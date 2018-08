Впервые за 29 лет Бухарест сотрясают масштабные протесты. Вяло начинались они еще полтора года назад, но сейчас на площади против коррупции власти выходят сотни тысяч людей. Одна из самых движимых сил этих протестов - это заробитчане, которые годами выезжали на заработки в более благополучные страны Европы. Ситуация по ту сторону Карпат очень напоминает украинскую действительность.

Миллионы румын живет и работает за рубежом. Вхождение страны в Евросоюз с 1 января 2007 года не только не остановило эмиграцию населения, но и способствует ей, так как теперь румыны могут работать в ЕС без ограничений.

Но сейчас многие из них вернулись для участия в антиправительственных протестах. Часть наблюдателей видят в этом искренний протест людей, которые переживают за происходящее на их родине. Другие - политтехнологию, при помощи которой хотят сместить нынешнее правительство.

Но в любом случае ситуация интересная в том числе и с точки зрения политических процессов в Украине.

"Страна" решила разобраться - возможно ли повторение румынского сценария с протестами заробитчан в нашей стране.

One way ticket

"У нас до 4 миллионов украинцев - гастарбайтеры. Самыми популярными направлениями трудовой миграции являются Европа и Россия. Количество мигрантов значительно увеличилось за последние 2-3 года", - экономист Александр Охрименко в разговоре со "Страной" бойко озвучивает последние статистические данные.

Госпогранслужба весной этого года отчитывалась о еще более шокирующих показателях. Со времен прошлой переписи населения, которая состоялась в 2001 году, оказалось, что из Украины выехали около 6,3 млн украинцев. Это те люди, которые пересекли границу Украины только в одном направлении и не вернулись назад. Из этих 6 с лишним миллионов половина "выездов без возвращения" были осуществлены в Российскую Федерацию, остальные - преимущественно в страны ЕС. Только за два последних года Украину покинули около 600 тысяч жителей.

В общем, всё как в музыкальном хите c 40-летней историей "One way ticket to the blues" ("билет в один конец до тоски"...)

Румынские гастарбайтеры уезжают со своей родины не менее резвыми темпами. По данным Всемирного банка, за рубежом живет и работает 3 миллиона румын. Для населения 19-миллионной страны это шокирующий показатель. Ежегодно они перечисляют на родину около 5 миллиардов долларов, а это 2,5% ВВП страны. Многие из румынских заробитчан были вынуждены уехать из-за низких зарплат и отсутствия возможностей на родине. В июле 2017-го года компания Colliers International провела исследование по трудовой миграции из стран Центрально-Восточной Европы под названием "миграционный бумеранг". Согласно этому отчету, стоимость средней оплаты труда в Румынии составляет 5,5 евро за час, тогда как средний по ЕС показатель - 25,4 евро. Поэтому когда в Румынии разгорелись общенациональные митинги против коррупции и бедности, заробитчане не остались в стороне от протестов. Через соцсети они решили объединиться и приехать на родину. География их миграции оказалась обширная - не только более развитые страны Европы, но и дальнее зарубежье - Канада или США.

Но румынские акции протеста неспроста в Украине воспринимаются через призму очевидных ассоциаций. Украинские трудовые мигранты также уезжают из-за коррупции и бедности. А их переводы в страну превышают сумму траншей МВФ.

"За первые полгода 2018 года трудовые мигранты перечислили своим семьям 7 млрд долларов. По итогам 2018 года это будет не менее 10 миллиардов долларов, - говорит "Стране" Александр Охрименко. - Если бы не эти вливания в экономику, то ВВП Украины не вырос бы на 3%, и курс валюты уже был бы 50 гривен за доллар".

Да и ситуация с коррупцией в Украине куда хуже, чем у юго-западного соседа. Например, в исследовании Transparency International "Индекс восприятия коррупции" за 2017 год Украина оказалась на 130-м месте из 180 стран. Румыния же занимает 59-е место.

Омелян поспособствует

Но возможно ли повторение румынского сценария в Украине?

Чем меньше времени остается до очередной волны выборов в нашей стране, тем чаще в теневых штабах обсуждаются идеи, как использовать разные способы мобилизации граждан.

А учитывая опыт близкой к Украине Румынии и скорость, с которой тамошние гастарбайтеры собрались на протесты в Бухаресте, не исключено и желание разных украинских политических сил опереться на поддержку заробитчан.

"Заробитчане - это самый слабо изученный сегмент электората. Они постоянно общаются между собой в разных социальных группах, обсуждают, где выгоднее снять жилье, как кто живет, где найти лучше работу, кто лучше оплачивает их труд. То есть, между ними постоянно происходит процесс коммуникации. Поэтому они тоже поддаются мобилизации. Кроме того, у украинских заробитчан есть неоспоримое преимущество перед румынскими - они в массе своей гораздо ближе к Украине. Румынские летят даже из США, а наши, которые в основном рассредоточены в близлежащих странах, могут в тот же день пересечь границу", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Но важно и то, кто именно может решиться на мобилизацию заробитчан. По мнению экспертов, эту технологию могут попытаться использовать как прозападные, так и пророссийские политики, с учетом того, что миллионы украинских трудовых мигрантов сейчас работают как в России, так и в странах ЕС.

"Силы, которые критикуют нынешнюю власть с проевропейских и прозападных позиций - например Гриценко, Вакарчук, еврооптимисты - вполне могут захотеть повторить румынский опыт, мобилизовав наших заробитчан, которые работают в странах Европы как минимум для участия в выборах президента. А возможно - и в акциях протеста после них. У этих сил еще со времен Майдана большой опыт мобилизации людей через социальные сети", - говорит Бортник.

В свою очередь, политолог Андрей Золотарев в разговоре со "Страной" отмечает, что детонацией такого процесса по румынскому сценарию в Украине может идея министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по новым ограничениям в сообщении с Россией.

Если, конечно, она будет реализована на практике.

Как известно, накануне министр взбудоражил Facebook-сообщество своим комментарием следующего содержания "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена". В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Владимир Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

"В России работает более миллиона украинцев. На поезд Львов-Москва невозможно достать билеты, их мгновенно раскупают. С Западной Украины на заработки в Россию уезжают целыми селами, целыми населенными пунктами. Тяжело представить, что будет, если эти заробитчане столкнутся со сложностями выезда на заработки в Россию. Представьте, если 10% из них выйдут на Майдан, это уже будет по своей масштабности равносильно протестам 2013-2014-года. А поскольку Омелян настроен серьезно, то и будущих заробитчанских майданов я не исключаю. Естественно, что этими настроениями могут воспользоваться силы, которые выступают за мир с Россией".

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошиль считает, что украинские трудовые мигранты - это серьезная сила, которая могла бы значительно повлиять на исход выборов.

"Мы помним, как в 2013-2014 годах были очень политически активны трудовые мигранты, которые занимаются сезонной работой. Они быстро мобилизировались и приехали в Киев из западных регионов. Это очень серьезная движущая сила для политтехнологий. Но это касается тех, кто занят на сезонных работах. Остальная часть трудовых мигрантов, которые имеют или ждут вид на жительство, мобилизовать не так легко. Кроме того, есть серьезные отличия старой диаспоры, которая давно взаимодействует в форме различных сообществ, групп, и новой диаспоры, которая не организовывается так быстро. Мы не видим, чтобы новая диапора легко входила в старую. Поэтому использовать фактор заробитчан очень трудно. Приведу еще один пример. Когда идет дискуссия об избирательной реформе, все внимание приковано к спискам, но мало внимания обращается на то, что перед мигрантами вообще стоят серьезные препоны в голосовании. Катастрофически мало избирательных участков за границей, они расположены не так удобно, как должно было бы быть. Например, заробитчане могут приехать с юга Италии в Рим, чтобы отдать свой голос на выборах, но они понимают, что участие в голосование будет им стоить 30-40-50 евро, а на эти деньги они могут купить продукты. Поэтому для миллионов трудовых мигрантов участие в выборах, да и в политической жизни их родины значительно осложняется", - говорит "Стране" Кошиль.

Но привлечение трудовых мигрантов к политической жизни Украины - это вопрос времени, добавляет политолог Руслан Бортник.

"Фактически мы отстаем от Румынии лет на 10. Вот надо, чтобы и наши заробитчане поскитались Европой. 30% из них социализируются, а остальные вернутся. То поколение, которое возвращается, будет иметь озлобленное отношение и негатив к власти. Они всегда будут сравнивать свою сложную и тяжелую жизнь там с еще более сложной и тяжелой жизнью здесь. Поэтому отложенные протесты возможны в будущем. Но не сейчас. Пока что в Украине идет волна "туда". А когда начнется волна "назад", тогда дойдет дело и до майданов", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В тоже время Александр Охрименко сомневается, что у нас возможен "Майдан заробитчан".

"Понимаете, когда сейчас человек работает за границей и получает 1000 евро, смысл ему выходить на Майдан и чего-то добиваться? Лучше уж остаться в Европе и дальше зарабатывать свою тысячу", - говорит "Стране" экономист.