Как мы уже сообщали, вчера в Лукьяновском СИЗО произошел бунт бывших бойцов батальона "Торнадо". Тюремщики ввели в учреждении план "Буря", а также вызвали спецназ Государственной пенитенциарной службы и "Альфу".

Что на самом деле произошло с бойцами расформированного добровольческого батальона, которые вчера устроили бунт в столичном следственном изоляторе, выяснила "Страна".

"Торнадовцев поливали из шланга и избивали ногами"

"Вчера на прогулке ребята узнали, что нашего комбата Руслана Онищенко собираются перевозить в другое СИЗО – рассказывает обстоятельства произошедшего, экс-боец "Торнадо" и жена одного из задержанных Елена Пламадала (позывной "Гидра"). – Естественно, они были против и отправились к нему в камеру, чтобы этому помешать. К сожалению, договориться по-хорошему с сотрудниками СИЗО у них не получилось. Поэтому парни забаррикадировались. У них не было никаких взрывпакетов, бензина, молотков и холодного оружия, как утверждают тюремщики. Обыск в камере проводился уже после того как парней оттуда вывели, адвокатов на него не пригласили и тюремщики могли подбросить все, что угодно. К слову, посмотрите видео из камеры, которое еще вчера появилось в Интернете. Ребята держат в руках ножки от мебели. Потому что понимают: сейчас, их будут брать штурмом. Когда спецназ ворвался в камеру, то в парней сначала пустили воду из шлангов. А потом, жестоко избили дубинками (в том числе, и по голове). Повалил на пол и долго молотили ногами. Под конец спецназовцы так разошлись, что просто прыгали на лежащих ребятах!"

Позже, комбата Руслана Онищенко погрузили в автозак и вывезли в СИЗО Белой Церкви.

Замкомбата Николая Цукра отправили в Бучу. А еще одного, "торнадовца" увезли в Борисполь. Помешать вывозу экс-бойцов, попытались собравшиеся под стенами СИЗО родственники, друзья и защитники торнадовцев. Но, им так же досталось от правоохранителей. Интернет уже облетело видео избитого Юрия Кармазина.

"Остальные ребята остались в Лукьяновском СИЗО – продолжает, Елена Пламадала. – Они сейчас все в карцерах. Адвокатам удалось попасть к моему мужу. Он до сих пор в мокрой одежде, переодеться ему, так и не дали. У него многочисленные гематомы головы (шишки и синяки), сильные боли в районе коленной чашечки и почек. Рассечен подбородок. Вчера он попросил фельдшера зашить рану, а тот отказался. Мол, нечем! Других медиков у ребят не было. Я обратилась в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. Ее помощники зашли в СИЗО, а когда вышли сказали мне, что ничего страшного не произошло. Они думали, что будет гораздо хуже. Я уже не знаю, куда обращаться. Как же это так, избили парней до полусмерти, медиков не вызывают и никто на это внимания не обращает?!"

Версия силовиков: "торнадовцы устроили беспредел"

Вчера пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова – Юрий Маслак заявил, что решение о вывозе из СИЗО трех торнадовцев было принято заранее.

По его словам, они организовали в СИЗО преступную группу и угрозами вымогали у других заключенных деньги. Во время операции по перевозу задержанных экс-атошники оказали силовикам сопротивление и взорвали самодельный взрывпакет. При этом, один работник изолятора получил травму. Другого торнадовцы, якобы схватили, облили бензином и угрожали поджечь.

Поддержали эту версию случившегося и в Генпрокуратуре. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала фотографии вещей, которые якобы хранились в камере у торнадовцев. В том числе, шампуры и холодное оружие.

В тоже время, адвокат бойцов Светлана Федорова считает, что причиной случившегося являются апелляции, с которыми защитники ранее обратились в суд.

"Те, кто сфабриковал дело против атошников хорошо понимают: оно может развалиться в любой момент", - говорит, она. - Во время досудебного и судебного следствия было нарушено криминально-процессуальное законодательство. Доказательств вины добробатовцев у следствия нет. Вот, правоохранители и устраивают цирк, чтобы окончательно скомпрометировать ребят".

Между тем, бывший начальник Лукьяновского СИЗО, а ныне адвокат Сергей Старенький считает, что в сложившейся ситуации сотрудники учреждения действовали правомерно. Но, случившееся можно было и нужно было предотвратить.

"Все это произошло из-за попустительства со стороны руководства учреждения, - сказал он, "Стране". - Торнадовцы находятся в СИЗО уже два года. И все это время "катались" там "как сыр в масле". Самостоятельно передвигались по территории, выходили к воротам учреждения чтобы забрать передачи и повидаться с родственниками и вроде бы даже огнестрельное оружие хранили в камерах. В 2017 году в учреждении произошел первый инцидент с участием экс-атошников. Они едва не побили сотрудника, который велел им зайти в камеры. Но, все "спустили на тормозах". Затем, якобы комбат Руслан Онищенко отрезал ухо Максиму Глебову (позывной "Ахилес") из-за того, что тот дал неверные показания на суде. Естественно, сотрудники СИЗО должны были весь этот беспредел прекратить. Но, по не проверенной информации торнадовцы помогали им собирать с задержанных "мзду". Поэтому, их и не трогали. В результате, задержанные так распустились, что стали окончательно не управляемыми и устроили бунт".

По его словам, торнадовцы "терроризировали все камеры бывших сотрудников силовых структур, ввели "жизнь по понятиям" среди заключенных бывших правоохранителей, "даже образовали общак (кассу взаимопомощи), долю с которого передавали на воровской общак".

Старенький отметил, что группировка в СИЗО была агрессивна, контроль над ним была потерян еще в 2016-м.

По словам, Сергея Старенького скандал с торнадовцами далеко не единственный в Государственной пенитенциарной службе.

"Помните, как в прошлом году в Лукьяновском СИЗО грузины пьянку в прогулочном дворике устроили? А как в Одесском СИЗО девушку-инструктора убили и расчленили? Все это происходит потому, что с 2016 года Служба фактически никому не подчиняется. Там процветает коррупция. А Минюст курирует Пенитенциарную систему весьма поверхностно. Для того, чтобы понимать происходящее "за решеткой" надо иметь опыт работы в системе. Но у чиновников Минюста его нет. Если ситуацию не исправить, подобные торнадовскому случаи будут происходить по всей стране. И в конце концов, Украина получит "холодное лето 1953 года".