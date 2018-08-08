В Украине назревают очередные транспортные потрясения. Как уже писала "Страна" профильный министр Владимир Омелян активно лоббирует прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

По его словам, соответствующий проект правительственного постановления уже, якобы, подан в Кабмин.

И хотя источник "Страны" в Кабинете министров не подтвердил наличия такого документа, он не исключает, что вопрос прекращения железнодорожного сообщения с соседней страной все же могут вынести на рассмотрение правительства в ближайшее время. Правда, пока непонятно о каких масштабах железнодорожных санкций идет речь.

Сам министр Омелян, который изначально заявлял о закрытии всего ж/д сообщения со "страной- агрессором" позже уточнил, что прикроют только пассажирские перевозки, а грузовые не тронут. Между тем, идея транспортной блокады может получить дальнейшее продолжение.

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов на своей странице в Facebook предложил закрыть и автобусные маршруты в Россию.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", - написал он.

"Страна" разбиралась могут ли прикрыть транспортное сообщение с Россией и чем это грозит простым украинцам и отечественной экономике.

Попытка №3

Сама идея закрытия железнодорожного сообщения с Россией не нова. Ее активно обсуждали летом прошлого года, и эксперты даже прорабатывали потенциальные обходные маршруты, которыми в случае чего могут воспользоваться украинцы, чтобы добраться в соседнюю страну. Правда, на деле тогда никаких ограничений так и не последовало.

Следующий приступ транспортной лихорадки случился у чиновников Мининфраструктуры в конце 2017 года, когда РЖД пустили пассажирские поезда дальнего следования по новой железнодорожной линии Журавка-Миллерово в обход Украины. Тогда министр Владимир Омелян также заявил, что "Укрзализниця" рассматривает вопрос прекращения пассажирского сообщения с РФ.

В этот раз Омелян решил наказать Россию за ее "поведения" на Азовском море. По его совам, Украина терпит огромные убытки - заходы судов в порты Мариуполя и Бердянска сократились на 10% и 16% соответственно.

"Это существенная цифра, мы терпим убытки в сотни миллионов гривен", – подсчитал Омелян. Проблема действительно есть: в последнее время увеличились сроки якорных стоянок судов, в том числе, нефтевозов и зерновозов. Кроме того, из-за Керченского моста появились ограничения по высоте судов.

Омелян считает, что РФ должна компенсировать судовладельцам и украинскому бюджету эти убытки. А в качестве рычага давления на российские власти предлагает использовать железнодорожное эмбарго. Правда, под запрет могут попасть не все перевозки, а только пассажирские. Грузовой железнодорожный поток министр предлагает не трогать.

Насколько удачной будет попытка "наказать россиян" через запрет на пассажирские поезда (в которых между двумя странами катаются преимущественно граждане Украины на составах украинского формирования) - пока неясно.

Руководитель компании "Еврпатруль" (мониториг транспортных рынков) Вячеслав Коновалов считает, что заявления Омеляна могут оказаться как чистым пиаром, связанным с амбициозными предвыборными планами министра, так и элементом противостояния с руководством "Укрзализници". Для последней закрытие российских маршрутов рискует оказаться весьма болезненным.

Как сообщили в УЗ, среди самых прибыльных в прошлом году пассажирских поездов большинство - следующих в российском направлении. К примеру, поезд №5/6 Киев-Москва показал среднюю по году заполняемость в 77% и принес 154 млн. грн. прибыли. Состав №23/24 Одесса-Москва был заполнен на 89% и позволил УЗ заработать 98 млн. грн. Поезд №53/54 Киев-Санкт-Петербург курсировал заполненным на 65% и принес нашим железнодорожникам 20 млн. прибыли. За счет этих денег "Укрзализниця" смогла хотя бы частично перекрыть убытки по внутренним маршрутам, - говорит Вячеслав Коновалов. Общий убыток УЗ за прошлый год составил 3,5 млрд. грн.

"Если запретят поезда в Россию, эта цифра еще больше вырастет и, не исключено, что государству придется увеличивать дотации железнодорожникам", - говорит Алексей Кущ.

Есть и другая версия происходящего. "Не исключено, что создается своего рода "предвыборный кошелек" за счет развития рынка нелегальных пассажирских перевозок. Речь может идти о миллиардах гривен. К примеру, только в Киевской области в этом сегменте вращается 2 млрд. грн. в год. Если запретить легальные перевозки в Россию, то нелегалы и крышующие их чиновники просто озолотятся", - говорит Коновалов.

Но в любом случае не факт, что этот запрет будет принят.

"Не уверен, что для этого достаточно только правительственного постановления, возможно нужно решение РНБО и президентский указ, пролоббировать их будет гораздо сложнее", - пояснил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

На перекладных и втридорога

По словам Вячеслава Коновалова, пассажиропоток из Украинцы в Россию и обратно составляет порядка 1 млн. человек в год.

"Он уменьшается примерно на 10% в год, но все равно остается огромным", - отмечает эксперт.

Орищенко добавляет, что российские поезда пользуются спросом как за счет родственных связей жителей соседних стран, так и за счет наших заробитчан, которые трудятся в РФ, а это 2,5 млн. чел.

В случае запрета прямого ж/д сообщения с Россией возможно несколько альтернативных вариантов. Первый - с пересадкой через Беларусь. Собственно, такой обходной путь действует и на авиарынке, после того, как прекратилось воздушное сообщение между Украиной и Россией.

Билет на автобус из Киева до Гомеля стоит порядка 400 грн., на поезд - от 764 грн. до 1,2 тыс. грн. билет на поезд Гомель-Москва обойдется от 3,1 тыс. до 3,8 тыс. рублей (1,2 тыс.- 1,5 тыс. грн.). Но путешествие на перекладных - это лишние затраты денег и времени.

Выбрав маршрут на поездах Киев-Гомель и Гомель-Москва, только в вагоне придется провести 20 часов, не считая времени ожидания на вокзале. Для сравнения: поезд №5/6 Киев-Москва добирается до российской столицы за 13,5 часов. Билет стоит от 1,4 тыс. грн., что в 1,5 раза дешевле, ем с пересадкой через Беларусь. Но есть еще одно "но". Как рассказал "Стране" Вячеслав Коновалов, с 1 августа этого года РФ ввела усиленный контроль на границе с Беларусью.

"Будут отслеживать в том числе пассажирский поток, так что для наших граждан дорога через Беларусь в Россию может оказаться очень некомфортной", - говорит Коновалов.

По его словам, скорее всего, украинцы станут выбирать автобусные перевозки, в том числе, на маршрутках. Стоимость билета на автобусе Busfor Киев-Москва стартует от 600 грн., время в пути - 16-17 часов. Есть также многочисленные маршрутки, стоимость билета в которых стартует с 400-500 грн. "Даже если, помимо поездов, запретят и автобусы, то маршрутки и автомобильные перевозки точно останутся", - говорит Коновалов.

Но, понятно, что поездка на них менее комфортна и безопасна, чем на тех же поездах или больших автобусах.

Алексей Кущ не исключает, что многие наши заробитчане, которым власти шаг за шагом отрезают общение с родиной, могут окончательно осесть в России.

"Запретили российские платежные системы, теперь говорят о запрете ж/д перевозок. Не иключено, что некоторые гастарбайтеры вывезут семьи и останутся в России жить. А другие вернутся на родину, которая сейчас вряд ли сможет предложить им альтернативу российским заработкам. Это будет способствовать дополнительному социальному напряжению с обществе", - говорит эксперт.

Минус $5 млрд на грузах

Еще один нюанс планируемого запрета - угроза для грузовых ж/д перевозок. Хотя министр Омелян заверил, что их ограничивать никто не собирается, не факт, что не найдутся "активисты", которые решат форсировать процесс (как это уже было с блокадой Донбасса).

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, говорит, что запрет грузовых перевозок будет тяжелым ударом по нашей экономике.

Тем более, что Россия только в июне этого года ввела послабления для украинского железнодорожного транзита через свою территорию (ограничения были введены в 2016 году).

В частности, разрешили транзит из Казахстана в нашу страну продукции компаний "Арселор Миттал Темиртау", "ТНК Казхром", Кентауского трансформаторного завода и других предприятий. По словам Охрименко полная остановка грузового ж/д транзита через Россию грозит Украине потерей 5 млрд. долларов в год.

"И в этом случае нет обходных путей. Доступ на рынки азиатской части СНГ будет полностью закрыт. То есть, можно попросту разобрать нашу железную дорогу", - отмечает Охрименко.

Озвученные экспертом потери не включают эспортно-импортные операций между Россией и Украиной. Между тем, по данным Госстата, в прошлом году РФ оставалась крупнейшим торговым партнером нашей страны, а общий товарооборот составил 11 млрд. долларов (экспорт вырос почти на 10%, а импорт - на 40%). И значительная часть этого потока прошла через железную дорогу.

Впрочем, не исключено, что в назревающий конфликт вмешается крупный бизнес, которому грозят огромные потери с случае проблем с ж/д перевозками. По крайней мере большинство комментариев со стороны экспертной среды и депутатов даже националистического лагеря сугубо негативные.