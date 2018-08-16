На грядущий сентябрь в Стамбуле назначены два важных мероприятия для православного мира.

Во-первых, это Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви во главе со Вселенским патриархом Варфоломеем, а во-вторых, Собор православных церквей. В церковных кругах говорят о том, что на встречах будут обсуждаться внутренние вопросы церкви, а также православия в целом.

И именно от этих собраний официальный Киев ожидает принятия решения о Томосе на автокефалию. Предшествовать этим событиям будет историческая встреча главы Русской православной церкви патриарха Кирилла со Вселенским патриархом, где также, очевидно, будет обсуждаться "украинский" вопрос.

На какой стадии находится процесс рассмотрения украинского прошения о создании единой поместной церкви, анализирует "Страна".

Чего ждать в Стамбуле

Высокий статус грядущих мероприятий в Константинополе (Стамбуле) породил немало слухов. Последний раз Синаксис (собрание архиереев) состоялось ровно три года назад - в августе 2015 года.

Формальные решения на подобного рода мероприятиях не принимаются, но они всегда проходят в рамках подготовки к другим историческим встречам. Например, тогдашний Синаксис проходил за 10 месяцев до так называемого Всеправославного собора на Крите (полноценно "всеправославным" он так и не стал из-за неявки на него представителей Русской православной церкви, православных церквей Грузии, Сербии, Болгарии, а также Антиохийского патриархата в Дамаске).

Спустя неделю после Синаксиса в Стамбуле состоится и очередной Собор, на котором, как рассчитывает официальный Киев, будет юридически оформлено решение об автокефалии. Аналогичного украинскому решения ждут от этого собрания и в Македонии - там пытается, вопреки сопротивлению Сербской православной церкви, заполучить автокефалию македонская церковь.

В беседе со "Страной" информированный источник в церковных кругах говорит о вариантах развития событий, которые пересказывают друг другу сторонники автокефалии.

Так, якобы, создание единой поместной церкви в Украине будет проходить по определенному сценарию. Сперва Вселенский патриархат рассмотрит экклито предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета - он подал во Вселенский патриархат церковную апелляцию на решение Русской православной церкви об анафеме.

Затем последует сам Томос (официальный документ) Вселенского патриархата о предоставлении Киеву права на создание автокефалии.

Третьим шагом будет проведение в Украине некого собора, где изберут предстоятеля новой единой поместной церкви и уже ему Вселенский патриарх официально вручит Томос.

Примерно аналогичную последовательность шагов называют и в Киевском патриархате. В начале августа его глава Филарет рассказал, что в конце лета или в сентябре 2018 года Священным Синодом может быть принято решение о создании в Украине единой поместной церкви. А после этого якобы должен состояться Объединительный собор с участием всех архиереев Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и части УПЦ, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии.

Во время Объединительного собора должен быть избран предстоятель Украинской поместной православной Церкви.

"Надеемся, что или в конце августа, или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкви", - заявил Филарет, напоминая, что обращение к Вселенскому патриархату подписали и несколько архиереев канонической Украинской православной церкви (при том, что подавляющее большинство епископата выступило против).

О ситуации вокруг этих священников, большая часть из которых затем поменяла свою точку зрения и подписала заявление против автокефалии, "Страна" уже писала ранее.

Более того, по нашей информации, на Банковой по-прежнему рассматривают возможность назначения на должность главы поместной церкви кандидата именно из канонической УПЦ, а не Филарета.

В частности, одним из наиболее вероятных лиц на этот пост называют митрополита Винницкого и Барского Симеона, который давно знаком и дружен с Петром Порошенко. Сам Симеон, опять-таки, как говорят "Стране" собеседники в церковных кругах еще окончательное решение не принял.

Поиск такого человека в рядах канонической церкви обуславливается необходимостью иметь законный (насколько это возможно в церковных вопросах) субъект получения Томоса.

К Вселенскому Патриарху обратился "епископат" двух религиозных организаций: Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Но они не признаны ни одной из православных Церквей мира.

Более того, анафема, которая была наложена Собором Русской православной церковью на главу УПЦ КП Филарета за церковный раскол в Украине, признана также и другими поместными церквями. Де-факто снять анафему может только та Церковь, которая ее наложила, но не Вселенский патриархат.

Но ни один из иерархов УПЦ, несмотря на то, что некоторые из них поддерживают Томос, не имеют благословения выступать от лица УПЦ в каких бы то ни было "объединительных соборах".

Сам же Филарет не раз заявлял, что сдаваться не собирается и именно себя видит в роли главы единой поместной церкви.

Если же на роль ее главы будет найден архиерей из канонической УПЦ, это бы облегчило задачу Фанару по принятию решения. Но и тут есть одно "но".

"А что мешает РПЦ завтра выдать анафему Симеону, если он уйдет в раскол?" - отвечает вопросом на вопрос "Страны" спикер Украинской православной церкви Василий Анисимов. - Не будет это Симеон, будет кто-то другой, так и в его адрес возможно такое решение. Главное, что каноническая УПЦ не является субъектом прошения Томоса об автокефалии, все остальное - от лукавого".

Война дипломатий

Между тем, накануне этих исторических мероприятий в Стамбуле, туда же отправится предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Предыдущая его встреча с Варфоломеем состоялась на собрании Предстоятелей автокефальных Православных церквей, проходившем 22-27 января 2016 года в Шамбези (Швейцария). Ранее два патриарха встречались 6-9 марта 2014 года в ходе Собрания предстоятелей автокефальных православных Церквей в Стамбуле (Турция), 7 октября 2013 года в Подгорице (Черногория), а также во время посещения Варфоломеем Московского Патриархата 22-31 мая 2010 года и в рамках официального визита Кирилла в пределы Константинопольской Православной Церкви 4-6 июля 2009 года (кстати, тогда Константинопольский патриархат также рассматривал официальное прошение украинского президента Виктора Ющенко об автокефалии).

В УПЦ считают, что на предстоящей встрече будет подниматься "украинский вопрос" и по ее итогу не будет принято решение об автокефалии Украины.

"Есть основания полагать, что для мирового православия это будет положительное событие, которое приведет к разрядке в отношениях между Константинопольским и Московским Патриархатами, а соответственно улучшит весь климат межправославных отношений. Думаю, что будут разрешены или, по крайней мере, будут намечены пути решения многих актуальных проблем с конечной целью укрепления межправославного единства. В любом случае, прямой диалог Глав Церквей всегда лучше, чем обмен заочными заявлениями в СМИ, что мы наблюдали до сих пор. В православном мире (в среде Поместных Православных Церквей) сегодня чувствуется всеобщее желание единства и консолидации, а также решения накопившихся проблем. Никто из Поместных Церквей не настроен на порождение новых расколов. Именно таковы тенденции и настроения в межправославных отношениях сегодня. Поэтому, тщетны надежды тех сил, которые надеются решить свои проблемы пусть даже и путем раскола между отдельными членами Вселенского Православия", - дал свою оценку будущей встрече замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

В Киевском патриархате, в свою очередь, уже заявили, что предстоятель Русской православной церкви путем шантажа будет убеждать Варфоломея не давать Украине Томос.

"Что именно готовы предложить/чем пригрозить в Кремле Вселенскому Патриарху - прогнозировать трудно, как трудно нормальному человеку понимать логику шизофреника, - пишет на своей странице в Facebook спикер УПЦ КП Евстратий Зоря. - Есть все основания предполагать, что и 31 августа в Стамбуле п. Кирилл будет... давить угрозами. Москва церковная и политическая "свято верят" в возвращение в Украине к власти союзных Кремлю сил. Поэтому главной задачей Кирилла будет если не полностью отказать Вселенского Патриарха от предоставления Томосу автокефалии (это будет исходная позиция, от которой п. Кирилл будет предлагать "компромиссы"), то всячески убеждать его "отложить" решения. Уверен, что Вселенский патриарх это хорошо понимает, а потому не согласится повторять тот опыт, который был в отношениях с МП последние лет 20: "ждать" в обмен на обещания МП, которые он, в конце концов, никогда не соблюдает".

"Сложно сказать, в связи с чем представители УПЦ КП настолько уверены в получении Томоса, - говорит в разговоре со "Страной" спикер Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский. - Сейчас на это практически ничего не указывает. Особенно если учесть тот факт, что их ожидания в предыдущие месяцы так и не подтвердились. Сейчас все указывает на то, что украинский церковный вопрос вышел на качественно новый уровень. В первую очередь это связано с тем, что предстоятели практически всех Поместных Православных Церквей высказались категорически против решения проблемы украинских церковных расколов подобным способом. Даже сателлиты Константинопольского патриархата не особо уверенно говорят о том, что Томос дадут, регулярно указывая на то, что такие вопросы могут решаться очень долго. Это же подтвердил не так давно вполне себе проукраинский митрополит УПЦ в США Антоний Щерба. Об этом сказал и Предстоятель Элладской Церкви, Блаженнейший Иероним",

"Не дадут, но обнадежат"

Между тем, опрошенные "Страной" эксперты считают, что вероятность выдачи Украине Томоса довольна низкая (хотя и не равна нулю), а если это и произойдет, то в виде экзархата. То есть украинским приходам просто предложат войти в состав Константинопольского патриархата на правах его представительства, а не полноценной и самостоятельной церкви.

Это означает, что Константинополь стал бы сам утверждать любые кадровые, а главное - финансовые - решения в своей украинской вотчине.

Это понимают и в Киевском патриархате. Например, тот же Филарет не раз говорил, что УПЦ КП выступает категорически против подобного решения: "Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю?".

Сейчас же, по словам экспертов, ситуация с Томосом по-прежнему неоднозначная.

"Думаю, что пока никакие решения не будут приняты. Во-первых, состоится встреча Кирилла с Варфоломеем, где Москва может найти аргументы не давать Украине Томос. Визит Кирилла законсервирует нынешнее положение вещей. Варфоломей понимает, что поместная церковь нужна украинской власти, но ее создание надо начинать с диалога и объединения УПЦ Московского и Киевского патриархатов. Такой процесс, кстати, уже был начат письмом предстоятеля УПЦ КП Филарета к РПЦ. И если бы он не отказался от него из-за политического давления, сегодня могла бы быть совершенно другая ситуация. В другом случае Томос только закрепит раскол в Украине на века и спровоцирует всеправославную войну. Во-вторых, уже через полгода в Украине может смениться власть, для следующей эта тема может оказаться неактуальной, и в таких условиях - давать Томос в Украине просто некому", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Пока мы видим колебания Варфоломея, безусловно, есть определенные стимулы для того, чтобы Томос дать, соответствующее давление на Варфоломея было. Но он сам пока скептически к этому относится. И одна из главных загвоздок - это Филарет. Снять с него анафему - это нарушение канонических правил. Дать ему Томос - это признать все неканонические церкви каноническими. Поэтому, очевидно, самое рациональное решение - обнадежить. Это и да, но нет. Как это и делала Византия тысячу лет", - считает политолог Андрей Золотарев.