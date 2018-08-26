Банковская тайна в Украине доживает последние дни. По-сути, финучреждения уже начали ее приоткрывать, хотя формально право украинцев на конфиденциальность финансовой информации все еще прописана в законе о банках и банковской деятельности.

Тревожных звоночков сразу несколько. Во-первых, как уже писала "Страна", Государственная фискальная служба заявила, что договаривается с банками о предоставлении ей информации о счетах ФОПов.

Предприниматели, якобы, активно проводят через личные счета бизнес-операции, утаивая деньги от налогов. По данным ГФС, предварительно банки уже дали согласие на такой мониторинг.

Второй звоночек - активизация банков в деле так называемой верификации клиентов. Причем в поле зрения банкиров уже попадают не только предприниматели, но и частные лица.

Финучреждения требуют от граждан подтвердить личную информацию (паспортные данные, идентификационный код и прочее), но некоторые просят также заполнить анкету, указав доходы, их источник. Тем, кто этого не сделает, могут блокировать счета.

И, наконец, третий звоночек - недавнее подписание главой Минфина Оксаной Маркаровой так называемой конвенции MLI (Multilateral Instrument). Сам документ рамочный, но все же это первый шаг к реализации в Украине плана BEPS по борьбе с отмыванием денег и их уклонением от налогов.

Наша страна присоединилась к BEPS еще в начале прошлого года, но на практике по-сути ничего не делалось. Минфин активизировался только после того, как ЕС пригрозил внести Украину в список офшоров, если до конца года соглашение не будет ратифицировано.

Эксперты прогнозируют, что теперь процесс "слива" информации о деньгах и бизнеса, и рядовых украинцев пойдет быстрее. Тем более, что Украина обязалась гармонизировать свое законодательство с европейским в рамках ассоциации с ЕС (а там банки уже фактически стали "прозрачными"). Кроме того, это позволит взимать с граждан больше налогов, что, учитывая хронически дефицитный бюджет, на руку властям.

"Так что уже сейчас банковская тайна постепенно становится иллюзией", - констатирует глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

"Страна" разбиралась когда деньги украинцев возьмут под колпак и что это изменит в жизни каждого из нас.

Деньги напоказ

BEPS, который начала реализовывать Украина, это своего рода общая база данных: страны- участники, а их уже порядка 200, обмениваются между собой банковской и налоговой информацией. С одной стороны, он позволяет компаниям избегать двойного налогообложения, с другой - государства могут собирать больше налогов, так как пресекают различные схемы (например, налоговую оптимизацию и вывод капитала через офшоры).

То есть, формально план BEPS касается исключительно бизнеса, причем среднего и крупного, завязанного на экспортно- импортных операциях, - пояснил "Стране" глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Конвенция MLI, которую в прошлом месяце подписала Украина, уже стала сигналом к действию для Нацбанка. Теперь, как заявила недавно в интервью "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, "какое-то время уйдет на техническую подготовку банков и финансовых учреждений, которые должны будут эту информацию собирать, а также налоговой, где тоже нужно создать технические условия для приема информации, ее консолидации и рассылки. После подписания MLI мы должны первый раз подать информацию за полный 2019 год уже в 2020 году".

Как пояснила "Стране" исполнительный директор Независимой ассоциации украинских банков Елена Коробкова, в связи с подписанием конвенции MLI в Украине ожидается кампания по добровольному декларированию активов. Она должна стартовать не позже начала 2019 года.

"И если доходы украинского юрлица не были получены уголовным или коррупционным путем, у него появится возможность без обременительных штрафных санкций очистить свою бизнес-историю перед началом автоматического обмена налоговой информацией", - рассказала Коробкова.

Параллельно НБУ совместно с Минфином и парламентским комитетом по вопросам налоговой и бюджетной политики готовит к подаче в Верховную Раду пакета законопроектов, в которых будут определены основные шаги по реализации BEPS в нашей стране. Документы могут попасть в Раду уже в сентябре.

Задача №1 для НБУ и налоговиков - остановить вывод капитала из Украины. В Нацбанке подсчитали, что, по итогам прошлого года 10,4% прямых иностранных инвестиций, которые зашли в нашу страну, это, по сути, украинские деньги, выведенные за границу через различные схемы и вернувшиеся на родину как заграничные вложения, кредиты и пр. Точно так же с экспортом: не менее 10% всех объемов проходит через офшоры (без уплаты налогов).

Что это значит на практике для бизнеса? Чтобы представить себе последствия, партнер юридической копании JN Legal Ян Левитас советует присмотреться к работе европейских и американских банков.

"Деофшоризация и раскрытие бенефициаров - однозначный тренд всей мировой финансово системы. Многие наши клиенты, которые ведут бизнес за границей, уже почувствовали на себе эти изменения. Все, кто открывает счета для ведения бизнеса за границей, знают, как усложнился этот процесс. Банки тщательно изучают структуру собственности компаний, источники поступления денег, причастность учредителей к кругу госслужащих или политиков. Существуют случаи закрытия счетов компаний, которые, по мнению банков, не отвечают их критериям", - рассказал "Стране" юрист.

Елена Коробова считает, что законопослушным предпринимателям бояться нечего. Изменения направлены на борьбу с "серым" капиталом в офшорах, - пояснила она "Стране".

Впрочем, экономист Виктор Скаршевский говорит, что все это работает в отлаженной правовой системе, но может дат сбой у нас.

"Ведь далеко не всегда бизнес уводят в офшоры только для оптимизации налогов. Нередко это способ попросту его сохранить. И пока наша судебная система по-сути не работает, а право собственности не защищено, ничего не поменяется. Закроют одну схему - бизнес будет искать другие", - считает эксперт.

Каждая покупка - под колпаком

Впрочем, Екатерина Рожкова утверждает, что вскоре знать каждого своего клиента в лицо будут и украинские банки. Соответствующие требования финучреждениям уже озвучил НБУ. Правда, пока все идет не так гладко, как того хотелось бы регулятору.

"Банки сталкиваются с объективными проблемами. Во-первых - это оффшорные юрисдикции, где эти реестры просто закрыты. Во-вторых, к сожалению, - это наши реестры и качество данных в них.Что мы делаем? Работаем с Минюстом, уже подготовили изменения в закон о финмониторинге. Для банков у нас есть два рычага. Первый – кредитный риск. Согласно нашему постановлению, если конечный бенефициар не определен, то банк должен оценить операцию как более рисковую. Мало того, если не известен конечный бенефициар, то мы считаем, что это связанное лицо. Банкам это не нравится, поэтому они вынуждены сами "подталкивать" клиентов, чтобы те раскрывали конечных бенефициаров", - рассказала Рожкова.

Второй рычаг - финансовый мониторинг. "Мы в сентябре будем собирать глав банков, чтобы еще раз им объяснить всю важность этого вопроса", - пообещала Рожкова.

Под нажимом регулятора финучреждения наверняка будут охотнее приоткрывать завесу банковской тайны, - уверены эксперты, с которыми пообщалась "Страна". Ранее мы уже подробно писали о намерениях налоговиков регулярно получать информацию о счетах ФОПов.

Сейчас мелкий бизнес нередко открывает в банке два счета - один на зарегистрированное в налоговой физлицо-предпринимателя, а второй - на себя как частное лицо. И проводит деньги, полученные от хозяйственной деятельности, через второй счет.

Как поясняли "Стране" эксперты, это позволяет предпринимателям утаивать часть выручки от налогообложения, а нередко - "вписываться" в группу упрощенного налогообложения, на которую они формально уже не имеют права (скажем, первая группа -- оборот до 300 тыс. грн., вторая - до 1 млн., третья - до 5 млн. грн.).

Если банки начнут регулярно передавать налоговой такую информацию (а их согласие, по данным ГФС, уже получено, хотя сами критерии мониторинга еще и не определены), предприниматели не смогут утаивать выручку. Но это только вершина айсберга.

"К примеру, банки могут мониторить операции по счетам и разбираться по тем, которые им покажутся подозрительными. К примеру, если я ФОП и торгую семечками, вдруг купил парк сельскохозяйственной техники на большую сумму или получил огромный кредит из-за границы. Это могут расценить как отмывание средств. И, к слову, случаи, когда банк просит пояснить детали той или иной операции, есть уже сейчас", - рассказывает Сергей Доротич.

Елена Коробова говорит, что в своих требованиях фискальная служба руководствуется Налоговым кодексом и Порядком предоставления информации об открытии/закрытии счетов ФЛП. Оба документа обязывают банковские учреждения иметь полную информацию о счетах физлиц-предпринимателей. Также ГФС рассчитывает на помощь отделов финмониторинга банков, которые могут фиксировать нестандартную активность на счетах своих клиентов.

"Но без изменения законодательства данные по движению средств физлица налоговикам не подвластны - сейчас для этого нужно решение суда", - говорит коробкова. По ее словам, у ГФС пока не хватает ресурса на такую масштабную "зачистку". Проверить всех ФЛП они не в силах. А разработка и отлаживание механизма отслеживания "уклонистов" может занять несколько лет.

Придется делиться

На первый взгляд, рядовые граждане пока не попадают в зону тотального банковского контроля. Тем не менее, есть подвижки и в этом направлении.

"Банкиры могут отказывать в обслуживании клиентам-физлицам, в отношении которых возникнет подозрении в сокрытии торговой выручки. Но частных лиц, которые имеют личные банковские счета и не занимаются предпринимательской деятельностью, инициативы ГФС не коснутся", - заверила Елена Коробкова.

Впрочем, банки начинают собирать данные и на простых украинцев. К примеру, уже сейчас проводят верификацию клиентов: сверяют паспортные данные, а нередко - просят заполнить анкеты, указав место работы, доход и пр. Если такие данные клиент не предоставит - могут заблокировать счет.

"В соответствии с постановлением НБУ №417, банки обязаны периодически уточнять информацию по идентификации и изучению клиентов. Банк имеет право ограничить обслуживание или отказать клиенту в проведении отдельных финансовых операций в случае непредоставления им документов или информации, которые необходимы для его идентификации и изучения", - пояснили "Стране" в пресс-службе "Ощадбанка".

И в дальнейшем этот мониторинг будет только ужесточаться, - уверен глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Понятно, что мелочевку никто трогать не будет. Другими словами, за покупку хлеба в супермаркете с вас никто не спросит. Но вот крупные операции могут вызвать у банка вопросы. Скажем, если вы покупаете дом за 2 млн. грн., могут поинтересоваться подробностями - что за сделка, уплачены ли с нее налоги (налоговым агентом в этом случае является удостоверяющий сделку нотариус - Прим. Ред.). Другой пример - слишком частые переводы из-за границы. Могут возникнуть вопросы кто перечисляет средства и уплачены ли с них налоги", - говорит Охрименко.

Последнее - реальная угроза для семей заробитчан, которые регулярно переводят средства на родину (за полгода 2018 перечислили более 5 млрд. долларов). Да и подтвердить источник денег на крупные покупки смогут далеко не все, ведь многие украинцы по-прежнему получают зарплаты в конвертах.

В России, которая присоединилась к BEPS раньше нас и в этом году уже начала передавать информацию (в том числе, за прошлый год), под колпак банкиров попали не только юридические, но и физлица.

Сбербанк России опубликовал своего рода инструкцию для клиентов, пояснив, какие именно счета могут заблокировать. Это, во-первых, счета граждан, которых заподозрят в обналичивание средств (если человеку переводят на счет, скажем, 50 000, а он сразу же снимает в банкомате 40 000). Вторая группа риска - те, кто пытается спрятать деньги за рубежом (скажем, оплачивают покупку техники, которую потом не доставляют). Для предпринимательских счетов еще один маркер - если на налоги уходит слишком маленькая часть оборота (до 1%). Во всех этих случаях банк может запросить объяснения.

"Если банк прислал вам СМС или письмо с просьбой объяснить, откуда у вас деньги, то внимательно прочитайте все вопросы и подготовьте нужные документы. Например, вы получили оплату по договору - тогда у вас должен быть сам договор и платёжки. Если всё в порядке, вы снова сможете свободно пользоваться счётом", - говорится в инструкции "Сбербанка".

Не исключено, что в будущем наши банки станут не менее пристально присматриваться к деньгам украинцев. И делиться информацией с налоговикам. Эксперты считают, что такая система мониторинга может стать базой для внедрения в Украине тотального декларирования доходов. А возможно, в будущем финучреждения станут не только источником данных для контролеров, а и налоговыми агентами, как это уже происходит в других странах (тогда налог будет списываться с вашего счета автоматически).