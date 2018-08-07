30 июля Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил к 12 годам заключения харьковского ученого Мехти Логунова. Его обвинили в государственной измене. Об этом уже сообщала "Страна".

Мехти Логунов в суде. Источник: facebook.com

Особенность дела в том, что подсудимому 84 года. Поэтому 12-летний тюремный срок для него является, по сути, пожизненным заключением.

"Страна" узнала, в чем конкретно обвинили харьковского ученого.

За завесой секретности

Как оказалось, 12-летний приговор 84-летнему Мехти Логунову засекречен.

Для общественности же прокуратура области сообщила, что пенсионер собирал секретные сведения об оборонных заказах Украины.

"Прокуратура доказала, что это были секретные сведения, принадлежащие научным учреждениям, содержащие государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - говорилось в сообщении прокуратуры:

Источник: khar.gp.gov.ua

Сам Мехти Логунов является известным харьковским ученым и изобретателем. Он долго преподавал в ХАДИ (Харьковский автодорожный институт), защитил кандидатскую.

Логунов автор ряда патентов в сфере машиностроения и переработки отходов. Он также занимался экологией Арктики, изучал влияние промышленности на ее климат и коренное население.

А в 2014 году Мехти Логунов был активным участником харьковского "антимайдана".

Источник: facebook.com

Тройка судей рассмотрела дело и вынесла жесткий приговор в закрытом режиме. Но о фабуле можно узнать из других документов по данному делу, которые находятся в открытом доступе.

В неизвестное время, в неизвестном месте, неизвестно кто…

Суть обвинений изложена в определении суда от 18 августа 2017 года об аресте Логунова. Как оказалось, уголовное производство было открыто еще в марте 2017 года, за пять месяцев до ареста.

По версии следователя СБУ Константина Подгорного, Логунов при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и в неустановленном месте получил от не установленных следствием представителей Российской Федерации задачу по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну в сфере обороны:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Как в СБУ "вычислили" наличие заданий со стороны РФ, если они не смогли установить, кто когда, где и при каких обстоятельствах давал их Логунову – остается загадкой.

Затем, по версии следствия, Логунов обратился к сотруднику Харьковского физико-технического института (ХФТИ), которому 31 июля 2017 года дал "флешку" для записи на нее фотоснимков документов института.

Харьковский физтех – одно из старейших научно-исследовательских учреждений Украины. Институт занимается вопросами физики, материаловедения и даже ядерными исследованиями.

Как "подшаманили" доказательства

СБУ провело негласные следственные действия с полученной от Логунова флешкой. Ее взяли у сотрудника ХФТИ и задокументировали, что там записаны фотоснимки, которые, по заключению эксперта, являлись государственной тайной – при условии, что они содержат действительную информацию.

Затем флешка, по версии следствия, была передана обратно Логунову. На ней, в отдельных архивах, были записаны фото трех документов:

Техническое задание на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Бронестойкие металлические композиты для локального усиления противобаллистической защиты легкобронированной техники" (шифр "ХФТИ - 2016/1");

Протокол № 1/2017 натурного тестирования баллистической стойкости образцов тандемных бронезащитных структур из стальных композитов различного состава;

Отчет о научно-исследовательской работе по целевой научно-технической программе Национальной академии наук Украины "Исследования и разработки по проблемам повышения обороноспособности и безопасности государства".

При этом, как минимум, первый документ (техзадание по бронестойким металлическим композитам), по признанию самого следствия, был ненастоящим. Его изготовили в самом СБУ, что подтверждено Протоколом изготовления и осмотра ненастоящего (имитационного) средства:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Поскольку документы на флешке экспертиза отнесла к гостайне только при условии, что они содержат действительную информацию, – вряд ли техзадание по бронестойким композитам было положено в основу приговора Логунову. Но, в силу секретности приговора, точно об этом сказать пока невозможно.

За найденную флешку – в СИЗО

Зафиксировать, как 84-летний "российский шпион" передает секретные сведения заказчику, украинские спецслужбы почему-то не захотели. Сразу на следующий день после негласных следственных действий, по месту жительства Логунова был проведен обыск. В его ходе правоохранители обнаружили злосчастную флешку:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В результате обыска Мехти Логунов был задержан. Вину в совершении преступления он не признал.

Измена родине, в которой обвинили Логунова, считается особо тяжким преступлением, максимальный срок по нему 15 лет. Поэтому Логунова арестовали, без возможности внести залог, на 60 дней в СИЗО №27 Харькова. Суд не принял во внимание ни наличие социальных связей, ни постоянного места жительства, ни даже преклонный возраст. В дальнейшем арест несколько раз продлевали вплоть до вынесения приговора.

Интересно, что запись судебного заседания, в котором впервые арестовали Логунова, почему-то не велась. Инициативу проявил сам суд, сославшись на отсутствие ходатайств от прокурора и адвоката:



Источник: reyestr.court.gov.ua

Как изображали "Красную капеллу"

Одновременно с "шмоном" у Логунова были проведены обыски еще у нескольких человек. Изъятые в ходе обысков документы, флешки и компьютеры тоже были арестованы судом.

При этом следователь СБУ Подгорный сообщал суду, что группа лиц во главе с Мехти Логуновым еще с 2014 года осуществляла на территории Харьковской области сбор сведений, составляющих государственную тайну. Этой гостайной владели государственные научные учреждения. В дальнейшем сведения должны были передаваться "представителям иностранного государства". В преступную группу, по версии следствия, входили жители Харьковской области:



Источник: reyestr.court.gov.ua

После проведения всех обысков и арестов 3 сентября прошлого года в интервью телеканалу "Прямой" глава СБУ Василий Грицак заявил: "17 августа в Харькове была задержана большая резидентура российской разведки, состоявшая из 18 человек. Семи из них уже объявлено о подозрении. Проведено 16 обысков, изъяты три гранаты, два гранатомета, тротиловые шашки и много чего другого. Они вели диверсионную и разведывательную деятельность на нашей территории":



Источник: prm.ua

По его словам, куратор резидентуры относился к российской разведке. "Он находился в Белгороде и контролировал деятельность этой группы в нашей стране" – сообщил Грицак.

Однако, в конце концов, осужденным по делу оказался только Мехти Логунов. О судьбе его 17 "подельников", которых поначалу называли "красной капеллой", сейчас правоохранители ничего не сообщают.

Не захотели переводить на русский

В декабре 2017 года следствие по делу Логунова ускорилось. У правоохранителей была установка выдать Логунова по процедуре крупнейшего обмена пленными, который состоялся на Донбассе 27 декабря. Об этом обмене сообщала "Страна".

Однако обменять Логунова не получилось. 19 декабря ему сообщили об окончании следствия и необходимости ознакомиться с материалами дела. Поначалу он потребовал перевода документов на русский язык. Но в переводе ему отказали.

После этого каждый день с 19 по 22 декабря, а затем с 27 по 29 декабря ученого знакомили с делом в следственном отделе харьковского управления СБУ.

С адвокатами у Логунова не сложилось: один защитник два дня знакомился с делом, но потом под предлогом командировок перестал появляться, а другой адвокат начал работать только 28 декабря:



Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге, следователи заявили, что Логунов со своими адвокатами умышленно затягивает сроки знакомства с делом. И суд установил крайний срок знакомства с делом 30 января 2018 года.

Какая "тройка" вынесла секретный приговор

Поначалу прокуроры направили дело в Дзержинский районный суд Харькова. Но он отказался выносить приговор. Поводом стало наличие в деле секретных документов на военную тематику.

Председатель Дзержинского райсуда Харькова сообщил, что в суде нет достаточного количества судей, имеющих доступ к материалам с грифом "секретно". Поэтому рассмотреть дело в данном суде было невозможно.

Поэтому в феврале областной апелляционный суд принял решение передать дело в другой районный суд Харькова – Орджоникидзевский. Там дело рассматривали почти полгода.

По сведениям "Страны", приговор Логунову вынесла тройка судей Орджоникидзевского райсуда Харькова в составе: председательствующий Виктор Черняк (это глава Орджоникидзевского райсуда) а также члены коллегии судьи Юрий Бабенко и Елена Глибко.

Все документы этого суда, кроме первого (о принятия дела к рассмотрению), оказались засекреченными – в едином реестре судебных решений их текстов нет.

12 лет за Россию, 3400 грн за Китай

Суровый приговор Мехти Логунову не идет ни в какое сравнение с другим приговором с похожим фигурантом, который недавно вынес Московский райсуд Харькова. Как сообщала "Страна", в Харькове суд оштрафовал конструктора танковых двигателей за передачу информации Китаю.

По данным "Страны", обвиняемым по данному приговору был Семен Ягудин. Кроме КБ двигателестроения, он работал главным конструктором "Завода имени Малышева", который выпускает танки, БТР и другую военную технику, и на других харьковских предприятиях.

В приговоре инженеру-конструктору говорится, что в харьковском конструкторском бюро двигателестроения он проработал 44 года. Там он разрабатывал двигатели, которые используются на танках и БТР различных модификаций, а также принимал участие в разработке артиллерийских установок "Тюльпан", "НОТА" и других.

Харьковчанин получил предложение выехать в Китай для предоставления консультаций, рекомендаций, а также чтения лекций по обслуживанию двигателей, которые используются на танках различных модификаций. Почти месяц в марте 2017 года на базе Северо-китайского НИИ двигателестроения он "предоставлял консультации и рекомендации" по обслуживанию двигателей, в том числе и тех, что используются на танках и БТР.

За это харьковский конструктор получил денежное вознаграждение в размере 40 тысяч юаней (эквивалент примерно 6 тысяч долларов).

Источник: reyestr.court.gov.ua

В отличие от дела Логунова, данное преступление прокуратура квалифицировала не как измену родине, а как "нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Согласно статье 333 Уголовного кодекса это считается нетяжким преступлением.

Прокуратура посчитала, что для чтения лекций и рекомендаций Ягудину было необходимо разрешение Государственной службы экспортного контроля, которого харьковский конструктор не получал. Вопрос о возможном раскрытии гос- и военной тайны в ходе этих "консультаций" прокуратуру почему-то не беспокоил.

Обвиняемый конструктор согласился с обвинением и признал свою вину. В результате он пошел на сделку с прокурорами, и суд приговорил пенсионера к штрафу в 3400 гривен, даже не лишив права занимать какие-либо должности:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге, хотя Мехти Логунов, по версии следствия, так и не передал полученные на флешке документы российским заказчикам, он получил 12 лет тюрьмы. А Семен Ягудин, который почти месяц "читал лекции" разработчикам двигателей китайских танков за 6 тысяч долларов, отделался символическим штрафом 3400 гривен (около 130 долларов).

Поэтому, не исключено, что причиной жесткого приговора харьковскому ученому стало его участие в движении "антимайдана". О котором власти, как видим, не забывают и спустя четыре года после того как оно сошло на нет.