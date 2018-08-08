"Страна" продолжает свой проект, посвященный стратегии и тактике на выборах основных кандидатов в президенты. Сегодня рассмотрим шансы и перспективы лидера партии "Гражданская позиция", бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.

1. Каковы сейчас шансы Анатолия Гриценко?

На президентских выборах 2010 года Анатолий Гриценко зачем-то взял на вооружение странный лозунг "первый непроходной". С тех пор за ним это прозвище и закрепилось, неся отпечаток некой запрограммированной неудачи. Получилось почти как с яхтой "Беда" из советского мультфильма про капитана Врунгеля.

Но спустя 8 лет негативная карма как-то незаметно сошла на нет. Рейтинг Гриценко стабильно второй после Юлии Тимошенко или, в худшем случае, третий. Колеблется в районе 10 процентов.

Более того, соцопросы показывают, что при выходе во второй тур он там побеждает любого кандидата, включая Юлию Тимошенко (не говоря уже о Петре Порошенко).

2. За счет чего у Гриценко вырос рейтинг?

Гриценко вырвался на лидерские позиции по соцопросам еще в прошлом году. И тогда многим казалось это неким курьезом, манипуляциями со стороны социологов или заказчиков исследований. Мол, не может быть у Гриценко такого высокого рейтинга.

До сих пор лучший результат, который он показывал, был на президентских выборах 2014 года, когда политик взял около 5,5 процентов. При том, что на последующих выборах в парламент его партия провалилась, набрав всего 3 процента.

Но на данный момент уже можно констатировать как факт - рейтинг экс-министра обороны действительно стабильно высок.

Почему? В первую очередь Гриценко удовлетворяет спрос среди майдановской части электората на некую новую фигуру, которая была бы альтернативой как Порошенко, так и Тимошенко.

Конечно, "новым политиком" Гриценко назвать трудно. Еще в 2005 году он стал министром обороны, однако менее через три года тогдашний президент Виктор Ющенко его неожиданно снял с этого поста, заменив на Юрия Еханурова.

Гриценко тогда сильно разозлился (судя по публичным выступлениям). Однако, именно эта отставка помогла Гриценко в будущем. Ведь получается, что он покинул пост накануне кризиса 2008 года и не вобрал в себя негатив подобно другим чиновникам правительства Тимошенко.

Тот компромат, который на него сейчас выбрасывают по мотивам работы в Минобороны (махинации с землей и прочее) не тянет на сенсацию и вряд ли сможет перебить рейтинг.

В целом, с 2007 года Гриценко не занимал никаких должностей во власти, что позволило ему действительно казаться "новым лицом" для значительной части избирателей.

При этом основные конкуренты экс-министра в данной нише постепенно "слились". Рейтинг мэра Львова Андрея Садового был опущен мусорным скандалом. Михаила Саакашвили вывели в маргинальный сектор неудачные акции протеста и массированная кампания по дискредитации. "Еврооптимистов" сбивали на старте квартирными и прочими скандалами.

Таким образом власти сами расчистили место для "первого непроходного", забыв на время о его существовании, и спохватились по этому поводу совсем недавно.

3. Кто и как будет бороться с Гриценко?

Гриценко мешает сразу нескольким влиятельным игрокам, которые уже начали против него массированную кампанию.

Во-первых, это Петр Порошенко. При сохранении нынешнего высокого рейтинга Гриценко действующий президент вряд ли выходит во второй тур.

Уже сейчас, как писала "Страна", силовой вертикали поручено собирать компромат и возбуждать уголовные дела против Гриценко за его деятельность на посту министра обороны. Одновременно начинается кампания по дискредитации в медиа. Президент убеждает подключиться к ней и крупнейших олигархов. Основной тезис - Гриценко абсолютно прозападный политик, а потому в интересах США и ЕС будет проводить линию по раскулачиванию украинского крупного бизнеса.

Во-вторых, Гриценко опасен и для Тимошенко, которой более удобен во втором туре Петр Порошенко. Поэтому с ее стороны также следует ожидать удара.

Дискредитация в СМИ, помноженная на неверие в шансы Гриценко стать президентом, может быстро подорвать его электоральный потенциал. Тем более, что отрыв его от преследователей не очень большой - до 2 процентов. И за счет роста других потенциальных кандидатов быстро сокращается.

4. Что поможет Гриценко отбить атаки?

Шанс для Гриценко - это объединение вокруг него всей так называемой "майданной оппозиции". К ней относится, в частности, партия "Самопомощь" Андрея Садового, "Демократический альянс" (куда входят и еврооптимисты), "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили, партии Николая Катеринчука, Виктора Чумака и других политсилы.

Дрейф в сторону Гриценко уже начали Катеринчук, Чумак и еврооптимисты.

В партии Саакашвили ситуация непонятная. Часть его соратников уже работает на экс-министра обороны. В тоже время один из лидеров РНС Деревянко заявил о своем желании идти в президенты. Сам Михо не поддерживает ни Деревянко, ни Гриценко.

Впрочем, ключевое значение все-таки имеют два других момента.

Во-первых, позиция "Самопомощи" и Садового. В отличие от прочей "майданной оппозиции" у них есть какой-никакой рейтинг, партийная структура в регионах, фракции в парламенте и в местных советах. Поддержка с их стороны серьезно укрепила бы позиции Гриценко.

Однако у мэра Львова пока нет решения. С одной стороны, есть понимание, что с нынешним рейтингом Садовому трудно претендовать на сколько-нибудь приличный результат на выборах. С другой стороны - поддержка Гриценко и отсутствие своего кандидата может похоронить "Самопомощь" как самостоятельную политическую силу. И на будущих выборах в Раду ей придется сливаться с "Гражданской позицией".

Поэтому в "Самопомощи", по данным источников "Страны", пока не горят желанием делать ставку на экс-министра. "На данный момент больше вероятность, что мы будем выдвигать своего кандидата. Садового или вице-спикера Оксану Сыроид. Но ближе к выборам эта позиция, естественно, может еще измениться", - сказал нам источник в партии.

Во-вторых, важное значение имеет позиция Святослава Вакарчука. По сути - это прямой конкурент Гриценко в борьбе за нишу "нового лица" для майданного электората. Если певец примет решение идти в президенты, он может отобрать значительную часть избирателей. Если же воздержится, то это серьезно увеличит шансы экс-министра на выход во второй тур.

5. Поддерживает ли Гриценко Запад?

Большая часть обозначенных выше проблем у Гриценко была бы быстро решена, если б оправдались слухи, которые активно циркулируют в последнее время в украинском политикуме. Что, мол, на него решили "сделать ставку американцы", которые ищут альтернативу как не оправдавшему надежд Порошенко так и Юлии Тимошенко, которой доверия нет уже давно.

Если эта версия действительно правдива, то у Гриценко не должно быть, по идее, проблем ни с организацией поддержки со стороны той же "Самопомощи", ни с решением вопроса по Вакарчуку (в таком случае музыкант просто не пойдет на выборы). А олигархи при подобном раскладе побоятся переключать свои каналы на режим дискредитации "первого непроходного".

Определенная почва для таких разговоров имеется. В бытность свою министром обороны Гриценко слыл главным "прозападным" политиком в команде Ющенко, жестким сторонником вступления в НАТО. Он не связан (по крайней мере явно и прямо) с какой-либо крупной украинской ФПГ, что с точки зрения Запада явный плюс.

К Порошенко и к Тимошенко в США и ЕС испытывают стойкие негативные чувства и наверняка были бы не против увидеть после выборов 2019 года на посту президента Украины более понятного им человека.

В западных СМИ в последнее время стали появляться статьи, в которых доказывается, что таким человеком (да и вообще чуть ли не единственным приличным политиком в Украине) является именно Гриценко.

В тоже время, источник в западных дипломатических кругах отметил, что говорить о "ставке на Гриценко" со стороны Вашингтона и Брюсселя еще рано.

"Прежде всего надо понимать, что единой позиции Запада не существует, - поясняет источник. - Есть позиция либеральных кругов США и ЕС, которые в Украине любят персонифицировать в образе Джорджа Сороса. Они давно разочаровались в Порошенко и ведут кампанию по его дискредитации. Ранее ходили упорные слухи, что они видят своим кандидатом Вакарчука. Но последний не показывает пока серьезного результата, потому теоретически нельзя исключать, что они сделают ставку на Гриценко. Но если это и произойдет, то нельзя говорить, что "Запад сделал ставку на Гриценко". Потому что у президента США может быть совсем другая позиция, а у руководства крупнейших стран ЕС - вообще иное видение. У Трампа, как следует из утечек в прессу, склонны рассматривать Украину как поле для сделки с Россией. И исходя из этого и будут приниматься решения по позиции на выборах президента Украины. В целом, поддержка Гриценко в том или ином виде не исключена, но и на 100 процентов не гарантирована. Особенно с учетом не очень понятных его электоральных перспектив. Ключевые решения будут приниматься ближе к выборам исходя в том числе и из понимания необходимости урегулирования конфликта на Донбассе в том или ином формате".