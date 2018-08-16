Доллар идет к 28. И остановится?

Доллар в обменных пунктах упорно приближается к 28 гривнам. На межбанковском рынке, как обычно, немного отстает, но тоже двигается вверх. Не помогли усиленные вливания Нацбанка, что снова заставляет подозревать в этих вливаниях совсем другую цель, чем заявленная.

Правда, есть и хорошие новости: банкиры уверяют, что доллар все медленнее двигается вверх и вот-вот остановится сам по себе. Нельзя исключать, что все так и произойдет, но тогда снова возникает вопрос: а зачем НБУ несколько дней подряд распродавал валюту из резервов, если доллар и сам по себе вот-вот перестанет расти?

У национальной валюты уже было несколько периодов за последние четыре года (в 2014-м, первой половине 2015-го и в конце 2016-го), когда она обваливалась, и все это объясняли экономическими причинами. А спустя месяцы выяснялось, что причины были совсем не экономические, а имели прописку в карманах конкретных людей с известными фамилиями.

И тут уже даже невозможно кивать на прошлую власть – при ней, как известно, курс доллара был стабилен все четыре года, ослабившись за этот период лишь с 8 до 8,20. По нынешним меркам это даже не ослабление и не колебание, а так, мелкая зябь.

Заработок на скачках валютных курсов – это изобретение нынешних правительств. Причем они даже поставили себе в заслугу то, что ввели (якобы по рекомендациям МВФ) плавающий курс. То есть рекомендации, может, и были, но опять же опыт 2010-14 годов показал, что их можно не выполнять, если нет желания. Желание возникло только у нынешней власти, и МВФ тут не причем.

А потому от следующей власти следует требовать стабилизации курса на одной отметке – будь то 26, 27, 28 или даже 30 (неизвестно, с чем мы придем к весне 2019-го). Если она тоже решит сохранять плавающий курс, это будет означать одно: нас продолжат обворовывать.

Выживет ли Крым без "Визы"

У Крыма – другая финансовая проблема: он остался без карточек Visa и MasterCard. Последний банк, который сохранял для полуострова это достижение современной электронно-финансовой системы, решил распрощаться (из-за американских санкций) с международными карточками и перейти на внутрироссийскую систему "Мир".

Проблема, возникшая из-за санкций, выглядит серьезной. Но является ли таковой? Если представить, что без Visa и MasterCard (но с неким украинским аналогом) остался Киев, то проблема возникнет, в основном, для иностранных туристов и представителей зарубежных государств. И это, безусловно, сказалось бы на количестве визитеров из-за рубежа. Что касается граждан Украины, то проблемы возникли бы только у тех из них, кто покупает что-либо на международных аукционах или в зарубежных интернет-магазинах.

Если спроецировать все это на Крым, то можно предположить, что AliExpress и еBay для его жителей будут закрыты. Что касается туристов, то в Крыму это почти исключительно граждане трех стран – России, Украины и Белоруссии, – причем, как правило, всем карточкам предпочитающие наличные в нагрудном кармане. Для них обменные пункты куда важнее всех банкоматов, вместе взятых. Поэтому ожидать, что отсутствие Visa и MasterCard станет ударом по крымской экономике, не стоит. Отсутствие AliExpress – проблема, но и без него можно прожить.

В конечном счете можно оформить карту в любом банке в любом регионе России (или Украины) и спокойно по ней совершать интернет-покупки.

"Бендерист" Бандера

А вот писательницу Ницой заботят не финансовые проблемы, а совсем другое – отсутствие у украинских школьников знаний о Бандере. Она объяснила на собственном опыте общения с подрастающим поколением, что Бандера для них – это "бендерист", играющий на "бендуре".

В связи с такими знаниями Ницой поставила всем украинским учителям "двойку", хотя и сама объяснила, что в программе для детей 7-12 лет никакого Бандеры нет. То есть "двойку" учителя заслужили за то, что не пропагандировали лидера ОУН по собственной инициативе.

Это высказывание писательницы продемонстрировало, что она застряла не только в 30-х годах прошлого века с их моноэтничными тоталитарными режимами, но и в Советском Союзе периода позднего расцвета. Она явно пользуется памятью о собственных детских годах, когда образ Ленина прививался всеми средствами пропаганды с первого класса школы, и решила, что сейчас можно просто заменить вождя Октября вождем ОУН, и все украинские дети станут рассказывать истории о мудром дедушке Бандере.

Но 2018-й – не 1978-й. И школьная система образования сегодня далека от тех стандартов, которые были сорок лет назад. Но главное даже не в этом: есть большие сомнения, что дети всерьез запоминают даже то, что есть в школьной программе для 7-12 летних школьников. И Гэндольф с бородой для них значит куда больше, чем Грушевский с бородой чуть меньшего размере. Хотя, может, уже для них и Гэндольф устарел.

Что касается украинских учителей, то им можно поставить твердые "12" за то, что не травят мозги детей политикой. Может, несмотря на все старания нынешней власти, новое поколение у нас вырастет нормальным.

Почему Трамп раскритиковал подписанный им закон

Основной мировой темой остается подписание президентом США Трампом военного бюджета собственной страны. В котором на оборону (точнее, на отстаивание интересов страны военными методами во всем мире) планируется потратить 716 миллиардов долларов. В мире нет и 10 стран, имеющих подобную сумму на все свои расходы.

В такой ситуации понятно, что военный бюджет Штатов прокомментировали все, кому он не нравится. Неожиданностью оказалось только то, что в числе недовольных подписанным документом оказался сам Трамп.

Вчера президент США высказал сразу 52 претензии в отношении закона, причем сделал это в письменном заявлении, чтобы не было никаких двузначных толкований. И, среди прочего, раскритиковал половину пунктов, касающихся России – в том числе, запрет на военное сотрудничество до вывода ее войск из Украины и запрет на финансирование любых проектов, подразумевающих признание Крыма российским.

Такая критика закона человеком, подписавшим его, выглядит абсурдной, но в США она вызвала бурю эмоций. И все потому, что президент в Штатах наделен правом по собственному усмотрению решать, выполнять тот или иной пункт закона или посчитать его антиконституционым. По словам Трампа, указанные 52 пункта подрывают конституционные права президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".

А значит, ему даже не нужно ссориться с Конгрессом относительно принятия тех или иных законов. Можно просто их игнорировать.

Он создавал наше детство

Совсем недавно бывший Советский Союз простился с Олегом Табаковым, вошедшим в детство нескольких поколений голосом Кота Матроскина, а вчера из Подмосковья пришла еще одна печальная новость – о смерти того, кто создал Кота Матроскина, Шарика и Дядю Федора. И не только их.

Эдуард Успенский был, пожалуй, главным писателем и сценаристом, создававшим детство для нескольких последних советских поколений. При этом его сложно назвать советским писателем: в отличие от некоторых нынешних детских украинских писателей, чье творчество напоминает худшие образцы пропаганды СССР, Успенский был на одной волне с современными ему детьми и учил их воспринимать окружающую действительность с иронией ("мясо лучше в магазине покупать, там костей больше"). Во многом благодаря ему последние советские поколения выросли критически мыслящими. Что, возможно, было плохо для страны, но хорошо для них самих.

Эдуард Успенский – писатель, который надолго переживет свое время. "Простоквашино", "Чебурашка", "Дядюшка Ау", "Колобки" повлияют на воспитание еще не одного поколения не только в России, но и в Украине. Потому что ничего лучшего за 27 лет не создано и в ближайшей перспективе не предвидится.