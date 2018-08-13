Деньги мелкого бизнеса не дают покоя налоговикам. Как уже сообщала "Страна", недавно Государственная фискальная служба объявила, что договаривается с банками об отслеживании данных о личных счетах физлиц-предпринимателей (ФОП).

Сейчас фискалы такие данные тоже получают, но только на этапе открытия или закрытия счета. Теперь же готовится введение тотального мониторинга о всех финансовых операциях бизнесменов. И большинство банкиров, якобы, уже согласились передавать такую информацию налоговикам.

Цель нововведения одна - заставить предпринимателей платить больше налогов. В ГФС подсчитали, что из почти 2 млн. украинских ФОП, предпринимательские счета в банках имеет менее 1 млн. Это значит, что остальные открывают счета как физические лица и через них проводят различные бизнес-оплаты, естественно, не отчисляя в бюджет ни копейки. Фискалы, очевидно, решили подлатать за счет предпринимательских денег огромную дыру в госбюджете, о которой мы недавно подробно писали.

"Страна" узнавала, как банки будут "сдавать" своих клиентов налоговикам, что грозит ФОПам и как это скажется на их бизнесе, а в итоге - и ценах на товары и услуги.

Почему предприниматели "путают" счета

Как выяснила "Страна", схема подмены предпринимательского счета личным среди украинского бизнеса действительно в ходу. Часто ФОПы имеют два счета - бизнесовый и свой собственный.

И пользуются то одним, то другим по обстоятельствам.

"Пускают через личный счет бизнес-платежи, чтобы сэкономить на налогах. Некоторым это позволяет не выпасть из своей группы. Скажем, первая группа ФОП должна иметь оборот до 300 тысяч гривен в год. Если у предпринимателя он 500 тысяч, то можно или перейти во вторую, или провести "лишние" 200 тысяч через другой счет, желательно, на физлицо. Точно так же, если оборот больше 1 миллиона в год, то это уже третья группа, а там и налог больше: вместо 12 тысяч гривен в год придется платить 25 тысяч гривен", - рассказал "Стране" глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

По его оценкам, таким образом минимизируют налоги до 20% всех ФОПов (фискалы утверждают, что эта цифра намного больше - до 60%).

Но, как говорит Сергей Доротич, далеко не все предприниматели "химичат" со счетами намеренно.

"Дело в том, что законодательно у нас вообще не прописано требование к ФОПам открывать банковских счет. Есть только требование декларировать оборот, а как бизнесмен станет это делать - может решать сам. Отчасти в этой законодательной недоговоренности тоже одна из причин, по которой ФОПы "путают" личные и предпринимательские счета. Если делать этого нельзя - скажите об этом открыто и пропишите санкции за нарушение", - говорит Доротич.

Тот факт, что в отечественном законодательстве действительно не прописано требование к ФОПу иметь предпринимательский счет "Стране" подтвердила и партнер и глава практики международного налогового права адвокатского объединения "СК ГРУП" Ольга Соловьёва.

"Требования работать через счет нет", - утверждает она. Другое дело, что на практике украинцам, которые хотят открыть ФОП, в последнее время все чаще отказывают в регистрации без предоставления реквизитов банковского счета, - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Узаконят прессинг

О методике тотального мониторинга счетов ФОПов налоговики пока не сообщают, заявив, что та "отрабатывается". Но эксперты, с которыми пообщалась "Страна", утверждают - какой бы она не была, сама идея ГФС явно незаконна, так как грубо нарушает банковскую тайну.

"У нас есть закон о банках и банковской деятельности, который, в принципе предусматривает возможность предоставления финучреждениями информации о счетах своих клиентов. Но это делается по запросу определенных органов (НАБУ, прокуратура и др.), и в законе подробно расписана процедура подачи такого запроса. Чтобы легализировать идею ГФС, нужно вносить правки в целый ряд законодательных актов", - пояснил "Стране" Андрей Забловский.

Хотя не все так однозначно. "В июне был принят закон "О валюте и валютных операциях", который во многом изменит систему валютного регулирования и контроля предпринимательской деятельности. Этим законом ГФС, наряду с Нацбанком, будет наделена статусом основного органа надзора валютных операций, что конечно же позволит налоговикам приподнять завесу банковской тайны. Но новый закон вступит в силу в феврале следующего года, поэтому пока заявления руководства ГФС о намерениях получить информацию о гривневых счетах ФЛП пока выглядят как планы на будущее", - пояснил "Стране" старший юрист АФ Pragnum Евгений Литвинов.

Впрочем, по словам Сергея Доротича, если налоговики официально договорятся с банкирами о сливе информации, они только узаконят прессинг, который уже и так существует.

"Некоторые банки, особенно государственные, требуют от ФОПов отчетность. Иначе отказывают в обслуживании, блокируют счета. Мотивируют это, якобы, подтверждением личности. Но причем тут бизнес-отчетность к верификации клиентов?", - удивляется Доротич.

Его слова подтверждает и Глава Украинского общества экономических свобод Марьян Заблоцкий.

"ФОПы уже два года находятся под давлением. Очень часто банки попросту блокируют их счета без объяснений. А когда предприниматели начинают разбираться, называют какие-то дикие причины, скажем, подозрение в отмывании денег", - говорит Заблоцкий.

По его словам, к примеру, то же требование отчетности ФОП является явно незаконным.

"Физлица-предприниматели ничего не должны налоговой, кроме 5% от оборота. От кого пришли деньги - значения не имеет. Требование информации, которая не нужна для определения суммы налога - это явная попытка ГФС выйти за рамки своих полномочий. Но я буду подавать с суд и на банк, и на ГФС, если они решаться на такой мониторинг. В плане налогов мне бояться нечего. Но я знаю, как работает с базами ГФС - эти данные через месяц будут свободно продаваться на Петровке", - говорит Марьян Заблоцкий.

О возможности оспаривать такие действия банков и ГФС в суде говорит и экономист Виктор Скаршевский.

"Это нарушает конституционное право наших граждан на банковскую тайну", - пояснил он.

Поэтому, если налоговики все же договорятся с банкирами, эксперты прогнозируют вал судебных исков от предпринимателей.

Заставят доплатить несколько миллиардов

По словам Виктора Скаршевского, власти пытаются заставить мелкий бизнес платить за свои экономические просчеты и пробуксовку реформ.

"Сколько теоретически можно взыскать с ФОП неуплаченных налогов? Не больше 1-2 млрд. грн. Эти 50-100 млн. долларов - просто копейки, если сравнивать с 5 млрд. долларов, которые бюджет ежегодно теряет от контрабанды или 5-7 млрд. долларов, в которые оцениваются объемы повода капитала за границу", - говорит Скаршевский.

По данным Института социально-экономической трансформации ISET, потери бюджета от всех схем уклонения от налогов, связанных с занижением оборотов бизнеса, составляют от 4,2 до 9,5 млрд грн в год.

Андрей Забловский считает, что на самом деле ГФС соберет намного меньше. "Администрирование придуманной ГФС системы доначисления налогов будет крайне сложным. Это как раз тот случай, когда собрать удастся меньше, чем придется потратить на сам сбор денег", - говорит эксперт.

Тем не менее, среди самих предпринимателей угроза круглосуточного мониторинга их счетов наделает много шума, - считают эксперты. "Мелкий бизнес боится штрафов - а это 100% от неуплаченного налога, - говорит Сергей Доротич. - Скажем, если предпринимателя уличат в том, что он, проводя средства через личный счет, утаил, скажем, 12 тысяч гривен в год, то заплатить ему придется уже 24 тысяч".

"Не исключено, что проверки и санкции будут применяться выборочно, и станут очередным поводом покошмарить бизнес. а, как известно, призакручиварнии административных гаек растет и цена решения вопроса, то есть, увеличатся суммы взяток", - прогнозирует Виктор Скаршевский.

По его словам, это заставит предпринимателей максимально уходить в кэш или вообще закрывать ФОПы.

"Поэтому вместо детенизации бизнеса мы, наоборот, получим его тенизацию", - считает экономист.

Накажут ФОПы, а заплатят - все

Впрочем, может оказаться, что придуманное налоговиками закручивание гаек - это вовсе не про деньги.

"ФОПов пытаются прижать без изменения налоговой системы", - не исключает Марьян Заблоцкий. Как известно, отменить упрощенную систему налогообложения власти пытались уже не раз. Но эта идея всегда вызывала настолько массовые протесты предпринимателей по всей стране, что чиновники каждый раз отступали.

Вполне возможно, если создать ФОПам невыносимую жизнь, приструнить их будет проще. Ведь на самом деле мониторинг счетов - это далеко не единственный козырь в рукаве налоговиков. Следующий прогнозируемый шаг ГФС - заставить заплатить налог и с денег, которые проводятся через личные счета. Но уже по другой ставке - 18% (как для физлиц), а не 5% (как для ФОП).

"Ставки налогов для ФОП ниже чем ставки подоходного налога для физлиц. Поэтому сейчас некоторые люди открывают счет для ФОП чтобы показывать там доход от ФОП деятельности и не платить 18% подоходного. Те, кто этого не сделал, получат на личном счете неразбериху - где поступления от деятельности ФОП, а где личное под налогообложение в 18%. Я бы на месте налоговой так и делала: брала личные счета, признавала бы это личным доходом ФЛ и вот пусть потом предприниматели ходят и доказывают где в этой общей куче платежей суммы от ФОП, а где и личные", - прокомментировала "Стране" Ольга Соловьева.

А Сергей Доротич не исключает, что бизнес отреагирует на новые риски традиционным способом - попросту заложит их в стоимость своих товаров и услуг.

"Есть две статьи, которые всегда корректируются в случае любых изменений условий ведения бизнеса. Первая - это расходы. В нее предприниматели заложат до 5%, которые им придется платить, если усилиться налоговый прессинг. Вторая статья - риски. И она вырастет намного больше - до 15%, так как в нее закладываются возможные потери "с запасом", - пояснил Доротич.