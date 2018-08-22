За считанные дни до старта нового политического сезона в украинском политикуме уже наметились главные линии разлома. Одну из них обозначило заявление генпрокурора Юрия Луценко о персональных претензиях к исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, который является креатурой премьер-министра Владимира Гройсмана.

Похоже, что топор войны после июльских обысков СБУ и Генпрокуратуры в помещениях, связанных с главой винницкой ГФС Русланом Осмоловским, не только не зарыт, но и заново наточен. А президентская команда начинает фронтальное наступление на позиции премьер-министра с задачей минимум заставить "отойти" от хлебной темы таможни и с задачей максимум - снять его с должности премьер-министра.

Ситуацию анализирует "Страна".

Таможня берет добро

"У меня есть претензии к Продану. Пока я озвучиваю претензии к множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение. Говорю это раз и навсегда честно - это не значит рытье под Гройсмана".

Именно эти слова генпрокурора Юрия Луценко в интервью "Украинской правде" вновь подняли на гора тему борьбы президентской команды с премьером за контроль над ГФС.

В последний раз она обострилась в июле - когда силовики обыскивали жилье и гараж главного фискала винницкого региона Руслана Осмоловского.

До того, как он возглавил этот орган, Осмоловский был первым замом в винницкой ГФС. А возглавлял ее именно Мирослав Продан, который сейчас является исполняющим обязанности Госфискальной службы Украины и был утвержден на эту должность решением Владимира Гройсмана.

Теперь же именно к Продану появились "личные претензии" генпрокурора.

Ранее были возобновлены и два уголовных дела, где фигурировал Продан и которые были закрыты СБУ после назначения его и.о. главного фискала в 2017 году. А в недрах ГФС и вовсе регулярно курсируют слухи о грядущих обысках в здании, которые будут проводить то ли прокуратура, то ли отдел "К" СБУ (по борьбе с коррупцией и оргпреступностью), который возглавляет близкий к президенту Павел Демчина.

Впрочем, изначально было понятно, что после июльских обысков конфликт не сойдет на нет.

По информации "Страны", активный ход уголовным делам против чиновника не давали до сих пор по двум причинам - во-первых, летом, в политически "мертвый" сезон, он привлек бы слишком много внимания.

А во-вторых, сам Мирослав Продан уже "анонсировал" атаку на него в беседе с двумя влиятельными американскими чиновниками - с координатором программ международной безопасности Госдепа США Девидом Фроманом и с замглавы налогово-бюджетного департамента МВФ Хуаном Торо (последний, кстати, регулярно посещает Украину для оценки выполнения программы сотрудничества с Фондом) во время своего июльского визита в Вашингтон.

У атаки на Продана есть две составляющие. Первая из них - борьба за контроль над таможней. Тут, как уже писала "Страна", с начала лета возник конфликт между Гройсманом и "Народным фронтом" с одной стороны и президентской командой с другой. Глава правительства вместе с министром внутренних дел Аваковым и другими фронтовиками анонсировали "наступление на контрабанду". Причем не последнюю роль в нем должна была играть подконтрольная Авакову полиция.

Наблюдатели сразу же заговорили о том, что реальной целью этого "наступления" является оттеснение от потоков подконтрольных Порошенко СБУ и Генпрокуратуры. Что, собственно, и спровоцировало острый конфликт.

Тем более, что ГПУ в последнее время активно пытается оседлать тему таможни. И в этом своем стремлении также вступает в "терки" с ГФС. Об одном из фронтов этой войны - борьбе за рынок 7-й километр под Одессой, "Страна" уже подробно писала.

Впрочем, как считают опрошенные "Страной" эксперты, ситуация вокруг фискальной службы - это лишь один аспект проблемы. За атакой на Продана стоит противостояние по линии Порошенко - Гройсман, а его кульминацией может стать попытка увольнения премьер-министра.

Хоть генпрокурор и особо подчеркнул, что претензии к Продану не являются "рытьем под Гройсмана", ситуация выглядит именно так, считают эксперты.

"Холодницкий, Продан - все это звенья одной цепи. Борьба Порошенко с Гройсманом или борьба Порошенко с "Народным фронтом", который сейчас поддерживает премьера", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Это интригующий криминально-политический сюжет призван поднять президентские рейтинги Порошенко. Сейчас они тают как мартовский снег. Порошенко уже не входит даже в пятерку главных претендентов на пост президента. И можно по разному относиться к его команде и называть их какими угодно словами, но они - не дураки, и прекрасно понимают, что патриотические выступления президента уже никого не проймут, - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Хочешь не хочешь, а нужно посадить несколько друзей своих врагов. Выборы требуют таких жертв. Учитывая обострения с Гройсманом, я ничуть не удивлюсь, если появятся претензии именно к его протеже. В тех местах, где побывал Юрий Луценко, есть присказка: "Вытащил нож - режь, а не режешь - ты петух". Поэтому он начинает резать. И какие-то сакральные жертвы на алтарь борьбы с коррупцией будут брошены".

Не Проданом единым

Между тем, по информации "Страны", нападки на Гройсмана будут вестись не только с налогово-таможенного авангарда. Под ударом может оказаться еще один протеже премьер-министра - глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров. Также его считают близким к нардепу от группы "Видродження" Виталию Хомутыннику, однако наши источники говорят, что это связь уже в прошлом и сейчас информацию об их отношениях специально разгоняют по СМИ, чтоб отвести удар от Гройсмана.

В сентябре 2017 года Трубаров был назначен в обход закона о люстрации (во время президентства Януковича он возглавлял Киевское отделение ФГИ). Сразу после этого назначения в Админсуде Киева рассматривался иск по незаконному назначению. Однако, суд рассмотрел этот иск с нарушением сроков, определенных уголовно-процессуальным законодательством.

Помимо этого главе ФГИ могут сейчас вменить в вину целый спектр вопросов - от срыва большой приватизации (в нынешнем году Фонд госимущества должен пустить с молотка 26 предприятий, но уже понятно, что этого не произойдет), либо же найти недостатки в любом из уже проведенных конкурсов. И это помимо двух существующих против Трубарова уголовных дел, которые ведутся генпрокуратурой. Еще в ноябре 2017 года Луценко заявлял, что он подозревается в преступном сговоре с целью хищения госимущества. Кроме того, его обвиняли в попустительстве незаконному отчуждению объекта в Киеве - речного причала на Днепровской набережной (дело ведет НАБУ).

Как рассказал "Стране" один из собеседников из числа народных депутатов, предполагается, что публичное увольнение Трубарова рикошетом ударит по Гройсману, который лоббировал это назначение. "Трубарова во ФГИ продавливал Гройсман. Тогда "Народный фронт" встал на дыбы и заявлял, что Трубаров не на своем месте. Но с момента сближения Гройсмана и "фронтовиков", там осознали, что деньги нужны всем и перестали его трогать. Не было претензий к нему и у порошенковских. Сейчас же пришла пора срывать и имиджевые и финансовые дивиденды, а от ФГИ их нет. Поэтому его могут слить, а проблемы списать на то, что он был креатурой Гройсмана", - сказал нардеп.

Эффект Яценюка

Между тем, за претензиями к членам команды премьер-министра стоит желание и его потеснить с правительственного кресла. К слову, о том, что осенью будет предпринята попытка отправить в отставку Владимира Гройсмана, недавно рассказал и народный депутат от БПП Иван Винник.

Как считает политолог Андрей Золотарев, цель таких действий двойная.

Во-первых, на Банковой уже давно есть желанием заменить строптивого Гройсмана на полностью лояльного первого вице-премьера Степана Кубива. Для этого достаточно будет отправить премьера в отставку и Кубив становится и.о. главы правительства.

Во-вторых, даже если эта затея не удастся (из-за противодействия "Народного фронта" и прочих фракций, которые не хотят усиления позиций президента перед выборами), есть и чисто пиар-задача - сместить негатив за социально-экономическую ситуацию в стране на Гройсмана.

До сих пор у Порошенко была серьезная проблема - в общественном сознании премьер считался его человеком, а потому все недовольство народа концентрировалось на хозяине Банковой, а не переходило на главу правительства, как во времена Арсения Яценюка. Собственно, задача команды президента сейчас - отстроить себя от Гройсмана и сделать его "вторым Яценюком".

"Порошенко уже убедился в перспективности стратегии "эффект Яценюка". Экс-премьер был длительное время универсальным громоотводом. Он очень четко впитывал негатив, связанный с различными государственными проблемами и неудачными реформами. По сути, все дела они творили сообща, но рейтинг бывшего премьера обвалился быстрее рейтинга президента. Такую универсальную промокашку друзья Петра Алексеевича хотели бы видеть в нынешнем премьере, а он, памятуя о судьбе Яценюка, начал искать свою собственную политическую перспективу", - говорит "Стране" Золотарев.

Впрочем, если Гройсман почувствует реальную угрозу своему положению, он может нанести по президенту два удара. Во-первых, скооперировавшись с "Народным фронтом" (на двоих они имеют ситуативное большинство в правительстве) они в состоянии полностью блокировать все президентские инициативы и исключить президента из цепочки принятия решений в системе исполнительной власти.

И, в таком случае, Порошенко окажется в том же положении, что и Ющенко во времена премьерства Юлии Тимошенко - английской королевы, слабо влияющей на ситуацию в стране.

Во-вторых, Гройсман может объявить о своем походе на выборы президента. Сейчас время от времени социологические службы замеряют его рейтинг. И он отнюдь не нулевой и колеблется в районе 2%. В случае начала полноценной кампании он может стать еще выше. Причем "откусывать" эти проценты премьер будет конкретно у президента, множа на ноль и без того небольшие шансы Порошенко на переизбрание главой государства.

"Антирейтинг Гройсмана намного ниже, чем антирейтинг президента. Он хочет конвертировать свою высокую договороспособность в результат на выборах. Президентом он вряд ли станет, но сделать задел в счет будущих парламентских выборов, получив около 5 процентов - запросто. И, конечно, это похоронит шансы президента на выход во второй тур", - считает Золотарев.

"Представьте себе, что возникла ситуация с повышением тарифов. И Гройсман говорит, что ни в коем случае не повысит, как бы МВФ не требовал. И, таким образом, подставляет президента. Он этим как бы отпочковывается от Банковой. В какой-то мере, он конкурент президенту. Если Гройсман заявляет, что он идет на выборы, то тогда у Порошенко шансов вообще нет", - добавляет в разговоре со "Страной" политолог Руслан Бортник.

По его мнению, президентской команде будет непросто добиться отставки премьер-министра, который самостоятельно ищет союзников в Верховной Раде, проводя переговоры не только с "Народным фронтом", но и отдельными мажоритарщиками и разными фракциями и группами.

"Но даже если найти голоса за его снятие, то возникнет сложность с назначением нового премьера. Тот вариант, о котором все говорят, - заменить Гройсмана на Степана Кубива - не самый оптимальный для власти. Такой вариант возможен, но нужно понимать, что Кубив - это не та фигура, которая сможет всех выстроить и заставить агитировать за Порошенко на выборах. Не та фигура, которая договорится с МВФ. Не та, которая сделает сбалансированный бюджет на 2019 год. А оставить страну в разгар выборов вообще без какого-либо вменяемого премьера - это еще хуже, чем пойти на выборы с неудобным Гройсманом", - считает Бортник.