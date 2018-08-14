В прошлую пятницу, 10 августа, судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов неожиданно закрыл уголовное дело против харьковского мера Геннадия Кернеса и его охранников. "Страна" разобралась в причинах скандального решения и его последствиях.

Судья жаловался и на прокуроров, и на адвокатов

Харьковского мэра и его двух охранников обвиняли в похищении и избиении участников "Евромайдана" Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Еще одним фигурантом событий был нынешний нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко. Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет.

"Страна" уже писала о том, что перед вынесением резонансного решения судья по делу Кернеса Андрей Антонов заявлял о давлении на себя и свою семью. 9 июля Андрей Антонов пожаловался в Высший совет правосудия (ВСП) и Генпрокуратуру на прокуроров, участвовавших в процессе. Текст жалобы оказался в распоряжении "Страны".

Судья сообщил, что сторона обвинения в лице Генпрокуратуры целеустремленно и систематически пытается оказать давление на суд с целью принятия определенного решения. С учетом того, что все свидетели по делу не являются жителями Полтавы, судебные заседания назначались каждую неделю. Однако прокурор неоднократно требовал прекратить судебное заседание в удобное для него время, мотивируя это необходимостью возвращения по месту своего жительства в Киеве.

Каждое замечание судьи комментировалось представителями ГПУ как выражения лояльности к обвиняемым. По утверждению судьи, прокуроры подавали безосновательные заявления об отводе судьи, из-за чего заседания были сорваны, а прибывшие свидетели не смогли дать показания.

А 25 июня прокуроры вообще подали заявление об отводе судьи, мотивировав его тем, что судебные заседания назначаются слишком часто (еженедельно) и длятся весь рабочий день.

В ответ на замечание судьи, что рассмотрение дела в разумные сроки должен обеспечить именно судья, а прокурор затягивает процесс, представитель ГПУ в резкой форме и в присутствии представителей ОБСЕ и журналистов заявил, что суд стал на сторону обвиняемых.

"Страна" публикует текст заявления полтавского судьи о вмешательстве прокуратуры в его деятельность:

Источник: vru.gov.ua

Еще одну жалобу о вмешательстве в свою деятельность Андрей Антонов подал на адвокатов потерпевших. Об этом также сообщала "Страна".

Судья пожаловался, что адвокат потерпевших и СМИ грубо вмешиваются в его деятельность. По словам судьи, его обвинили в действиях по указке президента, что решение по делу уже можно предвидеть, и что оно не в пользу потерпевших. Еще судью, якобы, шантажировали прохождением аттестации, которая была назначена на 30 июля.

Полтавский судья также сообщил о давлении на его брата, у которого истек 5-летний срок полномочий и он проходит переаттестацию, и на отца, который является судьей в отставке.

В итоге судья обвинил адвоката потерпевших в том, что при помощи критики и дискредитации она хочет склонить его к принятию выгодного для нее решения. "Страна" публикует текст жалобы судьи на адвоката потерпевших:

Источник: vru.gov.ua

"Страна" проверила факты, указанные в жалобах судьи Андрея Антонова о давления на него. В целом, они подтвердились.

На крючке у Банковой

Действительно, перед завершением процесса по делу Кернеса судья Андрей Антонов сдавал экзамены на соответствие своей должности. Решение о необходимости сдачи им экзамена было принято Высшей квалификационной комиссией судей 7 июня 2018 года. Согласно графику оценивания, сдача экзамена Андрею Антонову была назначена на 30 июля:

Источник: vkksu.gov.ua

Однако в общем списке результатов экзаменов по состоянию на 3 августа данные об итогах сдачи Андреем Антоновым почему-то отсутствуют.

Возможно, результат экзамена Андрея Антонова не успели обработать. Но вполне возможен и другой вариант - его просто "подвесили на крючок", ожидая "правильного" решения по делу Кернеса. Ведь не секрет, что деятельность контрольных и квалификационных органов судебной власти во многом контролируется с улицы Банковой в Киеве, где расположена Администрация президента.

"Судейская династия" - объект для шантажа

Еще полностью подтверждается наличие "судейской династии" Антоновых. В декларации своих родственных связей сам Андрей Антонов сообщил, что его отец был судьей полтавского областного суда с 2006 по 2014 годы. А брат Сергей с 2012 года работает судьей в соседнем Октябрьском районном суде Полтавы:

Источник: vkksu.gov.ua

Кроме того, брат Андрея Антонова сообщил, что его жена работает помощником судьи в полтавском областном суде.

Брат судьи по делу Кернеса, Сергей Антонов тоже проходил этим летом квалификационное оценивание на соответствие своей должности. На экзамене он набрал почти 154 балла из 200, что довольно посредственный результат. Пока решение по данному судье не принято.

Получается, что у судьи по делу Кернеса трое близких родственников работают (или работали) в полтавских судах. Это дает возможность людям, контролирующим судебную власть в стране, давить на представителей судейской "династии" с целью принятия нужных решений.

Адвокат потерпевших - помощница Антона Геращенко

Информацию о возможном провале квалификационных экзаменов судьей по делу Кернеса распространила поначалу адвокат потерпевших Татьяна Зелькина.

В начале июля она подала заявление об отводе судьи Антонова, обвинив его в предвзятости и грубых нарушениях закона. Также она сообщила, что 30 июля судье предстоит экзамен на соответствие занимаемой должности, и он может подвергаться дополнительному давлению с целью принятия незаконного решения.

Адвокату отказали в отводе судьи Антонова. Об этом говорится в определении суда от 10 июля этого года:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Как выяснила "Страна", адвокат потерпевших Татьяна Зелькина, которая пыталась отстранить от дела судью Антонова, является помощником на общественных началах нардепа Антона Геращенко:

Источник: rada.gov.ua

Дело закрыли за непосещаемость прокуроров

Как сообщала "Страна", судья Антонов обвинил прокуроров и адвокатов потерпевших в пропуске семи заседаний суда подряд без уважительных причин. Судья расценил регулярную неявку прокуроров как отказ от обвинения. Заседания назначались со 2 по 6 июля, а также на 9 и 10 июля. Это 7 рабочих или 9 календарных дней.

Текст определения о закрытии дела в Едином реестре судебных решений еще не опубликован. Однако в комментариях в Facebook адвоката потерпевших Зелькиной, "Страна" обнаружила фото одной из страниц этого документа, где говорится о правовых основаниях скандального решения:

Источник: Татьяна Зелькина /facebook.com

В документе говорится, что на семь подряд судебных заседаний для участия в дебатах не прибыла группа прокуроров Генеральной прокуратуры в составе 19 человек. Причины неявки суду сообщены не были.

Судья посчитал это нарушением принципов состязательности сторон и равенства всех перед законом.

Аналогично, в судебные заседания 2-10 июля не являлись потерпевшие Кутянин и Ряполов, а также их адвокаты Зелькина и Музычук. О причинах неявки они также ничего не сообщили суду.

Судья сослался на статью 340 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой повторная неявка без уважительных причин потерпевшего, который был вызван в суд, приравнивается к его отказу от обвинения. Вследствие чего уголовное производство необходимо закрыть.

Тем не менее, после закрытия дела адвокат потерпевших не теряет оптимизма и сообщила в своем Facebook о своей тактической победе: "Это привело, по сути, к тактической победе. Блицкриг сорвался. Под воздействием эмоций, его честь вынес абсолютно незаконное решение, и дело, скорее всего, вернется на новое судебное рассмотрение с шансом справедливого правосудия. Зрите в корень. Случилось лучшее из того, что могло случиться при условии договорняка. Это не зрада. Это совокупность случайностей, которая помешала реализоваться настоящей зраде".

Источник: Татьяна Зелькина /facebook.com

Также она сообщила, что апелляционная жалоба на решение будет подана на следующей неделе. А ее рассмотрение "назначат где-то через месяц":

Источник: Татьяна Зелькина /facebook.com

Как возмущались прокуроры

После закрытия дела Кернеса на судью Антонова посыпались угрозы. "Страна" сообщала, что генпрокурор Луценко пообещал, что судья, закрывший дело против Кернеса, ответит за это.

В своем Facebook Луценко опубликовал рапорт одного из прокуроров, участвовавших в процессе против Кернеса. В рапорте утверждается, что прокуратура не отказывалась от обвинения, а судья не имел права принимать решение о закрытии дела. Вывод прокурора - против судьи должно быть возбуждено уголовное дело по статье 375 Уголовного кодекса "Постановление судьей заведомо неправосудного решения":

Источник: facebook.com/LlutsenkoYuri

Сам Юрий Луценко поддержал выводы своего подчиненного и сообщил: "Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора".

В комментариях к своему посту Луценко добавил "Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия":

Источник: facebook.com/LlutsenkoYuri

Развивая мысль шефа, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская заявила, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу Кернеса и его охранников. "Прокуратура Полтавской области внесла сведения по данному факту в ЕРДР по ст. 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения)", - сказала Анжела Стрижевская на брифинге в пятницу в Киеве. Об этом сообщала "Страна".

Анжела Стрижевская, фото: prm.ua

Заместитель генпрокурора заявила, что решение судьи Антонова закрыть дело против харьковского мэра является незаконным, несправедливым и построенными на инсинуациях.

По ее словам, 2 основных прокурора в процессе не являлись на судебные дебаты по уважительным причинам, а именно из-за пребывания на больничном. Она уверена, что заявления судьи Антонова об отказе прокуратуры от дебатов являются фантазиями и домыслами. При этом Стрижевская сообщила, что прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение Киевского райсуда Полтавы.

После нападок представителей Генпрокуратуры судьи начали защищать своего коллегу. Как сообщала "Страна", 13 августа состоялось внеочередное экстренное заседание Совета судей Украины, на котором рассмотрен вопрос о давлении на судью по делу Кернеса. Орган судейской власти принял резолюцию о недопустимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения.

К санкциям против судьи Антонова подключилось и НАПК. Его пресс-служба заявила, что проверит декларации судьи Андрея Антонова, который закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Фабула дела

Потерпевшие Сергей Ряполов и Александр Кутянин в своих показаниях утверждали, что вечером 25 января 2014 года они проводили фото- и видеосъемку автомобилей, припаркованных у принадлежащего структурам харьковского мера отеля "Националь" на проспекте Ленина (сейчас проспект Науки). Их заметила и задержала охрана.

Причем одного из пострадавших задержали не сразу, а через некоторое время в другом месте - у ресторана "Макдональдс" на улице Пушкинской, что в нескольких километрах от отеля.

Затем охрана отеля в присутствии харьковского градоначальника, якобы, несколько часов избивала своих жертв и угрожала убийством. Затем пострадавших отпустили.

Такие сведения изложены в одном из первых определений суда по данному делу:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Это версия событий со стороны пострадавших. Однако по версии другой стороны развитие событий выглядит совершенно иначе.

Выступившая в суде в качестве свидетеля экс-супруга нардепа Антона Геращенко Виктория Грецкая-Миргородская дала показания против бывшего мужа. Она заявила, что все дело было сфабриковано, а преследование Кернеса было "бартером" для того, чтобы Антон Геращенко попал в близкое окружение главы МВД Арсена Авакова и получил должность советника министра и место в Верховной Раде.

Виктория Грецкая-Миргородская, фото: facebook.com

Геннадий Кернес также назвал дело сфальсифицированным. Он сообщил, что ожидал оправдательный приговор, поэтому надеется, что решение о закрытии дела будет обжаловано.

Как шло расследование

Дело против харьковского мера и двух его охранников возбудили 25 февраля 2014 года сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

- похищение людей и незаконное лишение свободы, с причинением физических страданий, по предварительному сговору группой лиц (статья 146);

- пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли путем нанесения побоев, с целью побудить потерпевшего совершить действия, противоречащие его воле, и получить от потерпевшего информацию, по предварительному сговору группой лиц (статья 127);

- угроза убийством, с реальными основаниями опасаться этой угрозы (статья 129).

Дело расследовали Главное следственное управление в Киеве и следователи по особо важным делам Генпрокуратуры. 13 марта 2014 года Кернесу и его охранникам было объявлено подозрение. Сам харьковский мэр был помещен под домашний арест, с запретом покидать город.

Затем 28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение. Киллер до сих пор не найден.

Чтобы избежать наихудшего, харьковского мэра в тот же день вывезли на лечение за границу. Домашний арест при этом был заменен на личное поручительство. Поручителем выступил нардеп Эльбрус Тадеев.

4 июля того же года следователь Генпрокуратуры приостановил расследование, поскольку харьковский мэр из-за ранения не мог участвовать в каких-либо следственных действиях.

Однако адвокат потерпевших Татьяна Зелькина тогда обжаловала постановление об остановке расследования. Она сослалась на пресс-конференцию харьковского мэра, где он сообщил о своем выздоровлении и выходе на работу. В результате Печерский суд Киева отменил постановление об остановке досудебного расследования:

Источник: reyestr.court.gov.ua

После окончания следствия 26 марта 2015 года дело поступило в Дзержинский райсуд Харькова. Однако прокуратура вместе с адвокатами потерпевших затребовали перенос дела в Киев. Обосновывали это тем, что потерпевшие по делу Ряполов и Кутянин сменили место жительства с Харькова на столицу, вслед за Антоном Геращенко, который стал народным депутатом.

Однако Высший спецсуд принял "соломоново" решение и передал рассмотрение дела в Полтаву. Мотив - в Харькове из-за близости к зоне АТО высока террористическая угроза. Но свидетели по делу живут в Харькове, и в Полтаву им будет ездить ближе, чем в Киев.

В итоге судья Киевского райсуда в Полтаве Андрей Антонов принял 17 апреля 2015 года дело к рассмотрению.

Фото из открытых источников

В Полтаве дело слушалось больше трех лет. Перенос дела из Харькова сыграл свою роль: судье пришлось по три раза вызывать свидетелей для дачи показаний. Прокуроры и адвокаты периодически заявляли отводы друг другу, еще дважды отвод заявляли судье.

Почему прокуроры "профилонили" суды

Причины непосещения прокурорами судебных заседаний, возможно, следует искать именно в прохождении судьей Антоновым квалификационных экзаменов (о них говорилось выше). Если бы судья потерял полномочия, не успев объявить приговор, то рассмотрение дела по обвинению Кернеса "с нуля" начал бы другой судья. С учетом большого количества свидетелей, рассмотрение дела снова длилось бы несколько лет.

Не исключено, что именно на это рассчитывала подконтрольная Банковой Генпрокуратура. Ведь со сменой судьи Геннадий Кернес еще бы несколько лет пребывал в "подвешенном" состоянии. В результате, в течение предстоящих в 2019-2020 годах избирательных кампаний харьковский мэр был бы более сговорчивым, выполняя пожелания Банковой.

Однако неожиданное решение полтавского судьи закрыть дело, похоже, сломало все эти планы.

Теперь резонансное решение о закрытии дела должен проверить полтавский областной апелляционный суд. Он может либо подтвердить принятое решение, либо вернуть дело на новое рассмотрение для вынесения приговора. В последнем случае в деле может появиться новый судья, и слушание начнется с самого начала.