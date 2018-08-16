1 августа жителям Киева, а также Киевской и Кировоградской областей отключили аналоговый ТВ-сигнал. Эти регионы выбрали как пилотные для старта полноценного перехода на цифровое телевидение в Украине. С 1 сентября отключение аналогового эфирного вещания ждет и все остальные регионы страны. Полностью отказаться от “аналога” в пользу “цифры” правительство планирует к маю 2019 года.

Но первые две недели тестового отключения аналогового вещания в двух областях обнажили множество проблем, с которыми уже 1 сентября придется столкнуться всей Украине. Дело в том, что после отключения "аналога" часть зрителей осталась вовсе без ТВ-сигнала. Во-первых, далеко не все купили цифровые тюнеры. Но даже многим из тех, кто это сделал, уже две недели приходится смотреть в пустой экран.

С чем связаны проблемы с цифровым телевидением, и что сулят результаты первых двух недель пилотного отключения аналогового вещания всей Украине - разбиралась “Страна”.

60% зрителей остались без сигнала

Эксперимент по отключению аналогового вещания в двух областях наглядно показал неготовность Украины к полноценному переходу на цифровое телевидение. Причем не готовы к ней оказались сами телезрители.

До 1 августа в Киеве, Киевской и Кировоградской областях телевидение только по аналоговому сигналу смотрели 204 тысячи домохозяйств (435 тысяч человек). По данным телеканала "Интер", которыми располагает “Страна”, за первые две недели после отключения аналогового вещания в пилотных областях изменили тип приема ТВ-сигнала – т.е. установили Т2-тюнер, спутниковую тарелку или подключились к кабельному или IP-телевидению – только 40% домохозяйств, которые ранее смотрели аналоговое ТВ.

"Таким образом, около 60% телезрителей, которые принимали сигнал через обычную антенну, сейчас не имеют возможности смотреть большинство тех каналов, которые смотрели ранее. Это – 120 тысяч украинских домохозяйств, которым отключили аналоговое ТВ, но которые не перешли на альтернативные способы смотрения ТВ", - объясняют “Стране” на телеканале "Интер".

То есть, 120 тысяч домохозяйств в Киеве, Киевской и Кировоградской областях уже две недели видят на своих экранах только каналы Общественного ТВ (UA:Перший, UA:Культура и другие региональные каналы, на которые отключение аналога не распространяется), и если повезет, еще от силы два-три канала, которые продолжают вещать в “аналоге”.

В других регионах страны (кроме Киева, Киевской и Кировоградской области) только один, аналоговый тип приема сейчас имеют 1,253 млн домохозяйств (2,73 млн человек). Причем за первые две недели августа тип приема изменили около 4,5% домохозяйств в Украине, подсчитали аналитики телеканала "Интер".

Выходит, украинцы явно не торопятся отказываться от аналога, а ведь через две недели отключение ждет уже все области страны.

Но даже тех сознательных граждан, которые подготовились к отключению аналогового сигнала и заранее купили цифровые приемники Т2, это не спасло от проблем с ТВ-сигналом.

Телевидение кончилось

Буквально в первый же день телеканалам от зрителей Киевской и Кировоградской областей стали поступать жалобы: после отключения “аналога” ТВ-сигнал стал пропадать совсем. Причем даже у тех, кто купил цифровые тюнеры.

Ольга Большакова, руководитель центра адвокации и лоббирования Независимой ассоциации телерадиовещателей, объясняет “Стране”, что на то может быть три причины.

Первая и ключевая из них - плохое цифровое покрытие.

Дело в том, что на сегодня точную карту покрытия знает только цифровой провайдер ООО "Зеонбуд". В самой компании утверждают, что цифровой сигнал “ловит” на 95% территории Украины. Но, судя по первым неделям пилотного отключения “аналога”, уже очевидно, что это не так. По разным данным, цифровой сигнал отсутствует на 10-20% украинской территории. То есть, когда в Украине полностью отключат аналог, чуть ли не каждый пятый зритель рискует остаться перед темным экраном.

И неделю назад первыми на себе эту проблему ощутили киевляне и кировоградцы.

Так, по данным нардепа Сергея Ларина, после отключения аналога целых 115 тысяч кировоградцев обнаружили, что цифровой сигнал на их территории просто “не ловит”.

То, что во многих населенных пунктах Украины цифровой сигнал слабый или вообще отсутствует, “Стране” подтверждают и на телеканале "Интер". Таких населенных пунктов с населением свыше 5 тысяч человек в Киевской и Кировоградской областях – 23, по Украине – 299, подсчитали на телеканале. А количество населенных пунктов с населением от 500 человек, в которых нет уверенного приема Т2, достигает нескольких тысяч.

“С момента отключения аналогового эфирного вещания, служба поддержки телезрителей Inter Media Group получает тысячи звонков, четверть из них касается отсутствия цифрового покрытия. Те, кто жалуется на качество сигнала, говорят о неустойчивом приеме в течение дня (утром изображение есть, вечером нет, или наоборот), или показе только части каналов”, - рассказывают “Стране” на телеканале "Интер".

Вторая возможная причина проблем с цифровым сигналом в больших городах - неровный рельеф и высокая застройка.

“Если речь идет о киевлянах или жителях любого другого мегаполиса с высокой застройкой, “цифра” может не ловить, если есть преграды для сигнала: на первых этажах, в низинах, ямах, у подножия холмов могут быть “белые пятна”, - объясняет Ольга Большакова.

Третья причина - отсутствие цифровых антенн.

Дело в том, что помимо тюнера, для “поимки” цифрового сигнала может понадобиться еще цифровая антенна. Потому что не всегда обычная аналоговая антенна подходит для того, чтобы принимать “цифру”. То есть, помимо тюнера, для перехода на цифровое ТВ украинцам нужно еще и покупать специальные антенны - но об этом почему-то никто и нигде не предупреждал.

“По идее цифра должна очень неплохо приниматься даже на комнатные "рожки", но о том, что эти самые "рожки" нужны - мягко говоря забывали упомянуть, когда крутили рекламу о переходе на Т2. Все говорили только о том, что нужен тюнер, а про антенну - ничего. Старшее поколение и те, кто до сих пор пользовался эфирным телевидением хотя бы знает, что она в принципе нужна. А те, кто решил "спрыгнуть" с кабельного ТВ, могут об этом и не догадываться. Вот, люди купили тюнеры, подключили, сидят перед пустыми экранами и не могут понять, почему сигнал не ловится”, - говорит Ольга Большакова.

Но если две последние проблемы в принципе решаемы - купить антенну не сложно, а из ямы при желании антенну можно вынести на крышу, - то вот с отсутствием цифрового покрытия сами украинцы справиться никак не смогут. Хотя провайдер “Зеонбуд” обещал увеличить цифровое покрытие, да и в Нацсовете по вопросам ТВ обещали поставить дополнительные установки там, где цифрового сигнала пока нет. Но до сих пор эта проблема не решена.

“Именно поэтому мы считали, что это отключение очень преждевременное: для начала надо было разобраться в ситуации с цифровым покрытием”, - подытоживает Большакова.

Цифровых тюнеров на всех не хватает

Тем временем на рынке Т2-тюнеров уже возник дефицит. И за вторую неделю с момента отключения аналогового эфирного вещания в Киеве, Киевской и Кировоградской областях он только усугубился.

По оценкам сервиса сравнения цен Hotline, в середине июля, после объявления даты пилотного отключения аналогового вещания, спрос на Т2-тюнера вырос в 20 раз.

Например, в Кропивницком по цене 450 гривен в магазинах некоторых торговых сетей осталось чуть больше 10 устройств, в запасе еще есть тюнеры по цене 510 гривен. “Так как запасы устройств по 450 грн минимальны, можно сказать, что минимальная цена на Т2-тюнеры за неделю выросла на 13%, а за 2 месяца – в 2 раза”, - поделились своими подсчетами со “Страной” на одном из украинских телеканалов.

По их данным, в крупном районном центре Александрия в торговых сетях Т2-устройств уже вообще нет.

По данным сервиса объявлений OLX, на стихийном рынке в Кировоградской области самые дешевые тюнера за неделю выросли в цене на 100-150 гривен – до 550-600 (+25…+35%), за два месяца – в 2,2-2,4 раза.

Еще больше цены на цифровые приемники подскочили в Киеве и Киевской области.

В Киеве и Киевской области (Белая Церковь, Бровары, Буча) цены на тюнеры в торговых сетях стартуют от 550 гривен (+35% за неделю и в 2,2 раза больше, чем 2 месяца назад).

На стихийном рынке в Киевской области цены на Т2-тюнера, по данным OLX, выросли до 650-700 гривен за устройство (+30…+40% за неделю и в 2,6-2,8 раз выше, чем 2 месяца назад).

В интернет-супермаркете Rozetka самое дешевое устройство стоит 695 гривен (+58% за неделю и в 2,3 раза больше, чем два месяца назад).

Стоимость доставки устройств в села составляет от 45 (если есть отделение «Новой почты») до 150 гривен (доставка курьером компании «МистЭкспресс»). Таким образом, финальная стоимость для жителей села может достигать 600-850 гривен. Это на 15-20% выше, чем на прошлой неделе.

Крупные сети прогнозируют поставку в ближайшее время на уровне 10-15 тысяч устройств в неделю. Но перспектива полного удовлетворения спроса на Т2-приемники в ближайший месяц пока выглядит весьма туманно.

Сами дистрибьюторы Т2-тюнеров прогнозируют, что смогут удовлетворить спрос только к середине декабря 2018 года.

Бесплатные тюнеры малоимущим в последний раз раздавали в 2012 году

Учитывая подскочившие на фоне повышенного спроса цены на цифровые приемники Т2, вряд ли среднестатистический пенсионер или малообеспеченный житель Украины сможет позволить их себе купить. И тут самое время вспомнить об обещании властей обеспечить бесплатными тюнерами малоимущее население.

Дело в том, что еще задолго до отключения “аналога” власти развернули государственную программу - по обеспечению бесплатными цифровыми тюнерами малоимущих слоев населения. Но эксперты говорят, что сама программа была налажена плохо, а последний раз тюнеры малоимущим раздавали и вовсе аж в 2012 году.

“Несмотря на обещания "реформаторов", о бесплатных приемниках Т2 для малообеспеченных кировоградцев за последние годы не слышал! Чтобы не ошибиться, спросил у гугла. Первая и самая вразумительная ссылка с перечнем всех социально незащищенных групп и процедуры получения бесплатных телетюнеров в Кировоградской области была в ..... 2012 году”, - рассказал на своей странице Фейсбук нардеп Сергей Ларин.

“С тех пор вообще кампании по обеспечению цифровыми приемниками малоимущих граждан не проводились, и вряд ли будут еще”, - подтверждает Ольга Большакова.

Причем, уточняет Ольга, по этой программе раздавали только тюнеры - про антенны, без которых “цифра” может не ловить, опять же, ни тогда, ни сейчас никто не говорит.

Хотя для незащищенных слоев населения, а также пожилых людей, покупка тюнера и антенны - дорогое удовольствие.

“А что делать пенсионерам, особенно в отдаленных селах? Как на пенсию в 1400 грн купить сначала тюнер (от 300-400 грн), а потом, возможно, еще и антенну (от 300-500 грн; старые антенны просто не могут принимать "цифру")”, - задается вопросом Ларин.

Проблемы с обеспечением тюнерами малоимущих, говорят эксперты, есть во всех украинских областях. И, как ни странно, хуже всего ситуация обстоит в Киеве и Киевской области.

“Власти почему-то решили, что Киев весь смотрит кабельное ТВ, а значит, можно не заморачиваться. Очень плохо была налажена информационная кампания. В итоге в Киеве только 17% малоимущих получили тюнеры Т2. Для сравнения, в среднем по Украине получили приемники около 30%”, - называет цифры Ольга Большакова.

Но почему проблема не решается сейчас?

Как объясняла “Стране” председатель совета Ассоциации “Телекомпалата Украины” Татьяна Попова, если раньше программа по закупке цифровых тюнеров для малоимущих была централизованной, то теперь, в рамках децентрализации, все легло на местные бюджеты. А у них с деньгами сейчас туго, и чиновники на местах просто не хотят брать на себя такую ответственность.

Кстати, изначально планировалось начать поэтапное отключение аналогового ТВ с Одесской области, где местные власти выражали готовность обеспечить малоимущих бесплатными цифровыми тюнерами. Но в итоге в последний момент почему-то решили отключить от “аналога” другие области, причем сразу две - Киевскую (включая Киев) и Кировоградскую. А обеспечением тюнерами людей так никто и не занялся.

Отключение "аналога" для всей Украины могут перенести

Тестовое отключение “аналога” в областях показало: Украина к переходу на “цифру” пока не готова.

Собеседники “Страны” на телеканалах пока не берутся прогнозировать, когда все 1,458 млн украинских домохозяйства, у которых до этого был доступ только к аналоговому сигналу, полностью перейдут на “цифру”. Потому что зрители меняют тип приема, в основном, уже после отключения аналогового вещания”.

Наиболее сложная ситуация с “возвращением на ТВ” сложится со зрителями из сел и небольших райцентров, считают на телерынке. Жителям Киева повезло в том плане, что помимо цифрового Т2, есть и другие доступные способы смотреть телевидение. Во-первых, кабель, поскольку сетью покрыт почти весь город, и вторая альтернатива – спутник. А вот для многих районов и сел аналоговый сигнал – единственный тип приема, который не требует финансовых затрат на покупку оборудования.

Хотя, как выяснилось, из-за “белых пятен” в цифровом покрытии даже владельцы цифровых тюнеров после отключения “аналога” могут внезапно оказаться перед темными экранами.

В Нацсовете по телевидению и радиовещанию, который курирует ТВ-реформу, проблему с цифровым покрытием признают. Но успокаивают: над решением проблемы работают.

"Относительно покрытия - "Зеонбуд" (провайдер цифрового эфирного телевидения) признал, что есть 47 городов, где сейчас нет цифрового вещания. Но во всех этих городах присутствует общественное вещание (то есть, там “ловят” каналы НОТУ (“UA:Суспільне” - это “UA:Перший”, “UA:Культура”, региональные каналы, - Прим.ред.). И во всех этих местах от силы вещают два или три канала. Таких городов, где было бы 20 телеканалов, а после отключения не останется ни одного, нет", - заявил ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко.

В Нацсовете также признают трудности с обеспечением населения тюнерами.

Чиновники даже допускают, что из-за того, что не все малоимущие украинцы получили цифровые приемники, срок повсеместного отключения аналога в Украине перенесут. Но - не более, чем на месяц.

"Киев, Киевская и Кировоградская области четко покажут, какие проблемы у нас есть. Возможен даже небольшой перенос даты 1 сентября (начало повсеместного отключения - Прим.Ред.). Но не больше, чем на месяц", - отметил Ильяшенко.

По его словам, Министерство социальной политики должно было провести опрос и предоставить данные по распространенности необходимого оборудования среди населения Украины, но до сих пор это еще не сделано.

Ильяшенко заявил, что Нацсовет уже обратился к Кабинету министров с предложением, чтобы областные госадминистрации самостоятельно оценили целесообразность бесплатного обеспечения малозащищенных слоев населения соответствующим оборудованием.

То есть по факту ответственность за то, чтобы малообеспеченные украинцы не остались один на один с “белым шумом”, опять переложили на местные бюджеты. Учитывая, с какой “охотой” они до этого раздавали бесплатные цифровые приемники малоимущим, вопрос о сроках и качестве полноценного перехода на цифровое ТВ в Украине до сих пор остается открытым.