"Страна" продолжает проект с презентацией основных потенциальных кандидатов в президенты Украины. Сегодня мы расскажем о лидере партии "Батькивщина", дважды премьер-министре Украины Юлии Тимошенко.

1. Действительно ли у Юлии Тимошенко велики шансы стать президентом?

По всем социологическим опросам Тимошенко является сейчас кандидатом номер один в президенты. Причем в последние месяцы отрыв от конкурентов увеличивается на фоне фактического начала ее предвыборной кампании.

С другой стороны, есть два негативных момента для Юлии Тимошенко.

Во-первых, большое число неопределившихся со своим выбором граждан. С учетом достаточно высокого антирейтинга у Тимошенко (многие не забыли ее прошлый опыт пребывания у власти после первого Майдана) это грозит тем, что потенциал для роста у лидера "Батькивщины" будет ограничен, а голоса неопределившихся распределяться в пользу иных кандидатов. Что создаст угрозу для выхода Юлии Тимошенко во второй тур.

В этом плане особо опасен для нее, по данным опросов, Владимир Зеленский. Пересечение потенциальных избирателей у них составляет до 40 процентов.

Во-вторых, как показывают социсследования, во втором туре ситуация для Тимошенко неоднозначная. У Порошенко она выигрывает уверенно, а вот в паре с другими кандидатами (особенно из "родственного" лагеря вроде Анатолия Гриценко) вполне вероятно проиграет.

Поэтому на данный момент можно констатировать лидерство Юлии Владимировны в предвыборной гонке, но пока нет однозначной уверенности в ее победе. Все еще может измениться.

2. Почему люди готовы голосовать за Тимошенко?

После разгромного поражения Юлии Тимошенко на выборах президента в 2014 года и неудачном выступлении на выборах в Раду (она лишь с небольшим запасом преодолела 5-процентный барьер) многие считали ее списанным игроком.

Однако уже в следующем году лидер "Батькивщины" вышла на первое место в рейтингах, а ее партия показала хороший результат на местных выборах.

Основной причиной такого "ренессанса", как показывали исследования, стал переток разочаровавшихся избирателей Петра Порошенко. Последний не добился ни победы на Донбассе, ни мира. Экономика находилась в полной разрухе, реальные доходы населения резко упали.

На этом фоне взоры электората устремились на единственную оставшуюся на плаву крупную и хорошо узнаваемую фигуру политика. А именно - Юлию Тимошенко.

Последняя неожиданно стала ассоциироваться у значительной части избирателей не с коррупцией своих прежних премьерских лет и не с кризисом 2008 года, а со старой доброй мирной жизнью, "которую мы потеряли".

3. Почему люди не готовы голосовать за Тимошенко?

Стоит отметить, что лидерство Тимошенко не носило и до сих пор не носит безусловный характер. Ее рейтинг первый, но не запредельный. Отрыв от конкурентов по-прежнему не очень большой, хотя, как писалось выше, имеет тенденцию к увеличению.

Но, тем не менее, это не 20-25 процентов, которые когда-то имела Леди Ю.

Основных проблем у Тимошенко несколько.

Во-первых, велико недоверие. Даже нынешний кризис и война не может перебить в памяти избирателей невыполненные обещания, невыгодный для Украины газовый контракт с Путиным и прочие провалы ее премьерства в 2008-2010 годах. Доверие тогда к ней было сильно подорвано и до сих пор не восстановилось.

Во-вторых, для многих избирателей Тимошенко ассоциируется с "политиком из прошлого". С человеком, который ничем принципиально не отличается от Порошенко, а потому зачем менять шило на мыло, если есть возможность проголосовать за кого-то нового.

В-третьих, прирост числа симпатиков Тимошенко происходит, в основном, за счет так называемого "электората Майдана", который в 2014 году голосовал за Порошенко и "Народный фронт". На юго-востоке, среди бывших избирателей Партии Регионов, к ней преобладает негативное отношение. Там также не понимают, чем она отличается от Порошенко, Турчинова и других майдановских политиков по вопросам языка, войны на Донбассе, отношений с Россией.

4. Как Тимошенко планирует перебивать негатив?

Судя по всему, в штабе "Батькивщины" осознают эти риски.

Поэтому прикладываются большие усилия, чтоб показать - она теперь "новый политик". Именно для этого во всей ее наглядной агитации присутствует слово "новый", а сама предвыборная кампания стартовала с презентации "нового курса". Кроме того, все чаще в речи Тимошенко стали появляться модные слова типа "блокчейна".

Сам "Новый курс" построен на компиляции различных модернистских идей, собранных вместе на скорую руку, а потому не сильно понятных для широких масс. Но, видимо, это на данном этапе для Тимошенко не главное.

Также она старается избегать конкретных ответов на ключевые вопросы. Типичный пример - тема мира на Донбассе. Нигде она не рассказывает каким конкретно образом она будет его добиваться, но зато постоянно говорит о каком-то своем "мирном плане".

С одной стороны - это ей минус, так как непонятно, что она собирается делать на самом деле. С другой стороны, она создает определенную надежду и показывает себя альтернативой Порошенко ("при Порошенко война, а при мне будет мир").

Что касается юго-востока, то улучшить здесь ситуацию Юлии Тимошенко активно помогает Банковая, распуская слухи о ее связях с Путиным. Неизвестно насколько это отваживает от Леди Ю "электорат Майдана", но для бывших избирателей Партии Регионов данный посыл явно в плюс. И создает надежды, что "Юля с Путиным все порешает".

В общем, если подытожить, то кампания Тимошенко строится на попытках заменить прежний противоречивый образ политика на некий новый набор имиджевых характеристик.

Такой подход иногда бывает вполне успешным.

Взять, к примеру Петра Порошенко, который в 2005 году был олицетворением коррупции и провала тогдашней постмайданной власти, а почти через 10 лет победил на выборах под лозунгом "жить по-новому".

5. С кем Тимошенко идет на выборы?

Еще с начала 2018 года, когда стало понятно, что Тимошенко войдет в предвыборную кампанию лидером рейтинга, вокруг нее стала формировать внушительная группа поддержки.

В первую очередь открытые реверансы ей начал делать олигарх Игорь Коломойский. Весной он заявил, что Порошенко не переберется на второй срок, а наибольшие шансы у Тимошенко.

Его телеканал 1+1 - мощное оружие для организации перетока промайдановского электората в пользу лидера "Батькивщины". Хотя пока активная работа в этом направлении не ведется, но критика Порошенко на канале постепенно усиливается.

В последние месяцы в переговорный процесс с Тимошенко вступил, по слухам, и Ринат Ахметов (ранее считавшийся близким бизнес-партнером Порошенко). Олигарх, как говорят, оказывает Леди Ю помощь через Сергея Таруту.

Наконец, еще с прошлой осени начались интенсивные контакты Тимошенко с лидерами "Народного фронта" В первую очередь - с Арсеном Аваковым. И к июню 2018 года они, по данным "Страны", завершились вполне успешно. Большая часть "Народного фронта" во главе с Аваковым уверенно дрейфует к Тимошенко, ломая предвыборные планы Порошенко (например, по формированию нового состава ЦИК).

Как мы уже писали, в обмен на поддержку Тимошенко якобы пообещала "фронтовикам" сохранение после победы за ними ключевых постов в правительстве, а также принятие новой Конституции, усиливающей полномочия правительства и парламента со вступлением в силу после выборов в Раду осенью 2019 года.

С другой стороны необходимо понимать, что эти союзы ситуативны. И если вдруг к концу года перспективы Тимошенко на выборах ухудшаться от большинства из них останутся лишь воспоминания.

Впрочем, на данном этапе даже такого рода альянсы для Тимошенко принципиально важны, так как не позволяют Порошенко применять "запрещенные приемы" и парализуют его работу по подготовке выгодных для себя условий предвыборной кампании.