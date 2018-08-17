Угроза закрытия железнодорожного сообщения с Россией, о которой недавно заявил министр инфраструктуры Омелян, приобретает реальные очертания. Как уже писала "Страна", на днях Омелян на своей странице в Facebook сообщил, что "подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – заинтриговал общественность министр, не вдаваясь в подробности о том, что же написано в этом документе. К слову, самого анонсированного Омеляном документа никто не видел - в свободном доступе ни на официальном сайте Мининфраструктуры, ни в Кабмине его нет.

Между тем, даже пара строк от министра в Facebook произвела эффект разорвавшейся бомбы. Украинцы в социальных сетях уже активно обсуждают перспективы закрытия ж/д сообщения с Россией и продумывают новые альтернативные маршруты.

"Страна" разбиралась, что подписал Омелян и когда для украинских пассажиров могут закрыть российское направление.

Автобусы тоже запретят

Таинственный документ, который анонсировал Омелян, это внутренний приказ Мининфраструктуры. Как удалось узнать "Стране" из своих источников, в нем речь идет о полном запрете не только железнодорожного, как анонсировалось ранее, но и автобусного регулярного сообщения.

Грузовые перевозки, закрытия которых ранее опасались эксперты, прогнозируя, что это может нанести украинской экономики миллиардные убытки, в документе вообще не фигурируют. То есть, запрет, если он будет, коснется только пассажиров.

Сам Омелян накануне пояснял, что санкций для грузовых перевозок пока не будет по двум причинам: из-за риска больших убытков для Украины и из-за обязательств Украины перед международными организациями, в том числе ВТО (напомним, именно в ВТО в свое время обратилась Украина, когда РФ ввела запрет на транзит наших грузов через ее территорию).

Впрочем, на самом деле документов, касающихся запрета пассажирских перевозок в РФ, по меньшей мере, два. Помимо "свежего" приказа Омеляна, есть еще проект постановления Кабмина, который разработало и передало в правительство Мининфраструктры. И, как пояснил "Стране" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, дать ход внутреннему приказу Омелян сможет только после утверждения проекта правительственного постановления.

Его проект может быть вынесен на рассмотрение Кабмина после 24 августа, - сообщил источник в правительстве. Впрочем, протолкнуть это решение Омеляну будет непросто.

Насколько реален запрет

Премьер-министр Владимир Гройсман достаточно осторожно реагирует на любые предложения Мининфраструктры, касающиеся "Укрзализныци", - говорит политолог Руслан Бортник. Как известно, в прошлом году УЗ вывели из-под контроля министерства и переподчинили напрямую Кабмину, что Владимир Омелян воспринял достаточно болезненно. Кстати, не исключено, что нынешняя инициатива о запрете ж/д сообщения с Россией лоббируется с целью ухудшить финансовое состояние "Укрзализныци", для которой российское направление самое прибыльное.

Руслан Бортник оценивает потери УЗ от закрытия ж/д сообщения с Россией, как минимум, в 350 млн. грн. в год. Именно столько она заработала на поездах, которые курсируют в Москву и Санкт-Петербург из Киева, Одессы,Харькова, Николаева, Кривого Рога и Хмельницкого в прошлом году.

Есть еще один момент - в Украине работает система предварительного бронирования и продажи билетов (за 45 дней). Поэтому введение запрета без предупреждения хотя за 1,5 месяца до начала санкций, - это нарушение международного законодательства, - считает юрист Ростислав Кравец. Серьезный международный скандал угрожает Украине и в случае попытки приостановить пассажирский железнодорожный транзит, -добавил представитель компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов. Сейчас по территории Украины и с остановками на наших ж/д станциях курсирует три поезда Кишинев-Москва (два состава Молдавской железной дороги и один - РЖД). Чтобы прикрыть эти маршруты, Украине нужно напрямую обращаться в Международный союз железных дорог (UIC), а тому, для принятия решения, нужны очень весомые аргументы.

Впрочем, не исключено, что Омелян выберет обходной путь и попытается пролоббировать введение запета через СНБО, которая, как показывает практика, может ввести санкции в один день и безо всяких пояснений.

Кстати, очевидно, прогнозируя сложности с введением тотальных санкций, Минифраструктуры прорабатывает и другие способы регулировать ситуацию с перевозками. Недавно на официальном сайте ведомства на общественное обсуждение выставили проект приказа Мининфраструктуры "О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи разрешений на поездку по территории иностранных государств при выполнении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом". В нем, в частности, предлагается создать комплексную электронную систему предварительного заказа разрешений на перевозки, запустить квотирование перевозок. В пояснительной записке указано, что все эти меры должны сделать регулирование автомобильных перевозок более прозрачным.

Кроме того, ни в пояснительной записке, ни в самом документе нет даже намека на ограничения перевозок по российской территории. Но эксперты, с которыми пообщалась "Страна" предполагают, что чиновники попытаются управлять рынком в ручном режиме. Скажем, руководитель одной из автобусных фирм, которая возит пассажиров в Россию, допускает, что будут массовые отказы в выдаче разрешений.

"Перевозчиков вынудят самих отказаться от этого направления или сильно его сократить, даже если тотальны запретов и не будет", - считает он.

Вместе с тем Руслан Бортник допускает, что транспортные санкции могут ввести позже - в октябре, под очередную годовщину Минских договоренностей.

4 млрд с маршруток в Россию

"Страна" уже детально писала о возможных последствиях официального запрета пассажирских перевозок. Правда, тогда мы рассматривали вариант остановки только ж/д сообщения с Россией. И в этом случае украинцы бы вышли из ситуации, пересев на автобусы (только из Киева их курсирует по несколько в день, а цены на билеты стартуют от 400 грн). Но если запретят и их, останется разве что вариант с посадкой в транзитные поезда Кишинев - Москва (стоимость билета - от 1 тыс. грн.) или в объезд через Беларусь (Киев - Гомель, Гомель - Москва). Но в последнем случае придется переплачивать - билеты обойдутся, как минимум, в 2-2,5 тыс. грн. а в дороге придется провести более 20 часов (против 13 при прямом сообщении).

Правда, по словам Коновалова, существует еще сеть приграничного ж/д сообщения - к примеру, электрички (в Брянск, Белгород и пр.). Сейчас ими активно пользуется население приграничных городов Сумской и Харьковских областей. Если чиновники о них "забудут", вполне возможно, что на них начнут ездить другие пассажиры.

Вячеслав Коновалов прогнозирует также расцвет рынка нелегальных перевозок.

"С него можно будет оперативно получить не менее 4 млрд. грн. Официально контролировать этот сегмент власти не смогут. В "Укртрансбезопасности", осуществляющей проверки на дорогах, на всю Украину работает только 100 инспекторов. Не исключено, что именно ради этих огромных денег и лоббируют запреты. Маршруточники уже сейчас отдают контролерам по 1 тыс. грн. с машины в сутки, чтобы их "не замечали", - рассказал он.

Впрочем, пока самой большой загадкой во всей этой истории остается мотивация запрета на пассажирское сообщение с Россией.

К слову, как рассказал "Стране" автомобильный эксперт Сергей Креймер, возможное переформатирование транспортных потоков уже заинтересовало международные компании. "Крупная немецкая автобусная фирма спешно готовится выйти на рынки Беларуси и России. Они рассчитывают на пассажирский поток, который пойдет через Беларусь в Россию после того, как его "обрежут" в Украине", - говорит эксперт

Как известно, Омелян анонсировал эту идею как ответ на проблемы, которые РФ создает украинскому судозходству в Азовском море. Однако совершенно непонятно, какой вред России от прекращения хождения между странами поездов и автобусов, которыми пользуются преимущественно украинцы. Многие из которых работают в Россию.

Ранее "Страна" сообщала, что 238 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию за 6 месяцев 2018 года.