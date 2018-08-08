Петр Порошенко изменит традиционное воинское приветствие – вместо "Здравствуйте, товарищи" и ответа "Желаем здоровья!" украинские военные скоро будут говорить друг другу "Слава Украине!" и отвечать – "Героям Слава!".

Соответствующее распоряжение президентом было дано министру обороны Украины Степану Полтораку – уже после парламентских каникул законопроект о новом приветствии будет подан, и скорее всего, одобрен Верховной Радой.

"Страна" выяснила, как относятся к замене традиционного приветствия сами военные.

Юрий С., доброволец, сержант, в АТО (ныне – ООС) с 2014 года: "В добробатах Слава Украине – Героям слава использовалось с самого начала войны. Для нас ничего нового. Даже когда мы перешли в ВСУ на контракт, мы так приветствовали друг друга. Был даже случай, когда заезжий генерал нас приветствовал на построении – "Здравствуйте товарищи!" а мы ему принципиально ответили: "Слава Украине!". Он сильно возмущался потом. Но ничего сделать не мог. Считаю, что это правильно. Слава Украине – Героям слава – более актуальное воинское приветствие сегодня"

Виктор А., майор, замкомандира батальона: "Если честно, нам все уже до лампочки. Хоть слава Космосу. Это все политические игры штабистов и тыловиков, которые не знают, чем заняться. Лучше бы перестали воровать топливо и запчасти и присылали нормальную технику на передний край, а не хлам, который на второй день ломается. И неплохо бы зарплаты поднять, а то детям даже подарок не на что купить".

Владимир П., старший лейтенант: "Ну теперь, вслед за приветствием УПА, нам осталось комбезы сменить на жупаны и шаровары, кепки на смушковые шапки, а вместо автоматов вооружиться шашками и пищалями. А ВСУ переименовать в "сечевых стрельцов". Скорее всего, в Минобороны сидит какой-то реконструктор с буйной фантазией в сторону, как бы все переделать на националистический лад. На обстановку на передке все эти новшества не влияют. Если бы новое приветствие помогло бы спасти жизнь хоть паре наших солдат, я бы его кричал все время без остановки…"

Сергей Г., подполковник: "Приказы не обсуждаются. Хотя старое приветствие – "Здравствуйте товарищи – Желаем здоровья" - все-таки ближе военным. Смысл его – "здравствуйте" - значит, оставайтесь живыми. Это понятно тем, кто сидит под обстрелами. Но еще раз подчеркну - мы военные. Есть приказ сверху, значит будем приветствовать по-новому".

Артем Ж., рядовой: "Солдатам глубоко пох..., как приветствовать и отвечать начальству. Нам важно, что бы зарплату вовремя платили и "боевые" не задерживали по два-три месяца, как это у нас любят делать в финчасти. Конечно, лучше бы в Минобороны занимались получше снабжением и обеспечением. А то, когда мы на ротацию ушли пару месяцев назад, то нас поселили просто на пустыре, среди грязищи. Условия были хуже, чем на передовой – жилье себе сооружали из дерьма и палок. Первую неделю из продовольствия была гнилая картошка и сало в трехлитровых банках, которое еще волонтеры в 2014 году присылали".