"Страна" продолжает специальный проект по предстоящим выборам президента Украины. Сегодня отвечаем на главные вопросы о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко.

1. Какие шансы у Ляшко стать президентом?

"Я иду в президенты, чтобы железной рукой преодолеть хаос, произвол и анархию", - лидер радикалов Олег Ляшко уже не раз публично анонсировал свой поход на президентские выборы.

Но есть ли у него хоть какие-то шансы?

Опыт борьбы за главное кресло страны у Ляшко имеется. В 2014 году на досрочных выборах президента Украины он занял третье место, набрав в целом по стране 8,3% голосов.

Правда, к парламентским выборам его популярность несколько опустили недоброжелатели. И он набрал 7,44%.

Собственно, в этом диапазоне его рейтинг плюс-минус держится и по сей день.

Мастерство популистской риторики, в которой Ляшко трудно победить, нивелируется постоянными скандалами, в которые попадает радикал. Начиная от нюансов его личной жизни, дорогими покупками и заканчивая постоянным подыгрыванием власти во многих вопросах (например, голосование за медицинскую реформу, участие в фабрикации уголовных дел против главного редактора интернет-газеты "Страна" Игоря Гужвы).

В общем, шансы на победу на выборах у Ляшко если и не полностью равны нулю, то находятся где-то около этой цифры.

2. Если шансы Ляшко равны нулю, то зачем он тогда вообще идет на выборы?

Во-первых, чтобы поддержать рейтинг своей партии накануне выборов в парламент. Любой процент выше 5 (проходной барьер в Раду) для Ляшко будет результативным.

Во-вторых, с точки зрения политтехнологической задумки Банковой у него важная роль - отобрать голоса у Юлии Тимошенко (их электорат сильно пересекается). И хоть в последнее время Ляшко вроде как пытается наладить контакты с Тимошенко, а его риторика становится все более антипрезидентской, это не отменяет того факта, что с Леди Ю у него электорат сильно пересекается. И то, что лидер радикалов все активнее старается демонстрировать свою оппозиционность данный момент только усиливает.

В-третьих, как показывают опросы, единственный политик, которого Порошенко имеет хоть какие-то шансы победить во втором туре - это Ляшко. По данным социсследований, лидер радикалов побеждает с небольшим отрывом (13% у Ляшко против 10% у Порошенко). Но этот отрыв гораздо меньше, чем у других кандидатов и находится в пределах статистической погрешности.

По этой причине Ляшко считается одним из самых удобных спарринг-партнеров для Банковой во втором туре. И, в идеале, команда Порошенко хотела бы вытянуть туда именно его. Но, как писалось выше, шансы на выход во второй тур крайне малы. И нужно сильно постараться, чтобы лидер радикалов туда попал.

В-четвертых, Олег Ляшко тесно связан с крупным предпринимателем Ринатом Ахметовым. И, соответственно, вписан в его большую политическую игру с другими, более крупнокалиберными политиками, а потому просто не может пропустить выборы.

На этом моменте, впрочем, стоит остановиться подробнее.

3. Как Ляшко связан с Ринатом Ахметовым?

Связь Ляшко с Ахметовым прослеживается не только благодаря постоянному присутствию политика в СМИ, которые принадлежат олигарху. Заводы, которые посещает "радикал", тоже "ахметовские". Ляшко с удовольствием щелкает семечки на футбольных матчах детища Ахметова - "Шахтера".

При этом в парламенте Ляшко активно лоббирует интересы Ахметова. То добивается отмены ренты для предприятий, принадлежащих Ахметову, то требует увеличения экспортной пошлины для металлолома с 10 до 30% за тонну, что выгодно Ахметову, то выступает против повышения тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци", которыми пользуются предприятия Ахметова, то критикует блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей, от которой страдает бизнес Ахметова.

Наконец, уже второй год подряд, Ляшко продает за 16 миллионов гривен недвижимость экс-регионалу Александру Рыженкову, который является отцом Юрия Рыженкова, генерального директора Метинвест Холдинга, управляющей компании группы Метинвест. В прошлом году на аналогичной сделке с этим же покупателем Ляшко заработал 15,9 млн гривен.

Но источники "Страны" в окружении Ахметова говорят, что сам Ринат Леонидович не особо доверяет Ляшко, который давно славится забывчивостью по отношению к своим спонсорам и покровителям.

Поэтому еще в феврале в руководство Радикальной партии вошел топ-менеджер "Метинвеста" Юрий Зинченко. А сейчас именно его прочат на пост главы избирательного штаба Ляшко.

4. Почему люди Ляшко начали вдруг озвучивать "пророссийские" тезисы?

Связи с Ахметовым объясняют еще одно удивительное явление, которое в последнее время наблюдается с представителями фракции Радикальной партии.

Последние, ранее известные как ярые украинские националисты, неожиданно начали допускать заявления, которые по "майдановских" меркам можно трактовать как "пророссийские".

Наиболее ярко это проявилось по вопросу прекращения железнодорожного сообщения с Россией, которое стало топ-темой прошлой недели. Члены Радикальной партии неожиданно для всех выступили категорически против. Соратники Ляшко Игорь Мосийчук и Дмитрий Линько сказали, что если будут закрыты железнодорожные перевозки в Россию, то Украину ждет катастрофа.

По мнению экспертов это напрямую связано с поддержкой, которую оказывает Олегу Ляшко Ахметов.

"В последнее время Олег Ляшко стал активно играть на стороне восточного электората, носит каску, ездит на металлургические комбинаты, делает заявления, которые будут положительно восприниматься в восточных регионах. Это объясняется нахождением Олега Ляшко в орбите Рината Ахметова. Его присутствие в тех СМИ, которые принадлежат Ахметову, требуют сбалансирования позиционирования. То есть за националиста Ляшко электорат, на который имеет влияние Ахметов, точно не проголосует. Поэтому приходится Ляшко и его людям переобуваться на ходу, генерируя тезисы, которые хоть как-то могут примирить с ними избирателей юго-востока. Но вряд ли эта попытка будет успешной. Слишком сильный отрицательный бекграунд у Ляшко для этого региона".

5. Чем Ляшко будет завоевывать электорат?

Помимо неожиданных "пророссийских вкраплений" основные постулаты предвыборной кампании Ляшко определены уже давно.

Прежде всего, это "жириновщина по-украински". Владимир Вольфович в 90-е годы шел на выборы под лозунгом "мы за русских, мы за бедных". Собственно о том же говорит и лидер радикалов. С одной стороны он эксплуатирует националистическую риторику (в свободное от информационного обслуживания Ахметова время). В рамках которой, помимо России, врагом обозначает и Запад, который он обвиняет во вмешательстве во внутренние дела Украины. Что, впрочем, не мешает Ляшко исправно голосовать за реформы, который требует Запад.

С другой стороны - показывает себя защитником бедных украинцев.

На это нацелен и его публичной образ. Который можно охарактеризовать фразой: "я такой же как и вы все". То он поет в домашнем караоке в "трениках", то играет в волейбол под дождем, то женится едва ли не в прямом эфире.

Собственно, даже его женитьба, как считают эксперты, была частью избирательной стратегии - ведь у многих обывателей до сих пор теплится в памяти знаменитое видео с человеком, похожим на молодого Олега Ляшко, который признавался в интимных отношениях с неким Борей (сам Ляшко называет это провокацией).

Теперь Ляшко окружают (причем в буквальном смысле) красивые женщины. Например, в парламенте ни единое интервью Ляшко не обходится без круга поддержки из политических соратников, а по обе стороны от главврадикала всегда становятся его коллеги по фракции Валерия Заружко и Алена Кошелева, словно подчеркивая мужественность своего лидера.

Что же касается его уже официальной супруги, Роситы Сайрайнен, общественность о ней узнала только семь лет назад, после разразившегося вокруг лидера Радикальной партии сексуального скандала, в котором всплыла информация о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Долгое время ходили пересуды, что на самом деле Росита только обеспечивает "прикрытие" политика. Да и до сих пор в их истории любви есть нестыковки - например, Олег Ляшко говорил о том, что они уже 20 лет вместе, с 1998 года, при этом в 2002 году, то есть спустя 4 года их отношений, Росита родила дочь, имя которой Горбенко Владислава Витальевна. То есть, получается, у дочери и фамилия и отчество не имеют никакого отношения к Олегу Ляшко.

Поэтому и ходят разговоры, что официальная роспись Ляшко - это не более чем попытка понравиться консервативной части электората, которые никогда бы не проголосовали за человека с нетрадиционной сексуальной ориентаций.

Впрочем, ориентация - это далеко не главная проблема для Ляшко.

Его образ "человека из народа", словно списанного с советской блатной песни про постового у павильона "пиво-воды", сильно дисгармонирует с реальным образом жизни.

Он дорого одевается, дорого путешествует, живет в роскошном особняке, использует дорогие средства передвижения, и все это никак не соответствует официальным цифрам в его декларации.

В сентябре прошлого года мать Олега Ляшко, будучи на пенсии, купила четыре роскошные квартиры и 13 земельных участков под Киевом.

Сомнительные цифры в своей декларации Ляшко поясняет то выигрышами в лотерею, то сделками продажи имущества, в которых фигурируют близкие к Ахметову люди (см выше).

Что еще более удивительно, что всей этой многомиллионной недвижимостью Ляшко обзавелся, официально не имея никакого бизнеса - с 2006 года он "просто" депутатствует в Верховной Раде.

В общем, вопросов к Ляшко много. И ответы на них далеко не всегда у лидера радикалов находятся.

Впрочем, ниша "украинского Жириновского" еще какое-то время может ему обеспечить присутствие в украинской политике. По крайней мере до тех пор, пока не переведутся олигархи, которые готовы ему давать деньги и пускать в эфир своих телеканалов.