Несмотря на август, период массовых отпусков, в юридических кругах и судебном корпусе Украины царит небывалый ажиотаж. Причин тому несколько. Главная - продолжающаяся процедура квалификационного оценивания, которую проходят служители Фемиды.

Но не только она наличествует в повестке дня судей. Начиная со второй половины июля их внимание приковано к знаковым событиям иного порядка. Эти сигналы служители Фемиды воспринимают как, возможно, поворотные точки истории. Чего стоят хотя бы сведения о вероятном обнулении Конституционным судом судебной реформы, сообщения СМИ о грядущем низложении "смотрящего" за судами от Администрации президента и опала главы одного из райсудов столицы, ранее обласканной властью.

Складывая эти составляющие в единую картинку, судьи окончательно хватаются за голову. "Если раньше у нас творился "армагеддон", а сейчас какой-то армагеддец просто", - едва сдерживает себя в выражениях один из действующих судей.

Что заставляет их волноваться и как это связано с курсом власти на их тотальное приручение накануне выборов, разбиралась "Страна".

"Горячая пора"

Наступление 2018 года большинство судей Украины изначально ожидали с большой тревогой. Это было связано со взятым властями курсом на тотальную ликвидацию судов, заявлено о чем было аккурат перед Новым годом.

Согласно ему, в Украине только в первой инстанции ликвидируются 142 местных суда и на их месте создаются 74 окружных. В столице этот процесс уже юридически оформлен. С одним только "но" - пока новшества действуют на бумаге.

Указом Петра Порошенко десять киевских судов первой инстанции, тождественных названиям десяти районов столицы, должны трансформироваться в шесть окружных. В последних, на сегодняшний день, уже назначены исполняющие обязанности глав аппаратов. Именно от их имени и были эти новообразования зарегистрированы как юрлица в Едином госреестре предприятий и организаций Украины.

Врио глав аппаратов – это пока единственные сотрудники новых окружных судов. Судей туда пока что никто не спешит назначать, да и вывески на судах, как и бланки документов с печатями, тоже пока никто не меняет. На расспросы "Страны", с чем связан такой вакуум, сотрудники аппарата и судьи в ответ лишь разводят руками. И добавляют шепотом заветные для судей слова - "квалификационное оценивание".

И это, как считают многие наблюдатели, главный элемент всей затеянной президентом "реформы" судов. Ведь далеко не все судьи из старых судов будут взяты в новые. Им придется пройти сквозь отбор, который осуществляет лояльный властям орган.

И это является одним из главных факторов, влияющих на поведение судей, подвешенных на крючок. Они становятся чрезвычайно отзывчивыми на любые просьбы с Банковой.

Но обо всем по порядку.

Отбор судей под патронатом АП: как это работает

Согласно заявленным на нынешний год Высшей квалифкомиссией судей (ВККСУ) планам, оценивание пройдут три группы судей общим количеством в 5157 человек. По состоянию на 7 августа, эта процедура была завершена в отношении трети из них: 1486 судей местных и апелляционных судов (в отношении прочих "ревизия" продолжается).

Роль единоличного вершителя судеб в ней, после демарша представителей общественных организаций, играет вышеупомянутая Квалификационная комиссия судей. В юридических кругах она считается лояльной к пожеланиям Администрации Президента и заместителя его главы Алексея Филатова, курирующего суды на Банковой, а также министра юстиции, представителя "Народного фронта" Петренко (Козьяков считается именно его человеком).

"В принципе, этого особенно и не скрывают, что все ниточки ведут к нему. С Филатовым от ВККСУ коммуницирует глава Комиссии Сергей Козьяков. При оценивании ему передаются списки тех, кто должен пройти аттестацию безболезненно, а кто - нет. По сути это директивы, вроде того, что в отношении одних следует, например, приостановить процедуру, а других сбивать еще на старте", - говорит один из судей, проходивший проверку на соответствие занимаемой должности.

В итоге большинство из тех, кто доказал свою верность властям (даже несмотря на скелеты в шкафу в виде судейства по делам Майдана) успешно прошли все этапы оценивания и даже слегка потроллили комиссию.

Это, в первую очередь, касается главы Оболонского райсуда Киева Владислава Девятко, который цитировал на собеседовании фантаста Роберта Шекли: "Самое обидное, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все что угодно". У Квалифкомиссии вопросов к начитанному Девятко, который председательствует в коллегии по делу о госизмене Виктора Януковича не возникло.

Чего не скажешь о таких "неудобных" судьях, как к примеру Любовь Леонтюк из Дарницкого райсуда. Ранее ей выпало слушать дело соучастника убийцы журналиста Вячеслава Веремия - Юрия Крысина. В этот момент квалифоценивание судьи неожиданно "поставили на паузу", и дали возможность адвокатам Крысина выдавить ее из дела с помощью череды отводов.

Другие судьи столичных судов, с которыми мы пообщались на условиях анонимности о том как проходит квалифоценивание и когда же их назначат в окружные суды с трудом сдерживали себя от скатывания в ненормативную лексику. Действительно накипело.

Судьи сидят "на чемоданах"

"Еще ни один президент так не издевался над судьями, - негодует судья одного из районных судов Киева со стажем работы 15 лет. – Сначала наших коллег заставили массово уволиться или повыгоняли взашей как собак, вдогонку понавозбуждав абсурдных дел. Потом оставшихся загрузили таким количеством производств, что, извиняюсь, в туалет за день сходить некогда. Некоторые коллеги, особенно женщины, попросту падают от изнеможения или попадают в больницы с пошатнувшимся здоровьем. Потом нас вывернули наизнанку, выставив на сайте Высшей квалифкомиссии судей наши подробные оцифрованные досье, где есть полностью вся информация в открытом доступе – кто родственники, где работают. И это при том, что мы имеем дело с криминалитетом. Во все года власти пытались защитить судей, информация о родных не подлежала обнародованию в целях безопасности. Есть в конце концов действующие законы "О защите персональных данных" и "Об обеспечении лиц – участников уголовного судопроизводства". Но похоже властям на все это плевать! Кто защитит моих близких если им вздумают мстить за мои решения как судьи? Порошенко? Не думаю! Но и это еще не предел. Погнали всех и старых, и молодых на тесты".



По словам нашего собеседника-судьи, сдача тестирования на знания законодательства это еще полбеды. Зачастую опыт их не подводит – большинство уверенно набирает максимум проходного балла в заданиях на теорию и практику. Но, похоже, в современной Украине этого недостаточно, чтобы отправлять правосудие.

И судей такая неопределенность угнетает еще более.

"Тесты мы с коллегами в основном сдали. В нашем суде только два человека не набрали проходной балл и ВККСУ безапелляционно рекомендовала их к увольнению. Сейчас пошли в админсуды обжаловать эти решения. Беда в другом. Сейчас весь наш суд – в центральном районе Киева сидит на чемоданах, - продолжает рассказ судья. – Вы придите в суд и посмотрите что сейчас с рассмотрением дел, что уголовных, что гражданских. Сплошные переносы заседаний. А почему, спросите? Да потому что никто из коллег не хочет впахивать не зная, будет он судьей завтра или его выбросят на помойку как использованный контрацептив. Коллеги спасаются любым способом – женщины-судьи беременеют и тут же уходят в декреты минимум на три года чтобы пересидеть эту власть. У кого накопился отпуск за прошлые года бросают все и уходят отдохнуть. Кто не находил времени залечить болезни – "падают на больничку". Но большинство все таки заняли выжидательную позицию и ждут назначения в эти мифические окружные суды Киева".

"Приходится доказывать, что ты не верблюд"

Ранее в интервью "Стране" об этих инструментах взятия всей судебной системы под контроль властями говорил известный юрист Андрей Портнов.

По его словам (что подтверждают и судьи), сито отбора заточено таким образом, что главенствующими в нем являются человеческий фактор и благосклонность власть имущих. А алгоритм оценивания, хотя за два года его прошли тысячи людей, до сих пор неизвестен. В результате, каждый конкретный отправитель правосудия до последнего не понимает, с щитом или на щите он окажется в итоге проверки. Что открывает возможности для различного рода манипуляций, подтасовок и даже коррупции.

Как говорят судьи, если на оценивание приезжает неугодный человек в мантии, то от "карающего меча" ВККСУ его не спасут даже отличные результаты тестов по теории (где максимально можно набрать 90 баллов), практике (потолок - 120 баллов) и отсутствие каких-либо претензий по работе (отмененные решения, жалобы по рассмотренным производствам и т.п.).

"Общий проходной балл около 670 пунктов, но из чего он складывается после прохождения тестов и чем руководствуются члены Комиссии - это тайна за семью печатями. Во-первых, есть психолог, потом изучают досье, а на крайний случай всегда есть собеседование. Тут вообще никто не понимает, как выставляются баллы, буквально с потолка их берут, - отмечает наш собеседник-судья. - При этом, судьям буквально приходится доказывать, что ты не верблюд. Ведь практически любую информацию, даже абсолютную чепуху, которую пишут на нас ни на йоту не ставят под сомнение. Наоборот, это мы обязаны доказывать обратное! То есть, презумпция невиновности для судей не работает абсолютно, происходит тотальное унижение и гнобление. Проверяют буквально до исподнего - имущество, родственники, выезды за границу, доверенности, оружие... Доходит до того, что одному из судей приписали как связанное с ним лицо двоюродного брата первого или второго мужа его сестры, с которым эта женщина не живет в браке больше 20 лет, и давным-давно не общается. У этого "родственника" нашли какой-то доход, и начали интересоваться, откуда он возник. И таких ситуаций немало".

В судейском корпусе "Стране" рассказали несколько "типичных историй", когда квалификационное оценивание отдельных людей в мантиях приостанавливали по неочевидным причинам.

Например, у кого-то из судей нашли полученные на заре приватизации акции предприятия на копейки (это не фигура речи!). Посчитав, что тем самым нарушены условия о совместительстве, его документы направили в Высший совет правосудия.

В другом случае поводом для приостановки оценивания стал автомобиль "Жигули" 70-х годов выпуска, которым пользуется мама судьи. ВККСУ заинтересовало, когда получала права женщина. В третьем - дряхлый мотоцикл, оцениваемый в $100 (в данной истории интерес вызвали поездки, осуществляемые на данном транспортном средстве).

Цена благосклонности "ревизоров" - $20 тысяч

В случае, если судья "завалит" квалификационное оценивание, на его карьере ставится крест. Неудивительно, что в условиях таких рисков возникают предпосылки для коррупции и тотального послушания отправителей правосудия.

Одни судьи берутся слушать так называемые "политические дела", дабы тем самым выслужиться, и получить расположение власти. Другие - пытаются искать лазейки через связи на Банковой и носить туда конверты, не признаваясь об этом даже коллегам. Третьих "собеседуют" в Администрации Президента какие-то проходимцы, также выколачивающие из них сбережения и обещающие переназначение в окружные суды без всякой гарантии.

При этом, большинство опрошенных собеседников, уверяют - ни один из этих путей не гарантирует "зеленый свет" для судьи. Особенно, если этому воспротивится курирующий судей профильный заместитель Администрации президента. Который официально считается куратором "правосудия по-новому", и имеет колоссальное влияние на происходящие процессы.

"Когда начинаются "косяки" в переаттестации, члены Высшей квалификационной комиссии в беседах дают понять, что "все ноги растут от Лёши" (заместителя главы АП Алексея Филатова - Прим. Ред.). И тут есть два варианта: либо он действительно таким занимается, либо в ВККСУ ведут свою игру, а переводят на него стрелки", - говорит на правах анонимности один из судей.

В коридорах дворцов правосудия курсирует информация, что источником решения проблем, возникающих при квалифоценивании того или иного судьи, уже взялись быть несколько посредников. Мол, с одной стороны лояльная властям Высшая квалифкомиссия создает для судей проблемы, а группа из 3-4 юридических посредников (в отдельных регионах - с участием глав ОГА), со своей стороны, берется их "закрыть".

Впрочем, на сегодняшний день это лишь одна из версий, хотя и довольно широко обсуждаемая.

Также называются порядок цифр, в которые обходится судьям безболезненное прохождение переаттестации. "Единого ценника и какой-то градации тут нет, все решается индивидуально По тому, что я знаю, могу лишь сказать так - больше $20 тысяч не платил еще никто. Уже были прецеденты, когда поначалу вроде как вопрос обещали решить, но затем договоренности срывались. Правда, деньги всегда возвращали", - говорит один из судей.

Атака на Филатова совпала с дисквалификацией протеже Грановского

На этом фоне громом среди ясного неба стало обнародование в СМИ двух новостей. Обе они имеют непосредственное отношение к идеологу судебной реформы - все тому же Алексею Филатову. И сулили ему довольно неприятные перспективы.

Во-первых, в конце июля адвокат Ростислав Кравец обнародовал проект решения Конституционного суда в части соответствия основному закону государства закона "О судоустройстве и статусе судей" - базового нормативного акта с которого началась "итоговая" реформа правосудия после событий Евромайдана.

Конституционное представление на этот счет было подано еще в 2016 году Верховным Судом Украины. Согласно же проекту решения, выложенному в СМИ с подачи адвоката Кравца, КСУ намеревается "признать незаконной ликвидацию ВСУ и неправомерным ограничение зарплаты судьям не прошедшим квалифпросеивание".

Подтверждений аутентичности этого документа, который множит на ноль основу судебной реформы, не последовало. Но, по крайней мере часть из опрошенных "Страной" служителей Фемиды, называет его оригинальным.

"Есть сведения, что глава Конституционного суда Станислав Шевчук имел на этот счет разговор с Филатовым и сказал, что на 90% его реформу судьи КСУ разрубят в щепки. То есть, распиаренная реформа оказалась на грани полного провала. А курирующий замглавы АП, который и попал в штангу, тем самым подставив президента, оказался на грани отставки. Его позиции существенно пошатнулись", - говорит один из судей.

Во-вторых, на прошлой неделе (буквально через пять дней после обнародование "проекта" решения Конституционного суда по судебной реформе) на сайте "Новое время" вышел материал, где со ссылкой на источник прогнозируется скорая (до конца августа) отставка Алексея Филатова.

Источник фото: nv.ua

Невзирая на резонанс, который он возымел в юридических кругах широкая общественность и большинство топовых СМИ обошли эту заметку вниманием. Никак на нее не отреагировали и на Банковой, где традиционно болезненно реагируют на любые выпады СМИ в адрес топ-чиновников. Слухи о низложении Филатова, тем временем, все больше ширятся в кулуарах судов.

Но часть собеседников "Страны" в это категорически не верят.

"За пару месяцев до начала предвыборной гонки человека, который в своих руках держит рычаги управления чуть ли не всеми судьями Украины никто не будет", - считает часть наших источников в юридических кругах.

Эти скептики склонные считать происходящее попыткой атаки через СМИ на "куратора судей", и своего рода отражением кулуарной борьбы различных центров влияния. Называется и конкретный повод, послуживший причиной "драки бульдогов под ковром" - это решения, которые синхронно вынесли в отношении главы Днепровского райсуда Киева Нелли Ластовки ВККСУ и Высший совет правосудия.

Так, 18 июля Квалифкомиссия сообщила, что по итогам переаттестация председатель Днепровского райсуда набрала 622,625 баллов, и провалила оценивание.

Источник фото: vkksu.gov.ua

А через две недели, 1 августа, Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия огласила свой вердикт в другой скандальной истории Ластовки. Судья была привлечена к дисциплинарной ответственности, а в качестве взыскания было внесено представление об увольнении ее с должности.

Источник фото: vru.gov.ua

Опала, в которую угодила Ластовка, вызвала немало пересудов.

В первую очередь ввиду того, что на протяжении последний лет ее называли ставленницей влиятельного нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Грановского (в СМИ его часто величали "смотрящим за судами от Банковой). Что якобы и позволяло Ластовке выходить сухой из воды невзирая на неоднократные попытки добиться ее низложения. Годом ранее Высший совет правосудия уже рекомендовал уволить ее по "майдановским делам", но в конечном счете дисциплинарное дело закрыли со ссылкой на истечение сроков.

Сегодня же экс-начальницу уличенного на взятках и сбежавшего в Молдову судьи Николая Чауса (как указывают знающие люди, побег состоялся при непосредственном участии и с ведома украинских спецслужб) дисквалифицировали постфактум вынесенных ею решений в хозяйственых спорах. Что было воспринято отдельными юристами как показатель пошатнувшихся позиций Грановского. Также этим случаем объясняют и атаку на Филатова - мол, это месть куратуру судебных органов за решения по Ластовке.

Впрочем, другие источники уверяют, что история Ластовки не является индикатором каких-либо серьезных перемен в судебной сфере.

"Это не история о том, что власти утратили рычаги на ВСП и ВККСУ. Там все по-прежнему. Скорее, прецедент Ластовки - назидание всем судьям, которые раздумывают над тем, чтобы пойти в коллаборацию с властью. Вот готовый сценарий, как будет - судей используют в "стремных" делах, поматросят и выбросят на помойку, вытерев о них ноги", - отмечает наш собеседник в юридических кругах.