Обвалит ли Fitch украинский рейтинг

На Украину снова сыплются угрозы с Запада. Вслед за МВФ, который поставил перед правительством вопрос о необходимости корректировки дефицита бюджета (это помимо уже набившей оскомину темы цены газа для населения), такой же вопрос перед Гройсманом и его сокабинетниками поставило рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Fitch Ratings – конечно, контора негосударственная (впрочем, как и МВФ), и ее можно было бы не слушать. Но проблема в том, что от того, какие буковки поставят Fitch и еще пара контор, зависит процент, под который Украине будут давать кредиты. А выставляемые всевозможными "фитчами" буковки вроде АА или СА+, хотя и имеют отношение к экономической реальности, но часто корректируются по политической необходимости.

Объективно говоря, в той финансовой ситуации, в которой Украина очутилась в 2014-18 годах, вообще никаких букв ставить нельзя – потому что какой может быть кредитный рейтинг у страны, которая кредиты не отдает. Но буквы ставят, поскольку МВФ и дружеское отношение Вашингтона. Что, в принципе, взаимосвязано.

И в этой ситуации МВФ (а за ним Fitch) начинают требовать одновременно повышения цен на газ для населения и сокращения бюджетного дефицита. То есть, образно говоря, чтобы Порошенко с Гройсманом сначала повесились, а потом еще и застрелились. Положение у нынешних украинских вождей отчаянное, и они уже почти готовы делать харакири. Но одно, а не два! Так что буковки от "фитчей" все-таки могут пойти по алфавиту вниз.

Зачем НБУ распродает доллары

Нацбанк распродает доллары. Уже несколько дней регулятор выходит на межбанковский рынок и продает там то 50, то 100 млн долларов. Вчера было сто. Официальная мотивировка: попытка стабилизировать курс гривны. Мотивировка, в принципе, привычная для Украины, но в конкретной ситуации странная.

Как мы все помним, еще недавно курс был 26. А потом началось скольжение вниз с постепенным ускорением. И если было желание стабилизировать курс, то и делать это нужно было на 26-ти – дешевле обошлось бы. Но тогда Нацбанк говорил о временных факторах и ничего не делал.

Теперь временные факторы превратились в постоянные – и НБУ глобально транжирит худеющие валютные резервы. Почему именно сейчас? Курса 27 жаль стало? Так чего его жалеть, если парламент в бюджете на конец года прописал доллар за 30? Тут можно и дальше курить в стороне, наблюдая за достижением законных 30-ти, а если превысит – вот тогда можно выбрасывать доллары, да еще и заработать на этом.

Но доллары выбрасываются на 27-ми. И это вызывает подозрение, что дело не в желании стабилизировать гривну, а в желании дать кому-то купить доллар по 27, чтобы потом его можно было продать по 30. Или вообще не продавать, а вывести из страны.

Правда, тут опять возникает логичный вопрос: почему не устраивали распродажу по 26? И в ответ можно только предположить, что падение с 26 до 27 действительно считали временным, но потом поняли, что курс не удержат – и решили спасать собственные резервы от обесценивания.

Это всего лишь версия. Но если нынешние распродажи не дадут эффекта, и в сентябре доллар будет по 28, а в декабре по 30, то эта версия окажется наиболее реальной.

Почему Киев стал непривлекательным

Если Fitch только намекает на возможность снижения рейтинга Украины, то с позициями Киева в рейтинге The Economist это уже происходит. Справедливости ради надо отметить, что происходит не первый год. Больше того, в 2018-м украинская столица даже немного улучшила позиции, но на отрезке в 5 лет он остается лидером по темпам падения в привлекательности жизни.

Опять же ради справедливости нужно отметить, что не все города присутствуют в рейтинге "Экономиста", а только 140, и уже нахождение в нем можно было бы считать успехом. Но все-таки падение худшее, чем у находящегося в кольце войны Дамаска, успехом назвать трудно.

Рейтинг Киева в данном случае – это зеркало рейтинга всей Украины. Несмотря на громкие заявления Кличко, украинскую столицу по-прежнему крайне низко оценивают в плане городской инфраструктуры – но с этим проблемы у всех наших городов без исключения.

А низкие темпы экономического развития – это уж точно производная от общеукраинской проблемы. Будь Кличко хоть трижды Ли Кван Ю (а он им даже частично не является), он не смог бы преодолеть тенденцию пренебрежения центральной власти промышленностью, да и экономикой вообще.

И, наконец, война. Она, конечно, от Киева далеко, но сам очаг нестабильности, сохраняющийся уже четыре года, бьет по позициям столицы тоже. Потому что трезвомыслящие аналитики понимают, что нерешаемый конфликт с одинаковой вероятностью может переместиться как на украинско-российскую границу, так и на берега Днепра.

С учетом всего вышесказанного понятно, что резерв для роста у Киева есть. Но он зависит не от него самого, а от политики центральной власти.

Волонтерам закроют свободный доступ на Донбасс

Минобороны закрывает последние щели, через которые гражданские могут попадать в зону ООС. Одной из существенных щелей в этом плане были волонтеры, которые фактически бесконтрольно попадали на Донбасс. Вчера Минобороны сообщил, что для них будет введена обязательная аккредитация.

Не секрет, что статус волонтеров использовался по-разному. В том числе – особенно в 2014-15 годах – для транспортировки нелегального оружия в тыл. И в этом плане аккредитация – не панацея, но существенное ограничение.

По сути, это даже сведение волонтерского движения на нет. Поскольку аккредитовываться смогут только представители официальных волонтерских организаций, а их в Украине раз, два и обчелся. Впрочем, и сама нынешняя ситуация вовсе не требует помощи волонтеров – в зоне ООС остается только армия, а она, по заверению главнокомандующего, обеспечена всем необходимым.

Так что украинские военные не должны пострадать из-за новых ограничений. Другое дело, что закупоренная со всех сторон зона ООС становится закрытой от общества, и там могут проходить какие угодно махинации, вовсе не связанные с целями обороны. Зато, например, связанные с выборами…

Что будет с Россией после новых санкций?

На сайте Конгресса опубликован проект новых санкций против России. Хотя количество этих санкций таково, что уже вряд ли кто-то возьмется подсчитать их все, новый перечень нельзя назвать совсем уж бессмысленным. Основной пункт в нем – запрет основным российским банкам проводить операции через корсчета в Штатах. Что фактически означает запрет на любые операции в долларах.

В случае принятия такого решения рейтинги "Сбербанка" и других, безусловно, пойдут вниз. И на их глобальной финансовой жизни такие события, безусловно, скажутся негативно. Но в реальной жизни эффект, скорее всего, окажется небольшим.

Четыре года взаимных санкций всех против всех уже научили и первых, и вторых, как их обходить. Это вроде того, что у Украины запрещено авиасообщение с Россией, но Минск стал хабом, через который это сообщение вполне успешно происходит.

В условиях санкций обязательно найдутся банки-прокладки (хотя бы в той же Белоруссии), которые возьмут на себя функцию посредника между "Сбербанком" и его американскими партнерами. Оборот, безусловно, будет ниже, чем сейчас, но он все равно будет.

Что же касается политического значения подобных акций, то оно сводится к уже известному постулату о том, что российские олигархи станут еще зависимее от Кремля. И ожидать, что они из-за своего недовольства взбунтуются, глупо. Те, кто мог бунтовать, получили свои сроки еще в начале нулевых. А нынешние – плоть от плоти режима, и ради его сохранения будут терпеть все.