"Страна" продолжает свой предвыборный проект. Сегодня мы расскажем о возможном участии в президентских выборах лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

1. Как Вакарчук появился в числе возможных кандидатов в президенты?

О музыканте, как потенциальном участнике избирательной гонки впервые заговорили еще в 2015 году. Уже тогда ряд блогеров и СМИ начали осторожно продвигать тему, что вместо разочаровавших народ старых вождей Майдана вроде Порошенко и Яценюка, на первые роли должны выйти новые лица, моральные авторитеты, политически и коррупционно "чистые" люди.

Наиболее часто в этом контексте упоминался именно Вакарчук.

Весь 2016 года эта тема обсуждалась в СМИ и экспертной среде, постепенно овладевая умами части политиков и избирателей.

Впервые рейтинги Вакарчука замерили весной 2017 года. И это был шок. По объединенному опросу "Социс" и группы "Рейтинг" певец взял сразу 12 процентов!

Правда потом расследование "Страны" выявило некоторые нестыковки в этой цифре. А именно - исследование "Рейтинга" показало, что у Вакарчука около 5 процентов. А значит "Социс" должен был "нарисовать" музыканту не менее 19 процентов, чтоб среднее арифметическое показало цифру 12.

Стоит добавить, что фирму "Социс" связывают с одним из ближайших соратников президента Игорем Грынивым. Этот факт тут же породил версию, что Вакарчука усиленно толкает на выборы Банковая, чтобы он отбирал голоса у Юлии Тимошенко.

Сам Вакарчук, впрочем, эти домыслы не комментировал ровно как и сам факт своего участия в выборах. Вместо этого он торжественно объявил, что отбывает на учебу в Штаты. Что, впрочем, только усилило подозрения, что в президенты музыкант все-таки идти собрался.

Вернулся Вакарчук в Украину в начале 2018 года. И сразу же выступил с несколькими не очень конкретными, но, по форме, программными речами о том, что в стране нужно все менять.

Впрочем, к тому времени, уже многие социологи неоднократно замеряли его рейтинги. Но никто 12 процентов не давал. Чаще всего цифры колебались в районе 5 процентов. Уже тогда стало понятно, что победного предвыборного блицкрига у Вакарчука не получится.

2. Кто "двигал" Вакарчука в президенты?

Одна версия уже изложена выше - Банковая. Но ближе к концу 2017 года этот слух сошел на нет. Так как по опросам Вакарчук отбирал голоса в первую очередь у Порошенко.

В числе покровителей музыканта называли также украинского бизнесмена Виктора Пинчука и российского олигарха Михаила Фридмана (источники "Страны" в окружении последнего это отрицали). Более того, на телеканале Пинчука было объявлено о запуске шоу "Новые лидеры", которое было воспринято на рынке как кастинг для предвыборной кампании Вакарчука.

Наконец, за ним некоторые наблюдатели разглядели и фигуру Джорджа Сороса. Дескать, он и является главным локомотивом похода Святослава в президенты. С намерениями известного мецената помочь музыканту связывают и ряд крайне критических публикаций в иностранной прессе относительно действующей украинской власти.

По этой версии именно Вакарчук должен был стать тем кандидатом, на которого бы поставили влиятельные либеральные круги Запада, желающие сменить правящую команду.

3. Какие у Вакарчука шансы на выборах, если он все-таки пойдет на них?

Рейтинг Вакарчука демонстрирует небольшой прирост, сейчас составляя примерно 7-8 процентов. Это далеко не первое и второе место. Как правило это 4-5. Причем Святослав уступает не только именитым политикам, но и Владимиру Зеленскому, который постоянно троллит его по политической теме.

Впрочем, теоретически, и с этих позиций можно стартовать на второй тур выборов, если мобилизовать крупные медийные, организационные и финансовые ресурсы.

Но пока этих ресурсов не просматривается.

Кроме того, за время колебаний Вакарчука, в нише, на которую он мог рассчитывать, появился свой лидер - Анатолий Гриценко. Рейтинг у него сейчас выше, чем у Святослава и он уже точно решил идти на выборы, аккумулируя постепенно вокруг себя и финансовый, и людской потенциал. А также постепенно переключая на себя внимание западных структур, которые ранее могли бы сделать ставку на Вакарчука.

Поэтому, по сути, лидеру "Океана Эльзы", если он примет решение участвовать в кампании, придется в первую очередь конкурировать с Гриценко за голоса майдановских избирателей, которые не хотят голосовать ни за Порошенко, ни за Тимошенко.

А это задача также не из простых.

4. Какие есть противопоказания идти на выборы?

Главное противопоказание - это отсутствие возможности победить "малой кровью". Как уже писалось выше, даже борьба за выход во второй тур (не говоря уже о победе на выборах) требует напряжения всех сил и привлечения огромных ресурсов. А также личной полной политической "выкладки" самого Вакарчука.

В том, что он готов к этому, есть большие сомнения.

Особенно это видно по его болезненной реакции на критику.

"Вакарчук достаточно болезненно воспринимает критику. Он же звезда, звезд любят все. А в политике так не бывает, чтобы тебя все любили. Всегда есть "за" и "против". Более полярное отношение к политикам-звездам, нежели к звездам-артистам. Поэтому Вакарчук рискует фрустрацией, потому что на него будет выливаться очень много негатива и критики. Не важно, правда это будет или нет, в политике допускается игра компроматов. У Вакарчука неполитическая реакция на критику", - говорит политолог Вадим Карасев.

Как говорят источники в окружении Вакарчука, он действительно не горит желанием ввязываться в серьезную политическую борьбу. Тем более с учетом возможных имиджевых рисков в виде массового выброса компромата. До сих пор Вакарчук прибывал в статусе чуть ли "духовного лидера нации". Кампания по дискредитации, которая тут же будет развернута конкурентами, вне зависимости от степени достоверности озвученных фактов, безусловно, приведет к значительной десакрализации образа.

Что прямо ударит по его популярности и как музыканта.

Найти же "грязное белье" у Вакарчука, также как и у любого другого известного человека, не так уж и сложно. Начиная от финансовых вопросов и заканчивая отношениями внутри коллектива и нюансами личной жизни.

Наконец, важную роль играет фактор Гриценко. Участие Вакарчука фактически торпедирует этого кандидата, минимизируя шансы обоих на выход во второй тур. Поэтому для тех сил (как внутри Украины, так и на Западе), которые заинтересованы в победе "альтернативного" кандидата на выборах, раздвоение электората недопустимо, поэтому на выборы должен пойти кто-то один.

А Гриценко вряд ли откажется от участия в выборах.

5. Пойдет ли в конечном итоге Вакарчук на выборы?

Еще в начале года в политических кругах ходил слух, что Вакарчук объявит о походе на выборы 24 августа 2018 года на стадионе "Олимпийский" во время своего концерта.

Но к настоящему времени большинство источников в окружении музыканта говорят о том, что Вакарчук, в силу описанных выше причин, скорее всего не пойдет на выборы президента.

"Слава хочет победы без затрат - и без финансовых, и без моральных, и без политико-организационных. А так уже точно не будет", - сказал один из бизнесменов, знакомых с музыкантом.

В тоже время, источники не исключают два "промежуточных" варианта. Первый вариант - Вакарчук пойдет в президенты, но снимет свою кандидатуру в пользу Гриценко. Второй вариант - Вакарчук не пойдет на выборы президента, но пойдет на выборы в Раду во главе своего списка, который имеет все шансы преодолеть 5-процентный барьер.

Так или иначе, знакомые музыканта не исключают, что Вакарчук сделает 24 августа некое политическое заявление на стадионе "Олимпийский". Оно вряд ли будет конкретное ("пойду или не пойду"). Однако затем его можно будет использовать в агитационной кампании на любых будущих выборах. "Просто картинка будет очень хорошая - 24 августа, огромный стадион, десятки тысяч людей. Грех такой случай не использовать", - сказал нам знакомый музыканта.

Тем временем, букмекеры уже принимают ставки на то, объявит ли Вакарчук о выдвижении в президенты 24 августа. Причем оценивают их 50 на 50...