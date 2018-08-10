Данилишин против политики Порошенко

Во власти растут оппозиционные настроения. Только так можно трактовать вчерашние заявления главы Совета НБУ Данилишина о перспективах социально-экономической ситуации. Поскольку Данилишин вчера, по сути, заявил, что нынешняя экономическая политика власти гибельна.

То есть он не говорил этого прямо, но и так все было ясно. Глава Совета Нацбанка просто сказал о том, что кредиты МВФ не решат структурных проблем экономики. И что нужно не думать о том, как выполнить все условия фонда и получить очередной транш, а создать условия для прекращения деиндустриализации страны. Нужно вкладывать средства в авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельхозтехники.

Сказать, что Данилишин открыл Америку, нельзя. Но он сказал то, что не говорил в сегодняшней власти никто. Относительно идущей деиндустриализации постоянно делают заявления представители Оппозиционного блока, но больше она никого не волнует. И слышать такие слова от бывшего министра, которого вернул из Чехии и пристроил на синекуру Порошенко, немного странно.

Это может означать две вещи: либо Данилишин действительно осознал гибельность курса нынешней власти и озаботился судьбой страны, либо он давно понимает эту гибельность, но теперь еще и понял гибельность поддержки Порошенко и потому перестал молчать. Так или иначе глава Совета Нацбанка верно очертил направление, по которому должна двигаться Украина ради самосохранения. Осталось узнать фамилию президента, который сможет вернуть ее на этот курс.

Бунт "торнадовцев" в Лукьяновке

Главным скандалом вчерашнего дня стал бунт "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО. Минюст подробно рассказал, как возник бунт, почему у бывших добробатовцев решили провести обыск и другие подробности инцидента. Однако из этого рассказа можно было сделать совсем другие выводы, чем те, которые сделал Минюст.

Основной вывод: власть не знает, что делать с бывшими добробатовцами в тюрьмах. В свое время "торнадовцев" посадили, прежде всего, для того, чтобы они стали примером для других добровольческих батальонов, чтобы они не переходили черту и шли в подчинение власти. Однако с ними по-прежнему опасаются поступать так, как это следует из обвинений в их адрес.

Все прекрасно понимают, что "Торнадо" был не исключением, а правилом. И что все обвинения, выдвинутые в адрес этого батальона, можно выдвигать в адрес всех добробатов. Несчастье "Торнадо" состояло только в том, что он не имел "крыши" в нынешней власти, но на его месте могли быть и "Айдар", и "Азов", и "Донбасс".

Именно поэтому власть не может ничего сделать с теми, кого посадила. Что порождает ситуации, ведущие к бунтам: заключенные, с которыми не могут ничего сделать, понимают собственную безнаказанность.

Зачем назначен суд присяжных по делу Бузины

Очередное заседание по делу об убийстве писателя и журналиста Бузины закончилось фактически очередной его отсрочкой. По его итогу судьи приняли решение, что вердикт обвиняемым будет выносить суд присяжных. Демократичное в нормальной стране решение, в нынешней Украине оно будет означать отсутствие правосудия.

Не случайно в конкретном деле суда присяжных требовала именно сторона защиты. Если профессиональные судьи обязаны руководствоваться Уголовным кодексом и потому не могут принимать противозаконное решение в очевидной ситуации, то суд присяжных может руководствоваться эмоциями.

Руководствуясь эмоциями, российский суд в 1878 году оправдал террористку Засулич, стрелявшую в петербуржского градоначальника Трепова. Тогда этой эмоцией было общественное мнение, находившееся на стороне террористов. Сегодня этой эмоцией является страх. В нынешней Украине любой гражданин действует не столько с оглядкой на закон, сколько с оглядкой на возможную расправу со стороны радикалов. И потому те, кто готовы вынести справедливый приговор, просто откажутся быть присяжными. А согласятся только те, кто заранее настроен оправдать радикалов.

Принимая решение о суде присяжных, судьи заботились не о справедливости, а о том, чтобы снять ответственность с себя. Но по факту это просто означает, что весь процесс затянется на очень долгое время: ведь после суда присяжных неизбежна апелляция в двух инстанциях и, вполне возможно, в ЕСПЧ. Так что закончится этот процесс, скорее всего, в совсем другой стране.

Кому помешал нобелевский лауреат в Одессе

Тема радикалов вчера была на слуху и в связи с другой новостью – о срыве выступления нобелевского лауреата по литературе Алексеевич. Этот инцидент стал сюрпризом для многих, поскольку белорусская писательница Алексеевич с первых дней поддерживала Майдан и последующие действия постмайдановской власти. Но ее выступление в Одессе сорвали именно правые радикалы.

Поводом для срыва выступления стала публикация данных писательницы на "Миротворце" – и вовсе не в связи с современной ситуацией в Украине. Ее "умиротворили" из-за слов о том, что каратели, совершавшие преступления на территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны, были из Белоруссии. Имя Алексеевич появилось на сайте в день ее выступления, а вечером того же дня исчезло, – но этого хватило, чтобы радикалы сорвали концерт.

После чего национал-либеральная общественность вдруг задалась вопросом: а кто такие эти радикалы, и почему они имеют право решать, кому выступать, а кому нет. Вопрос правильный, но задан он с опозданием на четыре года. Поскольку в Украине решение о выступлениях того или иного артиста/певца/культурного деятеля уже давно принимают радикалы.

Просто репрессии против Лорак или Повалий рано или поздно должны были дойти до тех, кто раньше молчал, считая, что их это не касается.

Зачем Штаты вводят новые санкции против России

Еще одной темой вчерашнего дня стали санкции, которые Штаты собираются ввести против России из-за так называемого "дела Скрипалей". Санкции неожиданные, поскольку никто так и не доказал причастности российской власти к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Еще не введенные санкции уже оказали свой психологический эффект, опустив курс рубля до 65 за доллар и обвалив курс акций ряда компаний. Однако психологический эффект – явление временное, после них курсы восстанавливаются. Что же касается реального воздействия ожидаемых санкций, то оно может оказаться куда менее значительным, чем психологический эффект. Поскольку снижение уровня дипотношений – это не то, что имеет долгосрочное влияние на финансовые и фондовые рынки.

Интересен также тот факт, что новый пакет санкций по маловразумительному поводу был обнародован после хельсинской встречи Трампа с Путиным, на которой вожди двух держав продемонстрировали редкое единодушие.

И потому возникает вопрос: не являются ли новые санкции частью той дымовой завесы, в которую входят объяснения Путина о мнении Трампа по Крыму и которая предназначена скрывать реальные переговоры, проходящие между лидерами США и России? Ответ на этот вопрос не будет известен в ближайшие недели, но он точно станет известен в ближайшие полтора года.