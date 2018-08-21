Спустя неделю после выхода на свободу бывшего первого зампреда правления "Укргаздобычи" Алексея Тамразова, которому вменяется попытка подкупа обвиняемого в незаконном обогащении замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константина Кулика, подчиненные последнего повторно нагрянули к владельцу сайта Insider с обыском.

Утром вторника, 21 августа это издание со ссылкой на адвоката Николая Ореховского сообщило о новом задержании Тамразова. И вновь, как и в случае с инцидентом 9 августа (тогда, как заявлял глава ГПУ Юрий Луценко, Алексей предлагал Кулику взятку за непродление ареста природного газа), в скандале не обошлось без упоминания опального бизнесмена Сергея Курченко.

Со слов другого защитника Тамразова - Виталия Коломийца, стало известно: претензии к Алексею выдвинуты в рамках расследования дела о так называемой ОПГ Януковича, где одним из ключевых фигурантов значится как раз харьковский олигарх, скрывающийся от украинского следствия в Москве.

Именно в рамках вменяемых ему злодеяний в части преступного завладения углеводородами (при содействии целого ряд бывших высокопоставленных чиновников и управленцев эпохи четвертого президента), добытыми "Укргаздобычей" и "Укрнафтой" на сумму более 2 млрд гривен, как раз и планируется объявление новой "пидозры" Тамразову.

Как заявил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко, Алексея считают пособником членов преступной организации Януковича и Ко (статья 256 УК Украины), который вместе со своим бывшим шефом по "Укргаздобыче" Юрием Борисовым с 2010 по 2014 годы принимал участие в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением (ч.5 статья 191 УК Украины). А именно, участвовал в схеме по скупке по льготной цене сжиженного газа, который должен был идти на обеспечение социальных нужд населения, и его дальнейшей перепродаже по рыночной стоимости конечным потребителям. По словам главы ГПУ, суммарно за четыре года на этой нехитрой афере "газовики", включая Тамразова, наварили 5,7 млрд гривен.

Кратко описав злодеяния, приписываемые следствием бывшему зампреду "Укргаздобычи", Луценко сделал важное уточнение - прокуроры "со старта" готовы предложить Алексею "угоду". При этом он сослался на тот факт, что в ходе переговоров с будущим заявителем по делу о предложении ему $200 тысяч (прокурором Константином Куликом), Тамразов-де рассказал важные детали функционирования "газовой схемы" в так называемой "экономической ОПГ Януковича". И даже передал флешку, на которой наличествует важная информация из компьютера одного из ее руководителей.

"Я лично считаю, что Тамразов мог бы стать отличным свидетелем, и через инструмент сделки с следствием дать окончательные показания о структуре, распределению обязанностей и схемах деятельности этой преступной организации. Судя по тому, что он говорил ранее Кулику и что было зафиксировано НСРД, это свидетельствует о его моральной готовности покончить с этой организацией. Или, по крайней мере, помочь следствию сделать это. Я позитивно отнесся бы к такому сотрудничеству", - отметил глава ГПУ.

Заранее отрезав: в случае отказа Тамразова от условий ГПУ, ему светят обвинения по "серьезным статьям".

Так по иронии судьбы, за четыре года после событий Евромайдана Тамразов, который ранее называл себя главным свидетелем "схем" Курченко, превратился (по крайней мере, в трактовке Генпрокуратуры) из его оппонента в пособника и сообщника. А в целом, поставлен в условия цейтнота, где избежать тюрьмы де-факто ему поможет только "сговорчивость".

Близкие Алексея какую-либо связь бывшего зампреда "Укргаздобычи" с Курченко отрицают. А сам Тамразов, находясь в СИЗО, ранее написал своего рода "тюремные записки", где дал свою трактовку причин его уголовного преследования. Из них следует, что они действительно могут быть связаны с "газовой темой", но несколько в ином русле - в контексте борьбы за контроль над добычей и реализацией углеводородов в Украине после событий Евромайдана.

Газ "Фаворитов" вернулся бумерангом

Как отметил в "записках из СИЗО" Тамразов, особое внимание силовиков к нему проявилось в 2015 году по линии МВД. Тогда камнем преткновения стало так называемое дело ООО "Фаворит Систем", которая в эпоху Януковича вместе с "Кувейт Енерджи Юкрейн" и "Укргаздобычей" по договору о совместной деятельности занималась добычей газа.

И, как полагало следствие, де-факто в обход закона занимались присвоением государственных ресурсов, прибыль от реализации которых шла в карман частным структурам людей, приближенных к орбитам власти.

Алексей сообщал, что по данному эпизоду ему угрожали объявлением о подозрением, а также недвусмысленно намекали - "решить" все вопросы можно, если он заплатит $450 тысяч. Тамразов утверждает, что взятку давать отказался.

Как бы там ни было, но еще в октябре 2014 года Печерский суд по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на 8,9 млн м3 газа, 1,1 тыс. т нефти и 9,4 тыс. т газового конденсата "Фаворит систем", которую СМИ называли близкой к Тамразову, а также бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому. На протяжении последующих лет предпринималось сразу несколько попыток снять арест с этих углеводородов, но все они были безуспешными.

Как говорится в материалах судебного реестра, по версии следствия, марте 2016 года, после одного из таких заседаний, к директору "Фаворит Систем" Дмитрию Светличному с разговором подошел прокурор из главка ГПУ по данному делу - Игорь Черный. Он дал коммерсанту телефон адвоката Виктора Мельниченко, с которым посоветовал обсудить возможные перспективы сотрудничества в данном деле.

По итогам переговоров последний выдвинул "Фаворитам" условие - арест с углеводородов может быть снят, если собственники газа заплатят $200 тыс. Тогда в этой истории и появился Тамразов, с подачи которого Светличный написал заявление о вымогательстве у его компании денег прокурором из главка. Причем Тамразов в данном деле выступил в качестве помощника правоохранителей.

Как заявляет Алексей, он обеспечил выделение первой части транша взятки из собственных средств - в мае 2016 года адвокату-решале были переданы $10 тысяч, которые де-юре были "проведены" как оплата за юридические услуги, оказанные со стороны Мельниченко.

Уже в сентябре 2016 года оперативная комбинация "фаворитов" вступила в решающую фазу передачи взятки под контролем силовиков. В итоге, Черного и Мельниченко "накрыли" после передачи им основной части мзды - $190 тысяч. Действия парочки следствие квалифицировало как мошенничество, они были арестованы и после уплаты денежных залогов - вышли на свободу. Еще в 2017 году досудебное расследование в отношении Мельниченко и прокурора Черного было завершено. Но точка в нем так и не была поставлена - их дело до сих пор ожидает своего рассмотрения в Шевченковском райсуде Киева по сути.

По иронии судьбы, в августе 2018 года уже Тамразов был задержан по делу о попытке "выкупить арест" все того же газа "Фаворит Систем". Но, в отличие от событий двухлетней давности, в недавнем случае он выступал уже не помощником силовиков, а сам был "пойман на живца". Это не единственное "зеркальное совпадение" - как и в 2016 году сегодня в истории арестованных углеводородов фигурирует сумма в $200 тыс.

На суде он отрицал, что эти углеводороды принадлежат ему. Кто на сегодняшний день контролирует данную структуру и чей газ числится на ее балансе на самом деле - пока неизвестно. Как и непонятно, наличествует ли это голубое топливо сегодня в подземных хранилищах, и не было ли оно реализовано ранее.

С чем связана активизация силовиков, и зачем им Тамразов сегодня?

Но действительно ли только в "газе Фаворитов" прячется причина проблем Тамразова? В "записках" он дает понять, что это так, но лишь отчасти.

И указывает - активизация внимания к его персоне со стороны силовиков пришлась на первую половину 2018 года. Сначала его вызвали на допрос в Генпрокуратуру, где интересовались деталями его работы в "Укргаздобыче".

Следствием своей "несговорчивости" на этих встречах Тамразов называет последовавший вскоре арест партии дизтоплива и бензина на сумму в 174 млн грн считающейся близкой к нему компании "Западная Нефтегазовая компания" на нефтебазе в Калиновке в рамках уголовного производства, расследуемого Государственной фискальной службой. А также пристальное внимание прочих силовых структур. Сначала - по линии МВД, а позднее НАБУ, куда он вызывался на допрос, а впоследствии - подвергнут обыску.

Что характерно - все эти производства были зарегистрированы в 2017 году. И, как утверждает собеседник "Страны" в прокурорских кругах, именно в их материалах и могут таиться подлинные причины неприятностей Тамразова. Которые напоминают ситуацию, ранее приключившуюся с так называемым "общаком Януковича", права на который заявили сразу несколько компаний, а различные правоохранительные ведомства автономно занимались изучением персон его владельцев и подноготной происхождения у них облигаций.

В газовой же эпопее речь идет об уголовном производстве №12017000000000480, открытом по мотивам поданного нынешним руководством "Укргаздобычи" заявлений в силовые структуры.

В его фабуле говорится о вероятной растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины) со стороны "Укргаздобычи" и двух компаний - ее партнеров по вышеупомянутым договорам о совместной деятельности. Речь идет о структурах "Карпатыгаз", а также шведской "Misen Enterprises", которые в период президентства Януковича эксплуатировали свыше сотни скважин на месторождениях природного газа. И, как считает следствие, делали это в нарушение закона, обогатив собственных владельцев на колоссальные суммы.

Что характерно, обстоятельства этой истории и документацию со своей стороны параллельно с Нацполицией изучали также в Генпрокуратуре (причем, в департаменте вышеупомянутого Константина Кулика) и даже НАБУ. При этом их внимание к истории сотрудничества "Карпатыгаза" и "Укргаздобычи" проявилось аккурат к тому моменту, когда между данными структурами бывших партнеров пробежала черная кошка.

Это произошло после того, как "Укргаздобыча" заявила об отказе от практики заключения соглашений о совместной деятельности и обратилась в украинские суды по вопросу расторжения таких соглашений с частными инвесторами. В истории с "Карпатыгазом" все закончилось обращением в Стокгольмский арбитраж, который месяц назад вынес свой вердикт о расторжении договора о совместной деятельности компании с "Укргаздобычей". Виктория последней оказалась с горьким привкусом - как стало известно накануне, исполнительная служба арестовала счета крупнейшей газодобывающей компании Украины.

Сразу после того, как об этом заявили публично, Тамразов и был задержан повторно. Как говорят его оппоненты на правах анонимности, роль бывшего менеджера "Укргаздобычи" в истории "сотрудничества" госкомпании "Карпатыгаза" в эпоху Януковича была значительной. И если он расскажет о деталях того, кто и как зарабатывал на эксплуатации скважин "голубого топлива", это позволит нынешнему менеджменту "Укргаздобычи" окончательно отбиться от претензий "Карпатыгаза" и выйти из скандала полновесный победителем.

Представители окружения Тамразова, в свою очередь, выдвигают несколько иную версию столь усиленного создания проблем бывшему зампреду "Укргаздобычи".

Так, главный редактор "Insider" Татьяна Николаенко вскоре после первого задержания Алексея в Facebook упомянула, что Тамразова начали таскать на допросы только после того, как бывший зампред правления НАК "Нефтегаз Украины" Александр Кацуба пошел на сделку со следствием, и якобы вместе со своим старшим братом Сергеем дали некие показания в ряде уголовных дел, касающихся коррупции в сфере добычи углеводородов.

Если ее мысль верна, то Тамразову, скорее всего, будет отведена роль человека, который должен будет "закрепить" позицию следствия по отдельным резонансным уголовным делам, связанным с коррупцией в энергетическом секторе Украины. Но насколько его показания в них будут соответствовать "генеральной линии" ГПУ, и чего именно касаться - пока не вполне ясно.

Какая из версий окажется ближе к истине покажет дальнейшее развитие истории с "нефтегазовым инсайдером".

Между тем, в соцсетях уже задаются вопросом о том, насколько далеко готовы зайти правоохранители в расследовании "схем Курченко". Если они взялись уже "брать всех подряд", то не дойдут ли у них руки и до Петра Порошенко, который в 2012 году занимал пост министра экономики. А это ведомство также играло не последнюю роль в реализации схем Курченко.

"Алексей Тамразов объявлен членом преступной группировки Януковича в 2010-2014 годах по эпизодам торговли группой Курченко сжиженным газом, - пишет журналист Сергей Щербина. - Напомню, сжиженный газ продавался Укргаздобычей на спецаукционах, выкупался по низкой цене рядом компаний, связанных с Курченко, якобы для нужд населения, и реализовывался на автозаправках по совсем другой цене. Не вдаваясь в подробности, что эта схема была введена постановлением Кабмина Азарова, реализовывалась под давлением тогдашней ГПУ и решений судов всех инстанций, имею к нынешней ГПУ один вопрос. Компании Курченко для участия в спецаукционах получали аккредитацию в Министерстве экономики. Бывшее руководство Минэкономики также будет объявлено пособниками Януковича и Курченко? В частности, интересует период с 23 марта по 3 декабря 2012 года (когда министром был Порошенко - Прим.Ред.). Спасибо".