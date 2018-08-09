Украинцам, имеющим просторные квартиры или дорогие машины, придется раскошелиться. До сентября им нужно заплатить ежегодный налог на недвижимость и автомобили. Налоговые уведомления с суммой платежа должны были прийти по почте в июне-июле.

Хотя оба налога действуют уже не первый год, до сих пор в процедуре их взыскания немало непонятных рядовым гражданам нюансов. В итоге, некоторые игнорируют обязанность делиться с государством, и для фискальных органов это проходит незамеченным, тогда как другие исправно платят, но все равно попадают на штрафы и санкции.

"Страна" разбиралась, кому нужно платить налоги на недвижимость и автомобили, как это делать правильно, можно ли их минимизировать и что будет, если не платить?

За сарай и особняк - до 25 тысяч

Как пояснил "Стране" адвокат, руководитель харьковского офиса юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Андрей Литвин, налог на недвижимость относится к местным налогам и, соответственно, устанавливается органами местной власти.

В любом случае он не должен превышать 1,5% от минимальной зарплаты за квадратный метр. Эту ставку ввели в 2018 году. До этого граничный уровень налога достигал 3%.

Но реального снижения налогов не будет. Так как налог платится за предыдущий отчетный год, при его расчете учитывают действующую на тот момент минималку. В 2017 году, как известно, она выросла вдвое - до 3,2 тыс. грн. То есть, налог, как и ранее, составляет 48 грн./кв.м. В некоторых городах он меньше. К примеру, почти во всех мегаполисах, в том числе, столице, установили ставку в 1% от минимальной зарплаты за квадратный метр, а это 32 грн.

Налог на недвижимость платится не за всю, а только за "лишнюю" площадь. По законодательству, не облагаются налогами квартиры до 60 кв.м и дома до 120 кв.м. Если, к примеру, вы владеете апартаментами в 100 кв.м, то платить нужно только за 40 квадратов. Получается около 2 тыс. грн. Но эту сумму можно уменьшить, если оформить недвижимость на нескольких собственников (к примеру, на членов семьи). В таком случае насчитывать налог станут лишь на жилье, площадь которого превышает 180 квадратов.

На первый взгляд, суммы достаточно небольшие. Но есть несколько подводных камней.

Во-первых, налог насчитывают не только на жилую, а на всю недвижимость, в том числе, беседки, сараи, гаражи, дачи и пр., - говорит управляющий партнёр АО "СК ГРУП" Мария Аксаитова.

А это может стать проблемой, особенно для сельских жителей. Ведь на их подворьях до сих пор сохранились старые хозяйственные постройки, общая площадь которых может достигать 100 кв.м и более. С учетом жилого дома, гаража и других сооружений, площадь домовладения может вообще зашкаливать.

Во-вторых, если площадь оформленной на вас квартиры превышает 300 кв.м (для дома - 500 кв.м), сумма налога автоматически увеличивается до 25 тысяч гривен в год за каждый такой объект, - пояснила Мария Аксаитова.

В-третьих, есть случаи, когда льготы, не действуют. Скажем, если выясниться, что вы сдаете квартиру внаем или приспособили ее под офис или мастерскую, нужно будет платить за каждый квадратный метр площади. За те же апартаменты в 100 кв. м в этом случае придется отдать уже 4,8 тысяч гривен.

По идее, рядовые граждане должны идти в налоговую с уведомлениями, которые пришли им по почте. Граничный срок рассылки законодательно прописан до 1 июля. А заплатить нужно в течение 60 календарных дней, то есть, до 1 сентября. Те, кому уведомление не пришло, теоретически освобождаются от отвественности за несвоевременную уплату налога.

"Но даже если налоговая не успела выслать налоговое уведомление-решение в предусмотренные законом сроки, контролирующие органы имеют право насчитать вам налог на недвижимость за этот период в течение трех лет", - пояснил Андрей Литвин.

Юридическим лицам уведомления не приходят. Они должны высчитывать налог самостоятельно и заплатить его сразу, либо разбив на ежеквартальные платежи.

Калькулятор элитности

Алгоритм налога на автомобили другой. Его ввели как налог на роскошь и законодатели долго не могли определиться, по какому принципу насчитывать этот платеж. Изначально налог привязали к объему двигателя, обложив им только мощные моторы (калькулятор налога можно посмотреть здесь).

В итоге оказалось, что новые дорогие иномарки, которые, собственно, и покупают богатые украинцы, имеют небольшую кубатуру движков, так как в них используются современные технологии (к примеру, технология прямого впрыска), позволяющие разгонять авто до высоких скоростей. А платить налог на транспорт в итоге пришлось владельцам старых "Волг" и УАЗиков с большими моторами.

Это вызвало массовое недовольство, поэтому формулу поменяли, привязав налог к возрасту и стоимости авто. Платить нужно за машины не старше пяти лет, если их стоимость составляет более 375 минимальных зарплат (1,2 млн. грн.). Ставка налога общая для всех - 25 тыс. грн. в год. "Если на вас оформлено несколько таких авто, придется заплатить 25 тыс. грн. за каждой из них", - уточнил Андрей Литвин.

По словам Марии Аксаитовой, определением рыночной стоимости транспортного средства занимается Министерством экономического развития и торговли.

"Анализируется модель, марка, тип двигателя, год выпуска, тип коробки передач и пробег. Список легковых автомобилей, которые являются объектом налогообложения, для каждой марки транспортного средства публикуется до 1 февраля в открытом доступе на официальном сайте МЭРТ", - рассказала юрист. На сайте МЭРТ есть также калькулятор расчета стоимости автомобиля. По предложенной чиновниками формуле, BMW X5 2016 года стоит чуть более 1 млн. грн. То есть, теоретически эта модель не подпадает под налогообложение, хотя на рынке все еще считается и новой, и элитной. Но владелец этой же модели 2017 года уже обязан заплатить 25 тыс., так как по калькулятору МЭРТ, такой автомобиль стоит 1,3 млн. грн.

Как и в случае с налогом на недвижимость, владельцу дорогой иномарки должно прийти уведомление-решение до 1 июля, а заплатить налог нужно в течение 60 календарных дней.

Что будет, если не платить

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что налоги на недвижимость и авто администрируются крайне плохо.

"Это как раз тот случай, когда государство тратит больше на организацию контроля, чем получает денег с налогов. И вместо того, чтобы лучше отслеживать уплату остальных налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и другие) фискальная служба вынуждена перенаправлять массу специалистов на администрирование налогов на недвижимость и транспорт", - отмечает экономист Алексей Кущ.

К тому же, к примеру, по налогу на недвижимость не всегда можно отследить даже базу плательщиков.

"По идее, его нужно было вводить после полноценного запуска всех госреестров. А у нас пока что до 80% объектом недвижимости находится вне этих реестров", - добавил Кущ.

К автомобильной базе нареканий меньше - по ней можно отследить 90% транспортных средств. Но там есть проблемы с вычислением реальных собственников, так как многие ездят по доверенности. Поэтому немало украинцев попросту игнорируют налоги и не платят их. И многим это сходит с рук.

Впрочем, не исключено, что в этом году будет по-другому, так как, по данным "Страны", из-за огромной бреши в госбюджете фискальные органы получили негласную команду более пристально следить за взиманием налогов, в том числе, с рядовых граждан. Так что станут отслеживать оплаты не только за этот год, но и поднимут документы за прежние годы, - не исключают эксперты.

В Налоговом кодексе прописаны санкции и штрафы для неплательщиков налогов на недвижимость и авто, - пояснила Мария Аксаитова.

"Предусмотрен штраф в размере 10% от суммы налога за задержку оплаты до 30 календарных дней, 20% - более 30 календарных дней", - отметила юрист.

То есть, скажем, если налог на авто вы заплатите в середине сентября, нужно будет переплатить лишние 2,5 тысяч гривен, а если в октябре - уже 5 тысяч гривен.

Но есть еще и пеня - на сумму налогового долга и штрафа могут насчитать 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на момент возникновения такого долга (с июля - 17,5%).

Причем, нередко штрафы и пеню начинают начислять и тем, кому не пришло налоговое уведомление и кто, соответственно, не спешит платить самостоятельно.

Не редкость и случаи, когда людям начисляют налоги на уже проданными ими квартиры и машины. Некоторые украинцы обнаруживают огромный налоговый долг со штрафами и пеней уже тогда, когда фискальная служба накладывает арест на их имущество.

В этом случае разбирательства с налоговиками могут затянуться надолго и вовсе не факт, что закончатся они в вашу пользу. Поэтому эксперты советуют украинцам самим обращаться в фискальные органы по месту жительства и требовать проведения сверки данных по начислению налога.

"Если разногласия между вашими данными и данными фискалов имеют документальное подтверждение, последние обязаны пересчитать сумму налога и выдать новое уведомление-решение", - подытожила Мария Аксаитова.