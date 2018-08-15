Несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко еще ни разу прямо не говорил о своем желании побороться за второй срок, он уже активно формирует свой предвыборный штаб.

Кто в него войдет, кто возглавит (реально и официально), какие у них планы по обеспечению переизбрания действующего президента, выяснила "Страна".

Старые лица в новом штабе

"Я, как президент, имею абсолютно четкое видение, что делать последующие 5 лет: каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечить повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику, каким образом привлекать инвестиции и, безусловно, каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - вещал в конце мая на заседании Национального инвестиционного совета с представителями бизнесовых элит Петр Порошенко.

Пока что это его самый обширный намек относительно планов на второй срок - еще ни разу он не заявил прямо о своем желании снова баллотироваться на выборах.

Несмотря на то, что кажется, что он сам еще окончательно не принял такое решение, стратегия Порошенко по подготовке к выборам уже вовсю обсуждается в узком кругу единомышленников. Самые приближенные к телу уже даже вошли в новосозданный технологический штаб. Собственно, о существовании такого штаба журналистам рассказал нардеп Сергей Березенко, являющийся зампредом фракции именного блока Порошенко в Верховной Раде.

"На этот момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать детали. Думаю, что скоро вы сами увидите активные действия", - сказал он. По словам политика, глава штаба еще не определен, но руководителем предвыборной кампании является бывший глава фракции и один из ключевых политтехнологов Игорь Грынив.

"Петр Порошенко является кандидатом в президенты в своем штабе. Возможно, немного больше, чем просто кандидатом. Потому что окончательные и базовые решения не могут приниматься без его участия", - сказал Сергей Березенко, добавив, что вряд ли возможно, что Порошенко откажется от участия в выборах.

В кресло главы штаба Порошенко давно прочили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, являющегося одним из лидеров "Народного фронта". Но тот от такого предложения отказался. Поэтому на Банковой в спешном порядке стали искать, кто займет эту позицию.

По информации "Страны", выбор пал на замглавы Администрации президента Виталия Ковальчука. Именно он и станет главой штаба. При этом одну из ключевых ролей будет играть нардеп Сергей Березенко.

"Еще в начале года была концепция, что штаб возглавит секретарь СНБО Александр Турчинов. Но несколько месяцев назад он окончательно отказался это делать. Райнин не может (глава Администрации президента Игорь Райнин, - Прим.Ред.). Грынив будет заниматься стратегией и политтехнологиями. Нардеп Сергей Березенко (близкий к Игорю Кононенко заместитель главы фракции БПП - Прим.Ред.) всеми договорняками. Нужно было публичное лицо, кто будет выходить к журналистам, делать заявления. Вариант остался только один - Ковальчук, - говорит собеседник. - Он стал щитом для всех остальных и особенно для Березенко. У Березенко слишком негативная репутация. После проблем с медреформой, после истории на округе, после всего негативного шлейфа, который с ним связан, нужно было его прикрыть. Но Березенко - это тот человек, который первым появился в его штабе. Порошенко сказал, что как хотите, но Сережа там должен быть любой ценой. Он очень ловкий малец, со всеми договаривается, поэтому всеми вопросами в штабе будет заведовать Березенко, а Ковальчук будет все это прикрывать".

Но и сам Порошенко не останется в стороне.

"Во всех вопросах, которые касаются его судьбы, Порошенко принимает участие лично. Он знает поименно всех замов во всех облорганизациях, перепроверяет все цифры, расходы, пересматривает все стратегии и планы. Можно смело сказать, что избирательной кампанией Порошенко будет руководить сам Порошенко", - говорит "Стране" собеседник.

Что же касается формального главы штаба Виталия Ковальчука, ему обещали содействие по вопросу "Удара". Еще после выборов 2014 года с ним разругался лидер партии Виталий Кличко, после чего Ковальчук потерял возможность влияния на эту политсилу. Теперь, когда в окружении Кличко убеждают его пойти на выборы отдельно от Порошенко, а группа "Удар" внутри президентской фракции БПП не раз была на грани выхода, Ковальчуку обещали помочь в примирении.

В таком составе на протяжении июля штабисты уже встречались со многими губернаторами и мэрами крупных городов, составляя стратегию на выборы.

Но кроме этого, технологического, штаба, у президента будут параллельно работать медийный штаб и теневой штаб силовиков.

Эту информацию подтверждает и политолог Руслан Бортник.

"Грынив, Березенко - это те люди, на которых возложены обязанности стать кузнецами победы Порошенко. Но реально штабов у президента будет 2 или 3. Будет формально красивый штаб, серый штаб силовиков, а также какая-то мощная медиа-структура, задача которой - присутствие Порошенко на всех каналах и на всех обложках журналов и газет. Другой вопрос, а верят ли сами руководители штабов в победу Порошенко на выборах? Но если сказано копать, пока будут копать", - говорит политолог.

В чем гвоздь программы

Сам Порошенко на заседании инвестиционного совета, о котором уже упоминалось выше, уже фактически очертил круг вопросов, которые он возьмет на вооружение во время своей избирательной кампании. По сути, это будет сохранение как внутриполитического, так и внешнеполитического векторов страны.

Из внешних приоритетов - изменение Конституции таким образом, чтобы закрепить в ней курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Сам президент уже не раз анонсировал внесение изменений в Основной закон, касающиеся членства в НАТО и ЕС. Отметим, что внесение данных положений в Конституцию (вносить изменения следует на двух сессиях парламента: на одной - 226 голосами, а на другой - 300) вряд ли ускорит вступление Украины как в НАТО, так и в ЕС.

Главными маяками внутри Украины станут вопросы создания единой поместной церкви (на Банковой рассчитывают, что Томос об автокефалии Вселенский патриархат предоставит Украине уже осенью), усиление украинизации (в середине октября вступит в силу закон об украинизации эфира) и децентрализация.

"Порошенко должен дать ответ избирателям, как он решит их главные проблемы: войну, коррупцию, низкий уровень жизни. Мы видели, что президент запустил рекламу, где он сделал ставку на три темы - армию, язык и религию. Для второго тура это хорошая ставка, скорее всего, его оппонентом будет кто-то, кто будет ратовать за переговоры с Россией, поэтому будет успешной концепция, что он не допустит реванша. Но во второй тур еще нужно выйти. А с этим вопросами это сложно. Надо добавлять социалку и экономику. Надо давать ответы на вопросы, что делать с пенсионной реформой, медицинской, что делать с войной. А мы этих ответов на плакатах не видим", - говорит "Стране" народный депутат Игорь Попов.

Кроме фишек, которые президент возьмет на вооружение, есть и ряд тем, от которых ему придется всеми силами абстрагироваться. Например, сотрудничество с МВФ, учитывая, что ценой транша является повышение тарифов на газ для украинцев.

"Это при премьере Яценюке все тарифные проблемы, все беды экономики увязывали не с Порошенко, а с Яценюком. А сейчас весь негатив, связанный с премьером Гройсманом, бьет автоматом по Порошенко", - говорит "Стране" народный депутат Виктор Чумак.

Проблема Гройсмана

Как уже писала "Страна" план президентской команды также предусматривает значительное повышение соцвыплат накануне выборов. Но с этим есть две проблемы. Первая - объективная. В бюджете не хватает денег даже на текущие расходы.

Вторая - субъективная. Позиция премьера Владимира Гройсмана, который ведет свою игру и не хочет подыгрывать президентским амбициям Порошенко.

Именно поэтому на Банковой уже не первый месяц обсуждается вариант отправить Гройсмана в отставку, назначив и.о. премьер-министра более лояльного к президенту Степана Кубива.

Но пока, по словам собеседников "Страны" в президентской фракции, нет четкого понимания как это сделать технически. Во-первых, Гройсман устраивает партнеров БПП по парламентскому большинству - "Народный фронт", которые не дадут голоса за его снятие, более того, он сам смог заручиться поддержкой большинства мажоритарщиков, даже из оппозиционных фракций, благодаря своим переговорным позициям.

"Был как-то у него на приеме. А он мне говорит, извини, мне сейчас надо ответить на телефонный звонок. Оказывается, он просил приемную соединить его с нашим коллегой из оппозиции, поздравлял его с днем рождения, спрашивал, нет ли проблем на округе, нужна ли помощь, поддержка правительства. И он так с каждым. Это первый премьер, который лично общается со всеми депутатами и в курсе проблем каждого. И как его такого душевного снять?", - рассказывает депутат.

"А зачем вообще снимать Гройсмана, - парирует Виктор Чумак. - Чтобы Кубив деньги печатал? Так, если не будет денег, Гройсман их тоже напечатает. Снять - то можно найти голоса, а вот кого назначить? Это под выборы парламента можно играть в такие игры. А зачем это делать под президентские выборы? Порошенко же первому скажут - это же твой парень с Винницы, ты же его в команду привел. Это мы с вами вдвоем знаем, что Гройсман ведет свою игру, что он заручился поддержкой "Народного фронта", а для народа он всегда будет товарищем Порошенко, которого тот привез из Винницы".

"Я думаю, этим будут Гройсмана пугать, но не снимать. У них был шанс в мае, они не воспользовались, еще был небольшой шанс в июне, тоже не использовали. Но уже не будет шанса в октябре, хотя желание есть. В случае, если он идет по-серьезному на выборы, ему нужно идти со своим премьером", - считает Игорь Попов.

Удержать безвиз

Еще две проблемы, которые предстоит решить Порошенко в будущем политическом сезоне - это удержать безвиз и дойти до конца в создании Антикоррупционного суда.

Об этом уже мало кто помнит, но одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС было обязательство Киева по созданию системы автоматической проверки электронных деклараций. В рамках механизма приостановления действия плана по визовой либерализации предусматривается, что неудовлетворительная работа НАПК по проверке электронных деклараций позволяет ЕС приостановить или отменить действие "безвиза".

Разумеется, это не минутное решение. Если европейские партнеры и захотят пойти на этот шаг, то соответствующее решение будет рассматриваться Еврокомиссией, Советом Европы и Европарламентом.

Но даже, если такой вопрос всплывет публично, это будет большой удар по репутации президента, который регулярно вписывает "безвиз" в свои заслуги.

А вот принятие нового избирательного кодекса, которого от Украины также требуют европейские партнеры, в окружении президента хотят отложить до весны.

"У Порошенко кампания строится на мэрах, губернаторах и мажоритарщиках. Он конвертирует их поддержку в свои заслуги. Если сейчас рассказать мажоритарщикам, что им надо не об округах думать, а искать места в списках, то весь карточный домик посыпется", - говорит "Стране" член президентской фракции.

"Новый избирательный кодекс появится не раньше, чем после выборов президента. До этого времени они будут продавать округа, а потом, все кто их купил, окажутся не у дел", - прогнозирует Чумак.