Торги с МВФ о выделении нашей стране очередного кредитного транша сдвинулись с мертвой точки. Как сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, "по просьбе украинских властей миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября для обсуждения последних экономических событий и политики".

Он также добавил, что предметом переговоров станет "дальнейшее сотрудничество", то есть, финансовая помощь Украине "для поддержания макроэкономической стабильности в стране".

Ранее в Минфине, после того, как глава ведомства Оксана Маркарова побывала с визитом в США, заявили, что "переговоры с МВФ близки к завершению". А сама Маркарова в интервью Bloomberg отметила: "Мы ведем сейчас хорошие обсуждение: Антикоррупцитонный суд был принят, также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии".

Миссия МВФ не приезжает просто так. По-сути, ее визит - это последний шаг перед выдачей кредита. А готовность Фонда профинансировать Украину означает, что кредитору удалось договориться с нашим правительством по основным спорным моментам. Главный из которых - цена на газ.

"Страна" узнала, на какие уступки готов пойти Кабмин ради очередного транша МВФ, сколько денег нам дадут и чем придется заплатить за новый кредит рядовым украинцам.

2 млрд на кону

Программа кредитования, по которой МВФ работает с Украиной, истекает в марте следующего года. В ее рамках уже получено порядка 5 млрд. долларов, а неизрасходованный кредитный лимит составляет 1,9 млрд. долларов. Собственно, на эту сумму сейчас очень рассчитывает Кабмин.

"Кредит МВФ правительству очень нужен. Посмотрите, что творится с гривней. 14 июня только валютный аукцион НБУ, на котором тот выставил на продажу 100 млн. долларов, немного сбил ажиотаж - доллар остановился около отметки 27,5 грн.", - говорит Андрей Блинов. Эксперты считают, что без денег МВФ уже в октябре доллар "улетит" за отметку в 35 грн.

Как уже писала "Страна", в госбюджете образовалась огромная брешь. Как пояснил экономист Виктор Скаршевский, реальный дефицит до конца года составит не менее 40 млрд. грн.

"Это значит, возрастают риски срыва социальных платежей, к примеру, пенсий, задержки с выплатами которых уже были в июле (дефицит Пенсионного фонда оценивается в 80 млрд. грн - Прим.Ред.)", - добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Получить деньги на внешних рынках заимствования Украине сложно. После того, как Федеральная резервная система США (ФРС) повысила учетную ставку до 1,5-1,75: годовых, для третьих стран, к которым относится и Украина, заемные деньги стали менее доступными и слишком дорогими. А дружба с МВФ позволяет рассчитывать на лояльность и других международных кредитов, в частности, Мирового банка и ЕБРР.

И, как отметил Андрей Блинов, заинтересованность в сотрудничестве сейчас взаимная.

"МВФ наверняка подстегнет ситуация с рекордным обвалом турецкой лиры, тем более, что Турция многие годы была участником кредитной программы Фонда. Плюс - сейчас штормит национальную валюту Аргентины. МВФ крайне невыгодно, чтобы список проблемных пополнила еще и Украина. Ведь обвал сырьевых экономик приближает мировой экономический кризис. Так что, скорее всего, в этот раз Фонд будет к нам более лояльным, чем обычно", - прогнозирует Блинов.

По его словам, миссия МВФ проведет в Киеве "беседы" с украинскими чиновниками. А итоговое решение, а значит, и деньги, мы можем получить ориентировочно в ноябре-декабре этого года.

О чем будут договариваться

Главная интрига сейчас - чем пожертвует правительство ради денег МВФ. Ранее Фонд выставлял украинским властям следующие условия получения транша - открытие рынка земли, запуск антикоррупционного суда, повышение цен на газ для населения и бездефицитный бюджет. Из всего перечисленного оперативно решить можно разве что газовый вопрос. Открытие рынка земли отложено до выборов, а закон об антикоррупционном суде хоть и принят, но сам суд пока не создан и не совсем понятно когда это произойдет.

Но ключевой вопрос - цена на газ.

"Скорее всего, будут активно обсуждать газовый вопрос. Закон об антикоррупционном суде переведен на английский и передан в МВФ. Его там изучат, и возможно, станут задавать какие-то вопросы. Но формально это требование мы выполнили. Остается газ", - говорит Блинов.

Цены на него вырастут в любом случае, так как уже давно являются "политическими" (правительство не решается их повысить с 2016 года).

Как уже писала "Страна", ранее МВФ требовал, чтобы газ для населения отпускали по цене импортного паритета (стоимость на немецком хабе). Если слепо следовать этому требованию, газ должен подорожать примерно на 60% и стоить он будет в этом случае 11- 12 тыс. грн. за тыс. кубометров. Дл сравнения: сейчас для нужд населения, бюджетных и религиозных организаций теплокоммунэнерго получают газ по 6,9 тыс. грн. Чтобы угодить Фонду, цену нужно повышать уже к новому отопительному сезону, то есть, с 1 октября. А так как газ - это 80% в структуре тарифа на тепло и порядка 60% в себестоимости горячей воды, новые расценки спровоцируют резкое повышение коммунальных тарифов.

"Понятно, что накануне предвыборной кампании власти это невыгодно. Поэтому будут торговаться, - говорит Скаршевский. По его информации, правительство попытается договориться с МВФ о поэтапном повышении цен на газ, и поднять их с 1 октября не на 60%, а на 20%.

Блинов также считает, что Кабмин попытается "поиграться" с газовыми ценами, зафиксировав их для населения и социальной сферы хотя бы на уровне 8-9 тыс. грн. за тысячу кубометров.

Есть информация, что правительство намерено просить у МВФ очередную отсрочку для повышения газовых тарифов до 1 апреля следующего года.

"Это был бы идеальный вариант, так как весной и летом цены на газ мало кого интересуют. А к отопительному сезону, когда придут новые космические платежки, пройдут уже не только президентские, но и парламентские выборы и газовые цены станут головной болью следующей власти", - рассказал Блинов.

Правда, по его мнению, на столь длительную отсрочку МВФ вряд ли пойдет, так как она выходит за рамки действия кредитной программы (та заканчивается в марте 2019 года).

Чем заплатим

Еще одна "тайная" миссия МВФ - "помочь" Кабмину с написанием реалистичного сценария на следующий год.

"Проект бюджета планируется передать в парламент 15 сентября. Понятно, что с миссией Фонда будут согласовываться основные бюджетные показатели", - говорит Андрей Забловский. Главное для кредитора - чтобы дефицит бюджета не превышал 2-2,5% ВВП. Чтобы уложиться в этот показатель, начнут резать расходные статьи, в первую очередь, медицину и образование, - прогнозирует Виктор Скаршевский.

По его мнению, социальные статьи, в частности, расходы на субсидии чиновники отстоят. Те могут даже вырасти. Скажем, при нынешних ценах на газ расходы на субсидии составляют 81 млрд. грн. Если цены вырастут на 20%, понадобится 90 млрд., а если на 60% - 120 млрд. грн, - подсчитал Скаршевский.

И добавил: чтобы получить дешевый кредит от МВФ в 1,9 млрд. грн (под 3% годовых - прим. Ред), властям придется увеличить бюджетные расходы на 40-50 млрд. грн., а это 1,5 млрд. долларов. Плюс - часть суммы уйдет на погашение прежних долгов перед Фондом.

"За последние 2,5 года Украина вернула МВФ на $1 млрд больше, чем получила: вернула $3 млрд, а получила $2 млрд (двумя траншами по $1 млрд в 2016 и 2017). До конца 2018 года Украина должна вернуть МВФ еще около $800 млн.

Поэтому, если МВФ выделит Украине, точнее Нацбанку, очередной кредитный транш в сумме $1,9 млрд, то получим нулевой баланс сотрудничества: получили в 2016-2018 годах от МВФ $3,9 млрд, и вернули обратно - $3,8 млрд", - говорит Скарешвский.

В итоге, по его мнению, кредит может и не оказать на украинскую экономику такого влияния, как рассчитывают власти. "Он не остановит девальвацию гривны, максимум - замедлит ее", - подытожил экономист.