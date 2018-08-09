Вчера в Одессе за пятнадцать минут до начала, внезапно отменили творческую встречу со зрителями Нобелевского лауреата по литературе, белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Причиной отмены встречи стали опасения администрации Зеленого театра, где должна была пройти встреча, в возможном срыве творческого вечера националистами – личные данные писательницы появились в этот день на сайте радикалов "Миротворец".

Вместе с именем Алексиевич, на этом сайте содержались обвинения Нобелевского лауреата в "российской" пропаганде и некие анонимные звонки с угрозами, которые поступали в адрес администрации театра.

Как удалось выяснить "Стране", информация и обвинения Светланы Алексиевич действительно появились на сайте и продержались там в течении двух часов.

Интересно, что эта информация странным образом появилась именно 8 августа за два часа до начала встречи. И исчезла через полчаса после отмены встречи.

Выступление Светланы Алексиевич было своеобразной общественной акцией на основе метода "краудфандинг", то есть добровольного сбора средств. Акция получила название "Привези в Одессу нобелевского лауреата", началась почти за два месяца до приезда писательницы и собрала более 100 тысяч гривен на оплату проживания и выступления Алексиевич.

Администрация "Зеленого театра" пообещала вернуть собранные деньги. Но встречу, по всей видимости, переносить на другое время не будут.

Интересно, что ни администрация театра, ни сама Светлана Алексиевич не обращались ни в полицию, ни в СБУ по поводу срыва встречи и публикации на сайте "Миротворец".

Пока неясно, кто размещал данные о Светлане Алексиевич на сайте, а также кто угрожал ей по телефону – ни одна националистическая организация ответственность за это на себя не взяла. Не поступило никаких пояснений и со стороны сайта.

После срыва встречи во многих изданиях появились предположения, что срыв встречи Нобелевского лауреата Алексиевич – якобы искусно отработанная провокационная операция российских спецслужб. Дескать, это послужит красочным штрихом в общую "картинку" того, как украинские радикалы срывают выступления международно признанных литераторов, которых уж точно нельзя назвать "пророссийскими" (Алексеевич известна своей жесткой критикой политики Кремля).

Впрочем, подозревать сайт "Миротворец", на котором появилась информация о Светлане Алексиевич, в сотрудничестве с российскими спецслужбами, довольно странно. Не секрет, что сайтом руководит советник Арсена Авакова Антон Геращенко, а большая часть информации на сайт поступает от украинских спецслужб либо от различного рода бдительных "активистов".

Вполне возможно, что кого-то из них действительно возмутили слова Алексеевич, сказанные ею в 2016 году в Бруклине. Она заявила, что каратели, бесчинствовавшие на территории Беларуси во время Второй мировой войны, "были из Украины".

В конце концов на "Миротворец" вносят много людей по крайне сомнительным поводам. Просто не всех их нобелевские лауреаты.

Ранее "Страна" сообщала, что заявила нобелевский лауреат Алексиевич о Бузине и русском языке в Украине.