Ее волосы выкрашены в ярко-бирюзовый цвет, а в ушах виднеются тоннели - такую девочку не заметить невозможно. В воскресенье ее заметили люди в камуфляжной форме. Заметили и избили. За то, что выглядит "не так, как надо".

История эта получила большой резонанс. О ней написали даже чиновники правительства. Мы поговорили с 16-летней киевлянкой и выяснили, что это далеко не единственный такой случай. Нападения на "неформалов" в столице становятся постоянными. Кто и почему это делает - выясняла "Страна".

"Ты че бл*ть, анархистка?"

После нападения девушка не хочет раскрывать свое имя. Она просит называть ее, как это делают друзья - "Аспирин".

В воскресенье она и четверо ее друзей гуляли на Контрактовой площади и встретили троих людей в военной форме, разговор не заладился с самого начала.

"Они подошли ко мне и начали орать "Ты че бл*ть, анархистка?", потом сорвали подвеску с шеи, грозились содрать футболку с символикой левого движения. Прохожие пытались заступиться, но один достал из кармана перцовку и брызнул мне в глаза. Когда мне друзья помогали промыть лицо и глаза они вновь вернулись и сильно ударили меня в лицо", - вспоминает "Аспирин".

Своих обидчиков она запомнила очень хорошо.

"Они были с символикой Правого сектора. Двое были одеты в полувоенную форму хаки, а третий в клетчатой рубашке и кепке. На возраст им где-то 19-25. Это не первый случай, когда из-за моего внешнего вида или значков на моем рюкзаке возникают конфликты. Были нападения и со стороны людей в футболках Нацкорпуса, но свидетелей не было, поэтому заявление не писали".

Вскоре трое парней спокойно ушли с места конфликта, а через несколько секунд прибыла и патрульная машина.

"Я не видела ничего особо, так как перец был в глазах, но как мне сказали, патрульная стояла по этой же улице где были мы, но немного выше. Они к нам подошли после того, как друзья мои их позвали" - рассказывает "Аспирин".

В самом Подольском управлении об инциденте с несовершеннолетней не сильно многословны. Отец девочки написал заявление, прикрепил справку от врача, дежурный управления уверяет - идет следствие.

"Вчера заявление приняли, расследование идет. Пишите запрос и в течении 10 дней мы вам более подробно ответим".

"Нападавшие были с символикой националистов"

Об этом случае в воскресенье узнала вся страна благодаря вице-премьеру Иванне Климпуш-Цинтадзе.

"Подонки, которые считают возможным с нашивками националистических группировок устанавливать свои правила и издеваться над детьми, должны понести наказание", – написала она, комментируя историю киевлянина Дмитрия Дубицкого (отца "Аспирина"), которую она перепостила на своей странице в соцсети.

По словам Дубицкого его дочь атаковали 20-летние парни в камуфляжной форме и с нашивками националистических организаций – "Правого сектора" и "Нацкорпуса".

"Сегодня напали на мою несовершеннолетнюю дочь. Среди бела дня, в людном месте, на Контрактовой площади. Нападавших было трое, примерно 20-летнего возраста, в полувоенной одежде... Дочь общалась со знакомыми, одета была, как обычно, неформально – футболка с принтом, значки рок-групп, крашеная прядь волос. "Борцы за нравственность" прицепились с идиотскими вопросами, сорвали с шеи кулон.

По словам Дубицкого, о нападениях националистов на "неформалов" он слышит не в первый раз.

"В центральной части Киева орудуют отморозки (основные локации – Майдан и "Глобус", Почтовая площадь, Контрактовая площадь), которые регулярно оскорбляют и избивают подростков. Поводом, как правило, становится внешний вид – парня могут избить за челку или "подкатанные" штаны, девушку – за пирсинг или крашеные волосы. Уже более полутора лет я слышу от дочери рассказы об этом. Конфликты с "нациками" (так их называют наши дети) у нее были и ранее, доходило и до потасовки, но так, как сегодня, – впервые", – пишет он.

Любопытно, что в комментарии к посту Дубицкого пришла нардеп Виктория Сюмар. Она рассказала, что у ее дочери Софии Таран была подобная ситуация на Крещатике в районе ТРЦ "Глобус". На вопрос, какие были последствия для обидчиков Сюмар сказала, что напишет в приват.

В Правом секторе от обвинений открещиваются.

"Правый сектор не занимается преследованием субкультур из числа рокеров, панков, металлистов и т.д. На фото видно, что никаких нашивок там нет (ред. у нападавших). У одного из них на поясной сумке какая-то красно-черная налипка на липучке, которые продают в переходах метро. У нас в принципе таких шевронов не существует. Школьница могла просто перепутать красно-черную нашивку из перехода с нашей символикой", - сказал нам руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Также отрицают свою причастность и в Национальном корпусе.

"Парни на фото - просто парни, это не означает, что они относятся к Нацкорпусу. Я на фото увидел лишь полукамуфлированный вариант прогулочной одежды, который на парнях и эту одежду можно купить в секонд-хэнде. А если бы кому-то пришло в голову пойти на такие хулиганские действия, имея футболки или нашивки Нацкорпуса, то последствия для него в самой организации были бы не самые хорошие" - сказал нам Роман Чернышев, руководитель пресс-службы "Национального корпуса".

В тоже время, по словам политолога Руслана Бортника, случившееся является следствием создания в обществе атмосферы нетерпимости, к чему причастны в немалой степени националисты.

"Такие ситуации идут с маркером общего падения толерантности и понимания безнаказанности. Вначале боролись с "ватниками", а сегодня руки дошли до ромов и субкультур. И если даже внутри "Азова" или "Правого сектора" нет прямых установок на нападения на неформалов, тот уровень радикализма, который существует у этих структур и вокруг них делает возможным участие их членов в подобных нападениях", - считает эксперт.

Тем более, что история с нападением на 16-летнюю школьницу далеко не единственная за последнее время.

"Среди правых есть парикмахер Медведь"

Киевлянин Дмитрий (имя изменено - Прим.Ред.) вспоминает, как год назад его тоже избили из-за внешнего вида.

"На Льва Толстого собирается молодёжь неформальной внешности и туда часто приходят правые. Конфликт с ними давно длится, они постоянно подстегивают и могут начать бить буквально из-за того, что кто-то не так выглядит или не тот кулон одел. В числе этих правых есть некий "Медведь". Он по профессии парикмахер. Обычно он пристает к тем парням у которых есть челка, заставляя её подстричь. Те, кто это не делает – избивают", - рассказывает киевлянин.

Серьёзность своих намерений правые, по словам Дмитрия, подтверждают наличием травматического оружия, ножей, националистическими выкрики и перечислением "достижений". "Они не раз хвастались, как на ЛГБТ марше избивали людей, дословно звучало – "мы хорошо отыгрались" - вспоминает Дмитрий.

"Думал, что умру"

Еще одна история, связанная с нападением на неформалов стала известна зимой этого года. Тогда в центре Киева националисты из группировки С14 сорвали антифашистскую акцию, которую проводили в память убитых российских правозащитников Маркелова и Барбуровой.

В то время, как на Михайловской площади С14 блокировала акцию, в считанных метрах от этого места проходил британец, который приехал в Киев на пару дней. Парень с ярко-крашеными волосами стал мишенью для троих парней, которые повалили Лиама на землю и начали избивать.

Позже о случившемся британец написал на своей странице в фейсбук "Я думал, что умру. Под глазом у меня большой порез, повреждены передние зубы, ушиблена рука и сломан нос. Но к счастью, нашлось три неравнодушных человека, которые помогли мне и вызвали скорую".

"Эти парни не просто спортсмены"

Еще одного киевлянина - Никиту, месяц назад избили возле метро Арсенальная. После ряда операций у парня до сих пор остался эмоциональный шок, установить справедливость в этой истории пытается знакомая их семьи Юлия.

"Месяц назад Никита с друзьями возвращались с дискотеки, а позади них шли парни. Никита неформальной внешности - тоннели в ушах, дреды. Именно к этому обидчики и прицепились, избивали его прямо ногами по голове и проломили череп".

В этой истории хоть и не было парней в камуфляже, но обидчики оказались тоже интересными личностями.

Как рассказывает Юлия, вскоре после нападения они опубликовали фото по которым удалось установить их сферу увлечений.

Молодые люди не делают тайны из того, чем занимаются

"Эти парни борцы, но не просто спортсмены. Они посещают какую-то секцию, которая непонятно зачем и к чему готовит их. Ведь эти клубы набирают группы и бесплатно. Но что потом? Для чего их готовят? Здесь может быть и политическая подоплека", - предполагает Юлия.

На фото одного из нападавших указана геолокация борцовского клуба, который расположен по улице Льва Толстого. Как раз около того места, где часто нападают на неформалов.