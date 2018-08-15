В августе одним из главных мировых ньюсмейкером стала Турция. Как уже писала "Страна", турецкая лира за считанные дни обвалилась на 20%, а с начала года - и вовсе на 40%.

Этот факт не мог пройти мимо широкой общественности, ведь туристам уже пообещали дешевые путевки на турецкие курорты.

Но Турция - далеко не единственная в списке государств, чьи деньги стремительно обесцениваются.

Скажем, аргентинский песо за последние два месяца упал по отношению к доллару на 9,3%, китайский юань - на 7,5%, российский рубль - на 7,3% , бразильский реал - на 2,7%, индийская рупия - на 2,3% и т.д. Попала в этот перечень и Украина с подешевевшей гривной.

Причины, по которым лихорадит национальные валюты, в каждом случае разные, - пояснил "Стране" экономист Андрей Блинов.

"К примеру, если в Аргентине это валютно-долговой кризис, то в Турции — избыточного роста и слишком нерентабельных инвестиций в местные инфраструктурные проекты, помноженные на своеобразие выстраивание международных отношений Эрдоганом", — говорит эксперт.

Тем не менее, последствия столь массового "деньгопада" для мировой экономики могут быть серьезными - некоторые эксперты говорят даже о новом финансовом кризисе. И зацепит он, в первую очередь, сырьевые страны, к которым относится и Украина.

"Страна" разбиралась к чему стоит готовиться.

Испуг на мировых рынках

Пестрый состав стран, чьи деньги стремительно теряют в цене, обескураживает экспертов. Ведь, на первый взгляд, сложно найти какие-то общие причины девальвации национальных валют.

"Это, скорее, отдельные островки неспокойствия, а не общая волна, которая накрывает все новые и новые страны", - говорит Блинов.

К примеру, как уже писала "Страна", против турецкой лиры сыграло сразу несколько факторов. Это и слишком активный приток внешних инвестиций (только ЕС вложил более 100 млрд. евро), и излишняя зависимость местного центробанка от политики главы государства Эрдогана, и обострившееся противостояние Турции и США (Дональд Трамп, в частности, практически закрыл для турецких металлургов американский рынок высокими пошлинами).

В Аргентине, где пессо потерял за два месяца 9,3%, а с начала года - порядка 25%, своя история. Там пик падения пришелся как раз на переговоры с МВФ о предоставлении этой стране кредитной линии на 30 млрд. долларов.

В России среди главных причин обвала рубля называют усиление санкций со стороны США и снижение учетной ставки Банком России.

Тем не менее, во всех этих частных случаях есть и общее."Повысилась учетная ставка Федеральной резервной системы США, недавно то же самое сделал Банк Англии (в начале августа она выросла с 0,5% до 0,75%, а это максимум с 2009 года - Прим. Ред.). Все это ведет к тому, что из спекулятивных экономик третьих стран деньги уходят в развитые государства. Этот процесс уже наносит удар даже по Китаю", - отмечает Андрей Блинов. И отток инвестиций в "тихие гавани", скорее всего, будет только усиливаться.

Испуг на мировых рынках. Так коротко охарактеризовал нынешнюю ситуацию исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. По его мнению, все меньше инвесторов готовы рисковать и вкладывать свои деньги в третьи страны. А это чревато оттоком прямых иностранных инвестиций и новым витком обесценивания национальных валют.

Не только дешевые путевки

Эксперты спорят о том, насколько серьезными могут оказаться последствия "деньгопада" для мировой экономики. Некоторые усмотрели в нем начало нового экономического кризиса, тогда как другие, наоборот, считают, что ничего экстраординарного не происходит.

"Девальвация национальны валют - это постоянный процесс. И никакого отношения к глобальному кризису он не имеет. К примеру, ситуация, аналогичная турецкой, недавно была в Пакистане. С той лишь разницей, что для широкой общественности она прошла незамеченной. Кризис не случается на пустом месте, он следует за бурным ростом. А так как мировая экономика не перегрета, то и падать особо нечему", - пояснил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Вместе с тем, "звоночки" для мировой экономики уже есть. Скажем, именно обвалу турецкой лиры эксперты приписывают недавнее проседание курса евро к доллару (евро подешевел на 1%). С одной стороны, Турция плотно интегрирована в европейскую торговлю (поставляет металл, продукцию машиностроения и др.), с другой - в турецких банках сейчас зависло порядка 200 млрд. евро, что не могло не отразится на стабильности европейской валюты, - поясняют эксперты.

Но это может оказаться только началом.

"С ЕС у Турции отрицательное торговое сальдо. Как и с Китаем, США, Россией. А на экспорте в какие страны Турция зарабатывает? Прежде всего, регион Персидского залива. Проамериканский Ирак, ОАЭ, Израиль, Иран... Если там будет горячо и начнет падать экспорт, это чревато кризисом имеено в этом, и без того взрывоопасном регионе. А распространится ли он дальше — пока можно только гадать", — говорит Андрей Блинов. Он также добавил, что пока вероятность нового масштабного кризиса не превышает 30%.

"Но все серьезные аналитики держат такой сценарий в уме", — отметил экономист.

"Проблемы в Турции могут совпасть, в частности, с возможным усилением санкций США к Ирану. Тот уже заявил, что готов блокировать движение судов через Персидский залив, а через этот канал проходит 20% мирового экспорта нефти", - добавил Олег Устенко.

Еще больше эти риски может усугубить ситуация в Китае. Пока экономика этой страны растет на 6% в год и является драйверов мирового роста. Но неизвестно, какими будут последствия торговой войны США с Китаем. С июля Соединенные Штаты ввели 25% пошлину на целый ряд китайских товаров, а КНР ответила зеркальными мерами, что может замедлить рост китайского ВВП, а заодно - и притормозить мировую экономику.

Что грозит Украине

Олег Устенко говорит, что сейчас стоит переживать всем сырьевым странам (кроме разве что тех, кто торгует нефтью и углем). Есть риски и для Украины.

"Замедление мирового роста снижает потребности в сырье, а для нас именно сырье является главным источником поступления валюты, а значит - и стабильности гривны", - пояснил он.

К примеру, в ЕС и Турцию, по данным президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, уходит до 50% нашего металла. Уже сейчас понятно, что аппетиты Турции на фоне кризиса, скорее всего, уменьшатся. В то же время из-за обесценивания лиры, вырастет конкурентоспособность ее собственной металлопродукции (с которой она конкурирует на мировых рынках в том числе, с нашими экспортерами). Все это может привести к снижению украинских экспортных отгрузок до 10%, - прогнозируют эксперты. Между тем, в прошлом году металлурги завели в Украину порядка 8,7 млрд. долларов валютной выручки, и 10% падения экспорта - это минус 870 млн. долларов.

Не все так гладко и с другим нашим экспортным направлением - аграрной продукцией. Как уже писала "Страна", с одной стороны из-за снижения мирового урожая зерна, овощей и фруктов, цены на продовольствие растут. С другой - Украина и сама недобрала урожай, так что резко наращивать поставки на мировой рынок ей будет непросто. И, опять таки, придется выдерживать конкуренцию с подешевевшей на фоне локальных кризисов аргентинской и турецкой едой.

"Все пики обвала гривны у нас были связаны как раз с резким падением экспорта. Поэтому нестабильная ситуация на внешних рынках опасна для гривны больше, чем, скажем, невыдача очередной кредита МВФ. Так, резкое ухудшение внешнеторговой конъюнктуры может привести к снижению обменного курса до 35-40 грн. за доллар"- говорит Блинов.

Но такие крайности маловероятны, так как у Украины есть "амортизационная подушка" - заробитчане, которые трудятся как раз в малорисковых странах и стабильно перечисляют доллары и евро на родину (за первое полугодие 2018г поступило порядка 5 млрд долларов - Прим. Ред.), - подытожил Блинов.