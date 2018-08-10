Вчера генпрокурор Юрий Луценко объявил о задержании на взятке в $200 тысяч известного блогера, разоблачавшего коррупцию при госзакупках. Им оказался бывший руководитель "Укргаздобычи" времен Януковича, бизнесмен, владелец интернет-издания INSIDER и известный блогер Алексей Тамразов.

По официальной версии следствия, Алексей Тамразов пытался дать взятку прокурору Константину Кулику в 200 тысяч долларов (правда, потом уточнили, что все-таки дал 100 тысяч). Взятку Тамразов якобы предлагал за снятие ареста с природного газа в рамках дела Виктора Януковича.

"После заявления о предложении взятки и получения доказательств задержан бывший первый заместитель главы правления ПАО "Укргаздобыча" Тамразов во время попытки передать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за снятие ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича", - сообщил Луценко.

Друзья же говорят о провокации властей в отместку за разоблачение Тамразовым коррупции при госзакупках.

“Страна” разбиралась в чем реальная причина самого громкого криминального скандала этой недели.

Кто такой Тамразов?

Алексей Тамразов известен в журналистском сообществе как бизнесмен, владелец ООО "Всеукраинская медиа группа" (издатель сайта INSIDER), а также блогер, который публиковал серию материалов о сомнительных операциях в сфере госзакупок, осуществляемых органами власти.

В частности, именно он раскрутил историю с закупками по завышенной цене автомобилей для полиции.

С 2010 года по март 2014 года он занимал должность первого зампреда правления государственного ПАО "Укргаздобыча".

Тамразов также одно время возглавлял партию Народная платформа. Он также занимается автоспортом и выступал за команду Ferrari Team Ukraine. У него также была собственная команда AT Rally.

Тамразов стал широко известен после того, как летом 2015 года внес залог в размере 5 млн грн за одного из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины - Дениса Полищука. Кроме того, благодаря Алексею на свободе в январе 2017 года оказалась националистка Вита Заверуха. Бизнесмен внес 1,6 млн грн залога за девушку, которая обвиняется в соучастии в дерзком ограблении АЗС WOG и убийстве двоих полицейских в мае 2015 года под Киевом.

Тамразов также поддерживал многих националистических активистов, в частности, из С14.

Почему его обвинили во взятке?

Версия 1. Официальная

Согласно версии Генпрокуратуры и СБУ Тамразов давал взятку за то, чтобы сняли арест с газа (арест был наложен по делам Курченко).

Как сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко, Алексея Тамразова передавал деньги заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Сейчас эту должность занимает бывший военный прокурор Константин Кулик, которого подозревали в незаконном обогащении.

По данным ГПУ, силовики задокументировали "факт передачи части неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч долларов, от ранее оговоренной суммы в размере 200 тысяч долларов". Деньги предназначались для того, чтобы прокурор в уголовном производстве повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

По данным Лысенко, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов) и теперь Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Версия 2. "Подстава"

Люди, хорошо знающие Тамразова, не верят в версию прокуратуры о том, что Тамразов давал взятку прокурору. Они подозревают, что бизнесмена подставили.

Сразу несколько знакомых Тамразова заявили, что ранее у Алексея вымогали деньги люди из прокуратуры и пытались “отжать” бизнес. А арест стал логичной реакцией правоохранителей на отказ Тамразова идти на уступки.

“Это очень напоминает стандартное вымогательство, которое закончилось просто не “решаловом” в конце, а подставой. Вот таким вот публичным арестом”, - говорит “Стране” известный журналист Сергей Лямец, который хорошо знаком с Тамразовым.

По его мнению, Тамразов попал под классическую схему склонения к даче взятки, которую часто используют сейчас правоохранители, чтобы “подвести” человека под статью.

“Его долгое время “вели”. Это т.н. политический арест, когда человека подставляют под статью. Это частая история, особенно в нашей стране, если у человека есть свой бизнес, деньги, и его есть за что взять - начитается рейдерство. Это из той же серии, что подбрасывание наркотиков при обыске. Только тут все замешано на экономических дрожжах”, - считает Сергей Лямец.

Он называет происходящее с Тамразовым обычной “расправой”. Причем не исключает, что здесь может быть замешан личный мотив. “95% вероятности, что это - сведение счетов”, - полагает Лямец.

Он говорит “Стране”, в прокуратуре неспроста захотели выставить Алексея взяточником, который пытался коррумпировать прокурора.

“Алексей же долгие годы анализировал госзакупки. Отслеживал тендера по МВД, Нефтегазу... Не то чтобы он был таким борцом с коррупцией, просто он как нормальный человек если видел, что воруют, то говорил - воруют. Коболевский бронированный “Мерседес” тоже ведь Алексей нашел, и по сути, он Коболеву не дал купить эту машину. И поговаривают, что Андрей Владимирович очень обиделся, и даже приложил руку к ситуации с арестом Алексея”, - говорит “Стране” Лямец.

К тому же, есть информация, что в последнее время Тамразов получал угрозы от МВД - опять же, потому что системно “долбил” систему по прозрачным тендерам на госзакупках и публично освещал коррупционные сделки.

“Тамразова рекетировала прокуратура. Прокурор и следователь по его делу сразу могут проходить как обвиняемые в вымогательстве денег. Если бы Тамразов заплатил сколько требовали - генпрокурор не подарил бы нам это чудесное задержания”, - сообщил на своей странице в Фейсбук Евгений Карась, лидер ультраправого движения С14, которому помогал Тамразов.

Кстати, этот факт, по мнению Карася, стал одним из рычагов давления на Тамразова со стороны силовиков.

“Предполагаю:

- В системе чрезвычайно нервировало то, что Тамразов помогает различным активистам. И еще к тому же сам занимается раскопки коррупции в государственных закупках.

- Поскольку Тамразов потратил очень много средств на волонтерскую помощь солдатам, все силовики считают, что "у Леши много лишних денег".

- Прокурорские решили потрясти Тамразова. Собственно говоря сначала сказали что он дал взятку в 200 000. А позже пресс-секретарь прокуратуры заявила "уточняю, было 100 000". Надеюсь, что хотя бы не украли другие сто.

- Я не знаю о бизнесе и политических связях Тамразова. В окружении Тамразова работало несколько украинских военных. В целом он выглядел человеком достаточно аполитичным в плане интереса к схемам, выборам и политическим шарашкам. Скорее его трясут из-за жажды денег, а не за "политику".

- И последнее. Заявка о том, что Тамразов "дал взятку" чтобы покрыть "схемы Януковича". Так в 2018 году не за сами схемы, а за "покрывание" чужих схем берут проукраинского бизника (бизнесмена), которого до этого наоборот долбили чиновники за публичное освещение коррупции на тендерах. И взялись за это "покрытие схем" сейчас, а не тогда когда Тамразов гнал десятками автомобили на фронт.

Возможно в деле еще есть какие-то "шокирующие факты". Мы их внимательно послушаем. А пока… видим только неудачный рэкет”, - написал Карась.

Информацию о том, что у Тамразова вымогали деньги, также подтвердила главный редактор INSIDER Татьяна Николаенко. Она подробно и по пунктам расписала подоплеку нынешнего уголовного дела против Тамазова.

“Несмотря на то, что производство в ГПУ датировано 2014 годом, впервые Тамразова позвали на допрос весной ... 2018. В принципе, если бы чувствовал себя виновным, мог бы стонадцать раз убежать. Но”, - написала Татьяна Николаенко на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, которые Николаенко подтвердила скриншотами переписки с Алексеем, на первый допрос он пошел даже без адвокатов. “Он не чувствовал для себя угрозы. Но там он услышал интересный разговор о его имуществе и намеки на откупиться”, - добавила Татьяна.

“Тамразов за последние 2 года раз 10 говорил мне, что не будет платить прокурорам. После этого пришли на его нефтебазу орлы Бедрикивского (Глава Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Владимир Бедрикивский, Прим.ред.). Арестовали имущество. Сотрудникам базы наговорили при этом, что Тамразов несговорчив. Не помогло. Суд выиграл Алексей. Далее пришли с НАБУ. С недописанным постановлением покойного Бобровника. Адвокаты вновь обжаловали незаконные действия в суде, на действия прокурора есть теперь производство в ЄРДР”, - рассказала журналист.

В пользу этой версии говорит личность прокурора, который расследует дело Тамразова.

Константин Кулик сам находится под следствием - его подозревают в незаконном обогащении. В 2016 году Прокурор АТО Кулик за полтора года накупил имущества на сумму больше, чем его зарплата за пять лет. Кстати, это тот же прокурор, который задерживал и вел дело Саакашвили.

И именно ему, по версии следствия, Тамразов хотел дать взятку. И Кулик же проходит по этому делу свидетелем.

Сам Алексей Тамразов на сегодняшнем суде по избранию меры пресечения заявил, что встретиться с одиозным прокурором Константином Куликом его заставил сотрудник СБУ из Мариуполя.

Учитывая одиозность личности прокурора и этот новый факт, который сообщил сам Тамразов, не исключено, что Кулик стал “подсадным” в деле Алексея. По крайней мере, знакомые Алексея склоняются именно к этой версии.

Версия 3. Месть за критику жены Порошенко и Авакова

Тамразов писал про коррупцию не только в государственных структурах, но и в фонде Марины Порошенко.

Так, по его данным, санаторно-оздоровительный комплекс “Смарагдове місто”, которым опекалась первая леди, закупал для детей продукты по завышенным ценам.

"Смарагдове місто" подписало договора с ФОП Родін Олександр Петрович на сумму 3 450 700грн.

Например:

16 650 кг картошки: 12 грн/кг

Другие покупают от 3 до 7 грн/кг

49500 яиц: 4 грн/шт.

Другие покупают от 2 до 2,6 грн/шт

250 кг какао фасовка: 308 грн/кг

другие покупают: 50-100 грн/кг и некоторые даже по 200 грн/кг

3000 кг Олія соняшникова: по 46 грн/кг

Другие покупают: 30-35 грн/кг

2400 кг риса: 32 грн/кг

Другие покупают: 20-22 грн/кг

4500 кг муки: 16,40 грн кг

другие покупают: 9 грн/кг

1660 кг сыр кисломолочный жирный: 120 грн кг

другие покупают: 57 -73 грн/кг

И прочие позиции по ценам, которые дороже рыночных.

Этот ФОП и в декабре картошку по 12 грн/кг "детям из зоны АТО" поставлял”, - написал Тамразов в январе 2017 года.

Но самый крупный скандал был связан с разоблачениями Тамразова по закупкам автомобилей для нужд МВД по завышенной цене.

Как заявил бизнесмен, Министерство внутренних дел переплатило за каждую машину Mitsubishi Outlander, закупленную для полиции, минимум 112 тысяч гривен.

"Mitsubishi outlander phev я растаможил. Итоговая стоимость, согласно данных таможенной декларации - 1,161 млн грн. Нужно учесть, что имея возможность импортировать напрямую из Японии (как официальный импортер), экономия от этой цены могла бы составить около 90 тыс. грн (10%- примерно 2500 евро пошлина в ЕС и начисления на эту сумму у нас). Но даже при такой, не очень выгодной схеме импорта, цена ниже "полицейской" на 152 тыс. грн. Отнять 40 тыс. грн стоимость "спец оборудования "- выйдет разница в 112 тыс. грн на авто. По честному, все 200", - написал Тамразов.

Также как оказалось конкурс на поставку автомобилей полиции почти на миллиард гривен выиграла компания "Нико Моторс" близкая к лидеру "Народного фронта" Арсению Яценюку.

Скандал тогда был грандиозный.

Не исключено, что именно это и сыграло свою роль в том, что Тамразова решили "упаковать".

Версия 4. Месть за Гриценко

Как рассказала у себя в Facebook народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол, арестованный Тамразов также является спонсором экс-министра обороны и потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Один из близких знакомых арестованного бизнесмена подтвердил данную версию. "Судя по всему это наказание за финансирование кампании Анатолия Гриценко. Подставил Тамразова Кулик. Это профессиональный провокатор, который засветился в целом ряда крайне сомнительных дел. Начиная от конфискации "миллиарда Януковича" и заканчивая дело о госизмене Саакашвили", - говорит знакомый Тамразова.