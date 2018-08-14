Порошенко пиарится за госсчет

Президент уже активно ведет президентскую кампанию. Как заявил нардеп из президентской же фракции Лещенко, кампанию Порошенко начал с самого дешевого вида пиара – за счет государства.

По словам нардепа, у него есть доказательства того, что власть заставляет рекламные агентства размещать президентскую рекламу под видом социальной. Правда, Лещенко написал, что это Порошенко использует "методы Кучмы-Януковича", хотя на самом деле наиболее активно использовал социальную рекламу для собственного пиара Ющенко.

Так что, по сути, Порошенко пользуется тем опытом, который его нынешняя команда наработала еще во время пребывания во власти во второй половине нулевых. Тогда, кстати, те же методы использовала и Тимошенко, но в этой кампании можно не сомневаться, что ей доступ к "социальной рекламе" будет закрыт даже в тех регионах, где "Батькивщина" является ядром коалиций в облсоветах.

Впрочем, судя по фотографии "социальной рекламы" от президента, делается она таким образом, чтобы сработать против того, на кого работают пиарщики. Потому что размести такой текст об армии, мове и религии в Харькове – и потеря последних голосов гарантирована. Но даже в Виннице, о которой идет речь у Лещенко, от такого плаката – на фоне дорожающих тарифов – будут плеваться.

Актуальными в ближайшей предвыборной кампании будут две темы – мир и "социалка". И никакие попытки Порошенко изменить повестку дня мовой и религией этого не изменят.

Денисова откажется защищать журналистов?

Национальный союз журналистов поставил в тупик омбусмена Денисову. Во вчерашнем заявлении НСЖУ потребовал от Денисовой использовать все ее влияние, чтобы удалить со скандально известного сайта "Миротворец" персональные данные журналистов и писателей.

Требование вполне закономерное: НСЖУ, собственно, для того и предназначен, чтобы защищать права журналистов и всех, кто пишет. А омбудсмен для того и предназначен, чтобы защищать права людей вообще. В том числе и журналистов. На фоне известного скандала со списком иностранных журналистов, аккредитовывавшихся в "ДНР", это требование вдвойне закономерно.

Но тут-то Денисова и попадает в тупик. Поскольку является не только омбсудсменом, но и видным представителем партии "Народный фронт" – той самой, к которой принадлежит и куратор "Миротворца", нардеп Геращенко.

Поддержать НСЖУ (как это полагалось бы по должности) – будет означать выступление против однопартийца с обвинением в нарушении прав человека. Не поддержать – значит, показать, что партийные интересы для нее выше прав граждан, которые она должна защищать по должности.

Объективно говоря, выхода у Денисовой тут нет. Можно только спрогнозировать, что она сделает выбор в пользу партийных интересов, поскольку для нынешней власти ставить выше всего интересы государства и общества – это моветон.

Почему на Черниговщине сохранили Ленина со Сталиным

У директора Института нацпамяти Вятровича – "зрада". Он требует завести уголовное дело на горсовет Новгород-Северского Черниговской области, которое отказывается демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина, созданные на водонапорной башне в центре города 80 лет назад.

Тут можно, конечно, удивиться, что портреты вообще сохранились – ведь Сталина активно соскабливали со стен и из истории еще в период хрущевской "оттепели". Но теперь, поскольку они сохранились, то уже перестали быть идеологическими объектами, став просто историческими экспонатами. Видимо, именно этим руководствуются новгород-северцы, а не внезапно вспыхнувшей массовой любовью к коммунизму.

Однако для Вятровича даже исторические экспонаты – идеологические символы, если они связаны с Советским Союзом. И ему хочется примерно наказать внезапно появившихся на Севере (не на Юго-Востоке!) ослушников. Причем возмущение Вятровича усиливается из-за того, что формально новгород-северские депутаты правы.

Они объяснили, что мозаичные портреты не является ни памятниками, ни памятными знаками, а значит – демонтажу не подлежат. И это не единственный ляп закона о декоммунизации, о чем СМИ писали еще в 2015-м. Согласно этому закону, не подлежали переименованиям названия, связанные с всесоюзным комсомолом. Больше того, согласно нему, подлежали переименованию только названия, содержавшие имена большевистских деятелей, и речь не шла об отчествах. То есть Ильичевск вполне законно мог оставаться Ильичевском.

Однако за три года желающих цепляться за букву закона не нашлось – вплоть до новгород-северского случая. И теперь Вятровичу нужно обращаться к Верховной Раде, а не к горсовету черниговского города – ведь закон писали не там…

Зачем Путин едет к Меркель

На международном фронте намечается новый виток активности. Не дожидаясь окончания бархатного сезона, президент России Путин отправится в Берлин, на встречу с канцлером Германии Меркель.

Этот визит будет знаковым сразу по нескольким пунктам. Во-первых, он окончательно развеивает миф о том, что Меркель и Макрон в вопросе Донбасса слушают исключительно украинскую сторону. Более того, она показывает, что перед началом нового политического сезона Москва и Берлин хотят согласовать позиции – как по Украине, так по Сирии и "Северному потоку-2".

Причем можно было бы предположить, что именно "СП-2" будет главной темой (тут действительно нужна координация из-за возможных санкций со стороны США), но недавняя встреча канцлера Германии с министром иностранных дел и начальником Генштаба РФ заставляют предполагать, что все не так уж и просто.

Это же заставляет предполагать и накаленная до предела ситуация в отношениях между Вашингтоном и Берлином. Сейчас можно уверенно говорить о том, что никогда после 1945 года эти отношения не были хуже. Очевидно, что Меркель ищет удобный момент, чтоб окончательно отвязать собственную политику от американской колесницы, но для такого шага нужна благоприятная конъюнктура на всех прочих направлениях. И это может быть главной темой для канцлера.

Что касается президента России, то он получил возможность играть на противоречиях США и Евросоюза. И Путин не был бы Путиным, если бы не попытался ее использовать.

Куда ведет падение турецкой лиры?

А Евросоюз с Россией тем временем тряхнул кризис. Правда, кризис этот имеет не российское и не европейское, а турецкое происхождение. Вчерашний обвал лиры почти в два раза (а ожидают, что будет и больше, чем в два раза) всколыхнул все финансовые системы мира. Ослабло евро, ослаб до значений 2016 года рубль (тут еще и собственные проблемы с санкциями сказываются), зато укрепился доллар.

В Турции и убеждены в том, что главная причина обвала их валюты – политика США. Антиамериканская пропаганда тут достигла такого уровня, что даже Russia Today может позавидовать, а кризис Берлина с Вашингтоном на таком фоне – легкие трения.

Очевидно, что Турция рвет с Штатами надолго. Если в момент замены Обамы Трампом казалось, что Анкара станет лучшим другом Вашингтона, то сейчас уже ясно, что речь идет далеко не о личных отношениях, а о глубинных противоречиях. Если Эрдоган после Обамы умудрился побить горшки и с Трампом, то можно не сомневаться, что для него Штаты останутся врагом до конца правления.

Такой разрыв не может не сказаться на экономике. И потому Эрдогану придется пойти еще дальше по избранном пути – присоединения к БРИКС и дальнейшего политического сближения с Россией и Китаем. Естественно, в такой ситуации Москва будет ждать от Анкары изменения ее политики в отношении Украины (по Сирии у них уже консенсус). Пойдет ли на это Эрдоган?