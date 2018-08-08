Порошенко превратит украинскую армию в УПА

Уже давно вызревавшая в недрах власти идея заменить армейское "советское" приветствие "Здравствуйте, товарищи/здравия желаем" приветствием Украинской повстанческой армии близка к воплощению.

Вчера министр обороны Полторак рассказал, что президент поручил разработать к Дню независимости законопроект, который введет новое приветствие – "Слава Украине/героям слава".

Полторак высказал надежду, что депутаты примут законопроект после каникул, и сообщил, что уже 24 августа армейские подразделения на параде будут использовать приветствие УПА. При этом министр сам не заметил, как запутался и сознался в намерении нарушить закон. Ведь если депутаты примут предложенный президентом законопроект после каникул (то есть в сентябре), то применять его 24 августа нельзя. Это будет нарушением как армейских уставов, так и действующего закона Украины.

Впрочем, это, конечно, частности. Куда более значимо то, что президент намерен идеологизировать структуру, которая, согласно Конституции, должна быть вне идеологии. Служба в армии, как известно, пока еще "почетная обязанность" каждого гражданина Украины.

Вместе с тем существенная часть граждан отрицательно относится к УПА как военному крылу националистической и, к тому же, региональной (в масштабах нынешних границ государства) организации ОУН. Никто не вправе заставить гражданина Украины повторять приветствие националистов – и вместе с тем это хотят провести через закон.

Освобождение координатора С14: Банковая испугалась?

Арест как мера пресечения для одного из лидеров радикальной организации С14 Мазура, который обвиняется в погроме ромов, прекращен. Апелляционный суд Киева вчера заменил его более мягкой мерой – домашним арестом. При этом сам суд находился в осаде радикалов.

Когда Запад вдруг массово заговорил о всевластии радикализма и погромах на этнической почве в Украине, президент решил изобразить активность в борьбе с этими явлениями. А возможно, даже на самом деле начать бороться. Ведь Порошенко не любит радикалов – он это ясно дал понять словами о марше "Нацдружин", который никому не может понравиться.

Однако при этом Порошенко боится радикалов. И поэтому политической воли Банковой хватило ненадолго. Сотни националистов под судом оказалось достаточно, чтобы Мазур оказался на свободе.

Возможно, с точки зрения властей, погром ромов не тянет на такую суровую меру пресечения как арест. Но при этом в Украине Ефремов может сидеть третий год без каких-либо доказательств его "сепаратизма", а Саакашвили за "попытку госпереворота" получает ночной домашний арест. Поэтому задержание координатора С14 было сигналом, что власть может начать брать ситуацию под контроль, а его освобождение стало символом того, что духу у Порошенко на это не хватает.

Опасения президента понятны: радикалы с оружием представляют реальную опасность его власти, особенно в преддверии выборов. Однако он не понимает, что недовольство миллионов граждан анархией и бардаком, который плодят на улицах городов радикалы, представляет для него такую же опасность. На президента, который не в состоянии контролировать страну, никто делать ставку не будет, и голосовать за него никто не пойдет.

Президент ждет от СНБО запретов по СМИ и акциям?

Правда, президент все-таки принимает меры, чтобы выборы прошли удачно для него. Вчера он поручил СНБО (то есть Турчинову) подготовить специальное заседание по теме недопущения российского вмешательства в процесс выборов в Украине.

И уже сейчас понятно, что любые меры, которые могут быть приняты на этом заседании, окажутся скандальными. Потому что "российское вмешательство" нынешней властью рассматривается только в двух аспектах – в виде массовых акций протеста и в виде критики власти со стороны СМИ. А значит, именно по этим направлениям следует ожидать попытки закручивания гаек.

Как известно, российскими агентами власть также называет Тимошенко и всех потенциальных кандидатов от Юго-Востока. А значит, агитация в пользу этих кандидатов тоже будет рассматриваться как "российское вмешательство".

Порошенко не был бы собой, если бы не попытался использовать "российскую угрозу" как фактор борьбы с оппонентами за собственное кресло. В решении СНБО (и последующем указе) может оказаться все то, что не удалось протащить через парламент, – в том числе и внесудебное блокирование сайтов. На войне все средства хороши, а для президента война за его второй срок важнее всех войн, включая ту, которая ведется на востоке.

Поезда в Россию "запретили". Дело за автобусами?

Правда, президенту было бы правильно начать предвыборную кампанию не с зачистки конкурентов под видом борьбы с "российским вмешательством", а с чистки собственной команды от генераторов спорных идей.

Позавчерашняя история с заявлением министра инфраструктуры Омеляна о планах правительства прекратить железнодорожное сообщение с Россией не закончилась – вчера ее продолжил первый зам постоянного представителя президента в Крыму Гданов.

Он не обратил внимание на то, что даже сам Омелян сказал о "массовом недовольстве", которое может вызвать такое решение.

Он не обратил внимание на соратника Ляшко Мосийчука, который заявил, что отмена поездов в Россию станет катастрофой для украинской экономики.

Он даже не обратил внимание на то, что Омелян говорил только о планах, он сразу поприветствовал "однозначно правильное решение Министерства инфраструктуры". А после этого добавил, что вслед за "однозначно правильным решением" необходимо безотлагательно рассмотреть вопрос о прекращении автобусного сообщения.

Если подобные заявления представителей президентской команды будут продолжаться, то никакие меры по борьбе с "российским вмешательством" не помогут.

ГПУ займется героем-диверсантом

Из-за глупости чиновников власть вчера продолжала выкручиваться и в ситуации с возвращением "узника совести" Костенко в Украину. Триумфальным оно, как известно, не получилось: уже все СМИ начали задаваться вопросами о российском гражданстве героя, об уголовном деле от СБУ за планирование диверсий и о столичной квартире, обещанной некогда сбежавшему диверсанту.

Квартира у Костенко пока еще осталась, хотя уже и превратилась в служебную, предоставленную для двухмесячного отдыха. Но героем он уже быть перестал. И Порошенко, и Кличко, и МИД уже сбыли Костенко на руки омбудсмена Денисовой, которая теперь вынуждена отдуваться за всех. Хотя, в общем-то, не она занесла "диверсанта" в списки "узников совести".

Кроме Денисовой, теперь отдуваются и силовые структуры. Генпрокуратура вчера заявила, что расследование дела "диверсанта Костенко" продолжится. Хотя очевидно, что заявление сделано только для того, чтобы спустить тему на тормозах. Ведь если расследование продолжится, то либо второй прибывший из России "узник совести" окажется за украинской решеткой (что будет выглядеть уже совсем странно), либо он и вовсе повторно сбежит в Россию от украинского правосудия – а это вообще будет пиар-катастрофа.

Так что дело надолго залегло на расследование, его могут вообще передать в одесскую прокуратуру и там потерять. В общем, что угодно, чтобы замять скандал, в который превратилась попытка попиариться на Костенко.

Хотя провал Банковой в этом деле очевиден, оно может иметь для нее и положительный эффект: там хотя бы начнут проверять биографию тех, кому Порошенко будет звонить или кого он будет вписывать в указы.