Мир оказался на пороге нового продовольственного кризиса. Сводки с полей основных стран - поставщиков зерна и овощей все чаще напоминают боевые. В Европе из-за аномальной жары посевы просто сгорели.

В Германии и Франции, а это главные зерновые страны ЕС, уже подсчитали, что потери урожая составят, как минимум, 20%. Не лучше обстоит дело и с овощами. Европейская ассоциация производителей фруктов и овощей (PROFEL) заявила, что из-за экстремальной жары Европу накроет самый серьезный за последние 40 лет овощной кризис.

По некоторым культурам урожай снизиться, по сравнению с прошлым годом, на 40%. Ненамного лучше обстоят дела у России и Казахстана - они недополучат около 20-25% урожая зерна.

На этом фоне Украина выглядит тихой гаванью. Урожай зерновых у нас, хоть и снизится, но не намного. По словам заместителя главы Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Дениса Марчука, потери составят 8-10%. А по овощам и фруктам уменьшение общего вала будет и того меньше.

Теоретически это открывает перед Украиной хорошие торговые перспективы - аграрии могут завести в страну больше валюты, что поможет если не остановить, то хотя бы замедлить девальвацию гривны.

Но есть и плохая новость - дешевой еды украинцы не получат. Эксперты уже предупредили о грядущем подорожании продовольствия в отечественных магазинах. Перепишут ценники на все, начиная от хлеба и заканчивая молоком и мясом.

"Страна" разбиралась, почему вырастут цены и насколько все подорожает.

Золотой хлеб

Уборочная страда в Украине идет полным ходом. Хотя небольшой отставание от плана все же есть. По данным Минагрополитики, по состоянию на 8 августа, зерновые и зернобобовые убраны с 8,9 млн. га, а это на 9% меньше, чем предусмотрено в графике работ.

Средняя урожайность составляет 34,3 ц/га, а всего намолочено 30,7 млн.т зерна нового урожая При этом озимой пшеницы собрали 22,8 млн.т (95% от плана), озимого ячменя - 3,9 млн.т (99%), ярового ячменя - 3,4 млн.т (82%), гороха - 737 тыс.т (94%), ржи - 278 тыс.т (72%) и т.д. Самые плохие результаты - по яровой пшенице. Ее собрали всего 285 тыс.т, а это 44% от плана. Не впечатляет и урожайность - около 33 ц/га, тогда как по озимой пшенице - поти 37,5 ц/га. При этом как раз яровая пшеница считается самой качественной и составляет основу продовольственного зерна.

Как рассказал "Стране" Денис Марчук, главная причина сбоев в графике уборочной страды - погодные катаклизмы.

"К примеру, западные регионы сейчас заливают дожди. Аграрии из Хмельницкой области жалуются, что уже пятый день не могут выйти в поле", - рассказал он. Погода подпортила и качество зерна. В мае - июне некоторые регионы (в частности, Харьковская, Донецкая, Луганская области) страдали от засухи, а с июля их накрыли дожди. В итоге на отдельных участках урожай выгорел, а на некоторых - зерно "съел" грибок из-за повышенной влажности.

Какими будут общие потери урожая - пока неясно. По словам Дениса Марчука, они составят от 8% до 10% (это чуть более 6 млн.т). К примеру, пшеницы аграрии могут собрать на 2 млн.т меньше, чем в прошлом году. "Но на продовольственную безопасность страны это не повлияет. Нам нужно 4,5-5 млн.т зерна этого класса, а собрали уже 13 млн.т", - говорит эксперт.

Впрочем, проблема в том, что значительная часть урожая пшеницы рискует перекочевать в фураж.

"Дожди испортили качество зерна. И большая часть пшеницы перешла в класс кормовой. Кстати, такие же проблемы сейчас и в России, и власти РФ уже рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу", - рассказал "Стране" глава Украинского общества экономических свобод Марьян Заблоцкий.

Продовольственная пшеница стремительно дорожает и в Украине. Буквально за неделю цена на нее выросла на 800-1 000 грн./т (с 5,2 тысяч до более 6 тысяч гривен). Стоимость муки повысилась с 6,5 грн./кг до 7,6 грн., - отметил Марчук.

Хлебопеки уже паникуют и предупредили, что с такими ценниками на муку хлеб подорожает, как минимум, на треть. Впрочем, глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что ажиотаж на рынке раскручивают намеренно.

"Нет оснований для такого подорожания. Если цены вырастут на треть, хлеб у нас будет дороже, чем в Прибалтике и Венгрии. Максимум, он может вырасти в цене на 1 грн. Как показывает наше исследование, в июне, к примеру, рост цен на хлеб в большинстве регионов Украины прекратился. Во многом это объясняется низким спросом - люди попросту не могут платить больше", - говорит эксперт.

Понятно, что помимо погодных катаклизмов цены на пшеницу, муку и в итоге,хлеб, в Украине толкает вверх мировая конъюнктура. Не исключено, что именно это, а не плохое качество зерна, и является главной причиной заявлений аграриев о грядущем подорожании.

Наша страна стабильно входит число крупнейших экспортеров зерна, поэтому внутренние котировки напрямую зависят от цен на международных биржах. А те как раз пошли вверх. За последние 7-10 дней среднестатистическая тонна зерна подорожала на 20-30 долларов и стоит уже около 250 долларов. И это далеко не последняя цена.

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение котировок из-за разрастающейся дыры в мировом зерновом балансе. Из-за снижения урожая в Европе и Причерноморском регионе (Россия, Казахстан, Украине) недобор зерна составит около 14 млн тонн.

Запретное зерно

Это на руку Украине - есть возможность хорошо заработать на дорожающем зерне.

С другой стороны, есть риск, что в погоне за длинным долларом экспортеры вывезут из страны больше, чем нужно, что взвинтит и без того высокие цены на продовольствие в Украину.

Сейчас в экспертной среде идут активные споры - стоит ли государству ограничивать вывоз зерна. Марьян Забловский рассказал, что в Минагрополитики думают над определенными "ограничительными мерами".

Как стало известно "Стране" министерство на днях готовится подписать с экспортерами меморандум, в котором будут указаны максимальные объемы разрешенного к вывозу урожая. По продовольственной пшенице эта квота, якобы, должна уменьшится с прошлогодних 10 млн. до 8 млн.т.

Но не факт, что это поможет сдержать рост цен. Денис Марчук говорит, что, формируя зерновые цены, аграрии уже прикидывают бюджет следующей посевной кампании. И он их не радует.

"Удобрения подорожали на 2-4 тыс. грн./т, есть рост цен по семенам, топливу. В итоге, общая финансовая нагрузка на один гектар посевных площадей вырастет на 20-25 долларов, и это тоже нужно учитывать в ценах на нынешний урожай", - говорит Марчук.

Ситуацию усугубляет тот факт, что государство практически заблокировало поддержку аграрной отрасли. Из предусмотренных в госбюджете на этот год 3,6 млрд. грн. прямых дотаций выплатили только 500 млн.

"Хозяйствам нужно собирать такие пакеты документов и проходить такие отборы и конкурсы, что получить эти деньги практически невозможно", - рассказал Марчук.

Кроме того, селяне жалуются на логистические сложности. До декабря этого года "Укрзализныця" должна была закрыть порядка 170 ж/д погрузочных станций. Но они фактически не работают уже сейчас - туда не подаются вагоны и не происходит отгрузка зерна.

"Но там расположены небольшие элеваторы, где аграрии хранят по 15-20 тыс. т зерна. И эти объемы по-сути оказались заблокированными, что усугубляет дефицит на зерновом рынке. Пока решить эту проблему с УЗ нам не удалось. Будем обращаться к правительству", - рассказал "Стране" Денис Марчук.

К хлебу - молоко и мясо

Дорогое зерно потянет за собой и цены на другие продукты.

"Скорее всего, нас дет новый виток инфляции из-за роста цен на зерно. Подорожают, в первую очередь, мясо и молоко", - прогнозирует Заблоцкий.

Алексей Дорошенко говорит, что в июле мясо впервые за последнее время не только не выросло в цене но и, наоборот, подешевело. Даже говядина упала в цене на 1,5%, - констатирует он. Но мясное изобилие продлится недолго. Уже с сентября подорожание возобновится и до конца года может составить 10%.

При этом не менее 3% в растущем ценнике составит доля обесценивающейся гривны.

"По свинине и говядине зависимость от импорта у нас все еще достаточно высокая - до 40-50%. Это значит, что чем выше будет курс доллара, тем активнее станут переписывать ценники на мясо в отечественных магазинах", - пояснил Дорошенко.

Ограничить аппетиты продавцов может только снижение спроса. Ведь доходы украинцев растут не столь быстро, поэтому переплачивать за мясо смогут далеко не все граждане.

На 8-10% до конца года могут подорожать и молочные продукты, - прогнозирует Дорошенко. Главная причина роста цен - дефицит качественного молока.

"Пока цены на молоко остаются стабильными, но традиционно в сентябре - декабре они растут под влиянием сезонного фактора. Этот год исключением не будет. Хотя из года в год ценовые скачки уменьшаются, так как растет доля профессиональных производителей молока", - пояснил стране эксперт ФАО (продовольственная организация ООН) Андрей Ярмак.

Морковь и картошку привязали к доллару

Пока до конца неясно, что будет с овощами. На первый взгляд, особых проблем не предвидится. Урожай основных овощных культур в Украине в этом году неплохой. Массовое поступление "витаминов" на рынок в июне даже обвалило цены на них, - говорит Дорошенко.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, большинство овощей подешевело, как минимум, на 10%. Но уже в июле наблюдалась обратная тенденция. К примеру, картофель, по сравнению с предыдущим месяцем, подорожал на 12%, а лук - на 23%. И проблема вовсе не в урожае, - говорит Дорошенко.

"У нас ценники на овощи все больше зависят от себестоимости их производства, а не от урожая. А себестоимость на 60% зависит от импортных составляющих. Если растет курс доллара - увеличивается и она": - пояснил эксперт.

По его прогнозам, до конца года овощи могут подорожать на 30%, поэтому, возможно, стоит вернуться к практике зимних заготовок и консервации, - говорит Дорошенко.

По его данным, ценовой ажиотаж провоцируют и повышенные аппетиты продавцов: к примеру, сейчас морковь и свекла у нас на 20% дороже, чем в соседней Польше. А вот яблоки, по прогнозам Андрея Ярмарка, резко подешевеют. Причем, цены начнут падать уже в течение ближайших недель. Это связано с перепроизводством.

"Причем, дешеветь яблоки будут весь следующий сезон, вплоть до мая 2019 года", - говорит эксперт.

Впрочем, дешевые яблоки - довольно слабое утешение для украинцев, которым придется изрядно переплачивать за основную продуктовую корзину.