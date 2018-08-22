Сдаст ли Киев ГТС в аренду?

Немецкое правительство сделало заявление по украинскому правительству. Суть этого заявления состоит в уточнении позиции Германии по вопросу транзита российского газа через территорию Украины: если раньше немцы устами Меркель заявляли о непоколебимом праве нашей страны оставаться транзитером, то теперь оно ставится в зависимость от того, проведет Киев модернизацию своей газотранспортной системы или нет.

Что такое модернизация всей ГТС, долго объяснять не нужно. Каждый раз, когда эта тема всплывала, назывались миллиардные суммы в долларах и возникал следующий вопрос – о создании международного консорциума, который взял бы ГТС в аренду (или купил) и после этого провел модернизацию. По сути, именно на это и намекал представитель правительства Германии.

Тема консорциума часто звучала во времена раннего Януковича, в 2011 году, но потом заглохла. Тогда речь шла о дележе на троих – с участием западной компании (наиболее вероятно – немецкой), "Газпрома" и "Нафтогаза". Сегодня, понятно, речь о "Газпроме" идти не может, но даже его отсутствие не означает, что консорциум будет создан против россиян. Скорее, наоборот. Ведь любая компания, подписывающая долгосрочный контракт с "Газпромом" (а только такая заинтересуется темой консорциума) автоматически становится адвокатом россиян в Европе. И вот с такими "адвокатами" нынешней власти предлагают иметь дело.

Парадоксально, но Берлин предлагает сегодня лучший, с точки зрения прагматизма, выход. Потому что, если не консорциум с модернизацией, то альтернатива - пустая труба. Но консорциум, повторимся, – это хорошо для прагматиков. Много ли их в нынешней власти - вопрос открытый.

Зачем встретятся Волкер и Сурков

В России заявили, что спецпредставители США и России по Донбассу – Волкер и Сурков – планируют встретиться в ближайшее время. Новость достаточно важная, ведь такая встреча теоретически может привести к какому-то прорыву.

Длительное время переговоры двух спецпредставителей были невозможны либо бесплодны – из-за неопределенности в статусе обоих участников. Однако теперь и Волкер подтвердил свой статус, и Сурков смог сохранить позиции в обновленном после президентских выборов Кремле. То есть оба участника, так сказать, полноценны.

И все-таки вероятность хоть какого-то результата этой встречи практически нулевая. Поскольку боссы обоих спецпредставителей находятся, так сказать, в промежуточном состоянии.

Путин получил сигнал от Меркель и сейчас будет активнее действовать на немецком направлении, ожидая, пока Вашингтон станет уступчивее. А для Трампа сейчас все сводится к предстоящим в ноябре выборам в Конгресс – для него жизненно важно впервые получить собственное большинство (или хотя бы блокирующее меньшинство) с помощью Республиканской партии, значительная часть представителей которой в Конгрессе сейчас состоят в антитрамповском сговоре с демократами.

Если Трамп решит эту проблему, он сможет предложить что-то новое Путину. А пока это направление поставлено на паузу, и Волкер с Сурковым просто зафиксируют, что их переговорный формат еще жив.

Посадит ли генпрокурор Сытника с Проданом?

Если верить генпрокурору, Украина на грани уголовно-политических потрясений. Вчера Луценко рассказал о том, что он, во-первых, готовит подозрение для директора НАБУ Сытника, во-вторых, завел дело на и. о. главы Госфискальной службы Продана, в-третьих, требует от Гройсмана сменить руководство таможни.

Генпрокурор рассказал еще много другого, но даже трех указанных фактов достаточно, чтобы поставить весь финансово-политический бомонд на уши. Учитывая значение Сытника во властных раскладах и значение таможни в коррупционных раскладах, тут уже президент с премьером должны забыть о параде, все депутаты – срочно вернуться из отпуска.

Но – ничего не происходит. Танки продолжают давить дорожное покрытие столицы, депутаты на курортах набираются сил перед президентской гонкой.

Все это может означать только одно: Луценко никто не верит. Он сегодня может рассказывать о Гройсмане, Продане и Сытнике, а через две недели появится в парламенте с совсем другими заявлениями. И вообще – вчера генпрокурор просто был дежурным по заполнению информпространства. Так стоит ли остальным из-за этого прерывать отпуск?

Украинские куры интегрируются в ЕС

Вчера СМИ сообщили только одну позитивную новость: Украина вошла в тройку лидеров по экспорту курятины в страны Евросоюза. Можно не сомневаться, что об этом еще будет не раз сказано в парадных отчетах власти об успехах отечественных реформ.

И в самом деле, почему бы не повышать экспорт курятины при наших дешевых внутренних ценах на зерно и рабочую силу, а также при том, что некоторые ее производители благодаря контактам на Банковой получают львиную долю бюджетной помощи сельскому хозяйству.

Однако, при всех этих факторах, главная заслуга в увеличении украинского экспорта курятины принадлежит… Евросоюзу. Поскольку это Брюссель, скрипя зубами, согласился увеличить квоту на поставки куриного мяса из Украины – и то не за счет собственных производителей, а за счет уменьшения квоты Бразилии.

Кстати, Бразилия вместе с Таиландом все равно остаются впереди Украины по объему поставленных тушек и ножек. Поэтому все дипломатические усилия власти сейчас должны быть направлены на то, чтобы эти две страны лишились квот в Евросоюзе. Если этого удастся добиться, украинских кур ждет невиданный прорыв, о котором не стыдно будет рассказывать даже во время предвыборных дебатов.