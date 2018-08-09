"Страна" выяснила новые детали в запутанной истории о подготовке к осуществлению вооруженного захвата власти, серии терактов и физического уничтожения руководителей государства, якобы планировавшихся нардепом Надеждой Савченко и руководителем центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

На фоне заявлений ГПУ и СБУ о подтверждении первоначальной версии следствия о реалистичности замыслов заговорщиков, включая их намерения разнести в клочья из минометов, установленных на барже, правительственный квартал, а затем скрыться на гидроскутерах и "затеряться в толпе", защита подозреваемых озвучивает собственную интерпретацию нашумевшей саги.

В ней главная роль отводится людям, которые подталкивали Рубана и Савченко на противоправные действия. Сегодня эти военнослужащие элитного спецподразделения, наряду с материалами НСРД, являются главным козырем гособвинения. Адвокаты же называют их провокаторами, с подачи которых и была реализована "подстава" для "Пули" (прозвище Савченко).

Кто эти люди, где и как ими была осуществлена грандиозная мистификация истории о госперевороте - в материале ниже.

Хмельницкий след

Для начала напомним, что согласно тексту обнародованных в сети "пидозр" Рубану и Савченко, к осуществлению госпереворота они пытались вербовать по меньшей мере четырех бойцов 8-го отдельного полка специального назначения Сухопутных войск ВСУ, чья воинская часть размещается в Хмельницком.

Это подразделение при Главном управлении разведки Минобороны известно тем, что принимает активное участие в боевых действиях на Донбассе (ранее они официально именовались АТО, а в настоящее время - ООС). В сети можно встретить несколько сюжетов, посвященных подвигам разведчиков. Среди них истории о том, как бойцы 8 полка водружали флаг Украины во время захода в Краматорск украинской армии на здание исполкома, а также - обнаружение ими "схрона" оружия для сепаратистов в "серой зоне".

Источник видео: youtube.com/Espreso.TV

Последний материал авторства Артема Шевченко волонтер Роман Синицын позднее назовет постановочным шоу, подготовленным специально для журналистов. Как бы там ни было, но именно на базу этого подразделения, расквартированную в Хмельницком (согласно фабуле дела) ведут следы попыток вербовки спецназовцев со стороны Савченко и Рубана.

Так, именно на территории воинской части А-0553 они проводили обсуждение плана заговора с военными, сюда же была завезена первая партия оружия, поставленная с неподконтрольной территории "ДНР" в ноябре 2017 года. А после этого - осуществлена пристрелка крупнокалиберной винтовки на полигоне.

Пристрелка оружия, которое привез в Хмельницкий из "серой зоны" Павел Балов в конце прошлого года на полигоне воинской части А-0553. Савченко и Рубана сопровождают по меньшей мере пятеро людей в камуфляжной форме, источник фото: youtube.com/Генеральна прокуратура України

Во всех этих действиях "госпереворотчиков" сопровождали спецназовцы, которые якобы лишь делали вид, что действительно хотят свергнуть режим Петра Порошенко.

Анкетные данные этих военнослужащих в материалах дела изменены. Поэтому неудивительно, что журналистам, приехавшим в воинскую часть в Хмельницком, так и не удалось что-то узнать о спецназовцах по фамилиям Березень, Лящ, Кот и Захарченков. В настоящее время по меньшей мере трое из них уже опознаны и идентифицированы. И все они имеют прямое отношение к 8 полку.

Изюм от "Дилера". Провокатор №1, "Кедр"

В первую очередь следует остановиться на персоне майора Павла Балова с позывным "Кедр" (на ряде ресурсов, которые контролируются сепаратистами из "ЛНР" указывается еще одно прозвище военослужащего - "Дилер"), которого в первые дни после своего задержания обвинил в организации "подставы" Рубан, а затем и Савченко.

Источник видео: youtube.com/Страна.ua

Как говорит "Стране" адвокат руководителя "Офицерского корпуса" Валентин Рыбин, именно "Кедр"/"Дилер" скрывается в материалах дела "госпереворотчиков" как свидетель Березень. Который и выступил локомотивом осуществления провокации против Владимира и Надежды.

Павел Балов, он же "Кедр" и "Дилер", а в "деле Савченко-Рубана" - Березень, источник фото: youtube.com

"Будучи допрошенным 15 марта в судебном заседании, Балов заявил, что в начале августа 2017 года он имел частный разговор с Савченко. Эта беседа была настолько приватной, что проходила на объездной дороге в городе Изюм", - говорит защитник.

Как уже сообщалось на станицах нашего издания, на рандеву с Надеждой, которую "Кедр" знал с 2016 года, почему-то захватил с собой диктофон. Более того - осуществил запись общения, которая приобщена к уголовному делу. Что вряд ли свидетельствует о том, что с самого начала майор действовал "на авось", а не согласно заранее разработанному плану провокации.

"Пока мы можем только гадать, что именно было сказано сторонами и в каких формулировках. Насколько мне известно, события разворачивались так: сначала Савченко рассказала ему об обстановке в Украине в целом, затем были затронуты частные темы. После этого Балов вдруг проявил инициативу и спросил: "А как организовать военный переворот?" На что Надежда якобы ответила, что это все ерунда и она ничего общего с такими идеями иметь не хочет", - говорит Рыбин.

По его оценке, уже на встрече в Изюме "Дилер" Балов был "заряжен" на "подставу" нардепа. А потому не успокоился на достигнутом, и неоднократно возвращался к поднятой им теме.

"Главный вопрос: "А был ли мальчик?" Ведь мало ли что можно в процессе беседы в сердцах наговорить человеку, особенно которому доверяешь, под воздействием факторов стресса, усталости, того же алкоголя", - комментирует итог этой встречи адвокат руководителя "Офицерского корпуса".

В дальнейшем (заручившись одобрением СБУ и своего начальника, о котором речь пойдет немного позже), как уверяет защита "госпереворотчиков", Балов продолжил педалировать тему "заговора" во время звонков и встреч с Савченко. В этих действиях адвокаты усматривают классическую провокацию совершения преступления - без участия майора спецназа никакого заговора, поставок оружия и намерений обрушить купол Верховной Рады в головах Рубана и Савченко не возникло бы.

СБУ писала Рубана, а он - документировал спецназовцев

"В деле все будет закручиваться вокруг тех моментов, кто на самом деле сделал первый шаг, выступив инициатором всего. Мы считаем, что это был "Кедр". Уверен, что это умозаключение нашло бы свое подтверждение хотя бы по тому, кто и кому звонил из посвященных в историю лиц. У кого был больший интерес? Есть информация, что исходящие звонки "Кедра" превалировали по отношению к Надежде и Владимиру над входящими. На этапе досудебного расследования я ходатайствовал о предоставлении доступа к такой информации по мобильному телефону Балова, но мне было отказано. Сегодня я знаю, что большая часть общения с ним велась в мессенджере WhatsApp, но никаких международных поручений о получении доступа к этим звонкам и сообщениям следствие не подавало. Если это так, то ГПУ пошла по незаконным каналам получения доступа к переговорам, что автоматически должно означать признание этих вещдоков недопустимыми. Исходя из этого, заранее даю прогноз: те записи и звонки, которые будет заявлять в деле гособвинение - это выборочные куски, "нарезки" из того, что записывалось на аппаратуру. И естественно, что следствие будет предоставлять только те фрагменты, которые им выгодны. Свидетельствующие же о невиновности обвиняемых записи просто никому не покажут", - отмечает Рыбин.

Он считает, что потенциальные противоправные действия, навязанные Савченко "Кедром", должна была упредить проинформированная им о сути "изюмского разговора" Служба безопасности. Но в ведомстве Василия Грицака отказались от "профилактики", активно подталкивая нардепа к пропасти, подводя ее руками провокатора под тяжелые статьи обвинения.

Рыбин говорит, что эту интригу заранее раскусил Рубан, которого привлекла Надежда в качестве своего союзника по организации "фронды Порошенко и Ко". "У Владимира не было никаких доверительных отношений с "Кедром", с ним его познакомила Савченко и привлекла к операции при активном участии Балова. Майор пытался завоевать его расположение, и просил содействовать организации обмена двух военнослужащих 8-го полка. Эти ребята находятся в плену в "ЛНР", но этот вопрос так и не был решен", - отмечает адвокат.

И добавляет, что Рубан расценивал все общение с "Кедром" как провокацию. В подтверждение этого он заявляет две позиции.

Во-первых, речь идет об одном из моментов, который запечатленный на "ролике СБУ", посвященном раскрытию заговора имени Рубана-Савченко. Так, в ходе переговоров на территории воинской части А-0553, переговорщик сказал, что разговор "заговорщиков" вероятнее всего записывается. А потому Надежде не стоит называть объекты и персоны своими именами.

Во-вторых, Рыбин анонсировал своего рода сенсацию, которую пообещал предоставить суду во время рассмотрения дела его клиента в слушаниях по сути. Оказывается, руководитель "Офицерского корпуса" во время подготовки "госпереворота" (как и силовики), осуществлял документирование военных из 8 полка спецназа.

"Володя с самого начала понимал, в чем он участвует. Ранее мы уже запрашивали доступ на получение образоцв голосов Березня и Ляща для проведения фоноскопической экспертизы. Следствие удивлялось - зачем нам это? Все просто - он документировал "Кедра" и его сообщников", - признается защитник.

Кто прячется в тени "Кедра"

Если из записей Рубана станет ясен кардинально иной характер встреч "заговорщиков", громкое уголовное дело может заиграть новыми красками. И в первую очередь, ударить по его фактическим инициаторам и исполнителям. В таком случае Балову не избежать неудобных вопросов о той миссии, которую он взялся выполнять в истории Савченко и главы "Офицерского корпуса".

Информацию, которой делились знакомые с майором журналисты, "Страна" уже приводила весной нынешнего года. Тогда мы сообщали, что "Кедру" различные СМИ приписывают участие в операциях по уничтожению знаковых полевых командиров "ДНР" - "Моторолы" и "Гиви". Помимо этого, след Балова обнаружился и в деле об убийстве сепаратиста "Багги", который по официальной версии расправился с волонтером Андреем Галущенко с позывным "Эндрю".

Сам спецназовец на тот момент категорически отказывался от комментариев. "Я действую по военной инструкции, поэтому до сих пор и жив! - заявил, он журналисту "Страны" в телефонной беседе. – По военным правилам все вопросы вы должны задавать в Минобороны".

И добавил, что о своей дальнейшей судьбе ввиду скандала, в который он оказался вовлечен с историей "госпереворотчиков" Савченко и Рубана, не слишком переживает. "Я сильный, я справлюсь. И, у меня много друзей...", - говорил он вскоре после ареста нардепа и офицера-переговорщика.

Через полтора месяца после этого Балов в последний раз воспользовался мессенджером Telegram, и фактически ушел с радаров. По меньшей мере с мая известный СМИ номер телефона майора "временно недоступен".

С учетом выбранной им тактики молчания, "Страна" решила узнать побольше о "Кедре" от его сослуживцев из 8-го полка спецназа. Говорить о майоре они соглашаются анонимно - сразу после ареста Рубана и Савченко руководство выдало военным указание не распространяться на счет Павла.

"Читать всю эту ерунду, которую пишут СМИ о "Кедре" мы без смеха не можем. Понимаете, таким людям как "Кедр" серьезные операции просто не поручают. Тем более, устранение Гиви, Моторолы или Багги. Он же трепач и балагур. Любит поговорить о своих подвигах с журналистами, хотя никаких подвигов на самом деле не было. Такие, люди к спецоперациям просто не допускаются. Однажды на полигоне американские инструкторы (они тренировали группы спецназа) проезжали мимо наших палаток. Из одной из них, вышел Паша, и стал звать американцев выпить с нами водки. Те, на него как на сумасшедшего посмотрели и даже не остановились…", - открывает новые грани личности Балова один из спецназовцев.

На "Одноклассниках" у Павла Балова есть страничка, где указано - он закончил Институт военного обучения (бывший КВКУРЭ ПВО) в Красноярске. А потом, видимо, переехал в Украину. Увлекался "Кедр" автомобилями, любил фотографировать девушек с автоматами. И, вообще красиво жить.

Источник фото: ok.ru

"Ходят слухи, что со времен учебы у Балова остались хорошие связи с россиянами, - продолжают военные. - Поэтому в АТО он якобы промышлял контрабандой. И не раз попадался "на горячем". Правда доказательств этого у нас нет".

В тоже время, волонтер одной из мобильных групп по борьбе с контрабандой при президенте Украины, боец "Правого сектора" с позывным "Аристарх" рассказал "Стране" свою историю знакомства с майором спецназа.

"В 2016 году к нам поступила информация, что на блок-посту в селе Верхнеторецкое контрабандисты пытаются провезти в Ясиноватую фуру с живыми поросятами. Мы рванули туда, но не успели – машина уже ушла. Организатором этой переправы, по нашей информации был сослуживец "Кедра" - "Алмаз". Он как раз находился на блок-посту, и мы его задержали. Он и еще один, военнослужащий 8-го полка не хотели выходить из машины, поэтому какое-то время их держали под "калашами". Но потом приехал "Кедр". Он сказал, что это его люди и забрал своих горе-бойцов. Входившие в нашу группу сотрудники СБУ сообщили о случившемся военному руководству. После чего, насколько мне известно, их с "Алмазом" наказали: вынесли "взыскание", еще и на "губу" посадили", - отмечает "Аристарх".

Роль офицеров 8-го полка в "заговоре"

Какие мотивы могли двигать майором спецназа, чтобы он стал "торпедой" в деле против Рубана и Савченко? Однозначного ответа на этот вопрос на сегодняшнй день нет.

"Мы думаем, что у Службы Безопасности был компромат на Павла Балова из-за контрабанды или других грешков", - предполагают его сослуживцы.

Впрочем, это лишь одна из версий. Реалистичность которой, однако, можно допускать. Особенно с учетом того, кто использовался "Кедром" в качестве помощников в организации провокации.

Во-первых, это скрывающийся в материалах дела под псевдонимом "Кот" командир 8-го отдельного полка специального назначения Сухопутных войск ВСУ, полковник Олег Нечаев с позывным "Восьмерка".

Олег Нечаев с позывным "Восьмерка" в деле о госперевороте проходит как свидетель Кот, источник фото: ye.ua

Именно этому офицеру "Дилер"/"Кедр" с самого начала дал прослушать запись своего разговора с Савченко в Изюме. А тот - перенаправил подчиненного в СБУ. В дальнейшем "Восьмерка" сыграет не менее важную роль в инсценировке "заговора".

Во время доставки из "ДНР" первой партии оружия осенью прошлого года, которая осуществлялась Баловым, Рубином и Савченко командир 8-го полка спецназа выписал сопроводительные документы. Благодаря этим бумагам убийственный груз и был доставлен в воинскую часть Хмельницкого, минуя тщательные досмотры и проверки.

Не исключено, что участие в этом спектакле Нечаева также было предопределено тем, что полковник находится на крючке у спецслужб. В этой связи стоит вспомнить видео, которое появилось в сети в конце 2014 года с подачи волонтера Юрия Касьянова. На нем трое людей, лица которых закрыты, рассказывали о "командирах-предателях" в Вооруженных силах Украины. Часть их рассказа посвящена мародерству и коррупции в зоне АТО, которые якобы прикрывал "Восьмерка" и нравах, царящих в воинской части А-0553.

Так, на видео полковнику напомнили об отжатых и переданных в Хмельницкий автомобилях, о восьми грузовиках металлолома, который был собран и вывезен после обстрела поселка Победа. Кроме того, Нечаева обвинили в манипуляциях с оружием и организации сопровождения незаконных грузов из Луганска в Харьков.

Источник видео: youtube.com/Юрий Касьянов

Во-вторых, важную роль в истории "госпереворота" сыграл и еще один фигурант скандала, который в деле "залегендирован" как гражданин Лящ. По данным адвоката Рубана, на самом деле это еще один боец спецназа, который с осени прошлого года работал... водителем Надежды Савченко.

Сестра нардепа Вера подтвердила "Стране" - такой человек действительно появился в их кругу в 2017 году с подачи Павла Балова. Что характерно, произошло это вскоре после "изюмского разговора" о заговоре между "Пулей" и "Кедром".

Последний убеждал Надежду, что с учетом сложившейся ситуации ее жизни грозит серьезная опасность. И порекомендовал ей шофера, который одновременно-де сможет помочь ей в случае возможного ЧП или покушения.

"Это представлялось как дружеское предложение со стороны Балова. Он объяснил, что "водитель" - это действующий военнослужащий", - говорит Вера Савченко. И добавляет, что этот мужчина долгое время отнекивался в ответ на просьбы предоставить свои документы. А потому так и не был оформлен в штат, но сопровождал Надежду в ходе всех ее перемещений и встреч. Фактически осуществляя слежку за ней, будучи "кротом", действующим в интересах СБУ.

"Наверное, они (правоохранители - Прим. Ред.) надеялись таким образом стать свидетелями тайных встреч Надежды с Виктором Медведчуком или Владимиром Путиным", - иронизирует Вера Савченко.

По ее словам, "водитель" представился окружению нардепа как Александр Ильич Терзи. Уже после ареста парламентария он якобы выходил на "штабистов" Надежды с еще одним провокационным предложением - "подзаработать" на схеме по продаже оружия.

Упоминание о человеке с установочными данными на Александра Терзи можно встретить в сети. Согласно им, это старший офицер 4-й роты 2-го батальона 8-го полка спецназа (то есть, подчиненный Нечаева) с позывным "Одесса".

Впрочем, кем он является на самом деле, пока неясно. Как говорит адвокат Рыбин, предоставленный Терзи (он же - "Лящ") паспорт и идентификационный код являются поддельными.

"Это все оказалось липой, что однозначно свидетельствует - данный человек так же, как и прочие бойцы спецназа, участвовали в провокации преступления. В итоге, мы имеем полностью выдуманную историю о подготовке к совершению преступления, к чему Савченко и Рубана подталкивали "торпеды". То есть, на самом деле в истории есть две жертвы провокации - Владимир и Надежда, и четыре провокатора, которые прячутся под фамилиями Березень, Кот, Лящ и Захарченков", - резюмирует адвокат Рыбин.