогих пассажиров, поэтому и объявили водителям войну", - пояснил он "Стране".

Речь идет об огромных деньгах. Вячеслав Коновалов только черный рынок перевозок в Киевской области оценивает в 2 млрд. грн. в год. Всего же в этой отрасли оборачивается не менее 10 млрд. грн. в год. И дарить 1 млрд. водителям-частникам никто не собирается.

Поэтому по мере роста популярности "бла-бла-кара для бедных", увеличиваются и риски стычек, а то и открытой войны с маршрутчиками. Тем более, что ни полиция, ни власти проблемы не замечают.

"Ride Now. Поездки из пригорода в город" (проект по разработке мобильного приложения по поиску попутчиков - Прим. Ред.), вы учли такой метод конкуренции в своем бизнес-кейсе?", - написала на своей странице в Facebook участница общественной организации "Я.Громада" Виктория Павловская.

"Страна" разбиралась какую альтернативу люди находят маршруткам и почему киевские дороги превращаются в поле боя.

Бла-бла-кар по-соседски

Киевлянин Евгений говорит, что "местный бла-бла-кар" сейчас очень популярный среди жителей столицы и пригорода.

"Собираются группы жильцов одного или нескольких ЖК или даже целого города. Водители и пассажиры пишут когда, откуда и куда едут. Стоимость проезда в попутке может быть чуть дешевле или незначительно дороже, чем в общественном транспорте. Подобные группы есть в Белой Церкви (1700 человек), Вишневое/Гатне + ЖК София (2400 человек), Бровары (900 человек), Буча (400 человек). Водителям выгодно брать попутчиков - так они компенсируют стоимость топлива. Пассажирам удобно, потому что можно ехать комфортно и с кондиционером. Еще один важный плюс – пассажиры и водители обычно встречаются в шаговой доступности друг от друга. Стоимость проезда из Вишневого в центр Киева на попутке – 30-35 грн., в общественном транспорте 23 грн. Из Броваров к метро – 15-20 грн., в общественном транспорте – 15-16 грн. Поездка Белая Церковь (центр) – Киев (центр) стоит 50 грн. в попутке и 60 грн. в маршрутке. Плюс есть еще водители легковушек, которые подбирают пассажиров на остановках общественного транспорта в пригороде (Ирпень, Буча, Бровары, Борисполь, Вышгород) и высаживают у метро в Киеве", - рассказал он "Стране".

Данную тенденцию подтверждает и Вячеслав Коновалов. По его словам, услуга такого подвоза развита в Ирпене, Василькове и других пригородных городах. Активно подвозят друг друга и жители многочисленных коттеджных городков под Киевом.

К примеру, в городке "Балатон" (в вышгородском направлении) жильцы заранее сообщают о своих завтрашних маршрутах и времени выезда, и предлагают подбросить соседей на работу или завезти их детей в школу. Причем, нередко за это вообще не берут денег или просят "сколько не жалко". При этом маршрутка, которую запустила администрация городка до метро "Героев Днепра" популярностью не пользовалась, поэтому вскоре ее отменили.

"Я сам на таком бла-бла-каре недавно добирался с Зазирок. Доехал с комфортом, намного лучше, чем на электричке", - говорит Вячеслав Коновалов.

Он подсчитал, что для владельцев легковушек подвозить попутчиков очень выгодно.

"По-сути, два пассажира отбивают расходы на бензин, а если их три, то водитель еще и зарабатывает. И это при том, что он все равно едет в нужном ему направлении, то есть, времени не теряет", - отметил Коновалов, и добавил, что сервис, скорее всего, будет и дальше развиваться.

Сервис "подвоза по-соседски" - это, своего рода, спонтанная реакция киевлян и жителей пригорода на дороговизну и плохое качеств пассажирских перевозок, - уверен экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

"У нас африканская система городских и пригородных перевозок - на маршрутах полнейший хаос. Перевозчики ездят так, как удобно и выгодно им, а про пассажиров никто не думает. В 10 вечера добраться в пригород уже практически невозможно. При этом цены зашкаливают. Тариф, в зависимости от расстояния - 20-50 гривен и больше. Люди не хотят ездить в таких условиях", - пояснил он "Стране".

Боевые маршруты

Впрочем, маршруточники не собираются просто так отдавать водителям-частникам свои заработки. Тем более, что речь идет о больших деньгах. По подсчетам Коновалова, частники уже отвоевали 10% пригородных перевозок, а это, по расценкам маршруток, не менее 1 млрд. грн. в год.

Показательным стал эксперимент, который этой зимой провели броварчане. "Жители города собрали денег и арендовали в "Киевпастрансе" автобус, чтобы показать, какими они видят общественные перевозки: безопасные, с понятным расписанием, вежливыми водителями. Проект наделал шуму в СМИ, но его быстро свернули - по звонку сверху", - рассказывает Виктория Павловская.

И добавляет: как показал опыт “Громадського автобусу”, перевозчики готовы к серьезной борьбе за клиента. Запуск экспериментального маршрута вызвал мгновенную реакцию.

Один из перевозчиков снизил стоимость проезда. Также поступили и другие. Но чудес не бывает. Тариф с 15 августа повысили выше прежнего. Это могло стать решающим фактором для броварчан, чтобы начать активнее пользоваться попутками, - считает Павловская.

Данный случай и недавний инцидент возле метро "Лесная" - лишь отдельные примеры войны за пассажиров, которая уже идет на киевских дорогах. "Стычки были, к примеру, возле метро "Харьковская", но там водители-частники сумели объединиться и дать отпор маршруточникам", - рассказал Коновалов.

"Схема проста: платим титушкам по 500 грн., они бьют 2-3 авто, об этом пишут в СМИ, и на ближайшие недели количество подвозящих авто уменьшается, следовательно пассажиры идут на маршрутки. Деньги, деньги и еще раз деньги. И так можно по кругу, если фишка сработает" - написал комментируя ЧП на "Лесной" пользователь Виталий Кравченко.

Понятно, что главная цель перевозчиков - запугать водителей и пассажиров.

Не исключено, что отдельные стычки между маршруточниками и частниками перерастут в открытую войну. Евгений говорит, что в тех же Броварах владельцы маршруток готовились к "акции" заблаговременно.

"Вначале "активисты" фиксировали номера водителей-частников, которые подбирали пассажиров. Через какое-то время появился микроавтобус, который курсировал на остановке возле метро мешал подъезду попуток", - говорит он.

И, как показывают события на "Лесной", копы предпочитают в такие разборки не вмешиваться. Очевидцы инцидента рассказывают, что звонили в полицию, но так и не дождались наряда.

Схема проезда

Александр Кава говорит, что беспредел на дорогах будет продолжаться до тех пор, пока власти не наведут порядок на рынке пассажирских перевозок.

"Для этого нужно, во-первых, внести изменения в закон об автомобильном транспорте - предусмотреть европейскую модель автобусных перевозок, зафиксировать ответственность перевозчика за выполнение транспортной работы, а также финансировать эти перевозки местными властями, и, во-вторых, назначить ответственными за пригородные маршруты администрации городов", - считает Александр Кава.

Сейчас из местных бюджетов частным перевозчикам компенсируется лишь провоз льготников. Да и то на деньги могут рассчитывать не все - для того, чтобы их получить, перевозчики должны согласовывать с чиновниками стоимость билетов в маршрутках, а это не всем невыгодно. А сами пригородные автобусные маршруты выставляет на конкурсы областная администрация. При этом эксперты говорят, что коррупционные схемы на этом рынке просто зашкаливают - победителей тендеров назначают в ручном режиме, а взятки за самые прибыльные маршруты могут достигать 100 тысяч долларов.

"Но себестоимость качественных перевозок высокая - выше, чем может стоить билет. И везде в Европе власти их субсидируют, требуя от перевозчика жесткого соблюдения качества обслуживания и расписания. К примеру, мэрия Варшавы потратила в прошлом году треть бюджета города на транспорт. Так должно быть и у нас - другого пути просто нет", - уверен Кава.

Впрочем, власти традиционно кивают на нехватку денег, и, похоже, ничего менять в обозримом будущем не планируют. А значит полярность "бла-бла-кара для бедных" будет только расти.

Тем более, что среди горожан растет число "идейных" противников маршруток. "Если вы себя хоть капельку уважаете - не садитесь в маршрутку. Иначе вы будете быдлом, как и считают хозяева маршруток. Договаривайтесь с соседями, садитесь в попутки, садитесь на велосипеды в конце концов, но не давайте убитым маршруткам шанс. Каждая ваша копейка в маршрутке - это продолжение агонии этого монстра. Пришло время убрать хлам с дорог. Дадим сдачи мафии маршруточников", — написал в Facebook житель Броваров Илья Степанов.